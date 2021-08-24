За минулу добу на Донбасі загинув один український воїн, окупанти чотири рази порушували режим тиші, - штаб ООС

За минулу добу внаслідок чотирьох порушень найманцями російсько-окупаційних військ режиму припинення вогню на Донбасі загинув український військовослужбовець. Від початку цієї доби дотримується режим тиші.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру штабу ООС на сторінці в Facebook.

"За минулу добу, 23 серпня, в районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню ... Унаслідок ворожого обстрілу один військовий зазнав вогнепального поранення несумісного з життям", - сказано в ранковій зведенні.

Зокрема, противник обстрілював українські позиції з мінометів 120-го калібру поблизу Водяного біля Донецька.

Неподалік Мар'їнки противник відкривав вогонь з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї.

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Біля Широкиного російські найманці за допомогою БПЛА типу "квадрокоптер" здійснювали дистанційне мінування території.

Крім того, на Луганщині було зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" із перетином лінії розмежування.

"Станом на 7:00 ранку 24 серпня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано", - сказано у звіті.

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