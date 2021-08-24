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Новини Політика України
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НАТО (2512) соціологія (170) Євросоюз (2600) Головаха (8)

Ривок у бік євроатлантичних симпатій був забезпечений зміною свідомості Центру України - найбільшого регіону, - Головаха

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зростання симпатій українців до ідеї вступу в ЄС і НАТО було забезпечене насамперед зміною свідомості населення в центральних областях України.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ сказав Євген Головаха.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Епідемія COVID-19 не пояснює 25% приросту смертності в Україні. Тут і інші хвороби, і зниження рівня життя, - соціолог Головаха

"Ривок у бік євроатлантичних симпатій забезпечило насамперед те, що змінилася свідомість Центру України – найбільшого регіону (це 9 областей, які визначають домінанту громадської думки в Україні). До 2014-го там до НАТО більшість ставилася негативно. Але нині побільшало прихильників НАТО навіть на Сході.

А що стосується Євросоюзу, то вибір вже зроблено, ми рухаємося в тому напрямку. У жодному опитуванні в останні роки орієнтація на Росію не переважала 25%. Головне, що курс вже обрано. До 2014 року ми не мали обраного шляху і відповідно нікуди не просувалися. Зараз є шанс просунутися до Євросоюзу, хоча шлях цей буде довгий і важкий", - зазначив він.

На думку Головахи, остаточний поворот у громадській думці в бік ЄС відбудеться тоді, коли критична маса населення визначиться:

"Коли в нас три чверті населення вважатимуть себе європейцями і прагнутимуть у ЄС, ми також зробимо остаточний поворот. У нас зараз, за різними опитуваннями, від 50 до 60% виступають за рух до ЄС, але це ще не критична маса".

Читайте також: Настрої українців не дуже хороші, але психологічно межу негативу перейдено, - директор Інституту соціології Головаха

Повне інтерв'ю з Євгеном Головахою читайте тут.

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Топ коментарі
+9
многие, получив от Пороха безвиз в 2017 году
рванули в Европу поработать и посмотреть на цивилизацию,
и после этого повернулись к паРаше - сракой, особенно те, кто уехал из захваченных паРашей областей Украины !
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24.08.2021 14:36
+3
паРаша это бальшие территории,
бальшие территории тяжело удержать,
значит это - война за их отъём, рано или поздно.

пусть едут
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24.08.2021 14:41
+3
Ладно бы уехали. Так они сами мазохисты, да ещё и из нас хотят сделать пушечное мясо. Призывников из Крыма никто не спрашивает, хотят ли они воевать за "виликую рассию".
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24.08.2021 14:46
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многие, получив от Пороха безвиз в 2017 году
рванули в Европу поработать и посмотреть на цивилизацию,
и после этого повернулись к паРаше - сракой, особенно те, кто уехал из захваченных паРашей областей Украины !
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24.08.2021 14:36 Відповісти
не все так просто

у меня приятель был большим поклонником русского мира и все такое . начал ездить по Европе ( дальнобойщик ) кое что в сознании поменялось но не все . стал уважать Польшу . остальную Европу все так же недолюбливает . особенно Францию . у них видите ли ни кто не понимает по русски . а Московию как любил так и любит . только теперь это скрывает
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24.08.2021 14:43 Відповісти
Конечно, скрывает.
Если полякам сказать, что любишь рашку, то они церемониться не будут - они сразу в драку лезут, с ними надо осторожно в вопросах истории.
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24.08.2021 14:48 Відповісти
если полякам сказать что любишь рашку
они отвечают - "Kurwa Matj" !
а потом ... просто перестают тебя уважать !
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24.08.2021 15:39 Відповісти
Кроме таких ещё полно людей с кацапским телевизором в голове. Вот реально полно. Насрано в голове наглухо. Потому что срать в голову телевизор умеет, Геббельс завидует.
Хотя вот нарративы про "одиннарот", это уже не телевизор, это реально результат 500лет колониальной политики. Многие и до сих пор почему-то считают, что, мол, нельзя ссориться с родственниками из Роисси, "надо жить дружно и приспосабливаться". Мне мои кацапские родственники давно уже не звонят - я же лютый бандеровец. Ну и я тоже не звоню, да нет у меня там никаких родственников.
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24.08.2021 14:54 Відповісти
Що ти верзеш? Які 500 років?
Навіть більша частина Київщини увійшла до складу срусской недоімперії лише наприкінці 18 сторіччя. За Галичину я навіть не згадую.
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24.08.2021 15:04 Відповісти
Ещё раз и медленно, Российская империя, всё равно как она там называлась, так, или её потом переименовали в СССР, а потом в РФ, вела последовательную колониальную политику по захвату и колонизации Украины все последние 500 лет, и результатом этом политики как раз и являлось постепенное порабощение всё больших и больших территорий. А также выращивание многих поколений манкуртов, не помнящих своих корней. Достаточно вспомнить роль кубанского казачества в событиях начала 20-го века. Ведь они по факту этнические украинцы. А какие были защитники "царя и отечества", любо-дорого смотреть.
Да и сейчас, кстати, процентное отношение людей, которые говорят, что "нам надо мириться", вот это "посередине", "какая разница, как называется улица" и всё такое, примерно одинаков на Востоке и Западе Украины. Как это ни странно звучит, ведь срок 70 лет и 470 - вроде бы громадная разница, а нет. Пары поколений интенсивно пропаганды достаточно, чтобы многие люди забыли о своем прошлом.
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24.08.2021 16:01 Відповісти
Ти таки реально впоротий.
Незначна частина ******** України стала частиною Московії у 1654 році. Навіть тут немає 500 років. Більша частина ******** України стала частиною срусской недоімперії у 18 сторіччі 230-250 років тому. Навіть майже уся історична Київщина увійшла до складу срусской недоімперії лише у другій половині 18 сторіччя. Де тут 500 років? Вчи історію, невіглас.
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24.08.2021 16:09 Відповісти
Гаразд, я зрозумів, російську ти розумієш погано. Спробую українською. Ти плутаєш причину та наслідок. Політика - це причина, а захоплення все нових українських територій - це наслідок цієї політики. И так, я вважаю, що Московія вела експансивну політику на захід набагато раніше 1654-го року, коли Хмельницький зробив найбільшу помилку в своєму житті.
PS і так, даремно ти так щодо "срусской недоімперії" - це була могутня імперія, "рівна серед рівних". Саме тому, що ми регулярно її недооцінюємо, і доводиться свої помилки відмивати кров'ю.
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24.08.2021 16:26 Відповісти
Никаких серьезных телодвижений в сторону Украины и Белоруссии до восстания Хмельницкого в 1640-х Москва не делала.Практически все войны московитов с поляками,украинскими казаками и литовцами были ********,с Юга их ещё кошмарили татары. Только в середине 17 века они очень осторожно начали лезть в сторону Украины и даже ту же Белоруссию и Литву им помогали завоевывать казаки Хмельницкого.
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24.08.2021 18:11 Відповісти
Воно ж дурне, азів історії не знає.
До повстання Хмеля кацапи навіть Смоленськ не могли узяти під свій стабільний контроль, за територію ******** України й годі щось казати.
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24.08.2021 19:18 Відповісти
"Не могли" - не значит "не хотели". Это звучит просто смешно. Абсолютно вся история существования Московии - это экспансия во все стороны и порабощение соседей. Иногда соседи давали москалям кизды, те утирались, и ждали следующего удобного момента. А иногда дурные соседи сами падали в ласковые обьятия "асвабадителя", но это не значит, что вся история расширения Московии была исключительно из таких моментов. Наоборот, большую часть они захватили огнем и мечом, вырезая непокорных соседей в ноль. Но политика всегда оставалась прежней, по сути они продолжатели Золотой Орды, её идейные последователи. Экспансия ради экспансии, они никогда не умели управлять завоеванными территориями. Но это не значит, что они не мечтали их захватить. Да и сейчас типичный кацапский алкаш, сидя в гараже вместе с друзьями, между пятой и восьмой начинает рассуждать когда и как русский солдат помоет сапоги в Индийском океане. Я там слишком долго жил, я знаю, о чем говорю. Поэтому нынешняя Украина им как кость в горле, и путин там не при чем, он лишь выразитель воли вот этих алкашей из гаража. Из стройного карточного домика выпала самая нижняя, ключевая карта, тронь её и весь карточный домик посыпется. Этого допустить никак нельзя, как можно мечтать об Индийском океане, когда отвалился такой лакомый кусок! Поэтому хотим мы или нет, заглянул Зеленский в дупло путину, и увидел там мир, или просто говно, чтобы мы не делали (ну разве что безропотно сами сдались), нас ждет большая война с Россией.
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25.08.2021 02:07 Відповісти
Боже, та ти азів історії не знаєш!
Ти пишеш епічну маячню.
Перестань ганьбитися. З тебе тут усі щиро глузують.

P.S. Твое срусское наречие я знаю намного лучше тебя, просто мне противно писать на нем.
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24.08.2021 19:14 Відповісти
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кто куда рванул???? в ...опе мы сидим и это на долго.
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24.08.2021 14:37 Відповісти
США в опе? удивительно...
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24.08.2021 14:40 Відповісти
🐷🐖
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24.08.2021 14:41 Відповісти
Це Юрію Вінгорськи
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24.08.2021 14:42 Відповісти
коментар відмічено як спам
сам дурак
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24.08.2021 14:53 Відповісти
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это ты с кем?
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24.08.2021 14:51 Відповісти
У нас сейчас, по разным опросам, от 50 до 60% выступают за движение в ЕС Источник: https://censor.net/ru/n3284244
------------------------------------------
Только от 50 до 60% ? А остальные - на рашку что ли ?! И это после 7 лет войны !
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24.08.2021 14:37 Відповісти
паРаша это бальшие территории,
бальшие территории тяжело удержать,
значит это - война за их отъём, рано или поздно.

пусть едут
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24.08.2021 14:41 Відповісти
Ладно бы уехали. Так они сами мазохисты, да ещё и из нас хотят сделать пушечное мясо. Призывников из Крыма никто не спрашивает, хотят ли они воевать за "виликую рассию".
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24.08.2021 14:46 Відповісти
🐷🐖
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24.08.2021 14:43 Відповісти
Головаха - умный дядька.
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24.08.2021 14:41 Відповісти
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Вееееликий ПІДСКОК на одному місці....
Вже тридцять років!!
Героям Слава!!
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24.08.2021 14:48 Відповісти
Тебе помечтать про "подскок"! Ты на бутылке сидишь ровно уже сколько лет Ривок у бік євроатлантичних симпатій був забезпечений зміною свідомості Центру України - найбільшого регіону, - Головаха - Цензор.НЕТ 6612
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26.08.2021 00:28 Відповісти
Какой рывок и в куда? Народ сделал выбор прыгнув в болото. О какой Европе речь? Мы находимся на уровне развития, которое когда-то Булгаков описал так: «…которые, вообще отстав в развитии от европейцев лет на 200, до сих пор ещё не совсем уверенно застёгивают свои собственные штаны». Сколько бы флагов не вешали, сколько бы выходных не назначали, это не поможет. До тех пор, пока народ не начнёт учиться и думать. Думать и учиться. Зебобики, вы ещё помните эти два глагола?
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24.08.2021 14:50 Відповісти
Булгаков писал это про кацапов Ривок у бік євроатлантичних симпатій був забезпечений зміною свідомості Центру України - найбільшого регіону, - Головаха - Цензор.НЕТ 3173
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26.08.2021 00:29 Відповісти
Народ, который привел к власти зеленского, есть умственно незрелый. Именно о незрелости и писал Булгаков. Как она проявляется и у кого - вопрос вторичный.
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26.08.2021 08:24 Відповісти
Воровать перестаньте и Европа сама пригласит вас. А когда штат чиновников только расширяется и все бюджет гребут лопатами, то хоть 400% будут за, никто не примет и никогда. Открыли офис первой леди, минус в копилку от Европы, 2.7 миллиарда полученных сегодня на ковид уже планирует разворовать на дорогах - пять минусов в копилку против Европы.
В США и Европе сидят отличные аналитики, которые читают и изучают ВСЁ (три дня Кондора вспомните), и на стол канцлерам и Презедентам ложатся не слащавые песни о процветающей Украине а суорвая реальность о внуках и виллах. Так что даже не мечтайте ближайшие лет 20-ть.
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24.08.2021 14:52 Відповісти
внуки на вилах в кокой стране ?
орос среди вил и внуков был ?
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24.08.2021 15:16 Відповісти
У авторов спроси, они знают:
Семиволос: «Миша за ** бав до икоты, хочет в наглую бюджет делить, дает нелепые команды»

Павлиш: «Это не выполняй, включай дурака»

Семиволос: «Если хочу сидеть в кресле, то нужно выполнять, здесь можно хорошо прибарахлиться, внукам хватит, но по паре его моментов положил в ящик, сказал типа отдал в департамент)) он мне за них наяривает, говорю делаю))»
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24.08.2021 15:19 Відповісти
Головаха , ти неправий. Ривок до євроінтерації зробило нове покоління 80 х -2000 х тисячних років народження
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24.08.2021 15:44 Відповісти
Проведіть справжній референдум та й побачите який то "ривок". В яку сторону.....
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24.08.2021 16:07 Відповісти
самый большой вклад сделал ***** напав в2014м. многие любители совка прозрели где наш реальный враг
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24.08.2021 16:39 Відповісти
 
 