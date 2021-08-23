США збираються завершити евакуацію з Кабула до 31 серпня, - Пентагон
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Міноборони США у своїх діях поки що виходить з того, що евакуація через аеропорт Кабула завершиться в раніше озвучений термін - 31 серпня.
Про це заявив у понеділок на брифінгу представник Пентагону Джон Кірбі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Мета - вивезти якомога більше людей якомога швидше ... пріоритет - зробити це настільки добре, наскільки ми можемо, до кінця цього місяця", - сказав він.
"І як казав міністр (оборони США. - Ред.), якщо йому буде потрібна ще розмова з головнокомандувачем з приводу графіка, він так і вчинить. Але прямо зараз ми просто не перебуваємо на цьому етапі", - пояснив Кірбі.
Також він заявив, що американська сторона обізнана із заявами руху "Талібан" про неприпустимість перенесення терміну завершення евакуації з Кабула.
Раніше в понеділок представник "Талібану" Суха Шахін заявив Sky News, що, якщо США і їхні союзники продовжать перебування своїх військ в Афганістані більше, ніж на наступний тиждень, їх можуть чекати "наслідки".
Будь ласка, зачекайте...
Оно сказало, что еще не ознакомлено с этим опросом.
А то с талибов станется и аэропорт взять приступом...
Там талибы уже обложила Паншер и готовятся к решительному приступу.
и смерти предпочли шанс сбежать на запад
Есть США: денег дают, оружие покупают, солдат обучают.
А тут такой облом: закончилась лафа и морпехи сваливают за океан...
Армию афганскую одели, обули, вооружили, обучили!
И вместо того, что бы положить 10-20 тысяч своих солдат в войне с талибами, они требуют, что бы афганцы сами воевали!
Просто нет слов...
А теперь еще и возвращаются к себе в США.
Правильно говорят: если хочешь нажить врага, то помоги кому нибудь деньгами...
Ок, деменційний дід, який взагалі не тямить, де він і що з ним (з чим, звичайно, категорично не згодні українські відбиті бідонобіли: щось не прославляють своє божество за такий "шалений успіх"), страшно "компетентна" віце-президентка, яка невідомо чим займається, решта пустопорожніх папужок і тріпачів ... Але невже нікого не знайшлося серед військових (вже мовчу про розвідку і її дані), хто б порадив, як спланувати ? Американці ж так само залишали інші країни, це не щось нове і екстраординарне.
Чи ця супер-пупер команда "животворящого козака" наплювала на фахівців і приймала лише політичне рішення ?
Якщо буде форс-мажор, можливо, і зустріч двох порожніх місць (тільки різного віку) скасують.
І це від цього імпотента і ко чекають активної підтримки і допомоги та подолання рашки ?
Таліби сказали що після 31 серпня почнуть "мочити" піндосів.