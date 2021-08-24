Зеленський: Можна тимчасово окупувати території, але не любов людей до України. Не можна паспортизувати українські серця

Президент Володимир Зеленський у День Незалежності України згадав про жителів окупованих територій. За його словами, російські окупанти можуть роздавати паспорти РФ, але не зможуть "паспортизувати українські серця".

Про це він заявив у своєму виступі на урочистому заході перед початком параду військ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Він зазначив, що українці разом повинні будувати сильну країну, яка першою у світі впроваджує цифровий паспорт, виконує свої обіцянки, дає людям реальне право власності на землю.

"Сильна країна не чекає, що хтось вирішить її проблеми. Вона проводить "Кримську платформу", де збирає 46 іноземних делегацій. Ми боремося за своїх людей, бо можна тимчасово окупувати території, але неможливо окупувати любов людей до України, не можна паспортизувати їхні українські серця. Люди на Донбасі і в Криму повернуться до нас, тому що ми - сім'я", - додав Зеленський.

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