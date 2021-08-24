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Новини Політика України
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соціологія (170) Головаха (8)

У розумінні українців сильна рука - це не Сталін. Для українців тверда рука - це людина, яка здатна ухвалювати рішення і йти шляхом змін, - Головаха

Новини Цензор.НЕТ Політика України

У розумінні українців сильна рука - це не Сталін. Для українців тверда рука - це людина, яка здатна ухвалювати рішення і йти шляхом змін, - Головаха

В Україні на сьогодні не можуть при владі бути політичні лідери на кшталт Сталіна або Піночета, оскільки українці не сприймають таких лідерів.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ сказав соціолог, заступник директора Інституту соціології України Євген Головаха.

Відповідаючи на запитання про те, що у 90-х роках більшість українців при владі хотіли бачити "сильну руку", соціолог зазначив, що це бажання і зараз є:

"55% сьогодні хочуть бачити при владі сильну руку, а у 90-х таких було 60%. Це не становить небезпеки, тому що українці розуміють поняття "сильної руки" іншим чином, ніж росіяни. Соціологія послуговується також якісними методами і з’ясовує, що стоїть за тими чи іншими відповідями. Так ось, у розумінні українців сильна рука – це не Сталін. Для українців тверда рука – це не диктатор, а людина, яка здатна приймати рішення і йти шляхом змін.

Власне, в Україні ще не склався тип того керівника, який мав би залізну волю і демократичну свідомість. На Заході таким прикладом завжди був Вінстон Черчиль чи Маргарет Тетчер. Американці таким вважають Авраама Лінкольна чи Рональда Рейгана. Останній хоча мав низьку ерудицію, але йому була властива залізна воля. Він, як той сторожовий пес демократії, узявся за Радянський Союз і не відпускав. Українці хотіли б мати саме такого керівника, а не Піночета чи Сталіна".

Головаха уточнив, що Україна просто не сприйме політичних лідерів на кшталт Сталіна.

"Першу п’ятірку російського пантеону героїв ми знаємо. Петр І, Алєксандр Нєвський, який залізною рукою збирав данину для татар, Сталін, Лєнін, і серед них затесався Пушкін. При чому якщо раніше Сталін не був на першому місці, то тепер він обігнав усіх. Україна таких лідерів не сприймає, тому в нас їх і немає, у нас поняття про міцну руку інше", - зазначив він.

Також читайте: Настрої українців не дуже хороші, але психологічно межу негативу перейдено, - директор Інституту соціології Головаха

Повне інтерв'ю з Євгеном Головахою читайте тут.

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Топ коментарі
+16
це щоб росіский цап показився.
нагадую тобі - жодний американець не вбив українця.
не те що ваша латна скотина невмита..
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24.08.2021 15:42
+15
для украинцев Сталин это кровавый маньяк, садист и убийца...
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24.08.2021 15:33
+12
По сильной руке скучают люди со слабой головой.
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24.08.2021 15:51
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для украинцев Сталин это кровавый маньяк, садист и убийца...
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24.08.2021 15:33 Відповісти
Для всего мира, даже для русни только они этого не понимают
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25.08.2021 00:23 Відповісти
Может украинцы и хотели бы иметь такого лидера, как Черчилль , Тэтчер или Рейган, но выбирают зеленского. Что напрямую противоречит тому, что было сказано вначале. И теперь вопрос: чего им все-таки нужно, украинцам?
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24.08.2021 15:34 Відповісти
мінімальне втручання держави у їх справи
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24.08.2021 15:37 Відповісти
зеленский и его свора только и делают, что вмешиваются в дела среднестатистического гражданина. В основном, это касается очень активного выуживания денег из его кармана и этот процесс будет и дальше набирать обороты. Промывание мозгов получило очень активное ускорение. В общем делается все, чтобы вмешательство государства было максимальным. Не то.
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24.08.2021 15:41 Відповісти
я про ментальну особливість. Коли клована обирали то ніхто і уявити не міг, що зграя, наприклад, вигадає "непрямі методи податкового контролю". Це відвертий беспред. Неписаний соціальний договір порушено.
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24.08.2021 15:46 Відповісти
коли клює "смажений півень" у попу, "мудрий нарід" чи то англійський, чи український завжджи кидається до Черчеля або Порошенко, бо підсвідомо знають, що вони жорсткі але вправні провідники

а "на расслабоні" вибирають лейбористів та популістів, бо хотять жити весело
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24.08.2021 15:47 Відповісти
Для мене сильна людина на чолі держави це та, яка не стане прогинатись перед лідерами інших держав. Не почне зазирати в очі путлерові. А конкретно почне робити ВСЕ для процвітання та слави української України.
Досить какіх разніц, досить малоросі
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24.08.2021 15:37 Відповісти
Як соціолог, підтримую
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24.08.2021 16:11 Відповісти
це щоб росіский цап показився.
нагадую тобі - жодний американець не вбив українця.
не те що ваша латна скотина невмита..
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24.08.2021 15:42 Відповісти
Набутылочник, Чечня-круто? Отвечать,холоп.)
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24.08.2021 15:45 Відповісти
В понимании украинцев,вся эта философская болтовня - это полная туфта.Кто тиран и палач,объяснять не нужно.
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24.08.2021 15:38 Відповісти
Та дайте йому оселедця і позвоніть в дурдом!!
Клієнт вже готовий до процеДур!!
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24.08.2021 15:39 Відповісти
Наиболее близок к фигуре Черчилля , пятый Президент Украины Порошенко - поэтому его ненавидит шестой Президент.
Увы, умных, образованных, успешных .... серость, всегда ненавидела!
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24.08.2021 15:42 Відповісти
Тільки по габаритам та массі тіла а не Моску!!
😁
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24.08.2021 16:35 Відповісти
Сталин авторитет только для ваты и совков, мало он их стрелял, видимо надо было больше, чтобы еще сильнее любили. Украине лидеры конечно не помешают, но нужен ли вообще президентский пост - вопрос. Возможно уже устарела эта система.
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24.08.2021 15:44 Відповісти
По сильной руке скучают люди со слабой головой.
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24.08.2021 15:51 Відповісти
Импотенты, так точнее.
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24.08.2021 15:52 Відповісти
Декомунізація в Україні ще не завершена. Ми й досі живемо в "країні здебілованого совкром пролєтаріату" який голосує за жидобільшовиків замість того щоб бити берцем їм в писок. У розумінні українців сильна рука - це не Сталін. Для українців тверда рука - це людина, яка здатна ухвалювати рішення і йти шляхом змін, - Головаха - Цензор.НЕТ 9577
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24.08.2021 15:57 Відповісти
В честь годовщины Независимости Украины, скромно умалчивают о достижениях Украины.
Почему-то умалчивается, что Украинский электровелосипед Delfast Top 3.0 признан экспертами лучшим электровелосипедом 2021 года и лучшая альтернатива общественному и личному транспорту.
Кстати, Украинская компания DelFast создана, во времена Президента Порошенко ...... .
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24.08.2021 16:21 Відповісти
😃
Та Мінськи угоди на колінках Макрелі...
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24.08.2021 16:38 Відповісти
важко схилити онука колимського вертухая любити Україну,
неможливо заставити кремлівського вовка їсти траву, замість м'яса,
але закопати їх в землю України - можливо !
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24.08.2021 16:35 Відповісти
Так вот, в понимании украинцев сильная рука - это не Сталин. Для украинцев твердая рука - это не диктатор, а человек, который способен принимать решения и идти по пути изменений-(Чтобы побороть коррупцию, начните с того, что посадите трёх своих друзей. Вы точно знаете за что, и они знают за что.)- сильная рука Ли Куан Ю
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24.08.2021 16:40 Відповісти
👏👏
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24.08.2021 16:42 Відповісти
У розумінні українців сильна рука - це не Сталін. Для українців тверда рука - це людина, яка здатна ухвалювати рішення і йти шляхом змін, - Головаха - Цензор.НЕТ 2539
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24.08.2021 16:51 Відповісти
В первую очередь человек должен быть честным.
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24.08.2021 19:27 Відповісти
 
 