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Польща побудує на кордоні з Білоруссю паркан висотою 2,5 метра

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Польща побудує на кордоні з Білоруссю паркан висотою 2,5 метра

Влада Польщі має намір звести на кордоні з Білоруссю стіну.

Про це поінформував польський міністр оборони Маріуш Блащак, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"На кордоні з Білоруссю буде встановлено нове, солідніше загородження висотою в два з половиною метри", - написав міністр у твіттері.

За його словами, "на допомогу прикордонникам буде направлено більше солдатів".

"Про деталі участі збройних сил (в охороні кордону) буде повідомлено незабаром", - зазначив він.

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Минулого тижня оборонне відомство Польщі повідомило, що спецслужби країни взялися до зміцнення польсько-білоруського кордону колючим дротом для того, щоб захиститися від напливу біженців з Іраку, Сирії та Афганістану, які намагаються потрапити до ЄС через Білорусь.

За даними міністерства, колючий дріт встановлено ​​майже на 100 з 418 кілометрів кордону, і що скоро такі загородження будуть готові ще на ділянці 50 км.

"Пріоритетом уряду є безпека польських громадян", - говорилося в заяві, поширеній тоді міністерством оборони.
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Топ коментарі
+8
Вот такой забор надо нашим строить -

Польща побудує на кордоні з Білоруссю паркан висотою 2,5 метра - Цензор.НЕТ 8430

Греция построила 40-километровый забор на границе с Турцией в ожидании афганских мигрантов
https://www.svoboda.org/a/31422451.html
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23.08.2021 23:59
+6
Какой забор? Ров там нужно с крокодиламиПольша построит на границе с Беларусью забор высотой 2,5 метра - Цензор.НЕТ 7439
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23.08.2021 23:19
+5
Метра 4 минимум надо.2,5 олени перепрыгнут.
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23.08.2021 23:37
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Какой забор? Ров там нужно с крокодиламиПольша построит на границе с Беларусью забор высотой 2,5 метра - Цензор.НЕТ 7439
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23.08.2021 23:19 Відповісти
Польща вирішила, що цього вже задосить Польща побудує на кордоні з Білоруссю паркан висотою 2,5 метра - Цензор.НЕТ 5674

Польща побудує на кордоні з Білоруссю паркан висотою 2,5 метра - Цензор.НЕТ 6029
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24.08.2021 02:09 Відповісти
Почему бы банально не заминировать? Польша построит на границе с Беларусью забор высотой 2,5 метра - Цензор.НЕТ 2545
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23.08.2021 23:21 Відповісти
Где Сеня? Польша построит на границе с Беларусью забор высотой 2,5 метра - Цензор.НЕТ 71
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23.08.2021 23:35 Відповісти
Метра 4 минимум надо.2,5 олени перепрыгнут.
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23.08.2021 23:37 Відповісти
Полякам не потрібно економити на парканах і не факт, що 4-х метрів достатньо. Ще скіфи знали рецепт від нашестя варварів: скіфський вал поблизу Немирова.
Польща побудує на кордоні з Білоруссю паркан висотою 2,5 метра - Цензор.НЕТ 7063
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24.08.2021 10:06 Відповісти
2000 літ їх дощами розмивало, а які ж вони тоді були спочатку?... Польща побудує на кордоні з Білоруссю паркан висотою 2,5 метра - Цензор.НЕТ 8481
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25.08.2021 06:58 Відповісти
Завод автоваза в Тольятти приостанавливает производство.
Каких-то там деталей от Bosch не хватает...
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23.08.2021 23:46 Відповісти
Вот такой забор надо нашим строить -

Польща побудує на кордоні з Білоруссю паркан висотою 2,5 метра - Цензор.НЕТ 8430

Греция построила 40-километровый забор на границе с Турцией в ожидании афганских мигрантов
https://www.svoboda.org/a/31422451.html
показати весь коментар
23.08.2021 23:59 Відповісти
Польща побудує на кордоні з Білоруссю паркан висотою 2,5 метра - Цензор.НЕТ 9845
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24.08.2021 02:12 Відповісти
Показуха.
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24.08.2021 02:42 Відповісти

Так навіть Бог комуняк К. Маркс 22 січня 1867 р. заявляв, дослівно: я питаю вас, що ж змінилося? Зменшилася небезпека з боку Росії? Ні. Тільки те що розумове осліплення панівних класів Європи дійшло до межі. Перш за все, за визнанням її офіційного історика Карамзіна (ординець - Кара - Мурза), незмінною залишається політика Росії. Її методи, її тактика, її прийоми можуть змінюватися, але провідна зірка цієї політики - світове панування, залишається незмінним. Тільки уряд московитів, панівний над масами варварів, може в даний час замишляти подібного роду проекти ..... Отже, для Європи існує тільки одна альтернатива: або очолюване московитами дике азійське варварство обрушиться, як лавина, на її голову, або вона повинна відновити Польщу, захистивши себе таким чином від орди з Азії двадцятьма мільйонами польських героїв, щоб виграти .......
По тексту газети «Glos Wolny», звіреним з текстом, газети «Le Socialisme».
І зараз гостро стоїть це нагальне питання зупинення вже ******** фашистських орд московитів які з 18 століття вже всі як один замаскувалися під нібито росіян, від їх вторгнення в Європу. Але допомагати треба не тільки Польщі але й Україні, захистити таким чином Європу десятками мільйонів героїв українців від страшної кривавої напів азійської орди москалів кремлівських фашистів )(уйла.-
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24.08.2021 04:06 Відповісти
...из профнастила или металлочерепицы?
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24.08.2021 07:01 Відповісти
Сеню Яценика пусть позовут он как великий маг и волшебник построит им невидимую стену.. Польща побудує на кордоні з Білоруссю паркан висотою 2,5 метра - Цензор.НЕТ 8365
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24.08.2021 07:24 Відповісти
Это нужно было делать ещё 30 лет назад 😁😁😁
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24.08.2021 09:09 Відповісти
яйценюк в доле? Польща побудує на кордоні з Білоруссю паркан висотою 2,5 метра - Цензор.НЕТ 6949
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24.08.2021 10:56 Відповісти
Нужно не менее 4,5 м с системой сигнализации!
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24.08.2021 10:58 Відповісти
Нечего тут ржать и изголяться!
Между прочим, в вопросе построения стены на границе с Беларусью Украина могла бы действенно, предметно и существенно помочь дружественной Польше - предложить хорошую кандидатуру для руководства этим проектом -
Арсения Петровича ЯЦЕНЮКА !!!
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24.08.2021 11:33 Відповісти
 
 