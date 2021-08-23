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Афганістан (450) Пентагон (1076) США (14430) евакуація (1920)

США збираються завершити евакуацію з Кабула до 31 серпня, - Пентагон

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

США збираються завершити евакуацію з Кабула до 31 серпня, - Пентагон

Міноборони США у своїх діях поки що виходить з того, що евакуація через аеропорт Кабула завершиться в раніше озвучений термін - 31 серпня.

Про це заявив у понеділок на брифінгу представник Пентагону Джон Кірбі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Мета - вивезти якомога більше людей якомога швидше ... пріоритет - зробити це настільки добре, наскільки ми можемо, до кінця цього місяця", - сказав він.

"І як казав міністр (оборони США. - Ред.), якщо йому буде потрібна ще розмова з головнокомандувачем з приводу графіка, він так і вчинить. Але прямо зараз ми просто не перебуваємо на цьому етапі", - пояснив Кірбі.

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Також він заявив, що американська сторона обізнана із заявами руху "Талібан" про неприпустимість перенесення терміну завершення евакуації з Кабула.

Раніше в понеділок представник "Талібану" Суха Шахін заявив Sky News, що, якщо США і їхні союзники продовжать перебування своїх військ в Афганістані більше, ніж на наступний тиждень, їх можуть чекати "наслідки".
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Топ коментарі
+4
Позорное бегство, а не эвакуацию.
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23.08.2021 20:07
+3
Та побачим-побачим.
Ок, деменційний дід, який взагалі не тямить, де він і що з ним (з чим, звичайно, категорично не згодні українські відбиті бідонобіли: щось не прославляють своє божество за такий "шалений успіх"), страшно "компетентна" віце-президентка, яка невідомо чим займається, решта пустопорожніх папужок і тріпачів ... Але невже нікого не знайшлося серед військових (вже мовчу про розвідку і її дані), хто б порадив, як спланувати ? Американці ж так само залишали інші країни, це не щось нове і екстраординарне.

Чи ця супер-пупер команда "животворящого козака" наплювала на фахівців і приймала лише політичне рішення ?
Якщо буде форс-мажор, можливо, і зустріч двох порожніх місць (тільки різного віку) скасують.
І це від цього імпотента і ко чекають активної підтримки і допомоги та подолання рашки ?
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24.08.2021 04:21
+2
Тобто більшість афганців за талібів, але воювати з талібаном повинні американці. ЗА ДЛЯ ЧОГО?!!!
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23.08.2021 20:49
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Позорное бегство, а не эвакуацию.
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23.08.2021 20:07 Відповісти
Мєтєори... Таліби їм дають строк до 11 вересня. Чи бояться, що пів Афгану перевезуть?
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23.08.2021 20:19 Відповісти
Ну да, так ведь потребовали талибы. И Байден, уже позорно сдавший им Афганистан, трусливо бежит, поджав свой хвост.
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23.08.2021 20:10 Відповісти
Сегодня на прессухе журналисты его спросили, разделяет ли он мнение последнего опроса, что большинство американцев считают его недееспособным.
Оно сказало, что еще не ознакомлено с этим опросом.
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23.08.2021 20:21 Відповісти
Ну, что ж. Если американцы не хотят снова воевать с талиббами, то нужно успеть вывезти из местных кого возможно до 31.06. и харэ.
А то с талибов станется и аэропорт взять приступом...
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23.08.2021 20:29 Відповісти
Между прочим.
Там талибы уже обложила Паншер и готовятся к решительному приступу.
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23.08.2021 20:30 Відповісти
хм.. а как теперь тех ваших сторонников с "того света" эвакуировать будете !?...забыли подумать !? а они вам верили .... а вы их бросили там как использованные презики.. США збираються завершити евакуацію з Кабула до 31 серпня, - Пентагон - Цензор.НЕТ 1714
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23.08.2021 20:33 Відповісти
А чому "використані презервативи" не захотіли боротися за своє життя?
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23.08.2021 20:36 Відповісти
ну, наверное, посчитали, что поскольку они в меньшинстве (большинство афганцев за талибан), то выиграть не выйдет
и смерти предпочли шанс сбежать на запад
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23.08.2021 20:45 Відповісти
Тобто більшість афганців за талібів, але воювати з талібаном повинні американці. ЗА ДЛЯ ЧОГО?!!!
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23.08.2021 20:49 Відповісти
Ну а нахрена воевать?
Есть США: денег дают, оружие покупают, солдат обучают.
А тут такой облом: закончилась лафа и морпехи сваливают за океан...
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23.08.2021 22:37 Відповісти
Ну во первых это не их решение, а ультиматум талибанов
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23.08.2021 20:45 Відповісти
Омерика уже не та!
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23.08.2021 22:01 Відповісти
Ох уж эти американцы!
Армию афганскую одели, обули, вооружили, обучили!
И вместо того, что бы положить 10-20 тысяч своих солдат в войне с талибами, они требуют, что бы афганцы сами воевали!
Просто нет слов...
А теперь еще и возвращаются к себе в США.
Правильно говорят: если хочешь нажить врага, то помоги кому нибудь деньгами...
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23.08.2021 22:34 Відповісти
Байден о ситуации в Афганистане: «Я думаю, история зафиксирует, что это было логичное, рациональное и правильное решение». - История уже зафиксировала, что американская армия бежала от дикарей в сланцах, и оставив им вооружения на 10 лет войны . Итого - талибы "захватили" (конечно же захватили - но то, что предусмотрительно оставил Байден.) - 75 000 транспортных средств, 600 000 единиц оружия и 200 самолетов и вертолетов в Афганистане, оставшихся от администрации Байдена...Да, рационально объяснить это будет невозможно.(с)
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23.08.2021 23:54 Відповісти
Полковник Кемп, бывший командующий британскими войсками в Афганистане, призывает привлечь Байдена к военному трибуналу.
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24.08.2021 00:00 Відповісти
Та побачим-побачим.
Ок, деменційний дід, який взагалі не тямить, де він і що з ним (з чим, звичайно, категорично не згодні українські відбиті бідонобіли: щось не прославляють своє божество за такий "шалений успіх"), страшно "компетентна" віце-президентка, яка невідомо чим займається, решта пустопорожніх папужок і тріпачів ... Але невже нікого не знайшлося серед військових (вже мовчу про розвідку і її дані), хто б порадив, як спланувати ? Американці ж так само залишали інші країни, це не щось нове і екстраординарне.

Чи ця супер-пупер команда "животворящого козака" наплювала на фахівців і приймала лише політичне рішення ?
Якщо буде форс-мажор, можливо, і зустріч двох порожніх місць (тільки різного віку) скасують.
І це від цього імпотента і ко чекають активної підтримки і допомоги та подолання рашки ?
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24.08.2021 04:21 Відповісти
А в них є вибір?
Таліби сказали що після 31 серпня почнуть "мочити" піндосів. США збираються завершити евакуацію з Кабула до 31 серпня, - Пентагон - Цензор.НЕТ 6896
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24.08.2021 05:51 Відповісти
 
 