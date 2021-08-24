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Зеленський: Можна тимчасово окупувати території, але не любов людей до України. Не можна паспортизувати українські серця

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зеленський: Можна тимчасово окупувати території, але не любов людей до України. Не можна паспортизувати українські серця

Президент Володимир Зеленський у День Незалежності України згадав про жителів окупованих територій. За його словами, російські окупанти можуть роздавати паспорти РФ, але не зможуть "паспортизувати українські серця".

Про це він заявив у своєму виступі на урочистому заході перед початком параду військ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Він зазначив, що українці разом повинні будувати сильну країну, яка першою у світі впроваджує цифровий паспорт, виконує свої обіцянки, дає людям реальне право власності на землю.

"Сильна країна не чекає, що хтось вирішить її проблеми. Вона проводить "Кримську платформу", де збирає 46 іноземних делегацій. Ми боремося за своїх людей, бо можна тимчасово окупувати території, але неможливо окупувати любов людей до України, не можна паспортизувати їхні українські серця. Люди на Донбасі і в Криму повернуться до нас, тому що ми - сім'я", - додав Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський: "Жоден ворог не завдав нам більшого удару, ніж наші власні чвари"

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Топ коментарі
+11
Сказало владелец студии Квартал-95, которая накануне Дня Независимости Украины:
- выпустила в РФ мультфильм,
- снятый российским режиссером,
- продюсированный Шефиром,
- финансируемый оффшором.

Патриот с горячим сердцем итить-колотить...
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24.08.2021 12:02
+11
Що він верзе? Любов до України у тих, хто бере пачпорти РФ та ОРДЛО?
Знаємо їх - у них "любов" називається "мы до хохлов за пенсией, хунта дай денег!"
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24.08.2021 12:02
+8
Kretino absoluta.
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24.08.2021 12:02
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Kretino absoluta.
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24.08.2021 12:02 Відповісти
Сказало владелец студии Квартал-95, которая накануне Дня Независимости Украины:
- выпустила в РФ мультфильм,
- снятый российским режиссером,
- продюсированный Шефиром,
- финансируемый оффшором.

Патриот с горячим сердцем итить-колотить...
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24.08.2021 12:02 Відповісти
Що він верзе? Любов до України у тих, хто бере пачпорти РФ та ОРДЛО?
Знаємо їх - у них "любов" називається "мы до хохлов за пенсией, хунта дай денег!"
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24.08.2021 12:02 Відповісти
"Сильная страна не ждет, что кто-то решит ее проблемы. Она проводит "Крымскую платформу", где собирает 46 иностранных делегаций.

Зеленський: Можна тимчасово окупувати території, але не любов людей до України. Не можна паспортизувати українські серця - Цензор.НЕТ 2946Первое предложение противоречит второму.
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24.08.2021 12:05 Відповісти
А ти запитувало тих людей про їхню думку?!
Мабуть точно що дебіл або нарик.....
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24.08.2021 12:07 Відповісти
Зеленський: Можна тимчасово окупувати території, але не любов людей до України. Не можна паспортизувати українські серця - Цензор.НЕТ 5435Зеленський: Можна тимчасово окупувати території, але не любов людей до України. Не можна паспортизувати українські серця - Цензор.НЕТ 2133Зеленський: Можна тимчасово окупувати території, але не любов людей до України. Не можна паспортизувати українські серця - Цензор.НЕТ 3973Зеленський: Можна тимчасово окупувати території, але не любов людей до України. Не можна паспортизувати українські серця - Цензор.НЕТ 2632
...
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24.08.2021 12:16 Відповісти
Теж моментально про це подумав.
У цих манкуртів - "українські серця"? Зеленський: Можна тимчасово окупувати території, але не любов людей до України. Не можна паспортизувати українські серця - Цензор.НЕТ 2302
Ще задовго до війни ті, хто часто бував на Донбасі, констатував неприємний факт - більшість місцевого населення взагалі не може відповісти на просте запитання про їхню національність. У кращому випадку відповідали "мы донбасские", у гіршому - "чё ********?"
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24.08.2021 13:07 Відповісти
Зеленський: Можна тимчасово окупувати території, але не любов людей до України. Не можна паспортизувати українські серця - Цензор.НЕТ 6193 Зеленський: Можна тимчасово окупувати території, але не любов людей до України. Не можна паспортизувати українські серця - Цензор.НЕТ 6577
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24.08.2021 12:20 Відповісти
Красивая БОЛТАВНЯ, правда она вообше никому не нравится ни ура-патриотам, ни РАБАМ москальской ымперии!
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24.08.2021 12:23 Відповісти
У кого украинские сердца тот не будет брать пасплрт с курицей и жить при орках,там ватные сердца,но територию возвращать надо
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24.08.2021 12:24 Відповісти
Хунта, дай денег и пожрать Зеленський: Можна тимчасово окупувати території, але не любов людей до України. Не можна паспортизувати українські серця - Цензор.НЕТ 123
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24.08.2021 13:21 Відповісти
Зеля может только бред нести.
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24.08.2021 12:45 Відповісти
Зеленський: Можна тимчасово окупувати території, але не любов людей до України. Не можна паспортизувати українські серця - Цензор.НЕТ 9917

Зеленський: Можна тимчасово окупувати території, але не любов людей до України. Не можна паспортизувати українські серця - Цензор.НЕТ 665
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24.08.2021 13:02 Відповісти
Зеленський: Можна тимчасово окупувати території, але не любов людей до України. Не можна паспортизувати українські серця - Цензор.НЕТ 7547
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24.08.2021 13:04 Відповісти
Зеленський: Можна тимчасово окупувати території, але не любов людей до України. Не можна паспортизувати українські серця - Цензор.НЕТ 7485
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24.08.2021 13:05 Відповісти
Зеленський: Можна тимчасово окупувати території, але не любов людей до України. Не можна паспортизувати українські серця - Цензор.НЕТ 3194
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24.08.2021 13:05 Відповісти
"Українські серця", пілять... Зеленський: Можна тимчасово окупувати території, але не любов людей до України. Не можна паспортизувати українські серця - Цензор.НЕТ 7222
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24.08.2021 13:11 Відповісти
Ох*євша гопота, також відома як "кормильцы всея Украины": суть в одному відео
ДНР Митинг железнодорожников Хунта, дай денег! Жрать хочется!
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24.08.2021 13:19 Відповісти
 
 