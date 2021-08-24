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Незалежність не впала нам з неба. Сучасники платять високу ціну, відстоюючи її, - Разумков

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Незалежність не впала нам з неба. Сучасники платять високу ціну, відстоюючи її, - Разумков

Український народ довів не тільки своє право на Незалежність, але і здатність її захистити і зберегти.

Про це, як інформує кореспондент Цензор.НЕТ, виступаючи на урочистому засіданні ВРУ, заявив спікер Дмитро Разумков.

Він підкреслив, що Україна - незалежна і єдина.

"Тільки той, хто погано знає нашу історію, може говорити, що Незалежність впала нам з неба, що дісталася нам майже безкоштовно. Це не так ... Дуже високу ціну платили наші предки за свободу. Таку ж високу ціну сьогодні продовжують платити наші сучасники, віддаючи найцінніше, що є у кожної людини, - своє життя ...", - зазначив голова ВРУ і додав: "Незалежність - це не те, що можна отримати в спадок або в подарунок, Незалежність не можна купити в супермаркеті або на фондовому ринку".

За словами Разумкова, держава має захищати і охороняти цілісність України.

"Ми ніколи не визнаємо окупацію Криму і так звані псевдоутворення на Сході нашої країни. Ми відстоюватимемо територіальну цілісність, навіть якщо доведеться це робити сам на сам", - підкреслив спікер.

Він також заявив, що закон має бути один для всіх - і в стінах ВР, і поза ними.

"Працюймо так, щоб українському народові вкотре не довелося нам про це нагадувати", - додав голова ВРУ.

Також дивіться: Разумков відкрив урочисте засідання Верховної Ради. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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Топ коментарі
+5
Квартал дорого обходится неумным современникам.
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24.08.2021 13:54
+3
Да, сеть ломбардов, которыми владеет семья Разумковых очень "помогала" нуждающимся украинцам. Прям благотворители года. А его папашка - заядлый регионал и он сам - член молодых регионалов так отстаивали независимость Украины, шо капец.
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24.08.2021 14:03
+2
"Если ты хочешь получить бОльшего, то ты должен заплатить и бОльшую цену.
Если ты хочешь достичь Высшего, то ты должен быть готов заплатить и Высшую цену".
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24.08.2021 14:41
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Квартал дорого обходится неумным современникам.
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24.08.2021 13:54 Відповісти
Квартал обходится Украине так же дорого как и агрессия России.
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24.08.2021 14:45 Відповісти
человеческие жизни отданные за независимость,это безценно,а зеленое шобло еще добивает изнутри,налогами и бездействием.
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24.08.2021 13:57 Відповісти
коментар відмічено як спам
Давайте работать... Дело говорит, а то 30 лет все работают только языком.
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24.08.2021 13:57 Відповісти
Да, сеть ломбардов, которыми владеет семья Разумковых очень "помогала" нуждающимся украинцам. Прям благотворители года. А его папашка - заядлый регионал и он сам - член молодых регионалов так отстаивали независимость Украины, шо капец.
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24.08.2021 14:03 Відповісти
кацапи повинні нарешті зрозуміти, що
В кожному Українці живе дух ВОЇНА !
можно знищити техніку та відібрати частину теріторії України, але
Українця неможливо зробити рабом !
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24.08.2021 14:02 Відповісти
Ну, 30 лет назад она действительно "упала с неба" /как подарок с развалом совка/, а вот сейчас за нее нужно умирать /и убивать врагов/!
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24.08.2021 14:03 Відповісти
Современнмки получают нехилую зарплату просто за то, что сели в удачный вагон
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24.08.2021 14:04 Відповісти
Независимость - не камни. Незалежність не впала нам з неба. Сучасники платять високу ціну, відстоюючи її, - Разумков - Цензор.НЕТ 5739
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24.08.2021 14:08 Відповісти
Так и не поддакивай антиукраинским каналам.
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24.08.2021 14:13 Відповісти
"Если ты хочешь получить бОльшего, то ты должен заплатить и бОльшую цену.
Если ты хочешь достичь Высшего, то ты должен быть готов заплатить и Высшую цену".
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24.08.2021 14:41 Відповісти
солдата и патриота нужно називать солдатом и патриотом а не современником. потому что все шобло которое сфоткалось У ВР тоже считает себя современниками и которое сидит на банковой и сам царь тоже так считает. и совершенно точно не благодаря им Украина независима.
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24.08.2021 14:49 Відповісти
Разумков для таких воров, как он сам нашёл новый эвфемизм- "современник".
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24.08.2021 17:13 Відповісти
 
 