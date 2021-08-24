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За минулу добу на Донбасі загинув один український воїн, окупанти чотири рази порушували режим тиші, - штаб ООС

Новини Цензор.НЕТ Події

За минулу добу на Донбасі загинув один український воїн, окупанти чотири рази порушували режим тиші, - штаб ООС

За минулу добу внаслідок чотирьох порушень найманцями російсько-окупаційних військ режиму припинення вогню на Донбасі загинув український військовослужбовець. Від початку цієї доби дотримується режим тиші.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру штабу ООС на сторінці в Facebook.

"За минулу добу, 23 серпня, в районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню ... Унаслідок ворожого обстрілу один військовий зазнав вогнепального поранення несумісного з життям", - сказано в ранковій зведенні.

Зокрема, противник обстрілював українські позиції з мінометів 120-го калібру поблизу Водяного біля Донецька.

Неподалік Мар'їнки противник відкривав вогонь з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї.

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Біля Широкиного російські найманці за допомогою БПЛА типу "квадрокоптер" здійснювали дистанційне мінування території.

Крім того, на Луганщині було зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" із перетином лінії розмежування.

"Станом на 7:00 ранку 24 серпня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано", - сказано у звіті.

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Топ коментарі
+32
Зеленский, с..ка, верни снайперов на передовую! Путин, чтоб ты сдох.
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24.08.2021 08:16
+24
Царство небесне загиблому. Земля хай буде пухом.
Горіть у пеклі москалі!!!
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24.08.2021 08:18
+22
Методично снайперы из Макшании отстреливают бойцов ВСУ. Каждый день. Вова считает это приемлемой ценой.
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24.08.2021 08:20
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Зеленский, с..ка, верни снайперов на передовую! Путин, чтоб ты сдох.
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24.08.2021 08:16 Відповісти
+++++++
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24.08.2021 09:40 Відповісти
tZE inform
@tZEinform
·
23 ч
Украинский снайпер на Донбасе подстрелил что то крупное. Там визг такой стоит ... Выясняем кого
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24.08.2021 09:58 Відповісти
Очень хотелось бы в это верить, но я скептически и пессимистично отношусь к подобным вещам. Считаю что орки Они часто выдумывают свои потери в пропагандистских целях.
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24.08.2021 11:09 Відповісти
Про орков согласен, но тут на кону репутация уважаемого tZE inform.
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24.08.2021 11:16 Відповісти
Цензор, вказуй, будь ласка, надалі им'я та призвище загиблих Воїнів -

це не статистика, а людське життя
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24.08.2021 13:35 Відповісти
Прикро…….Вічна та світла пам'ять загиблому……..
Родині та близьким співчуття…….
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24.08.2021 08:17 Відповісти
Царство небесне загиблому. Земля хай буде пухом.
Горіть у пеклі москалі!!!
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24.08.2021 08:18 Відповісти
Методично снайперы из Макшании отстреливают бойцов ВСУ. Каждый день. Вова считает это приемлемой ценой.
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24.08.2021 08:20 Відповісти
Ваві аби корпоративи влаштовувати.
Цікаво чи не зробить воно з національного свята чергову порнографію в свою честь..
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24.08.2021 08:49 Відповісти
Быкота ты мокшанская! Отстрелить бы тебе твою тупую козлячую голову! Это наши бойцы, бойцы-ВСУ,отстреливают днр-скую дичь! Жаль что не каждый день, а их снайпера подло убивают наших защитников, пользуясь так называемым "перемирием".
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24.08.2021 11:45 Відповісти
Знайшов бика. На лікування.
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24.08.2021 13:05 Відповісти
Нерусский Кремль руки прочь от Украины и КараБаха Одэрбэйджанского,герб которого -вид сверху Покровского (Бахар) собора в Москве!
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24.08.2021 08:23 Відповісти
Ну що, "Пєтух обісцяний", коли відміниш всі свої накази про заборону "отвєткі" ворогу? Не лізь, Віслюку, в військові справи, армія сама знає, як знищувати і зупиняти москальноту.
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24.08.2021 08:57 Відповісти
За минулу добу на Донбасі загинув один український воїн, окупанти чотири рази порушували режим тиші, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 3051 За минулу добу на Донбасі загинув один український воїн, окупанти чотири рази порушували режим тиші, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 8496
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24.08.2021 08:57 Відповісти
За минулу добу на Донбасі загинув один український воїн, окупанти чотири рази порушували режим тиші, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 2304

... співчуття родині і побратимам...
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24.08.2021 09:25 Відповісти
За минулу добу на Донбасі загинув один український воїн, окупанти чотири рази порушували режим тиші, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 4596
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24.08.2021 10:33 Відповісти
похоже рф что то подогнала что идет такой отстрел, может беспилотники работают недавно была новость орки жаловались на украинский рэб
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24.08.2021 13:57 Відповісти
Георї не вмирають
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24.08.2021 18:11 Відповісти
 
 