За минулу добу на Донбасі загинув один український воїн, окупанти чотири рази порушували режим тиші, - штаб ООС
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За минулу добу внаслідок чотирьох порушень найманцями російсько-окупаційних військ режиму припинення вогню на Донбасі загинув український військовослужбовець. Від початку цієї доби дотримується режим тиші.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру штабу ООС на сторінці в Facebook.
"За минулу добу, 23 серпня, в районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню ... Унаслідок ворожого обстрілу один військовий зазнав вогнепального поранення несумісного з життям", - сказано в ранковій зведенні.
Зокрема, противник обстрілював українські позиції з мінометів 120-го калібру поблизу Водяного біля Донецька.
Неподалік Мар'їнки противник відкривав вогонь з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї.
Біля Широкиного російські найманці за допомогою БПЛА типу "квадрокоптер" здійснювали дистанційне мінування території.
Крім того, на Луганщині було зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" із перетином лінії розмежування.
"Станом на 7:00 ранку 24 серпня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано", - сказано у звіті.
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@tZEinform
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23 ч
Украинский снайпер на Донбасе подстрелил что то крупное. Там визг такой стоит ... Выясняем кого
це не статистика, а людське життя
Родині та близьким співчуття…….
Горіть у пеклі москалі!!!
Цікаво чи не зробить воно з національного свята чергову порнографію в свою честь..
... співчуття родині і побратимам...