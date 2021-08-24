"Запоріжсталь" встановила національний прапор України на найвищій точці над р. Дніпро, у Черкаській області відкрили арт-об'єкт "Серце України"

До Дня Державного прапора і на честь 30-річчя Незалежності України комбінат "Запоріжсталь" групи "Метінвест" встановив національний прапор на вантовому мосту в Запоріжжі, який будується в межах програми "Велике будівництво".

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", відповідно до пресрелізу компанії в понеділок, величезний стяг розташований на пілоні моста на найвищій точці над р. Дніпро - за 95 м від поверхні води.

До головних державних свят проектно-конструкторське бюро комбінату "Запоріжсталь" розробило спеціальний проект з установки прапора України на пілон вантового мосту, який будується. Спеціально для установки був пошитий прапор розміром 41х27 м. З огляду на особливі вітрові навантаження, які відчувають конструкції над річкою, на всій площі прапора прошиті спеціальні стропи і зроблені повітряні клапани, щоб знизити парусність і зберегти його цілісність.

Спільно з будівельною компанією "Onur" і групою монтажників-висотників компанії "Промальпінізм", полотно прапора загальною площею 1100 кв.м, закріплене на спеціальній монтажній металевій балці, підняли на пілон і надійно закріпили. Включно з підготовчим етапом, монтаж унікальної конструкції тривав близько трьох днів.

Також традиційно до свята гендиректор комбінату підняв державний прапор на найвищій точці "Запоріжсталі" – колошнику доменної печі №3 на висоті 85м. Оновлені державні прапори на всіх адміністративних будівлях підприємства, додатково встановлені національні прапори на головних пішохідних прохідних підприємства.

В іншому пресрелізі групи повідомляється, що в Черкаській області у понеділок відкрили арт-об'єкт "Серце України", виконаний зі сталі "Метінвесту", напередодні 30-ї річниці Незалежності країни.

Комплекс розташовано в географічному центрі України - селі Мар'янівці Звенигородського району. Донедавна про місце розташування центру країни інформував лише пам'ятний знак.

Арт-об'єкт складається з 25 пар крил, які символізують усі області України і республіку Крим. Білі сталеві крила прикрашені характерними для кожної області орнаментами. У центрі комплексу під склом розташована скульптура серця. Композицію доповнює 52-метровий флагшток із найбільшим у Черкаській області прапором України. Площа комплексу - майже 5 тис. кв. м, висота - понад 5 м.

"Серце України" створено за принципами безбар'єрного середовища: тут передбачені пандус, тактильна навігація, аудіогід, модель комплексу для людей з вадами слуху людей.

Для будівництва арт-об'єкту "Метінвест" поставив понад 66 тис. тонн сталі вартістю 2,8 млн грн., гарячекатаний лист, труби, куточки і швелери зроблені на маріупольських підприємствах групи - ММК ім. Ілліча і "Азовсталі".

Президент України Володимир Зеленський під час церемонії відкриття об'єкта зазначив, що "Сьогодні у нас з вами велике сімейне свято - день символу нашої великої батьківщини, день синьо-жовтого прапора, День Державного Прапора України. В 30-ту річницю відновлення нашої незалежності ми піднімемо його саме тут, в географічному центрі України. Саме тут б'ється серце, серце України. Це арт-об'єкт, навколо якого розташовано 25 сталевих крил, які символізують наші 24 області і наш Крим".

Зі свого боку гендиректор групи "Метінвест" Юрій Риженков додав, що сталеве "Серце України" розташоване в самому центрі країни і зроблено з українського металу.