Польща побудує на кордоні з Білоруссю паркан висотою 2,5 метра
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Влада Польщі має намір звести на кордоні з Білоруссю стіну.
Про це поінформував польський міністр оборони Маріуш Блащак, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"На кордоні з Білоруссю буде встановлено нове, солідніше загородження висотою в два з половиною метри", - написав міністр у твіттері.
За його словами, "на допомогу прикордонникам буде направлено більше солдатів".
"Про деталі участі збройних сил (в охороні кордону) буде повідомлено незабаром", - зазначив він.
Минулого тижня оборонне відомство Польщі повідомило, що спецслужби країни взялися до зміцнення польсько-білоруського кордону колючим дротом для того, щоб захиститися від напливу біженців з Іраку, Сирії та Афганістану, які намагаються потрапити до ЄС через Білорусь.
За даними міністерства, колючий дріт встановлено майже на 100 з 418 кілометрів кордону, і що скоро такі загородження будуть готові ще на ділянці 50 км.
"Пріоритетом уряду є безпека польських громадян", - говорилося в заяві, поширеній тоді міністерством оборони.
Будь ласка, зачекайте...
Каких-то там деталей от Bosch не хватает...
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https://www.svoboda.org/a/31422451.html
Так навіть Бог комуняк К. Маркс 22 січня 1867 р. заявляв, дослівно: я питаю вас, що ж змінилося? Зменшилася небезпека з боку Росії? Ні. Тільки те що розумове осліплення панівних класів Європи дійшло до межі. Перш за все, за визнанням її офіційного історика Карамзіна (ординець - Кара - Мурза), незмінною залишається політика Росії. Її методи, її тактика, її прийоми можуть змінюватися, але провідна зірка цієї політики - світове панування, залишається незмінним. Тільки уряд московитів, панівний над масами варварів, може в даний час замишляти подібного роду проекти ..... Отже, для Європи існує тільки одна альтернатива: або очолюване московитами дике азійське варварство обрушиться, як лавина, на її голову, або вона повинна відновити Польщу, захистивши себе таким чином від орди з Азії двадцятьма мільйонами польських героїв, щоб виграти .......
По тексту газети «Glos Wolny», звіреним з текстом, газети «Le Socialisme».
І зараз гостро стоїть це нагальне питання зупинення вже ******** фашистських орд московитів які з 18 століття вже всі як один замаскувалися під нібито росіян, від їх вторгнення в Європу. Але допомагати треба не тільки Польщі але й Україні, захистити таким чином Європу десятками мільйонів героїв українців від страшної кривавої напів азійської орди москалів кремлівських фашистів )(уйла.-
Между прочим, в вопросе построения стены на границе с Беларусью Украина могла бы действенно, предметно и существенно помочь дружественной Польше - предложить хорошую кандидатуру для руководства этим проектом -
Арсения Петровича ЯЦЕНЮКА !!!