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агресія (530) День Незалежності (423) корупція (2523) США (7521) членство в НАТО (517) Блінкен (451)

США продовжать підтримувати Україну в євроатлантичних прагненнях і захисті від агресії РФ, - Блінкен

Новини Цензор.НЕТ Політика України

США продовжать підтримувати Україну в євроатлантичних прагненнях і захисті від агресії РФ, - Блінкен

США продовжать підтримку євроатлантичної інтеграції України і боротьби з російською агресією.

Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен з нагоди Дня Незалежності України, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми продовжимо підтримувати вас у ваших зусиллях щодо досягнення ваших євроатлантичних прагнень, відновлення та гарантування безпеки міжнародно визнаних кордонів України і захисту від агресії Росії. Ваші поточні зусилля з реформування є ключем до досягнення цих цілей, і ми залишаємося вашим близьким партнером у вашій роботі з просування зусиль у боротьбі з корупцією, сприяння економічному зростанню та виконання обіцянок Революції Гідності", - наголошується в заяві Блінкена.

Блінкен зазначив, що США віддані зміцненню відносин з Україною.

"Ми твердо переконані в тому, що демократична, процвітаюча і безпечна Україна відповідає інтересам не лише народу України, а й Сполучених Штатів та міжнародної спільноти", - наголосив він.

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Украину лучше всего поддержит наша АРМИЯ. Потом, было бы неплохо найти в Карпатах "завалявшееся ЯО". А США, извиняюсь за выражение, обосрались по всем фронтам.
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24.08.2021 15:02 Відповісти
НАТО уже показало большой опыт с оставлении в беде официального союзника, организации бегства собственной армии и в безвозмездном предоставлении оружия и техники врагу.
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24.08.2021 15:07 Відповісти
Халва-халва!!
Марковка-марковка 🥕🥕 🐴...
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24.08.2021 15:10 Відповісти
США продолжат поддерживать Украину в евроатлантических устремлениях и защите от агрессии РФ, - Блинкен - Цензор.НЕТ 9972
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24.08.2021 15:12 Відповісти
Очень показателен в этом плане - Афганистан, особенно было показательное выступление этого же блинкена буквально вчера, как побитая собака выглядел.
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24.08.2021 15:17 Відповісти
_Байден - убеждённый и последовательный враг Украины и холуй путлера ещё со времён абамы, предатель США и союзников, это понятно.
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24.08.2021 15:37 Відповісти
Враг не враг, но делать что-то реальное для поддержки Украины в её борьбе с россией, как, например, предоставить ей современное оружие,- он ни при каких обстоятельствах не будет!
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24.08.2021 15:45 Відповісти
Любой холуй путлера по определению - враг Украины! Что именно тебе здесь непонятно?
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24.08.2021 15:48 Відповісти
А я верю Блинкену) Тем более дедушка рассказывал ему про еврейские погромы
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24.08.2021 15:45 Відповісти
 
 