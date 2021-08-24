Зеленський просить підтримати Кравчука, якого за станом здоров'я немає в Раді: Він мав представляти проєкт Великого Герба, це його мрія

Президент Володимир Зеленський, виступаючи в парламенті, привітав із Днем Незалежності України і 30-ю річницею її проголошення.

Про це інформує кореспондент Цензор.НЕТ.

Зеленський подякував депутатам першого скликання, які присутні в залі, за їхній внесок у Незалежність України. Присутні зустріли ці слова стоячи і аплодуючи.

Зеленський нагадав, що сьогодні на позачерговій сесії депутати розглядатимуть законопроєкт про Великий Державний Герб України.

Президент зазначив, що його мав представляти перший президент України Леонід Кравчук.

"Я хочу, щоб ми його зараз підтримали (Кравчук не присутній на засіданні за станом здоров'я. - Ред.) ... це його ідея, його мрія", - наголосив Зеленський під оплески присутніх.

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