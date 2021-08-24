США продовжать підтримувати Україну в євроатлантичних прагненнях і захисті від агресії РФ, - Блінкен

США продовжать підтримку євроатлантичної інтеграції України і боротьби з російською агресією.

Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен з нагоди Дня Незалежності України, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми продовжимо підтримувати вас у ваших зусиллях щодо досягнення ваших євроатлантичних прагнень, відновлення та гарантування безпеки міжнародно визнаних кордонів України і захисту від агресії Росії. Ваші поточні зусилля з реформування є ключем до досягнення цих цілей, і ми залишаємося вашим близьким партнером у вашій роботі з просування зусиль у боротьбі з корупцією, сприяння економічному зростанню та виконання обіцянок Революції Гідності", - наголошується в заяві Блінкена.

Блінкен зазначив, що США віддані зміцненню відносин з Україною.

"Ми твердо переконані в тому, що демократична, процвітаюча і безпечна Україна відповідає інтересам не лише народу України, а й Сполучених Штатів та міжнародної спільноти", - наголосив він.

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