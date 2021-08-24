У День Незалежності ВР проведе два позачергові засідання: на порядку денному законопроєкт про великий Державний Герб України

У вівторок, 24 серпня 2021 року, у 30-ту річницю Незалежності України Верховна Рада проведе два позачергові засідання. Одне з них - урочисте, на другому - розглянуть одне питання.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті ВР.

Зазначається, що урочисте засідання Ради почнеться о 13:00. Воно буде присвячено 30-й річниці ухвалення Акту проголошення Незалежності України.

Після цього на 14:20 заплановано початок позачергової сесії, на порядку денному якої тільки одне питання - нардепи розглянуть законопроєкт про великий Державний Герб України.

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Головним елементом великого Герба буде знак Княжої держави Володимира Великого (малий Герб) золотого кольору на синьому п'ятисторонньому щиті з закругленими нижніми бічними кутами із золотою облямівкою. Над щитом - зображення великокняжого вінця (корони) Ярослава Мудрого і намету у вигляді рослинного орнаменту.

Щит тримають: з лівого боку - лев (герб Галицько-Волинського князівства), з правого - воїн-козак з рушницею (герб Війська Запорізького). Під щитом - стрічка з двох рівновеликих горизонтальних смуг синього і жовтого кольорів, під стрічкою - два колоски пшениці, переплетені гроном калини зі стилізованим листям.