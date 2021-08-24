УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
53091 відвідувач онлайн
Новини За кордоном
942 6
G-7 (286) Афганістан (395) НАТО (2276) Столтенберг Єнс (485)

Генсек НАТО Столтенберг сьогодні візьме участь в онлайн-нараді лідерів G7 щодо Афганістану

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Генсек НАТО Столтенберг сьогодні візьме участь в онлайн-нараді лідерів G7 щодо Афганістану

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг братиме участь у надзвичайній нараді лідерів групи G7.

Про це повідомила пресслужба штаб-квартири Північноатлантичного альянсу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"У вівторок, 24 серпня 2021 року, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг візьме участь у нараді керівників країн G7, організованій у віртуальному форматі британським головуванням G7", - йдеться в комюніке, поширеному в Брюсселі

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, який скликав саміт G7, заявив, що на саміті країн "групи семи" має намір обговорити підтримку афганського населення, зокрема надання гуманітарної допомоги.

"Сьогодні я проведу надзвичайне засідання G7, щоб скоординувати нашу реакцію на кризу в Афганістані", - написав Джонсон у твітері.

"Я попрошу моїх друзів і союзників підтримувати афганський народ і наростити підтримку біженців та гуманітарну допомогу. Ми продовжуватимемо використовувати всі гуманітарні і дипломатичні важелі тиску для того, щоб забезпечити дотримання громадянських прав і зберегти ті успіхи, яких вдалося досягти в Афганістані за останні два десятиліття", - зазначив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Інформація про захоплений у Кабулі український літак не відповідає дійсності, - МЗС

Очікується, що лідери G7 обговорять, зокрема, операцію щодо евакуації цивільних осіб з аеропорту Кабула.

Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Да кому он нужен? Можно подумать он вообще что-то решает /свадебный генерал/!
показати весь коментар
24.08.2021 12:25 Відповісти
коментар відмічено як спам
Цензор.нет не стал бы все время цитировать человек с фальшивой должностью. Или стал бы?
показати весь коментар
24.08.2021 13:35 Відповісти
Що там вже переливати з пустого в порожнє після того як піндоси ганебно здриснули з Афгана? Генсек НАТО Столтенберг сьогодні візьме участь в онлайн-нараді лідерів G7 щодо Афганістану - Цензор.НЕТ 933
Таліби перемогли піносів, це - факт!
показати весь коментар
24.08.2021 12:30 Відповісти
Генсек НАТО Столтенберг сьогодні візьме участь в онлайн-нараді лідерів G7 щодо Афганістану - Цензор.НЕТ 4544

Афганский капкан для Китая https://www.youtube.com/watch?v=ODWnfGA-D4g
показати весь коментар
24.08.2021 12:37 Відповісти
Имеете себе победу? Ну так поБедствуете еще...к бабке не ходи...
Раніше амери тримали ць пошесть за свій кошт тепер кітайозам з кацапами прийдеться хитрий болт зривати...
показати весь коментар
24.08.2021 12:38 Відповісти
Чесное талібскоє слово....
показати весь коментар
24.08.2021 12:39 Відповісти
 
 