Ривок у бік євроатлантичних симпатій був забезпечений зміною свідомості Центру України - найбільшого регіону, - Головаха

Зростання симпатій українців до ідеї вступу в ЄС і НАТО було забезпечене насамперед зміною свідомості населення в центральних областях України.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ сказав Євген Головаха.

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"Ривок у бік євроатлантичних симпатій забезпечило насамперед те, що змінилася свідомість Центру України – найбільшого регіону (це 9 областей, які визначають домінанту громадської думки в Україні). До 2014-го там до НАТО більшість ставилася негативно. Але нині побільшало прихильників НАТО навіть на Сході.

А що стосується Євросоюзу, то вибір вже зроблено, ми рухаємося в тому напрямку. У жодному опитуванні в останні роки орієнтація на Росію не переважала 25%. Головне, що курс вже обрано. До 2014 року ми не мали обраного шляху і відповідно нікуди не просувалися. Зараз є шанс просунутися до Євросоюзу, хоча шлях цей буде довгий і важкий", - зазначив він.

На думку Головахи, остаточний поворот у громадській думці в бік ЄС відбудеться тоді, коли критична маса населення визначиться:

"Коли в нас три чверті населення вважатимуть себе європейцями і прагнутимуть у ЄС, ми також зробимо остаточний поворот. У нас зараз, за різними опитуваннями, від 50 до 60% виступають за рух до ЄС, але це ще не критична маса".

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