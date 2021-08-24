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"Запоріжсталь" встановила національний прапор України на найвищій точці над р. Дніпро, у Черкаській області відкрили арт-об'єкт "Серце України"

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

"Запоріжсталь" встановила національний прапор України на найвищій точці над р. Дніпро, у Черкаській області відкрили арт-об'єкт "Серце України"

До Дня Державного прапора і на честь 30-річчя Незалежності України комбінат "Запоріжсталь" групи "Метінвест" встановив національний прапор на вантовому мосту в Запоріжжі, який будується в межах програми "Велике будівництво".

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", відповідно до пресрелізу компанії в понеділок, величезний стяг розташований на пілоні моста на найвищій точці над р. Дніпро - за 95 м від поверхні води.

До головних державних свят проектно-конструкторське бюро комбінату "Запоріжсталь" розробило спеціальний проект з установки прапора України на пілон вантового мосту, який будується. Спеціально для установки був пошитий прапор розміром 41х27 м. З огляду на особливі вітрові навантаження, які відчувають конструкції над річкою, на всій площі прапора прошиті спеціальні стропи і зроблені повітряні клапани, щоб знизити парусність і зберегти його цілісність.

Спільно з будівельною компанією "Onur" і групою монтажників-висотників компанії "Промальпінізм", полотно прапора загальною площею 1100 кв.м, закріплене на спеціальній монтажній металевій балці, підняли на пілон і надійно закріпили. Включно з підготовчим етапом, монтаж унікальної конструкції тривав близько трьох днів.

Також традиційно до свята гендиректор комбінату підняв державний прапор на найвищій точці "Запоріжсталі" – колошнику доменної печі №3 на висоті 85м. Оновлені державні прапори на всіх адміністративних будівлях підприємства, додатково встановлені національні прапори на головних пішохідних прохідних підприємства.

В іншому пресрелізі групи повідомляється, що в Черкаській області у понеділок відкрили арт-об'єкт "Серце України", виконаний зі сталі "Метінвесту", напередодні 30-ї річниці Незалежності країни.

Комплекс розташовано в географічному центрі України - селі Мар'янівці Звенигородського району. Донедавна про місце розташування центру країни інформував лише пам'ятний знак.

Арт-об'єкт складається з 25 пар крил, які символізують усі області України і республіку Крим. Білі сталеві крила прикрашені характерними для кожної області орнаментами. У центрі комплексу під склом розташована скульптура серця. Композицію доповнює 52-метровий флагшток із найбільшим у Черкаській області прапором України. Площа комплексу - майже 5 тис. кв. м, висота - понад 5 м.

"Серце України" створено за принципами безбар'єрного середовища: тут передбачені пандус, тактильна навігація, аудіогід, модель комплексу для людей з вадами слуху людей.

Для будівництва арт-об'єкту "Метінвест" поставив понад 66 тис. тонн сталі вартістю 2,8 млн грн., гарячекатаний лист, труби, куточки і швелери зроблені на маріупольських підприємствах групи - ММК ім. Ілліча і "Азовсталі".

Президент України Володимир Зеленський під час церемонії відкриття об'єкта зазначив, що "Сьогодні у нас з вами велике сімейне свято - день символу нашої великої батьківщини, день синьо-жовтого прапора, День Державного Прапора України. В 30-ту річницю відновлення нашої незалежності ми піднімемо його саме тут, в географічному центрі України. Саме тут б'ється серце, серце України. Це арт-об'єкт, навколо якого розташовано 25 сталевих крил, які символізують наші 24 області і наш Крим".

Зі свого боку гендиректор групи "Метінвест" Юрій Риженков додав, що сталеве "Серце України" розташоване в самому центрі країни і зроблено з українського металу.

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Топ коментарі
+4
зпржсталь паханат города все косит под украинцев и овощ на мове говорив...все как в сказке))
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24.08.2021 14:25
+2
Вы случайно не с Эха Москвы? "Запорожсталь" установила национальный флаг Украины на самой высокой точке над р. Днепр, в Черкасской области открыли арт-объект "Сердце Украины" - Цензор.НЕТ 3473
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24.08.2021 13:53
+1
Ну в данном случае флаг установили на самой высокой точке и мачту за миллионы бюджетных-народных денег не ставили. Это пусть лохи смотрят на мачты и гордятся, что у них мозгов обратнопропорционально высоте флагштоков.)))
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24.08.2021 19:12
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У нас всё самое высокое! "Запорожсталь" установила национальный флаг Украины на самой высокой точке над р. Днепр, в Черкасской области открыли арт-объект "Сердце Украины" - Цензор.НЕТ 120
А когда падает, самое длинное! "Запорожсталь" установила национальный флаг Украины на самой высокой точке над р. Днепр, в Черкасской области открыли арт-объект "Сердце Украины" - Цензор.НЕТ 3041

"Запорожсталь" установила национальный флаг Украины на самой высокой точке над р. Днепр, в Черкасской области открыли арт-объект "Сердце Украины" - Цензор.НЕТ 1014
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24.08.2021 13:46 Відповісти
Вы случайно не с Эха Москвы? "Запорожсталь" установила национальный флаг Украины на самой высокой точке над р. Днепр, в Черкасской области открыли арт-объект "Сердце Украины" - Цензор.НЕТ 3473
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24.08.2021 13:53 Відповісти
"Запорожсталь" установила национальный флаг Украины на самой высокой точке над р. Днепр, в Черкасской области открыли арт-объект "Сердце Украины" - Цензор.НЕТ 862 Нет.
Мне с вами не по пути.
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24.08.2021 14:00 Відповісти
Нет это Олька Скабеева тут подрабатывает
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24.08.2021 21:29 Відповісти
Ну в данном случае флаг установили на самой высокой точке и мачту за миллионы бюджетных-народных денег не ставили. Это пусть лохи смотрят на мачты и гордятся, что у них мозгов обратнопропорционально высоте флагштоков.)))
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24.08.2021 19:12 Відповісти
Согласен.
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24.08.2021 19:13 Відповісти
зпржсталь паханат города все косит под украинцев и овощ на мове говорив...все как в сказке))
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24.08.2021 14:25 Відповісти
а я думал, что они на трубу своей аглофабрики установить решили - они там точно выше 100м
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24.08.2021 14:34 Відповісти
Весел флаг как раз до сегодняшнего утра. В день Независимости флаг сняли!
обзорная камера. http://webcam.zp.ua/?bsh71a#camera
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24.08.2021 15:25 Відповісти
Ну хоть на мосту повесили и денег на флагшток не тратили, как в других городах. Не будут запорожцев сравнивать с тупыми мракобесами. Хоть тут мэр сообразил, чтоб не трынькать деньги запорожцев.)))
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24.08.2021 19:15 Відповісти
Новость фейковая! Флаг весел 3 дня. а сняли именно сегодня или по распоряжению властей. или сепары ночью сняли!
СБУ бы разобраться не мешало бы! "Запоріжсталь" встановила національний прапор України на найвищій точці над р. Дніпро, у Черкаській області відкрили арт-об'єкт "Серце України" - Цензор.НЕТ 7878
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24.08.2021 20:10 Відповісти
Запорожцы (козаки) тебя б за такие мысли про флаг Украины на кол бы посадили. В данном контексте "население Запорожья" подходит, вернее совковое население ну и далее по тексту
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24.08.2021 21:32 Відповісти
Лучше б Ахметов перестал травить Запорожье продуктами жизнедеятельности Запорожстали. Люди скоро взорвут завод.
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24.08.2021 20:07 Відповісти
Ну да, там же в Запорожье суммарно остался с десяток заводов, прям бедные помирающие запорожцы.
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24.08.2021 23:59 Відповісти
А мне нравится. Символично и к празднику в самый раз. А что не за бюджетные деньги, так это вообще подарок. Не вижу проблемы, скорее наоборот.
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24.08.2021 23:58 Відповісти
 
 