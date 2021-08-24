В Україні за добу вакцинували понад 71 тис. осіб, повністю імунізовано 3,18 млн осіб, - МОЗ

За минулу добу - понеділок, 23 серпня 2021 року - в Україні імунізовано понад 71 тис. осіб.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я України.

"71 427 осіб вакциновано проти COVID-19 за добу 23 серпня 2021. Одну дозу отримали 28 142 особи, повністю імунізовано - 43 285 осіб", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що впродовж доби працювали: 604 мобільні бригади 2 321 пункт щеплення, 328 центрів вакцинації.

Від початку кампанії з вакцинації щеплено - 5 099 802 особи, з них отримали одну дозу - 5 099 800 осіб, повністю імунізовані та отримали дві дози - 3 179 661 особа (з них двоє отримали одну дозу за кордоном).

"Всього проведено 8 279 461 щеплення", - зазначили в МОЗ.

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