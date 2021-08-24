УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
53091 відвідувач онлайн
Новини Політика України
7288 32
Афганістан (395) МЗС (1816) літак (763) Ніколенко (142)

Інформація про захоплений у Кабулі український літак не відповідає дійсності, - МЗС

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Інформація про захоплений у Кабулі український літак не відповідає дійсності, - МЗС

Міністерство закордонних справ України спростовує інформацію про нібито "захоплений" у Кабулі український літак.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

"Захоплених українських літаків у Кабулі або де-небудь іще немає. Інформація про "захоплений" літак, яку тиражують деякі ЗМІ, не відповідає дійсності", - повідомив речник МЗС.

Речник МЗС наголосив, що всі літаки, які залучала Україна для евакуації з Афганістану, "безпечно повернулися в Україну". Він нагадав, що відбулися три евакуаційні рейси, якими вивезли 256 людей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Аеропорт в Кабулі закрили: український літак зміг вилетіти останнім

"Заступник міністра закордонних справ Євген Єнін загалом пояснював безпрецедентний рівень труднощів, з якими стикалися дипломати, щоб забрати українців. Повинні розуміти, що ситуація в аеропорту наближена до хаосу, багато людей намагаються зачепитися хоча б за якусь можливість залишити країну. Потрібно було забезпечити, щоб необхідні люди сіли на необхідний літак у безпечних умовах і далі безпечно повернулися додому", - розповів Ніколенко.

Він наголосив, що МЗС залишається на зв'язку з українцями, які продовжують перебувати в Афганістані, й опрацьовує можливі безпечні шляхи їхньої евакуації.

Також читайте: Єнін: Український літак в Кабулі минулої неділі викрали озброєні люди

Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢
Топ коментарі
+18
Зеленый цырк на проводе. Цельный замминистра уверждает, что самолет в Иран угнали, а его министерство, говорит, шо Енин врет... И так у них все, вся госполитика на таком абсурде построена.
показати весь коментар
24.08.2021 11:17
+10
Єнін дегустував афганський порошок?
показати весь коментар
24.08.2021 11:33
+8
З мови зняли.
До речі, канабіс там теж турборежимний...
показати весь коментар
24.08.2021 11:43
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Да ладно! Пусть пока деньги Каломойскому зарабатывает.
показати весь коментар
24.08.2021 11:15 Відповісти
Эта новость топ-1 сегодня у расисян. Ребят, следите за своим бестолковым языком и думайте в следующий раз, что мелите. Если есть проблемы, то решайте их, а не высирайте во всеуслышание
показати весь коментар
24.08.2021 11:16 Відповісти
Зеленый цырк на проводе. Цельный замминистра уверждает, что самолет в Иран угнали, а его министерство, говорит, шо Енин врет... И так у них все, вся госполитика на таком абсурде построена.
показати весь коментар
24.08.2021 11:17 Відповісти
Енин интересный персонаж У Кавказ-Центра к нему много вопросов, конкретно, а не ФСБешиник ли он....
показати весь коментар
24.08.2021 11:19 Відповісти
А у меня ,с недавнего времени,вопросы к Кавказ центру -такую муть гонят про прекрасный Талибан,что уши вянут...
показати весь коментар
24.08.2021 11:23 Відповісти
Опять какой-то бардак. Енин, он же бывший прокурор Енин, что выдал России на расправу Руслана Тумгоева вместе с подельниками из Харьковского СБУ, опять отметился.
показати весь коментар
24.08.2021 11:18 Відповісти
Не только его, он многих выдал. И он же сфальсифицировал дело на моего Побратима, наклепал 15 тяжелых статей, чтобы объявить его в розыск по линии Интерпола. Всё это по прихоти медведчука
показати весь коментар
24.08.2021 11:28 Відповісти
Рыдать!
показати весь коментар
24.08.2021 12:28 Відповісти
Так шо то было!? Информация о захваченном в Кабуле украинском самолете не соответствует действительности, - МИД - Цензор.НЕТ 6395 Дыма без огня не бывает /пусть растолкует/.
показати весь коментар
24.08.2021 11:28 Відповісти
То он проговорился наверное,случайно ляпнул не подумавши. Самолёт выполнил незапланированный рейс в Иран и назад.Решили подзаработать?
показати весь коментар
24.08.2021 11:28 Відповісти
Єнін дегустував афганський порошок?
показати весь коментар
24.08.2021 11:33 Відповісти
З мови зняли.
До речі, канабіс там теж турборежимний...
показати весь коментар
24.08.2021 11:43 Відповісти
С чего-чего сняли?
показати весь коментар
24.08.2021 11:59 Відповісти
Підлога Цензора зрозуміли стьоб.
показати весь коментар
24.08.2021 13:29 Відповісти
Палишься, кацап...
показати весь коментар
24.08.2021 12:15 Відповісти
Влучне зауваження, немов постріл з цибулі.
показати весь коментар
24.08.2021 13:29 Відповісти
так созванивайтесь хотя бы между собой...чтобы выдавать одну легенду...
чего-то кажется что и енин как бы не с потолка придумал...хотя...там все такие сказочники...
показати весь коментар
24.08.2021 11:40 Відповісти
На самом деле в Иран отправились местные бизнесмены с семьями, заплатив за борт. То есть никакого похищения не было, а был, по сути, просто выкуплен украинский военный борт.
Источники в авиационных кругах подтверждают эту информацию и говорят, что на борту были богатые шииты-хазарейцы, которые заплатили за полёт в Иран валютой, золотом и драгоценными камнями. То есть, никакого угона не было.
Более того, по данным источников «Страны», большая часть так называемых "афганских беженцев", которых сейчас вывозят украинскими самолетами из Кабула, также покупают себе места на борту за большие деньги. Естественно, что все эти платежи идут мимо "официальной кассы" (из интернета) Если сюда можно приносить ссылки, скажите, я дам её.
показати весь коментар
24.08.2021 16:22 Відповісти
все возможно...
единственное - где вы прочитали "страну"? с 21.08.21 она заблокирована ...
показати весь коментар
24.08.2021 16:28 Відповісти
Об этом пишет другое издание, ссылаясь на Страну. Поместите несколько слов, например этих - которые заплатили за полёт в Иран валютой, золотом и драгоценными камнями В Гугл, он Вам откроет несколько ссылок. О Том, что Страну закрыли, я не в курсе.
показати весь коментар
25.08.2021 16:10 Відповісти
Ну, возможно командир воздушного судна просто решил помочь хорошим парням, которые были столь добры, что почесали ему затылок стволом АК-47...
показати весь коментар
24.08.2021 11:40 Відповісти
А може все проще - спасатели отработали баньку в гостиннице с шазерезадыми...
показати весь коментар
24.08.2021 12:30 Відповісти
100% перевозили наркоту😀
показати весь коментар
24.08.2021 12:40 Відповісти
...тебе доза от перевозимого видимо досталась?!....
показати весь коментар
24.08.2021 12:56 Відповісти
Во дебилы, сами рассказали , сами опровергли, шизики зелёные))))))
показати весь коментар
24.08.2021 13:44 Відповісти
Вобщем хотели подзаработать на вывозе людей из афгана и придумали сказку об угоне.А когда доперли что там аэропорт под американцами (по сути если угнали,то даже не взлетели бы),то сразу заднюю дали,типа то все выдумки пресы
показати весь коментар
24.08.2021 13:49 Відповісти
Так был ли мальчик???
показати весь коментар
24.08.2021 14:00 Відповісти
На самом деле в Иран отправились местные бизнесмены с семьями, заплатив за борт. То есть никакого похищения не было, а был, по сути, просто выкуплен украинский военный борт.Никакого похищения не было, а был, по сути, просто выкуплен украинский военный борт.
Источники в авиационных кругах подтверждают эту информацию и говорят, что на борту были богатые шииты-хазарейцы, которые заплатили за полёт в Иран валютой, золотом и драгоценными камнями. То есть, никакого угона не было.
Более того, по данным источников «Страны», большая часть так называемых "афганских беженцев", которых сейчас вывозят украинскими самолетами из Кабула, также покупают себе места на борту за большие деньги. Естественно, что все эти платежи идут мимо "официальной кассы" (из интернета) Если сюда можно приносить ссылки, скажите, я дам её.
показати весь коментар
24.08.2021 16:20 Відповісти
"Страна.ua: "Угнанный" украинский самолет в Кабуле зафрахтовали богатые беженцы из Афганистана"
http://www.kasparov.ru/material.php?id=6124C5AC9068D
показати весь коментар
24.08.2021 17:58 Відповісти
Какая прелесть... Інформація про захоплений у Кабулі український літак не відповідає дійсності, - МЗС - Цензор.НЕТ 7569
показати весь коментар
24.08.2021 20:05 Відповісти
Да-да. Енин напился, накололся, нанюхался и такие небылицы наговорил
показати весь коментар
25.08.2021 20:58 Відповісти
 
 