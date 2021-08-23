Польща побудує на кордоні з Білоруссю паркан висотою 2,5 метра

Влада Польщі має намір звести на кордоні з Білоруссю стіну.

Про це поінформував польський міністр оборони Маріуш Блащак, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"На кордоні з Білоруссю буде встановлено нове, солідніше загородження висотою в два з половиною метри", - написав міністр у твіттері.

За його словами, "на допомогу прикордонникам буде направлено більше солдатів".

"Про деталі участі збройних сил (в охороні кордону) буде повідомлено незабаром", - зазначив він.

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Минулого тижня оборонне відомство Польщі повідомило, що спецслужби країни взялися до зміцнення польсько-білоруського кордону колючим дротом для того, щоб захиститися від напливу біженців з Іраку, Сирії та Афганістану, які намагаються потрапити до ЄС через Білорусь.

За даними міністерства, колючий дріт встановлено ​​майже на 100 з 418 кілометрів кордону, і що скоро такі загородження будуть готові ще на ділянці 50 км.

"Пріоритетом уряду є безпека польських громадян", - говорилося в заяві, поширеній тоді міністерством оборони.