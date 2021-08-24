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В Україні за добу вакцинували понад 71 тис. осіб, повністю імунізовано 3,18 млн осіб, - МОЗ

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

В Україні за добу вакцинували понад 71 тис. осіб, повністю імунізовано 3,18 млн осіб, - МОЗ

За минулу добу - понеділок, 23 серпня 2021 року - в Україні імунізовано понад 71 тис. осіб.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я України.

"71 427 осіб вакциновано проти COVID-19 за добу 23 серпня 2021. Одну дозу отримали 28 142 особи, повністю імунізовано - 43 285 осіб", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що впродовж доби працювали: 604 мобільні бригади 2 321 пункт щеплення, 328 центрів вакцинації.

Від початку кампанії з вакцинації щеплено - 5 099 802 особи, з них отримали одну дозу - 5 099 800 осіб, повністю імунізовані та отримали дві дози - 3 179 661 особа (з них двоє отримали одну дозу за кордоном).

"Всього проведено 8 279 461 щеплення", - зазначили в МОЗ.

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В Украине за сутки вакцинировали более 71 тыс. человек, полностью иммунизированы 3,18 млн человек, - Минздрав - Цензор.НЕТ 1638 В Украине за сутки вакцинировали более 71 тыс. человек, полностью иммунизированы 3,18 млн человек, - Минздрав - Цензор.НЕТ 6105
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24.08.2021 09:03 Відповісти
И снова ложь. Вакцинированы не значит иммунизированы. Вакцинация не гарантирует от заражения, тяжёлого течения болезни, летального исхода.
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24.08.2021 09:37 Відповісти
кроме того, среди вакцинированных есть носители
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24.08.2021 10:00 Відповісти
"Вакцинированы не значит иммунизированы." - А как работают вакцины? На что они воздействуют и что меняют в организме? В Україні за добу вакцинували понад 71 тис. осіб, повністю імунізовано 3,18 млн осіб, - МОЗ - Цензор.НЕТ 1235
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24.08.2021 13:00 Відповісти
Призываю всех зэбаранов и пiд-рашек НЕ вакцинироваться ни в коем случае! Обманите систему! Снимите нагрузку со здравоохранения и пенсионного фонда! В Україні за добу вакцинували понад 71 тис. осіб, повністю імунізовано 3,18 млн осіб, - МОЗ - Цензор.НЕТ 5655
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24.08.2021 12:59 Відповісти
Теперь ещё сделайте швыденько Ковид сертификаты нормальные, которые принимают за границей.
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25.08.2021 00:04 Відповісти
 
 