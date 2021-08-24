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Новини Політика України
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Зеленський (10071) саміт (209) Євросоюз (2600) Шарль Мішель (105) Кримська платформа (258)

Зеленський і Мішель обговорили Кримську платформу і підготовку до саміту Україна-ЄС

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зеленський і Мішель обговорили Кримську платформу і підготовку до саміту Україна-ЄС

Президент України Володимир Зеленський і президент Європейської ради Шарль Мішель обговорили подальшу взаємодію в рамках Кримської платформи, а також хід підготовки до 23-го саміту Україна - ЄС, а також перспективи отримання другого траншу макрофінансової допомоги від ЄС.

Про це повідомляє пресслужба глави держави, інформує Цензор.НЕТ.

Зеленський подякував Мішелю за одностайну підтримку з боку Євросоюзу та держав – членів ЄС ініціативи "Кримська платформа" та підсумкової декларації саміту. "Ще раз хочу подякувати за те, що підтримуєте Україну, наш суверенітет і незалежність. І сьогоднішній крок – підписання й підтримка Кримської платформи та декларації – це якраз деталь і пазл у підтримці нашого суверенітету й територіальної цілісності, бо Крим – це Україна", – зазначив Зеленський.

Сторони домовилися координувати зусилля разом з іншими міжнародними партнерами у межах подальшої роботи Кримської платформи, кінцевою метою якої є деокупація півострова.

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Лідери України та ЄС обговорили перебіг підготовки до 23-го саміту Україна – ЄС, який відбудеться 12 жовтня цього року в Києві. Володимир Зеленський розповів про очікування української сторони щодо ключових результатів цієї зустрічі на найвищому рівні, а також про основні елементи проєкту Спільної заяви саміту.

"Сподіваюся, ми нарешті зможемо підписати довгоочікувану Угоду про Спільний авіаційний простір та розпочати її застосування. Очікуємо також на місію експертів ЄС у межах другої фази оцінки українських установ зі стандартизації та метрології для просування в напрямку укладення угоди про так званий промисловий безвіз", – відзначив Зеленський.

Окрему увагу співрозмовники приділили питанням енергетичної безпеки у Європі. Глава держави наголосив на необхідності подальшої протидії завершенню реалізації проєкту "Північний потік – 2". З огляду на участь у зустрічі виконавчого віцепрезидента Єврокомісії Валдіса Домбровскіса сторони обговорили перспективи отримання другого траншу макрофінансової допомоги в обсязі 600 мільйонів євро.

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Мишель вежливо слушает. Как врач слушает пациента и уже прикидывает диагноз, усмотрительно соглашаясь, что бы не вызвать агрессивную реакцию, которая может только усугибить состояние пациента.
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24.08.2021 03:03 Відповісти
зеленский должен сидеть в тюрьме по держзраде, а вести переговоры от имени Украины, пускай ведет новый проукраинский през
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24.08.2021 06:41 Відповісти
Нове поганяло чмошніка чули?
- ВОВКА-ГАЗІРОВКА ))
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24.08.2021 06:56 Відповісти
Усім у місті та селі
З любов'ю та бентежністю:
- Країно з БлаЗнем на чолі,
Вітаю з Незалежністю!
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24.08.2021 07:44 Відповісти





Президент Угорщини Янош Адер на Кримській платформі заявив, що "деякі країни перешкоджають вивченню угорської мови". Ти, *****, приїхав підтримати Україну чи ти просто *****?
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24.08.2021 08:27 Відповісти
 
 