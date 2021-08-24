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Новини Політика України
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ВР (7519) герб (56) Зеленський (10456) Кравчук (506)

Зеленський просить підтримати Кравчука, якого за станом здоров'я немає в Раді: Він мав представляти проєкт Великого Герба, це його мрія

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зеленський просить підтримати Кравчука, якого за станом здоров'я немає в Раді: Він мав представляти проєкт Великого Герба, це його мрія

Президент Володимир Зеленський, виступаючи в парламенті, привітав із Днем Незалежності України і 30-ю річницею її проголошення.

Про це інформує кореспондент Цензор.НЕТ.

Зеленський подякував депутатам першого скликання, які присутні в залі, за їхній внесок у Незалежність України. Присутні зустріли ці слова стоячи і аплодуючи.

Зеленський нагадав, що сьогодні на позачерговій сесії депутати розглядатимуть законопроєкт про Великий Державний Герб України.

Президент зазначив, що його мав представляти перший президент України Леонід Кравчук.

"Я хочу, щоб ми його зараз підтримали (Кравчук не присутній на засіданні за станом здоров'я. - Ред.) ... це його ідея, його мрія", - наголосив Зеленський під оплески присутніх.

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Топ коментарі
+25
В жопу идите со своей большой пивной этикеткой. Только Щит с Тризубом
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24.08.2021 13:40
+22
Вахтанг Кіпіані:

Прапор і герб - це те, що об'єднує всіх громадян. І тому спроба "покращити" те, що вже давно є предметом абсолютного консенсусу - це в нормальній країні важко уявити. У нас можна - бо це поле для експериментів, де президентом мудрий нарід обере як не кримінальника, так придурка.

Український тризуб - древній, досконалий, впізнаваний символ країни. Спроба криворізького вундеркінда, який за життя не прочитав жодної книжки про історію замінити шедевр карикатурою - це водночас і диверсія, і слабоуміє.
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24.08.2021 13:41
+21
Так эта нелепая хрень -мечта кравчука?)))))зекрыса теперь брешет круглосуточно
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24.08.2021 13:38
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Старый коммунистический лис и с этой властью поладил.
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24.08.2021 13:37 Відповісти
Так эта нелепая хрень -мечта кравчука?)))))зекрыса теперь брешет круглосуточно
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24.08.2021 13:38 Відповісти
Матеріально??
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24.08.2021 13:38 Відповісти
Можу "КРАВЧУЧКУ" притаранити, ще маю...
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24.08.2021 13:40 Відповісти
Вова был сопливым пацаном когда лично Кравчук заболтал а потом и вовсе нивелировал тему Больго Герба Украины ограничившись Тризубцем.. тризубец коммуняки через суды стопорили на полтора года в принятии а про Большой герб потом Кучма просто раз и обрубил все разговоры на эту тему а то что сегодня срочно надо принять так это позор и понты.. начинать надо с Гимна и простите меня --но пока мы будем вопрошать в Гимне - Еще не умерла Украина.. то так и будем с состоянии коматозном..
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24.08.2021 13:42 Відповісти
А где там вопрошают? Там утверждение Ще не вмерла Украиъна ни слава ни воля! И мне нравится слова Згинуть наши вороженки як роса на сонци!
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24.08.2021 13:45 Відповісти
Невже затвердять такий ганебний варіан цього герба?..... Зеленский просит поддержать Кравчука, которого по состоянию здоровья нет в Раде: Он должен был представлять проект Большого Герба, это его мечта - Цензор.НЕТ 9091
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24.08.2021 13:39 Відповісти
затвердять, якщо ми будем сидіти ріно на попі
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24.08.2021 19:52 Відповісти
Так это Кравчук такую муйню зебильную нарисовал? Зеленский просит поддержать Кравчука, которого по состоянию здоровья нет в Раде: Он должен был представлять проект Большого Герба, это его мечта - Цензор.НЕТ 9652
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24.08.2021 13:40 Відповісти
Это Зеля выкручивается. Знает, что эта афёра не пройдёт, но очень большое желание обοςρατь всё, в том числе герб.
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24.08.2021 16:41 Відповісти
А що, вам в Німеччині не повідомили?
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25.08.2021 06:49 Відповісти
Только тебе в твоей параше С*кабеева подсказала, а мне здесь некому. Зеленський просить підтримати Кравчука, якого за станом здоров'я немає в Раді: Він мав представляти проєкт Великого Герба, це його мрія - Цензор.НЕТ 1208
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25.08.2021 13:13 Відповісти
Украинцы должны исполнять мечты людей, которые привели Украину к нищете и разоружили её, оставив без защиты перед врагом. Новая шутка 95-го для Скабеевой.
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24.08.2021 13:40 Відповісти
В жопу идите со своей большой пивной этикеткой. Только Щит с Тризубом
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24.08.2021 13:40 Відповісти
Вахтанг Кіпіані:

Прапор і герб - це те, що об'єднує всіх громадян. І тому спроба "покращити" те, що вже давно є предметом абсолютного консенсусу - це в нормальній країні важко уявити. У нас можна - бо це поле для експериментів, де президентом мудрий нарід обере як не кримінальника, так придурка.

Український тризуб - древній, досконалий, впізнаваний символ країни. Спроба криворізького вундеркінда, який за життя не прочитав жодної книжки про історію замінити шедевр карикатурою - це водночас і диверсія, і слабоуміє.
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24.08.2021 13:41 Відповісти
****. Ну чому 73% недалеких людей обрали це чудо, яке обіймає пост президента в такий складний час? Чому воно ганьбить Україну кожного дня. Від...ться від Тризуба. Цей герб наша історія - наш реальний доказ тисячолітнього існування українців з власною державою.
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24.08.2021 13:43 Відповісти
С Днём Рождения, Любимая Страна! Зеленский просит поддержать Кравчука, которого по состоянию здоровья нет в Раде: Он должен был представлять проект Большого Герба, это его мечта - Цензор.НЕТ 9474
(а теперь можете снова банить) Зеленский просит поддержать Кравчука, которого по состоянию здоровья нет в Раде: Он должен был представлять проект Большого Герба, это его мечта - Цензор.НЕТ 9796
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24.08.2021 13:43 Відповісти
Мабуть, Кравчук вже не може нічого сказать. Тепер можна на діда спихувать шо завгодно.
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24.08.2021 13:43 Відповісти
Нет, Кравчук и есть тем дедом, который только вредит Независимости. Как-то резко сбежал от Юльки и позеленел жабой тухлой в зеболоте. Старая кляча.
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24.08.2021 14:35 Відповісти
На жалість давить. Капец. Йди нахрін з цією карикатурою на герб.
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24.08.2021 13:45 Відповісти
Вангую он это сказал лишь для того если его за членограй повесят то он будет волать это папередники приняли Порошенко, Бандера и Кравчук!
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24.08.2021 13:46 Відповісти
Помню, как в суровые 90-е, БАТЬКА ЧОРНОВОЛ с коллегами заносили Жовто-Блакитнэ знамя в зраду, а старая комунарская крыса сидя у микрофона, верещала что бы его вынесли обратно, типа *************** партнеры обидятся Зеленский просит поддержать Кравчука, которого по состоянию здоровья нет в Раде: Он должен был представлять проект Большого Герба, это его мечта - Цензор.НЕТ 3278
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24.08.2021 13:46 Відповісти
Гебнявий і з того світу буде гадити Україні.
Будуть трясти його "заповітами" на шкоду країні.
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24.08.2021 13:49 Відповісти
Що воно меле... Зеленський просить підтримати Кравчука, якого за станом здоров'я немає в Раді: Він мав представляти проєкт Великого Герба, це його мрія - Цензор.НЕТ 8376
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24.08.2021 13:54 Відповісти
Старый лис решил уйти от ПОЗОРА /на седую голову/, чтоб принятие этого УБОЖЕСТВА не было связано с его именем!
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24.08.2021 13:58 Відповісти
Іронія долі - комуніст і атеїст Кравчук балакає з Господом. І це точно не лєрін, не сралін і навіть не Щербицький. Тепер зрозуміло, хто вклав у дурну зелену голову стау комуняіьку ідею про нівелювання Тризуба і танцях на державному прапорі.
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24.08.2021 14:01 Відповісти
Скільки дивився на останні виступи Кравчука, коли він був ще при здоровому глузді, про великий герб взагалі не згадував. Вже потім його понесло і почав "славити" ***********...

Найкраще Кравчука описав Генадій Москаль:
Геннадій Москаль, ексочільник Закарпатської ОДА, вилаяв голову української делегації в ТКГ Леоніда Кравчука. В інтерв'ю політик звинуватив першого президента України у продажності:
"Все це абсолютна авантюра. Витівка з Фокіним, з Кравчуком ... Кравчук агітував колись за Януковича і за Тимошенко. Та за кого хочете, хто заплатить гроші. Я перепрошую, але цей за гроші напердить у церкві. Це 100 відсотків".https://www.5.ua/dv/tresh/230168
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24.08.2021 14:04 Відповісти
Якби "представив"-так би й помер Іудою! Бог його милує!
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24.08.2021 14:12 Відповісти
Мелкий рост некоторые личности пытаются компенсировать большим непотребством .
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24.08.2021 14:20 Відповісти
жаль, якщо хитрий лис помре до справедливого народного суду за всі свої злодіяння
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24.08.2021 14:25 Відповісти
герб Зеленський просить підтримати Кравчука, якого за станом здоров'я немає в Раді: Він мав представляти проєкт Великого Герба, це його мрія - Цензор.НЕТ 9297
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24.08.2021 14:26 Відповісти
Тобто,-це не бажання українського народу,
-це не вимога українських комуняк,закріплена в конституції (але не обов'язкова до виконання).
-це побажання завідувача ідеологічного відділу КПУ,лідера комуняк,кремлівської шістки,на смертному ложі,яке палко бажає здійснити інша кремлівська шістка.
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24.08.2021 15:01 Відповісти
Коммунисты никак не угомонится. Ну не нравится им Украинский Герб Тризуб.
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24.08.2021 15:11 Відповісти
У вашої Німеччини є свій герб. Його й обговорюйте.
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25.08.2021 06:54 Відповісти
Может уже хватит исполнять его мечту??? Его мечта, уже давно осуществилась... кравчучки - заполнили всю Украину...
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24.08.2021 15:16 Відповісти
Это не герб,а черти что,Есть красивый и прекрасный Герб и он должен остатся.
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24.08.2021 16:18 Відповісти
Это не большой герб, а булшит, не имеющий к геральдике никакого отношение. Клоунада продолжаеся.
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24.08.2021 16:30 Відповісти
А наш пол-шестой не совсем дурак. Видя, что идея большого герба не находит должной поддержки, приплел сюда еще и Кравчука. Только не такой уж он и авторитет, тем более, моральный!
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24.08.2021 16:34 Відповісти
Зачем валить этот позор на Кравчука? Трезуб самый хороший и подходящий герб!!
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24.08.2021 21:51 Відповісти
 
 