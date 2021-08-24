Інформація про захоплений у Кабулі український літак не відповідає дійсності, - МЗС

Міністерство закордонних справ України спростовує інформацію про нібито "захоплений" у Кабулі український літак.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

"Захоплених українських літаків у Кабулі або де-небудь іще немає. Інформація про "захоплений" літак, яку тиражують деякі ЗМІ, не відповідає дійсності", - повідомив речник МЗС.

Речник МЗС наголосив, що всі літаки, які залучала Україна для евакуації з Афганістану, "безпечно повернулися в Україну". Він нагадав, що відбулися три евакуаційні рейси, якими вивезли 256 людей.

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"Заступник міністра закордонних справ Євген Єнін загалом пояснював безпрецедентний рівень труднощів, з якими стикалися дипломати, щоб забрати українців. Повинні розуміти, що ситуація в аеропорту наближена до хаосу, багато людей намагаються зачепитися хоча б за якусь можливість залишити країну. Потрібно було забезпечити, щоб необхідні люди сіли на необхідний літак у безпечних умовах і далі безпечно повернулися додому", - розповів Ніколенко.

Він наголосив, що МЗС залишається на зв'язку з українцями, які продовжують перебувати в Афганістані, й опрацьовує можливі безпечні шляхи їхньої евакуації.

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