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Новини Політика України
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У День Незалежності ВР проведе два позачергові засідання: на порядку денному законопроєкт про великий Державний Герб України

Новини Цензор.НЕТ Політика України

У День Незалежності ВР проведе два позачергові засідання: на порядку денному законопроєкт про великий Державний Герб України

У вівторок, 24 серпня 2021 року, у 30-ту річницю Незалежності України Верховна Рада проведе два позачергові засідання. Одне з них - урочисте, на другому - розглянуть одне питання.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті ВР.

Зазначається, що урочисте засідання Ради почнеться о 13:00. Воно буде присвячено 30-й річниці ухвалення Акту проголошення Незалежності України.

Після цього на 14:20 заплановано початок позачергової сесії, на порядку денному якої тільки одне питання - нардепи розглянуть законопроєкт про великий Державний Герб України.

Читайте також: У Раді немає голосів для затвердження Великого герба України. Провину за провал законопроєкту можуть покласти на Разумкова, - Юрчишин

Головним елементом великого Герба буде знак Княжої держави Володимира Великого (малий Герб) золотого кольору на синьому п'ятисторонньому щиті з закругленими нижніми бічними кутами із золотою облямівкою. Над щитом - зображення великокняжого вінця (корони) Ярослава Мудрого і намету у вигляді рослинного орнаменту.

Щит тримають: з лівого боку - лев (герб Галицько-Волинського князівства), з правого - воїн-козак з рушницею (герб Війська Запорізького). Під щитом - стрічка з двох рівновеликих горизонтальних смуг синього і жовтого кольорів, під стрічкою - два колоски пшениці, переплетені гроном калини зі стилізованим листям.
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Топ коментарі
+22
таки пропихнет недонаполеон наклейку на пивную бутылку

сколько же придется отменять после того как эти уроды уйдут из власти... мама... год в три смены ВР работать будет
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24.08.2021 09:12
+16
В День Независимости ВР проведет два внеочередных заседания: в повестке дня законопроект о большом Государственном Гербе Украины - Цензор.НЕТ 5457
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24.08.2021 09:18
+14
На сцені збоку стоїть рояль "Стенвей". На ньому лежать шпроти. Посеред сцени стоїть кацапське крісло, позбавлене художнього смаку. Над ними герб висить національний. На гербі зображено ведмедя. В одній руці у ведмідя молоток, а в другій - балалайка. Це символізує працелюбність і незакомплексованість тварюки. На кріслі сидить Лєнка, жінка президента, і вишива комірець в косовороточці.
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24.08.2021 09:15
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таки пропихнет недонаполеон наклейку на пивную бутылку

сколько же придется отменять после того как эти уроды уйдут из власти... мама... год в три смены ВР работать будет
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24.08.2021 09:12 Відповісти
Якийсь цей герб ..... не того..... м'яко кажучи.
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24.08.2021 09:14 Відповісти
Плагиат.
У День Незалежності ВР проведе два позачергові засідання: на порядку денному законопроєкт про великий Державний Герб України - Цензор.НЕТ 5081
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24.08.2021 09:58 Відповісти
Вот настоящий плагиат.
У День Незалежності ВР проведе два позачергові засідання: на порядку денному законопроєкт про великий Державний Герб України - Цензор.НЕТ 7941
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24.08.2021 10:09 Відповісти
Так "масонський" - теж плагіат! Двоголовий орел - герб Візантії! В Московії він взагалі "тупо присвоєний"
"Кстати, а историки никогда не поднимали вопрос: «Почему «Великие князья Московские», не имея собственного геральдического знака, не пытались утвердить, в качестве государственного герба княжества Московского, «тризуб», симол и княжеский герб династии Рюриковичей, выходцами из которой, («младшей ветвью») которой они были вплоть до момента смерти сыновей Ивана Грозного - последних Рюриковичей? Вроде-бы, имели право… Но, почему-то, взяли себе, при Василии ІІІ, герб чужеземной державы, Византии… Во все времена народы и правящие династии претендовали на более древние исторические корни. Однако, как понять московских правителей, не претендующих и отказывающихся от символа СВОЕЙ собственной династии в пользу чужой?! Всё очень просто… Они понимали, что ПО ДИНАСТИЧЕСКОМУ ПРАВУ они на это ПРАВА НЕ ИМЕЛИ!!! Ведь на момент формирования «Княжества Московского» жили ещё потомки «старшей ветви» Рюриковичей (в частности, князья Острожские), которые имели на герб Рюриковичей больше прав… А так как Московия становилась самостоятельным государством, а герба у их правителей не было, то пришлось его «изобретать». А тут «подарок» - «выморочная» Византия, которую, на тот момент, турки захватили… Государства нет, потомков мужского пола у последнего императора не осталось - одна дочь. По тогдашнему династическому праву она - наследница лишь «опосредованная», «носитель клейнодов царственных», но не «пользователь»… Вот Василий ІІІ этим и воспользовался, женившись на византийской принцессе и взяв, в качестве «приданого», герб императоров Византии, государства, на тот момент уже не существующего. Но ещё несколько веков среди знатоков династического права и геральдики не утихали споры - правильно это, или неправильно? Спросите, как это может быть? А вспомните сомнения Ивана Грозного о том, имеет ли он право ( «по чину ли?…») именоваться не только «Великим князем Московским», но и «царём»! Тогда были долгие споры, (примерно, как сейчас с «сакральным Крымом», памятником Владимиру, Великому князю Киевскому, «на Москве»), однако, бояре Ивана «убедили». (Об этих сомнениях упоминает в своей повести «Князь Серебряный», Алексей Толстой, знавший историю по историку Соловьёву, а не по «советским сказкам…). История повторилась через много веков…
Между прочим, с того момента «московитов» и «понесло» на почве «первородства». Правда, сначала, неудачно - один разгром московского войска под Оршей, 600-летие которого праздновали потомки «ляхов» - поляки, «литвы» - беларусы, «черкасов» - украинцы, и «жемайтов» с «ятвягами» - литовцы, в 2014 году, чего стоил… Оттуда же и постулат - «Москва - Третий Рим…» пошёл… ("Украинско-российские "размышлизмы")
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24.08.2021 11:03 Відповісти
На сцені збоку стоїть рояль "Стенвей". На ньому лежать шпроти. Посеред сцени стоїть кацапське крісло, позбавлене художнього смаку. Над ними герб висить національний. На гербі зображено ведмедя. В одній руці у ведмідя молоток, а в другій - балалайка. Це символізує працелюбність і незакомплексованість тварюки. На кріслі сидить Лєнка, жінка президента, і вишива комірець в косовороточці.
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24.08.2021 09:15 Відповісти
Надо писать автора! Автор: Лесь Подерв'янський
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24.08.2021 11:26 Відповісти
Та начебто це загальновідомо...
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24.08.2021 11:31 Відповісти
В День Независимости ВР проведет два внеочередных заседания: в повестке дня законопроект о большом Государственном Гербе Украины - Цензор.НЕТ 5457
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24.08.2021 09:18 Відповісти
У День Незалежності ВР проведе два позачергові засідання: на порядку денному законопроєкт про великий Державний Герб України - Цензор.НЕТ 636
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24.08.2021 09:36 Відповісти
Вавкі зудить увіковічити себе нікчемного прийняттям нового гербу.
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24.08.2021 09:19 Відповісти
ой не бережете вы себя,))) аж 2 заседания...
та и с Гербом бы не торопились... хотя зеле надо ж хоть чем-то хвастаться (до него ж и жизни в Украине не было...с него ж все началось - первые в мире...впервые за Независимость...и найсветлейший сам по себе хихант мирового масштабу...))))) т.д)
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24.08.2021 09:21 Відповісти
Враги все пытаются затереть ТРИЗУБ
Он в веках ВЫСТОЯЛ
ИНТЕРЕСНО увидеть ФИО голосующих за новую парногоафию от трускавецких выпускников 😀😀😀
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24.08.2021 09:24 Відповісти
Суть комментов Ивана Петровича Сидорова суета Зеленского с гербом-обман украинцев.
Знаком символом страны основатели Израиля выбрали шестиконечную звезду, основатели СССР выбрали пятиконечную звезду, основатели Барбадоса выбрали трезубец. Звёзды как орнамент или маги­ческий символ встречается у мно­гих народов с давних времен : в капернаумской синагоге, построенной в VI веке, шестиконечная звезда используется как орнамент наряду с пятико­нечной звездой и свастикой. Относительно трактовки трезубца существует более двухсот гипотез: трезубец - это верхушка скипетра византийского царя; корона, голубь Святого Духа, хоругвь, якорь, подсвечник-трикирий.
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24.08.2021 09:26 Відповісти
Через Вавчині хотячки б'юджет вчора схуд на більш як 20 мільйонів. Точної суми не знає ще навіть сам Вавка. А потім Гєтманцеву буде лютувати, кидаючись псом на малий бізнес, щоб вибити ці гроші з нас з вами.
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24.08.2021 09:26 Відповісти
Знаки-символы шестиугольная звезда, пятиугольная звезда, трезубец не идентифицируют однозначно Израиль, СССР и Барбадос. Такимы идентификаторами являются гербы Израиля, СССР и Барбадоса. Государственный герб - официальная эмблема державы. Целью государственных гербов является подача в символической форме информации о государстве, его истории и природе. В XX веке среди социалистических и постколониальних держав распространились гербы без геральдических традиций за неимением таковых в прошлом.
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24.08.2021 09:28 Відповісти
П'ятикутну зірку (пентаграму) взагалі-то використовують у своїй символіці дохріна країн. Наприклад, на гербі США бачимо 13 таких зірок... а на прапорі аж 50... У День Незалежності ВР проведе два позачергові засідання: на порядку денному законопроєкт про великий Державний Герб України - Цензор.НЕТ 5875

У День Незалежності ВР проведе два позачергові засідання: на порядку денному законопроєкт про великий Державний Герб України - Цензор.НЕТ 7868
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24.08.2021 15:56 Відповісти
У День Незалежності ВР проведе два позачергові засідання: на порядку денному законопроєкт про великий Державний Герб України - Цензор.НЕТ 8989
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24.08.2021 09:29 Відповісти
наш придурок таки хоче спровокувати в день свята заворушення. Больне якесь
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24.08.2021 09:31 Відповісти
Та перверзія відома як садомазохізм.
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24.08.2021 14:09 Відповісти
Слово герб происходит от немецкого слова Erbe- наследие. В июне 1917-го Генеральному секретариату Украины понадобилась печать. По совету директора Киевского городского музея Николая Биляшевского на печати был изображён трезубец, знак Владимира Великого.Этот же трезубец был изображён и на карбованцах, введенных в декабре 1917 г. В ноябре 1917 г. для создания герба была организована геральдическая комисия во главе с Д. Антоновичем. Но создание геральдического герба потребовало времени, и 22 марта 1918 г. гербом УНР был утвержден трезубец, ставший популярным после выпуска карбованцев. Проект геральдического герба был готов в конце 1918 г .Он был составлен на основе герба Войска Запорожского- с козаком с мушкетом. В 1918 г. правительство Западно-Украинской Народной Республики утвердило свой герб: Золотой лев . После воссоединения УНР и ЗУНР 21 января 1919 года был создан протокол о гербе объединенной Украины: "Такой герб будет понятен украинскому народу. Это казак с ружьем для Восточной Украины и лев для Западной Украины. Учитывая, что две части единой Украины появились из одного источника - Киевской Руси, уместить в герб знак Святого Владимира (трезубец) ". А через две недели - 5 февраля - украинские войска покинули Киев. Государственное развитие было прервано на семь десятилетий.
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24.08.2021 09:31 Відповісти
· У День Незалежності ВР проведе два позачергові засідання: на порядку денному законопроєкт про великий Державний Герб України - Цензор.НЕТ 5340 Розповіли новину - я рогочу і не можу зупинитися. Я багато ідиотизму чекав від ЗЕкоманди, але таке!.. Петру Порошенко НЕ дали запрошення на завтрашній парад. Більше того, соратникам Порошенка довели інформацію, що ОПУ зробить все можливе, аби Порошенка на параді не було. Уявляєте? Завтра на параді пройдуть війська, вдягнуті, взуті та забезпеченні технікою за Порошенка. Там їхатимуть МАЗ-Богдани розроблені, закуплені і поставлені у війська за Порошенка. Там демонструватимуть БПЛА, прийняті на озброєння за Порошенка. Тощо, тощо, тощо... Завтра шостий президент буде показувати нам армію, створену п'ятим президентом.
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24.08.2021 09:32 Відповісти
Політв'язням кремлівського режиму Зєля також не дав запрошень ні на парад, ні у Верховну Раду, як це було завжди.
Також будеш писати про "нап'ються", проксивний?
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24.08.2021 09:51 Відповісти
Наш герб - Тризуб. А ідея «великого герба» - шкідлива. Попри стародавнє походження, Тризуб ідеально вписується в мінімалістичну естетику ХХІ століття, є простим у відтворенні й надзвичайно впізнаваним. У цілому світі лише Україна, Швейцарія і Японія можуть похвалитися такою вдалою лаконічністю графіки своїх гербів. Будь-які спроби "вдосконалити" тризуб, домалювавши зображення людей, тварин, рослин та різних предметів і оголосити це "великим гербом України" є відвертим несмаком і абсурдом. До того ж Україна - не імперія і не федерація, і взагалі не потребує заміни історичного і справжнього свого герба на штучний "великий".
У День Незалежності ВР проведе два позачергові засідання: на порядку денному законопроєкт про великий Державний Герб України - Цензор.НЕТ 1964
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24.08.2021 09:33 Відповісти
В ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ хочу напомнить всем ЗНАМЕНИТОЕ выступление Парасюка на Майдане 2014 г
Оно было по поводу того, что лидеры Майдана Яценюк Тягнибок Кличко подписали 21 февраля договор с Янеком ( под надзором европейских товарищей) что Янек просидит президентом ещё год ( интресно кто это придумал ) .

А С РАССТРЕЛОВ 20 февраля ещё тела не остыли и асфальт был в крови . И Янека надо было самого расстрелять по большому счету за это

https://youtu.be/eU5Bx3IrgRk


Напоминаю для того , чтобы слуги прекратили заниматься разной дурью типа большого герба , и занялись более важными делами , а за дурь народ Украины выгонять из власти умеет
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24.08.2021 09:35 Відповісти
У День Незалежності ВР проведе два позачергові засідання: на порядку денному законопроєкт про великий Державний Герб України - Цензор.НЕТ 416
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24.08.2021 09:39 Відповісти
Вовка-газіровка. У День Незалежності ВР проведе два позачергові засідання: на порядку денному законопроєкт про великий Державний Герб України - Цензор.НЕТ 7843 У День Незалежності ВР проведе два позачергові засідання: на порядку денному законопроєкт про великий Державний Герб України - Цензор.НЕТ 8865 У День Незалежності ВР проведе два позачергові засідання: на порядку денному законопроєкт про великий Державний Герб України - Цензор.НЕТ 8865У День Незалежності ВР проведе два позачергові засідання: на порядку денному законопроєкт про великий Державний Герб України - Цензор.НЕТ 6878
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24.08.2021 09:44 Відповісти
Все дуже правильно робить Пане Президент України. Якщо треба по Конституції України мати великий герб то він повинен бути. Національними символами України є великий, малий герб та гімн України. За 30 років ніхто не спромігся затвердити великий герб України.
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24.08.2021 09:41 Відповісти
Тризуб настільки лаконічний і зрозумілий, що без великого герба можна спокійно жити і далі. В усякому випадку зараз так буде краще, ніж зараз під святом затвердити аби що, лиш би *********** догодити(
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24.08.2021 09:46 Відповісти
А по конституции ему освобождать окупированые территории не надо? У День Незалежності ВР проведе два позачергові засідання: на порядку денному законопроєкт про великий Державний Герб України - Цензор.НЕТ 2733
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24.08.2021 10:06 Відповісти
Пише Олесь Шевченко - політв'язень, активний учасник національно-визвольного руху. Народний депутат України першого скликання.
Співавтор Декларації про державний суверенітет України.

Олесь Шевченко

15 год ·

Шановні члени Київського товариства політв'вязнів та репресованих!

5 серпня на розширеному засіданні Ради товариства я повідомив вас, що мене включено в десятку депутатів-засновників відновленої Української держави, яких запрошено на Президентське прийняття.

Я запитав у вас, чи схвалюєте ви мою участь у такому прийнятті, і ви одностайно проголосували за участь у ньому.
Останніми днями Офіс Президента вирішив скоротити число запрошених депутатів 1 скликання з 10 до 5.
А сьогодні з Офісу Президента повідомили, що число запрошених депутатів, які голосували за Акт проголошення Незалежності, вирішено скоротити з 5 до НУЛЯ.
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24.08.2021 09:42 Відповісти
Повідомляю також, що цього разу, на відміну від усіх попередніх років, депутати-засновники і політичні в'язні кагебістсько-комуністичної радянської влади не отримали за своїм бажанням перепусток на святковий військовий парад.

Під час Урочистих зборів у Верховній Раді планується перерва для проведення короткої позачергової сесії, на якій діючі депутати мають затвердити новий, так званий «великий», герб України.
Депутатам-засновникам сьогоднішньої Української держави дозволено зібратися в комітетській їдальні на фуршет за власний рахунок.

Вітаю з 30-річним ювілеєм державної незалежності, дорогі друзі!
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24.08.2021 09:43 Відповісти
С 1991г. проведено 4 конкурса на эскиз Большого герба. Один из эскизов Зеленский представил в ВР для утверждения. Большой герб не будет утверждён ВР по политической и исторической причинам.Накануне продовольственного кризиса мировому еврейскому капиталу нужен украинский чернозём. Капитал видит Украину чернозёмной колонией Израиля. А колонии достаточно знака подсвечник-трехсвечник при гербе метрополии с подсвечником -семисвечником. Причина историческая. На Большом гербе изображен запорожский козак. "В идише для украинцев нет обозначения . Есть слово "казак". В еврейском сознании это украинец-резун, символ насилия а Хмельницкий убийца евреев.- Вольф Москович .О советском прошлом и идеализации Израиля".
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24.08.2021 09:43 Відповісти
Будем поставлять в Израиль мацу в обмен на сало.
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24.08.2021 09:48 Відповісти
Ну так же вы меня удалили из цензора за то что я сказал что в Украине нету Большого Герба и что нету Гимна Украины а только его пародия.
В таком случае прошу Цензор,нет вернуть мое имя .Чип. которое Вы в угоду власти от меня отобрали.Думаю что руководство ..Цензор.нет,,примет правильное решение относительно не разблокировки а именно в востановлении ника ,,Чип,,.
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24.08.2021 09:43 Відповісти
По мотивам Волшебника Изумрудного Города.
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24.08.2021 09:45 Відповісти
Чо за ху....ня происходит , чем старый герб плох У День Незалежності ВР проведе два позачергові засідання: на порядку денному законопроєкт про великий Державний Герб України - Цензор.НЕТ 3665 Больше заняться нечем У День Незалежності ВР проведе два позачергові засідання: на порядку денному законопроєкт про великий Державний Герб України - Цензор.НЕТ 1324 Проведите хотя бы онлаин опрос , спросите у людей , а согласны они У День Незалежності ВР проведе два позачергові засідання: на порядку денному законопроєкт про великий Державний Герб України - Цензор.НЕТ 1324
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24.08.2021 09:47 Відповісти
При всем уважение к украинскому козацтву, не может быть изображение козака выше архангела. Есть же вполне адекватный проект герба. Кому не нравится корона на гербе, ее можно изменить как раз на изображение святого
У День Незалежності ВР проведе два позачергові засідання: на порядку денному законопроєкт про великий Державний Герб України - Цензор.НЕТ 7353
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24.08.2021 09:49 Відповісти
Суета Зеленского с гербом -многоходовка Коломойского. ВР обратится в КС с требованием отмены Большого герба. "Обновлённый " Коломойским КС "по просьбам трудящихся " отменит трёхсотголосое голосование , референдум и объявит Большой герб лишним, вредным, ненужным. Чтобы путинскому двухлавому орлу не противостоял вооружённый козак. Украинцам уготована судьба палестинцев. О своей земле , державе , о Войске Запорожском украинцам ничто не должно напоминать.
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24.08.2021 09:50 Відповісти
*****-МУХА! Будьте хоть ОДИН раз мудры, не принимайте это ФЕОДАЛЬНОЕ УБОЖЕСТВО ущедшей эпохи!

Пусть большой герб будет Трезубец со ЩИТОМ, а малый ПРОСТО ТРЕЗУБЦЕМ /сам по себе/ и при этом не нужно будет формально вносить изменения в конституцию /с которюой некоторые идиоты носятся как дураки с торбой, ибо никакая бумажка, буть то конституция, закон или договор сама по себе НИЧЕГО НЕ ГАРАНТИРУЕТ, если за ней не стоит преобладаюбщая ВООРУЖЕННАЯ СИЛА/ !
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24.08.2021 09:50 Відповісти
Иван Петрович Сидоров , У День Незалежності ВР проведе два позачергові засідання: на порядку денному законопроєкт про великий Державний Герб України - Цензор.НЕТ 5718 Ну вы Сидоров и загнули , вы еще вспомните мацу , на крови распятого мальчика , ( христианских младенцев ) . У День Незалежності ВР проведе два позачергові засідання: на порядку денному законопроєкт про великий Державний Герб України - Цензор.НЕТ 8421 Чего уж там , протоколы сионских мудрецов , я что то забыл , а массонов У День Незалежності ВР проведе два позачергові засідання: на порядку денному законопроєкт про великий Державний Герб України - Цензор.НЕТ 2346 . Вы наверно раньше много смотрели 34 -й канал У День Незалежності ВР проведе два позачергові засідання: на порядку денному законопроєкт про великий Державний Герб України - Цензор.НЕТ 5718
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24.08.2021 09:53 Відповісти
По наблюдениям Ивана Петровича Сидорова, из Украины бегут в Израиль евреи-двоечники, в ФРГ евреи -троечники, а в США бегут евреи крепкие хорошисты. Когда Иван Петрович Сидоров говорит о мировом правительстве продвинутые крепкие хорошисты его "разоблачают" так: Конспирология, масоны, иллюминаты , Бильдербергский клуб, Сорос (плохой-ихний, хороший-наш), планета Нибиру , сионские мудрецы, рептилоиды в кипах из фольги. И ещё: "Вырвано из контекста".
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25.08.2021 13:24 Відповісти
Вова , не чіпай украінських святинь , так як це не твоє!
Таоє - збацати ху... на @ортепиано 😀
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24.08.2021 09:54 Відповісти
https://texty.org.ua/articles/103970/7-arhumentiv-na-zahyst-tryzuba-chomu-ne-slid-uhvalyuvaty-zakon-pro-velykyj-herb/

7 аргументів на захист Тризуба. Чому не слід ухвалювати закон про великий герб

Тризуб бездоганно вписується в мінімалістичну естетику XXI століття, є простим у відтворенні й
надзвичайно впізнаваним. Будь-яка держава могла б лише мріяти про такий ********, виразний і бездоганний герб. В Європі, окрім України, лише Швейцарія може похвалитися такою досконалою лаконічністю графіки державного герба.

Володимир Зеленський вніс на розгляд парламенту законопроєкт 5712 «Про великий Державний Герб України» і визначив його невідкладним. Не виключено, що депутати розглянуть його в першому читанні вже наступного тижня. Щоб ухвалити закон у цілому, потрібно 300 голосів. Це немало, але «слуги народу» придумали доволі цинічний спосіб, який, на їхню думку, робить отримання цих голосів реальним.

Вони хочуть призначити пленарне засідання, де законопроєкт про великий герб розглядатиметься в другому читанні, прямо на 24 серпня, 30 річницю Незалежності України. А отже, оголосити засідання урочистим і подати справу так, буцімто депутати, які виступатимуть проти цього проєкту чи наполягатимуть на розгляді поправок, «псують свято».

І хоча в Конституції справді передбачено ухвалення спеціального закону про великий герб, питання про те, чи він взагалі потрібен Україні, залишається відкритим. Недаремно ж за 25 років, що минули від ухвалення Конституції, закон про великий герб так і не був проголосований. Достатньо просто уважного погляду на цю проблему, щоб зрозуміти - законопроєкт Зеленського про великий герб не лише непотрібний, а й шкідливий. Для цього є щонайменше сім причин.
1.Тризуб - довершений

Тризуб Святого Володимира, який формально є «малим гербом», але на практиці сприймається в Україні та світі як повноцінний Державний Герб України, є довершеним у своїй досконалості. Даруйте за тавтологію. Попри стародавнє походження, Тризуб бездоганно вписується в мінімалістичну естетику XXI століття, є простим у відтворенні й надзвичайно впізнаваним. Будь-яка держава могла б лише мріяти про такий ********, виразний і бездоганний герб. В Європі, окрім України, лише Швейцарія може похвалитися такою досконалою лаконічністю графіки державного герба. Та й загалом у світі компанію Україні та Швейцарії в цьому питанні може скласти хіба що Японія. Спроби «вдосконалити» Тризуб, домалювавши навколо лубочні калини-корони-левів-козаків є кричущим несмаком і абсурдом.

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Нинішній герб.

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Проєкт великого Державного Герба від Зеленського
2. Великий герб узагалі не потрібен Україні.

Великі герби - пережиток феодальної доби. Вони були органічними для імперій, які відображали на великому гербі включені в склад цієї імперії території. Бувають великі герби у федеративних держав. Україна не є ні імперію, ні федерацією, і тому ліпити на її герб символи окремих (при цьому далеко не всіх) територій і різний «гербарій» заради створення штучного «великого герба» - неприпустимо. Унітарній республіці, якою є Україна, жоден великий герб не потрібен узагалі.
3. Норма Конституції про «великий герб» - підривна ідея комуністів

Первісно в Конституції України не мало бути жодних «малих» і «великих» гербів. Але піч час розгляду проєкту Основного Закону в парламенті у 1996 році комуністи, які тоді мали найбільшу фракцію і без голосів яких ухвалити Конституцію було неможливо, навідріз відмовилися голосувати за «буржуазно-націоналістичний» Тризуб. Натомість вони пропонували зробити державним гербом якщо не якусь совкову карикатуру з серпами, молотами, колосками, то принаймні козака з мушкетом - символ Війська Запорозького.

Розуміючи націєтворчу, об'єднавчу силу державних символів, промосковська фракція комуністів прагнула всіляко знівелювати відповідні норми Конституції. З прапором у них нічого не вийшло. Щодо гімну - комуністи домоглися, що в Конституції не має ні слів гімну, ні навіть назви пісні «Ще не вмерла Україна», а йдеться лише про «національний гімн на музику М. Вербицького зі словами, затвердженими законом, що приймається не менш як двома третинами від конституційного складу Верховної Ради України».

Зрештою, така редакція лише послаблювала державне визнання національного гімну, але не спотворювала його мелодію чи слова. У 2003 році закон про Державний Гімн України зі словами пісні був успішно затверджений Верховною Радою.

Найгірша ситуація склалася з державним гербом. Отримати необхідні 300 голосів за Тризуб вдалося лише ціною серйозних поступок промосковським силам: він визнавався лише «малим гербом», а «великий Державний Герб України встановлюється з урахуванням малого Державного Герба України та герба Війська Запорізького законом, що приймається не менш як двома третинами від конституційного складу Верховної Ради України».

Державницькі сили в Україні завжди розуміли, що Тризуб є де-факто не просто «малим», а повноцінним гербом держави, і саме в такій якості його використовували. Для годиться вряди-годи оголошувалися конкурси та вносилися проєкти, але всерйоз заміняти Тризуб на «великий герб» ніхто не збирався. Тим більше, що всі конкурси засвідчили марність спроб «удосконалювати» цей символ будь-якими домальовками. Аж доки зараз Зеленський не реанімував цю стару комуністичну, а по факту російську ідею.

зараз Зеленський реанімує стару комуністичну ідею

Виникає абсурдна ситуація: комуністів давно нема у парламенті, Тризуб давно використовується як герб і нікому (крім ворогів України) не заважає, аж раптом президент ні сіло ні впало пропонує невідкладно ухвалити закон про великий герб.

Причому акурат до 30-річчя Незалежності, коли ми мали б, навпаки, славити й шанувати наш Тризуб, замість того, щоб боронити його від власного президента. З комуністами все зрозуміло - вони навмисне запхали в Основний Закон норму про «великий герб», щоб нівелювати, принизити справжній герб України. А для чого цю комуністичну ідею підхопив і просуває Зеленський?
4. Проєкт великого герба не відповідає законам геральдики

Люди, що знаються на геральдиці, у розпачі від того, яким недоладним з позиції цієї науки про герби є запропоноване зображення. Починаючи з того, що воно взагалі не відповідає поняттю великого герба і закінчуючи недоречністю окремих складових.

Наприклад, навіщо герб республіки увінчує корона? Справді, на гербах окремих республік бувають корони, але це стосується переважно випадків спадкування таких гербів державами, які не так давно були монархіями. Є багато питань і до фігур лева та козака - чому саме вони й навіщо на гербі калина з колосками?

Замінивши Тризуб цим еклектичним зображенням, яке в мережі вже охрестили «пивною етикеткою», Україна одразу з елітної вищої ліги держав з найдосконалішими гербами впаде на найнижчий рівень, опинившись в одному ряду з африканськими диктатурами, керівники яких запроваджують подібні недолуго-еклектичні герби. Неймовірно, але факт: саме це власними руками намагаються зробити президент і народні депутати України.
5. «Корона Ярослава» - фейкова

«Над щитом - зображення великокняжого вінця (корони) Ярослава Мудрого», - читаємо в законопроєкті Зеленського. Але річ у тому, що жоден історик не знає, який вигляд мав вінець Ярослава, і зовсім малоймовірно, що він виглядав саме так. Тобто мало того, що сама по собі коронація герба республіки є смішною, так ще й корона - відверто фейкова. Це пряма дискредитація державного символу.
6. «Великий герб» запроваджують не крім, а замість Тризуба

Агітуючи за проєкт Зеленського, «слуги народу» дружно розповідають, що, мовляв, великий герб використовуватимуть зрідка, а загалом, як і досі, буде використовуватися малий герб, тобто Тризуб.

Але достатньо відкрити президентський законопроєкт, щоб пересвідчитися, що це неправда. Закон вимагає, щоб саме великий герб був відтворений на офіційних символах президента, печатках і будівлях Верховної Ради, Уряду, Верховного і Конституційного Суду, резиденції Президента, у залі засідань парламенту. За рішенням Нацбанку, саме «великий герб» друкуватиметься на грошах замість Тризуба.

Крім того, великий герб може використовуватися як державний символ практично повсюди, і можна не сумніватися, що його пхатимуть усюди - від шкіл до сільрад, витрачаючи на заміну гербів і так куций бюджет.

Не кажучи вже про те, що незалежні від держави ресурси - від Вікіпедії до google - саме цю «пивну етикетку», а не Тризуб, видаватимуть при пошуку герба України. По суті, підтримавши проєкт Зеленського, депутати знівелюють Тризуб, як цього й прагнула російська п'ята колона, закладаючи норму про «великий герб» у Конституцію.
7. Державна символіка має об'єднувати

Тризуб не лише ідеально виконує функцію представлення України у світі, а й об'єднує наш народ у часі та просторі. Як княжий знак Київської Русі, герб Української Народної Республіки, символ боротьби українців за свободу і герб держави, що відновила незалежність 1991 року, Тризуб об'єднує різні покоління українців і є символом тяглості нашої державницької традиції.

Він є не штучно придуманим, а справжнім національним гербом, подарованим нам історією.

Для українців по всій нашій країні та по всьому світу Тризуб є так само близьким і рідним, як синьо-жовтий прапор чи національний гімн. Зображення тризуба на формі наших воїнів і спортсменів, на документах і будівлях викликає почуття гордості, солідарності, національної єдності.

Чи здатен «великий герб» так само вдало об'єднувати Україну? Безумовно, ні. Його штучність, складність і контроверсійність неминуче викличуть суперечки й несприйняття. Хтось схвалюватиме нововведення, хтось обурюватиметься, хтось сміят
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24.08.2021 09:56 Відповісти
Принят герб фракции "СН" -
У День Незалежності ВР проведе два позачергові засідання: на порядку денному законопроєкт про великий Державний Герб України - Цензор.НЕТ 8882
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24.08.2021 10:08 Відповісти
Мені вистачає і тризуба
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24.08.2021 10:32 Відповісти
Дебилы.
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24.08.2021 10:38 Відповісти
" Знаки и символы большого разрушительства "
https://www.youtube.com/watch?v=4_Y5NAKQjJg
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24.08.2021 10:41 Відповісти
НУЖНО ИДТИ ПОД ВЕРХОВНУЮ РАДУ, ЧТОБЫ НЕ ДАТЬ ЗЕМРАЗЯМ НАДРУГАТЬСЯ НАД ГЛАВНЫМ СИМВОЛОМ УКРАИНЫ - ТРИЗУБОМ!
ПУСТЬ СЕБЕ НА СТЕНКУ ЭТО ГОВНО ВЕЩАЕТ...

У День Незалежності ВР проведе два позачергові засідання: на порядку денному законопроєкт про великий Державний Герб України - Цензор.НЕТ 1254
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24.08.2021 13:00 Відповісти
ВОТ НАШ ГЕРБ!!!

У День Незалежності ВР проведе два позачергові засідання: на порядку денному законопроєкт про великий Державний Герб України - Цензор.НЕТ 5648
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24.08.2021 13:01 Відповісти
У День Незалежності ВР проведе два позачергові засідання: на порядку денному законопроєкт про великий Державний Герб України - Цензор.НЕТ 3171
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24.08.2021 13:02 Відповісти
Я горжусь нашим гербом и наш герб - Щит с Тризубом. Позор преЗЕ!денту за то, что уничтожает символ который объединил людей в борьбе за независимость!!
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24.08.2021 13:25 Відповісти
А стриптизеры и стриптизерши будут на этом празднике алкоголя и разврата? Круглая дата все-таки.
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24.08.2021 13:32 Відповісти
Зеленский и Кравчук-буратины Коломойского. Законопроект о Большом Государственном Гербе должен был представлять Кравчук. Это его идея, его мечта, Зеленский. -Зеленский просит поддержать Кравчука, которого по состоянию здоровья нет в Раде: Он должен был представлять проект Большого Герба, это его мечта. 24.08.21 /Председатель Конституционной ассамблеи Леонид Кравчук поддерживает идею изъятия из Конституции понятия большого герба. По его мнению, нынешний малый герб должен получить полноправный статус.-Украина может остаться без большого герба. 22 августа 2013 ВВС
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27.08.2021 13:33 Відповісти
 
 