Железняк сподівається, що в існуючому вигляді законопроєкт про Великий Державний Герб ухвалено не буде
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Лідер фракції "Голос" Ярослав Железняк сподівається, що найближчим часом законопроєкт про Великий Державний Герб України в нинішньому вигляді не буде проголосований у цілому.
Про це він сказав в інтерв'ю журналістам у ВР, інформує кореспондент Цензор.НЕТ.
"Я нагадаю, що для ухвалення цього законопроєкту в цілому необхідно 300 голосів - конституційна більшість. Я сподіваюся, що найближчим часом у тому вигляді, в якому він зараз є, він не буде ухвалений", - зазначив нардеп.
Відповідаючи на питання, що буде, якщо все-таки знайдеться необхідних 300 голосів "за", Железняк зазначив, що Україна матиме додатковий державний символ.
"Але буде виникати питання, який із Гербів використовувати. Наприклад, зараз монет хоч і мало в побуті, але все ж, який символ має бути на монетах. Це ж стосується і роботи державних органів, військовослужбовців тощо", - додав він.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про Великий Державний Герб України
Тризуб бездоганно вписується в мінімалістичну естетику XXI століття, є простим у відтворенні й надзвичайно впізнаваним. Будь-яка держава могла б лише мріяти про такий сучасний, виразний і бездоганний герб. В Європі, окрім України, лише Швейцарія може похвалитися такою досконалою лаконічністю графіки державного герба.
Володимир Зеленський вніс на розгляд парламенту законопроєкт 5712 «Про великий Державний Герб України» і визначив його невідкладним. Не виключено, що депутати розглянуть його в першому читанні вже наступного тижня. Щоб ухвалити закон у цілому, потрібно 300 голосів. Це немало, але «слуги народу» придумали доволі цинічний спосіб, який, на їхню думку, робить отримання цих голосів реальним.
Вони хочуть призначити пленарне засідання, де законопроєкт про великий герб розглядатиметься в другому читанні, прямо на 24 серпня, 30 річницю Незалежності України. А отже, оголосити засідання урочистим і подати справу так, буцімто депутати, які виступатимуть проти цього проєкту чи наполягатимуть на розгляді поправок, «псують свято».
І хоча в Конституції справді передбачено ухвалення спеціального закону про великий герб, питання про те, чи він взагалі потрібен Україні, залишається відкритим. Недаремно ж за 25 років, що минули від ухвалення Конституції, закон про великий герб так і не був проголосований. Достатньо просто уважного погляду на цю проблему, щоб зрозуміти - законопроєкт Зеленського про великий герб не лише непотрібний, а й шкідливий. Для цього є щонайменше сім причин.1.Тризуб - довершений
Тризуб Святого Володимира, який формально є «малим гербом», але на практиці сприймається в Україні та світі як повноцінний Державний Герб України, є довершеним у своїй досконалості. Даруйте за тавтологію. Попри стародавнє походження, Тризуб бездоганно вписується в мінімалістичну естетику XXI століття, є простим у відтворенні й надзвичайно впізнаваним. Будь-яка держава могла б лише мріяти про такий сучасний, виразний і бездоганний герб. В Європі, окрім України, лише Швейцарія може похвалитися такою досконалою лаконічністю графіки державного герба. Та й загалом у світі компанію Україні та Швейцарії в цьому питанні може скласти хіба що Японія. Спроби «вдосконалити» Тризуб, домалювавши навколо лубочні калини-корони-левів-козаків є кричущим несмаком і абсурдом.2. Великий герб узагалі не потрібен Україні.
Великі герби - пережиток феодальної доби. Вони були органічними для імперій, які відображали на великому гербі включені в склад цієї імперії території. Бувають великі герби у федеративних держав. Україна не є ні імперію, ні федерацією, і тому ліпити на її герб символи окремих (при цьому далеко не всіх) територій і різний «гербарій» заради створення штучного «великого герба» - неприпустимо. Унітарній республіці, якою є Україна, жоден великий герб не потрібен узагалі.3. Норма Конституції про «великий герб» - підривна ідея комуністів
Первісно в Конституції України не мало бути жодних «малих» і «великих» гербів. Але піч час розгляду проєкту Основного Закону в парламенті у 1996 році комуністи, які тоді мали найбільшу фракцію і без голосів яких ухвалити Конституцію було неможливо, навідріз відмовилися голосувати за «буржуазно-націоналістичний» Тризуб. Натомість вони пропонували зробити державним гербом якщо не якусь совкову карикатуру з серпами, молотами, колосками, то принаймні козака з мушкетом - символ Війська Запорозького.
Розуміючи націєтворчу, об'єднавчу силу державних символів, промосковська фракція комуністів прагнула всіляко знівелювати відповідні норми Конституції. З прапором у них нічого не вийшло. Щодо гімну - комуністи домоглися, що в Конституції не має ні слів гімну, ні навіть назви пісні «Ще не вмерла Україна», а йдеться лише про «національний гімн на музику М. Вербицького зі словами, затвердженими законом, що приймається не менш як двома третинами від конституційного складу Верховної Ради України».
Зрештою, така редакція лише послаблювала державне визнання національного гімну, але не спотворювала його мелодію чи слова. У 2003 році закон про Державний Гімн України зі словами пісні був успішно затверджений Верховною Радою.
Найгірша ситуація склалася з державним гербом. Отримати необхідні 300 голосів за Тризуб вдалося лише ціною серйозних поступок промосковським силам: він визнавався лише «малим гербом», а «великий Державний Герб України встановлюється з урахуванням малого Державного Герба України та герба Війська Запорізького законом, що приймається не менш як двома третинами від конституційного складу Верховної Ради України».
Державницькі сили в Україні завжди розуміли, що Тризуб є де-факто не просто «малим», а повноцінним гербом держави, і саме в такій якості його використовували. Для годиться вряди-годи оголошувалися конкурси та вносилися проєкти, але всерйоз заміняти Тризуб на «великий герб» ніхто не збирався. Тим більше, що всі конкурси засвідчили марність спроб «удосконалювати» цей символ будь-якими домальовками. Аж доки зараз Зеленський не реанімував цю стару комуністичну, а по факту російську ідею.ЗАРАЗ ЗЕЛЕНСЬКИЙ РЕАНІМУЄ СТАРУ КОМУНІСТИЧНУ ІДЕЮ
Виникає абсурдна ситуація: комуністів давно нема у парламенті, Тризуб давно використовується як герб і нікому (крім ворогів України) не заважає, аж раптом президент ні сіло ні впало пропонує невідкладно ухвалити закон про великий герб.
Причому акурат до 30-річчя Незалежності, коли ми мали б, навпаки, славити й шанувати наш Тризуб, замість того, щоб боронити його від власного президента. З комуністами все зрозуміло - вони навмисне запхали в Основний Закон норму про «великий герб», щоб нівелювати, принизити справжній герб України. А для чого цю комуністичну ідею підхопив і просуває Зеленський?4. Проєкт великого герба не відповідає законам геральдики
Люди, що знаються на геральдиці, у розпачі від того, яким недоладним з позиції цієї науки про герби є запропоноване зображення. Починаючи з того, що воно взагалі не відповідає поняттю великого герба і закінчуючи недоречністю окремих складових.
Наприклад, навіщо герб республіки увінчує корона? Справді, на гербах окремих республік бувають корони, але це стосується переважно випадків спадкування таких гербів державами, які не так давно були монархіями. Є багато питань і до фігур лева та козака - чому саме вони й навіщо на гербі калина з колосками?
Замінивши Тризуб цим еклектичним зображенням, яке в мережі вже охрестили «пивною етикеткою», Україна одразу з елітної вищої ліги держав з найдосконалішими гербами впаде на найнижчий рівень, опинившись в одному ряду з африканськими диктатурами, керівники яких запроваджують подібні недолуго-еклектичні герби. Неймовірно, але факт: саме це власними руками намагаються зробити президент і народні депутати України.5. «Корона Ярослава» - фейкова
«Над щитом - зображення великокняжого вінця (корони) Ярослава Мудрого», - читаємо в законопроєкті Зеленського. Але річ у тому, що жоден історик не знає, який вигляд мав вінець Ярослава, і зовсім малоймовірно, що він виглядав саме так. Тобто мало того, що сама по собі коронація герба республіки є смішною, так ще й корона - відверто фейкова. Це пряма дискредитація державного символу.6. «Великий герб» запроваджують не крім, а замість Тризуба
Агітуючи за проєкт Зеленського, «слуги народу» дружно розповідають, що, мовляв, великий герб використовуватимуть зрідка, а загалом, як і досі, буде використовуватися малий герб, тобто Тризуб.
Але достатньо відкрити президентський законопроєкт, щоб пересвідчитися, що це неправда. Закон вимагає, щоб саме великий герб був відтворений на офіційних символах президента, печатках і будівлях Верховної Ради, Уряду, Верховного і Конституційного Суду, резиденції Президента, у залі засідань парламенту. За рішенням Нацбанку, саме «великий герб» друкуватиметься на грошах замість Тризуба.
Крім того, великий герб може використовуватися як державний символ практично повсюди, і можна не сумніватися, що його пхатимуть усюди - від шкіл до сільрад, витрачаючи на заміну гербів і так куций бюджет.
Не кажучи вже про те, що незалежні від держави ресурси - від Вікіпедії до google - саме цю «пивну етикетку», а не Тризуб, видаватимуть при пошуку герба України. По суті, підтримавши проєкт Зеленського, депутати знівелюють Тризуб, як цього й прагнула російська п'ята колона, закладаючи норму про «великий герб» у Конституцію.7. Державна символіка має об'єднувати
Тризуб не лише ідеально виконує функцію представлення України у світі, а й об'єднує наш народ у часі та просторі. Як княжий знак Київської Русі, герб Української Народної Республіки, символ боротьби українців за свободу і герб держави, що відновила незалежність 1991 року, Тризуб об'єднує різні покоління українців і є символом тяглості нашої державницької традиції.
Він є не штучно придуманим, а справжнім національним гербом, подарованим нам історією.
Для українців по всій нашій країні та по всьому світу Тризуб є так само близьким і рідним, як синьо-жовтий прапор чи національний гімн. Зображення тризуба на формі наших воїнів і спортсменів, на документах і будівлях викликає почуття гордості, солідарності, національної єдності.
Чи здатен «великий герб» так само вдало об'єднувати Україну? Безумовно, ні. Його штучність, складність і контроверсійність неминуче викличуть суперечки й несприйняття. Хтось схвалюватиме нововведення, хтось обурюватиметься, хтось сміятиметься (в інтернеті - вже повно фотожаб за мотивами великого герба). Замість єднати, великий герб роз'єднуватиме українців і принаймні ніколи не стане для них таким близьким, як магічний і досконалий Тризуб.
* * *
Перелік аргументів, чому законопроєкт про великий герб - чисте шкідництво, можна продовжувати, але й сказаного досить, щоб зрозуміти, що жоден відповідальний депутат не може за це голосувати.
І зауваження, мовляв, «раз це передбачено в Конституції, треба його ухвалювати» - на
Сталася невідома помилка. Спробуйте трохи пізніше.
Будь ласка, зачекайте...
Стрімголовий Бігунок @dontbevata·1h
"Фракція Батьківщина буде голосувати проти цього законопроекту". **** - 13 За / 2 Проти.
(c)
Ось вам і новий великий герб.
😁
Святий Благовірний князь Ярополк був третім сином Великого Князя Київського Ізяслава Ярославичата княжни Гертруди, сестри польського короля Казимира І.
1054 року після смерті Ярослава Мудрого Великим Князем Київським став його син Ізяслав Ярославович. Він намагався продовжувати політику батька, за його княжіння була прийнята «Правда Ярославичів» - перша кодифікація руського права, яка дійшла до нас. Проте Великий Князь мав проблеми з міщанами та печерськими монахами. Через загострення міжусобиць за Київський престол та повстання киян Ізяслав разом з синами мусив залишити столицю. Утікачі звернулись по допомогу до польського короля Болеслава II Сміливого (родича Гертруди). 1069 року вони здійснили спільний похід на Київ, проте протримався на Великокняжому престолі Ізяслав недовго. 1073 року Київ було взято його братами Святославом та Всеволодом, з якими пізніше Болеслав уклав союз проти чехів.
Залишившись без підтримки польського короля, Ізяслав вирішив звернутися по допомогу до Імператора Священної Римської імперії Генріха ІV, а згодом відправив посольство на чолі з Ярополком до Папи Римського Григорія VII.Переговори з Папою були вдалими, й обидва князі були проголошені королями Русі. 17 квітня 1075 року Папа Григорій видав буллу, на початку якої мовилось: «Дмитру (ім'я надане при хрещені Ізяславу), королю руському, і королеві, дружині його… Ваш син під час відвідування Апостольського престолу хотів отримати королівство як дар святого Петра з наших рук… Ми зійшли до його прохань і прагнень, оскільки вони здалися справедливими, і, крім того, з огляду на вашу згоду передали йому управління вашим королівством як частиною володінь святого Петра».
https://www.youtube.com/watch?v=4_Y5NAKQjJg
Тризуб бездоганно вписується в мінімалістичну естетику XXI століття, є простим у відтворенні й надзвичайно впізнаваним. Будь-яка держава могла б лише мріяти про такий ********, виразний і бездоганний герб. В Європі, окрім України, лише Швейцарія може похвалитися такою досконалою лаконічністю графіки державного герба.
Володимир Зеленський вніс на розгляд парламенту законопроєкт 5712 «Про великий Державний Герб України» і визначив його невідкладним. Не виключено, що депутати розглянуть його в першому читанні вже наступного тижня. Щоб ухвалити закон у цілому, потрібно 300 голосів. Це немало, але «слуги народу» придумали доволі цинічний спосіб, який, на їхню думку, робить отримання цих голосів реальним.
Вони хочуть призначити пленарне засідання, де законопроєкт про великий герб розглядатиметься в другому читанні, прямо на 24 серпня, 30 річницю Незалежності України. А отже, оголосити засідання урочистим і подати справу так, буцімто депутати, які виступатимуть проти цього проєкту чи наполягатимуть на розгляді поправок, «псують свято».
І хоча в Конституції справді передбачено ухвалення спеціального закону про великий герб, питання про те, чи він взагалі потрібен Україні, залишається відкритим. Недаремно ж за 25 років, що минули від ухвалення Конституції, закон про великий герб так і не був проголосований. Достатньо просто уважного погляду на цю проблему, щоб зрозуміти - законопроєкт Зеленського про великий герб не лише непотрібний, а й шкідливий. Для цього є щонайменше сім причин.1.Тризуб - довершений
Тризуб Святого Володимира, який формально є «малим гербом», але на практиці сприймається в Україні та світі як повноцінний Державний Герб України, є довершеним у своїй досконалості. Даруйте за тавтологію. Попри стародавнє походження, Тризуб бездоганно вписується в мінімалістичну естетику XXI століття, є простим у відтворенні й надзвичайно впізнаваним. Будь-яка держава могла б лише мріяти про такий ********, виразний і бездоганний герб. В Європі, окрім України, лише Швейцарія може похвалитися такою досконалою лаконічністю графіки державного герба. Та й загалом у світі компанію Україні та Швейцарії в цьому питанні може скласти хіба що Японія. Спроби «вдосконалити» Тризуб, домалювавши навколо лубочні калини-корони-левів-козаків є кричущим несмаком і абсурдом.2. Великий герб узагалі не потрібен Україні.
Великі герби - пережиток феодальної доби. Вони були органічними для імперій, які відображали на великому гербі включені в склад цієї імперії території. Бувають великі герби у федеративних держав. Україна не є ні імперію, ні федерацією, і тому ліпити на її герб символи окремих (при цьому далеко не всіх) територій і різний «гербарій» заради створення штучного «великого герба» - неприпустимо. Унітарній республіці, якою є Україна, жоден великий герб не потрібен узагалі.3. Норма Конституції про «великий герб» - підривна ідея комуністів
Первісно в Конституції України не мало бути жодних «малих» і «великих» гербів. Але піч час розгляду проєкту Основного Закону в парламенті у 1996 році комуністи, які тоді мали найбільшу фракцію і без голосів яких ухвалити Конституцію було неможливо, навідріз відмовилися голосувати за «буржуазно-націоналістичний» Тризуб. Натомість вони пропонували зробити державним гербом якщо не якусь совкову карикатуру з серпами, молотами, колосками, то принаймні козака з мушкетом - символ Війська Запорозького.
Розуміючи націєтворчу, об'єднавчу силу державних символів, промосковська фракція комуністів прагнула всіляко знівелювати відповідні норми Конституції. З прапором у них нічого не вийшло. Щодо гімну - комуністи домоглися, що в Конституції не має ні слів гімну, ні навіть назви пісні «Ще не вмерла Україна», а йдеться лише про «національний гімн на музику М. Вербицького зі словами, затвердженими законом, що приймається не менш як двома третинами від конституційного складу Верховної Ради України».
Зрештою, така редакція лише послаблювала державне визнання національного гімну, але не спотворювала його мелодію чи слова. У 2003 році закон про Державний Гімн України зі словами пісні був успішно затверджений Верховною Радою.
Найгірша ситуація склалася з державним гербом. Отримати необхідні 300 голосів за Тризуб вдалося лише ціною серйозних поступок промосковським силам: він визнавався лише «малим гербом», а «великий Державний Герб України встановлюється з урахуванням малого Державного Герба України та герба Війська Запорізького законом, що приймається не менш як двома третинами від конституційного складу Верховної Ради України».
Державницькі сили в Україні завжди розуміли, що Тризуб є де-факто не просто «малим», а повноцінним гербом держави, і саме в такій якості його використовували. Для годиться вряди-годи оголошувалися конкурси та вносилися проєкти, але всерйоз заміняти Тризуб на «великий герб» ніхто не збирався. Тим більше, що всі конкурси засвідчили марність спроб «удосконалювати» цей символ будь-якими домальовками. Аж доки зараз Зеленський не реанімував цю стару комуністичну, а по факту російську ідею.ЗАРАЗ ЗЕЛЕНСЬКИЙ РЕАНІМУЄ СТАРУ КОМУНІСТИЧНУ ІДЕЮ
Виникає абсурдна ситуація: комуністів давно нема у парламенті, Тризуб давно використовується як герб і нікому (крім ворогів України) не заважає, аж раптом президент ні сіло ні впало пропонує невідкладно ухвалити закон про великий герб.
Причому акурат до 30-річчя Незалежності, коли ми мали б, навпаки, славити й шанувати наш Тризуб, замість того, щоб боронити його від власного президента. З комуністами все зрозуміло - вони навмисне запхали в Основний Закон норму про «великий герб», щоб нівелювати, принизити справжній герб України. А для чого цю комуністичну ідею підхопив і просуває Зеленський?4. Проєкт великого герба не відповідає законам геральдики
Люди, що знаються на геральдиці, у розпачі від того, яким недоладним з позиції цієї науки про герби є запропоноване зображення. Починаючи з того, що воно взагалі не відповідає поняттю великого герба і закінчуючи недоречністю окремих складових.
Наприклад, навіщо герб республіки увінчує корона? Справді, на гербах окремих республік бувають корони, але це стосується переважно випадків спадкування таких гербів державами, які не так давно були монархіями. Є багато питань і до фігур лева та козака - чому саме вони й навіщо на гербі калина з колосками?
Замінивши Тризуб цим еклектичним зображенням, яке в мережі вже охрестили «пивною етикеткою», Україна одразу з елітної вищої ліги держав з найдосконалішими гербами впаде на найнижчий рівень, опинившись в одному ряду з африканськими диктатурами, керівники яких запроваджують подібні недолуго-еклектичні герби. Неймовірно, але факт: саме це власними руками намагаються зробити президент і народні депутати України.5. «Корона Ярослава» - фейкова
«Над щитом - зображення великокняжого вінця (корони) Ярослава Мудрого», - читаємо в законопроєкті Зеленського. Але річ у тому, що жоден історик не знає, який вигляд мав вінець Ярослава, і зовсім малоймовірно, що він виглядав саме так. Тобто мало того, що сама по собі коронація герба республіки є смішною, так ще й корона - відверто фейкова. Це пряма дискредитація державного символу.6. «Великий герб» запроваджують не крім, а замість Тризуба
Агітуючи за проєкт Зеленського, «слуги народу» дружно розповідають, що, мовляв, великий герб використовуватимуть зрідка, а загалом, як і досі, буде використовуватися малий герб, тобто Тризуб.
Але достатньо відкрити президентський законопроєкт, щоб пересвідчитися, що це неправда. Закон вимагає, щоб саме великий герб був відтворений на офіційних символах президента, печатках і будівлях Верховної Ради, Уряду, Верховного і Конституційного Суду, резиденції Президента, у залі засідань парламенту. За рішенням Нацбанку, саме «великий герб» друкуватиметься на грошах замість Тризуба.
Крім того, великий герб може використовуватися як державний символ практично повсюди, і можна не сумніватися, що його пхатимуть усюди - від шкіл до сільрад, витрачаючи на заміну гербів і так куций бюджет.
Не кажучи вже про те, що незалежні від держави ресурси - від Вікіпедії до google - саме цю «пивну етикетку», а не Тризуб, видаватимуть при пошуку герба України. По суті, підтримавши проєкт Зеленського, депутати знівелюють Тризуб, як цього й прагнула російська п'ята колона, закладаючи норму про «великий герб» у Конституцію.7. Державна символіка має об'єднувати
Тризуб не лише ідеально виконує функцію представлення України у світі, а й об'єднує наш народ у часі та просторі. Як княжий знак Київської Русі, герб Української Народної Республіки, символ боротьби українців за свободу і герб держави, що відновила незалежність 1991 року, Тризуб об'єднує різні покоління українців і є символом тяглості нашої державницької традиції.
Він є не штучно придуманим, а справжнім національним гербом, подарованим нам історією.
Для українців по всій нашій країні та по всьому світу Тризуб є так само близьким і рідним, як синьо-жовтий прапор чи національний гімн. Зображення тризуба на формі наших воїнів і спортсменів, на документах і будівлях викликає почуття гордості, солідарності, національної єдності.
Чи здатен «великий герб» так само вдало об'єднувати Україну? Безумовно, ні. Його штучність, складність і контроверсійність неминуче викличуть суперечки й несприйняття. Хтось схвалюватиме нововведення, хтось обурюватиметься, хтось сміятиметься (в інтернеті - вже повно фотожаб за мотивами великого герба). Замість єднати, великий герб роз'єднуватиме українців і принаймні ніколи не стане для них таким близьким, як магічний і досконалий Тризуб.
* * *
Перелік аргументів, чому законопроєкт про великий герб - чисте шкідництво, можна продовжувати, але й сказаного досить, щоб зрозуміти, що жоден відповідальний депутат не може за це голосувати.
І зауваження, мовляв, «раз це передбачено в Конституції, треба його ухвалювати» - на
была корона а потом заменили на шапку монголку на гривне
В Історію України ще жодний през не ввійшов..
Вляпалися...
ІМХО...
🤗
На сцені збоку стоїть рояль "Стенвей". На ньому лежать шпроти. Посеред сцени стоїть кацапське крісло, позбавлене художнього смаку. Над ними герб висить національний. На гербі зображено ведмедя. В одній руці у ведмідя молоток, а в другій - балалайка. Це символізує працелюбність і незакомплексованість тварюки. На кріслі сидить
РіммаМаргарита, мати ЗеленськогоГамлета, і вишива комірець в косовороточці.
Відео - https://youtu.be/CMRnxZVrKqw
Все рівно потім все відміняти, що наприймали барига і клоун.
"День Крещения Руси - государственная памятная дата Российской Федерации, установленная в 2010 году Федеральным законом "О внесении изменения в статью 11 ФЗ "О днях воинской славы и памятных датах России"."
Может поэтому и отменяют Герб Украины Тризуб чтобы и его могла присвоить себе Московия?