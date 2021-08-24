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В Україні за добу від COVID-19 померли 27 осіб, зафіксовано 692 нові випадки зараження, 345 осіб одужали

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

В Україні за добу від COVID-19 померли 27 осіб, зафіксовано 692 нові випадки зараження, 345 осіб одужали

Станом на ранок вівторка, 24 серпня, в Україні зафіксовано 692 нових випадків захворювання коронавірусом COVID-19, одужали 345 осіб, померли 27.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я України.

"За добу 23 серпня 2021 в Україні зафіксовано 692 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей - 54, медпрацівників - 4). Також за минулу добу: госпіталізовано - 410 осіб; летальних випадків - 27; одужали - 345 осіб", - повідомило МОЗ.

Днем раніше, 23 серпня повідомлялося про 610 нових випадків інфікування, 22 серпня повідомлялося про 1 003 нових випадків захворювання, 21 серпня за добу зафіксовано 1 732 випадки захворювань на COVID-19, 20 серпня повідомлялося про 1 600 нових підтверджених випадків COVID-19, 19 серпня повідомлялося про 1 560 нових випадків захворювання, 18 серпня за добу зафіксовано 1 447 нових випадків захворювань Сovid-19, 17 серпня за добу зафіксовано 890 нових випадків захворювання COVID-19, 16 серпня повідомлялося про 417 нових випадків захворювання, 15 серпня за добу зафіксовано 695 нових випадків захворювання COVID-19.

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Всього за період пандемії в Україні захворіли 2 275 863 людини, одужали 2 201 778 осіб, летальних випадків - 53 501.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Києві (132), Одеській (84), Харківській (84), Луганській (62) і Чернівецькій (47) областях.

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Всіх украінців вітаю зі святом!!! Слава Україні!!! Смерть ворогам!!!
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24.08.2021 08:26 Відповісти
Читаємо уважно ,думаємо , включаємо мізки і калькулятор .Виконаємо просту арифметичну дію з 6 класу середньої школи.І у результаті 692 людини ,які захворіли на вірус -це +-0,00137% від загальної кількості населення України!!! А тепер думаєм що це за вірус!?)
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24.08.2021 11:48 Відповісти
Це вірус, який в квітні цього року вбивав більше, ніж по 400 українців за добу.
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24.08.2021 13:53 Відповісти
Ви перебуваєте у паралельному світі ,(світків пришестя святого covid19)
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24.08.2021 17:33 Відповісти
Весь світ в паралельному і лише Ви в перпендикулярному...
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24.08.2021 19:36 Відповісти
За весь час пандемії в Китаї загинуло віж ковіду 0,0003% населення. За твоєю логікою, Китай мав би до сих пір мовчати та ігнорувати будь-які запити про цнй вірус?
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24.08.2021 13:57 Відповісти
По-перше тикни своїй мамі!і по- друге ,причини глобальної істерії не у збереженні твого життя!)) Ти раб і тебе треба загнати у стійло,щоб Ти мовчки робив і не відкривав рота.Але Ти цього не зрозумієш -бо ти ментальний і духовний раб))
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24.08.2021 17:38 Відповісти
Який пафос! А по суті питання ти так і не відповів... Швидко ковіддисиденти забули, як в квітні більш ніж по чтотири сотні українців щодоби помирали. А казочки про рабів і стойло прибережи для біблійних сюжетів, може хтось тобі і повірить...
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24.08.2021 19:25 Відповісти
Призываю всех зэбаранов и пiд-рашек НЕ вакцинироваться ни в коем случае! Обманите систему! Снимите нагрузку со здравоохранения и пенсионного фонда! В Україні за добу від COVID-19 померли 27 осіб, зафіксовано 692 нові випадки зараження, 345 осіб одужали - Цензор.НЕТ 1532
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24.08.2021 12:59 Відповісти
Ватним кацапам без черги по три дози на раз,рокам на користь)))
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24.08.2021 18:12 Відповісти
кацапы как раз без вакцины (спутник-вектор - это скотомицин, который вакциной не является) по 800 рыл в день от КОВИДа дохнут В Україні за добу від COVID-19 померли 27 осіб, зафіксовано 692 нові випадки зараження, 345 осіб одужали - Цензор.НЕТ 264
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24.08.2021 18:16 Відповісти
 
 