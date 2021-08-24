В Україні за добу від COVID-19 померли 27 осіб, зафіксовано 692 нові випадки зараження, 345 осіб одужали

Станом на ранок вівторка, 24 серпня, в Україні зафіксовано 692 нових випадків захворювання коронавірусом COVID-19, одужали 345 осіб, померли 27.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я України.

"За добу 23 серпня 2021 в Україні зафіксовано 692 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей - 54, медпрацівників - 4). Також за минулу добу: госпіталізовано - 410 осіб; летальних випадків - 27; одужали - 345 осіб", - повідомило МОЗ.

Днем раніше, 23 серпня повідомлялося про 610 нових випадків інфікування, 22 серпня повідомлялося про 1 003 нових випадків захворювання, 21 серпня за добу зафіксовано 1 732 випадки захворювань на COVID-19, 20 серпня повідомлялося про 1 600 нових підтверджених випадків COVID-19, 19 серпня повідомлялося про 1 560 нових випадків захворювання, 18 серпня за добу зафіксовано 1 447 нових випадків захворювань Сovid-19, 17 серпня за добу зафіксовано 890 нових випадків захворювання COVID-19, 16 серпня повідомлялося про 417 нових випадків захворювання, 15 серпня за добу зафіксовано 695 нових випадків захворювання COVID-19.

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Всього за період пандемії в Україні захворіли 2 275 863 людини, одужали 2 201 778 осіб, летальних випадків - 53 501.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Києві (132), Одеській (84), Харківській (84), Луганській (62) і Чернівецькій (47) областях.