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Зеленський просить підтримати Кравчука, якого за станом здоров'я немає в Раді: Він мав представляти проєкт Великого Герба, це його мрія
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Президент Володимир Зеленський, виступаючи в парламенті, привітав із Днем Незалежності України і 30-ю річницею її проголошення.
Про це інформує кореспондент Цензор.НЕТ.
Зеленський подякував депутатам першого скликання, які присутні в залі, за їхній внесок у Незалежність України. Присутні зустріли ці слова стоячи і аплодуючи.
Зеленський нагадав, що сьогодні на позачерговій сесії депутати розглядатимуть законопроєкт про Великий Державний Герб України.
Президент зазначив, що його мав представляти перший президент України Леонід Кравчук.
"Я хочу, щоб ми його зараз підтримали (Кравчук не присутній на засіданні за станом здоров'я. - Ред.) ... це його ідея, його мрія", - наголосив Зеленський під оплески присутніх.
Топ коментарі
+25 Неопознанный объект
показати весь коментар24.08.2021 13:40
+22 Gal
показати весь коментар24.08.2021 13:41
+21 Валерия Ларченко b661826f
показати весь коментар24.08.2021 13:38
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Прапор і герб - це те, що об'єднує всіх громадян. І тому спроба "покращити" те, що вже давно є предметом абсолютного консенсусу - це в нормальній країні важко уявити. У нас можна - бо це поле для експериментів, де президентом мудрий нарід обере як не кримінальника, так придурка.
Український тризуб - древній, досконалий, впізнаваний символ країни. Спроба криворізького вундеркінда, який за життя не прочитав жодної книжки про історію замінити шедевр карикатурою - це водночас і диверсія, і слабоуміє.
(а теперь можете снова банить)
Будуть трясти його "заповітами" на шкоду країні.
Найкраще Кравчука описав Генадій Москаль:
Геннадій Москаль, ексочільник Закарпатської ОДА, вилаяв голову української делегації в ТКГ Леоніда Кравчука. В інтерв'ю політик звинуватив першого президента України у продажності:
"Все це абсолютна авантюра. Витівка з Фокіним, з Кравчуком ... Кравчук агітував колись за Януковича і за Тимошенко. Та за кого хочете, хто заплатить гроші. Я перепрошую, але цей за гроші напердить у церкві. Це 100 відсотків".https://www.5.ua/dv/tresh/230168
-це не вимога українських комуняк,закріплена в конституції (але не обов'язкова до виконання).
-це побажання завідувача ідеологічного відділу КПУ,лідера комуняк,кремлівської шістки,на смертному ложі,яке палко бажає здійснити інша кремлівська шістка.