Інформація про захоплений у Кабулі український літак не відповідає дійсності, - МЗС
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Міністерство закордонних справ України спростовує інформацію про нібито "захоплений" у Кабулі український літак.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.
"Захоплених українських літаків у Кабулі або де-небудь іще немає. Інформація про "захоплений" літак, яку тиражують деякі ЗМІ, не відповідає дійсності", - повідомив речник МЗС.
Речник МЗС наголосив, що всі літаки, які залучала Україна для евакуації з Афганістану, "безпечно повернулися в Україну". Він нагадав, що відбулися три евакуаційні рейси, якими вивезли 256 людей.
"Заступник міністра закордонних справ Євген Єнін загалом пояснював безпрецедентний рівень труднощів, з якими стикалися дипломати, щоб забрати українців. Повинні розуміти, що ситуація в аеропорту наближена до хаосу, багато людей намагаються зачепитися хоча б за якусь можливість залишити країну. Потрібно було забезпечити, щоб необхідні люди сіли на необхідний літак у безпечних умовах і далі безпечно повернулися додому", - розповів Ніколенко.
Він наголосив, що МЗС залишається на зв'язку з українцями, які продовжують перебувати в Афганістані, й опрацьовує можливі безпечні шляхи їхньої евакуації.
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До речі, канабіс там теж турборежимний...
чего-то кажется что и енин как бы не с потолка придумал...хотя...там все такие сказочники...
Источники в авиационных кругах подтверждают эту информацию и говорят, что на борту были богатые шииты-хазарейцы, которые заплатили за полёт в Иран валютой, золотом и драгоценными камнями. То есть, никакого угона не было.
Более того, по данным источников «Страны», большая часть так называемых "афганских беженцев", которых сейчас вывозят украинскими самолетами из Кабула, также покупают себе места на борту за большие деньги. Естественно, что все эти платежи идут мимо "официальной кассы" (из интернета) Если сюда можно приносить ссылки, скажите, я дам её.
единственное - где вы прочитали "страну"? с 21.08.21 она заблокирована ...
Источники в авиационных кругах подтверждают эту информацию и говорят, что на борту были богатые шииты-хазарейцы, которые заплатили за полёт в Иран валютой, золотом и драгоценными камнями. То есть, никакого угона не было.
Более того, по данным источников «Страны», большая часть так называемых "афганских беженцев", которых сейчас вывозят украинскими самолетами из Кабула, также покупают себе места на борту за большие деньги. Естественно, что все эти платежи идут мимо "официальной кассы" (из интернета) Если сюда можно приносить ссылки, скажите, я дам её.
http://www.kasparov.ru/material.php?id=6124C5AC9068D