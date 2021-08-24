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Новини Політика України
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Франція ніколи не визнає незаконної анексії Криму і не змириться із ситуацією в ОРДЛО, - глава МЗС Ле Дріан

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Франція ніколи не визнає незаконної анексії Криму і не змириться із ситуацією в ОРДЛО, - глава МЗС Ле Дріан

Міністр Європи і закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан привітав проведення з великим успіхом інавгураційного саміту "Кримської платформи" в Україні, а також заявив, що Франція не визнає і ніколи не визнає незаконної анексії Автономної республіки Крим та міста Севастополь.

"Франція повною мірою підтримує цю ініціативу, до якої приєднується. І хотів би привітати мого колегу Дмитра Кулебу, який доклав стільки зусиль для організації цієї події. На жаль, я особисто не зміг бути через драматичну кризу, що розгортається в Афганістані, і яка змусила мене здійснити візит в Абу-Дабі, але мій колега, міністр Франк Рістер був тут і репрезентував Францію на саміті "Кримської платформи". Я користуюся нагодою, щоб повторити: Франція не визнає і ніколи не визнає незаконної анексії Автономної Республіки Крим та міста Севастополя", - сказав Ле Дріан на пресконференції з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою в Києві у вівторок, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

Він наголосив, що Франція "не визнає і не визнає так само, не зможе змиритися з тією ситуацією, яка має на сьогодні місце в деяких районах Донецької і Луганської областей".

"Разом із нашими німецькими колегами ми докладаємо разом зусиль у межах "нормандського формату", щоб рухатися вперед, щоб досягти мети, якою є реінтеграція цих двох областей у повному складі до складу суверенної, возз'єднаної України в межах її міжнародно визнаних кордонів", - зазначив Ле Дріан.

Міністр запевнив, що Франція готова продовжувати підтримку України та розвиток двосторонніх відносин.

"Наші двосторонні відносини є внеском у розвиток стабільної та демократичної суверенної України", - сказав він.

Також Ле Дріан вітав ратифікацію українським парламентом чотирьох міжурядових угод, які було підписано навесні 2021 року.

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"Реалізація цих проєктів співпраці ще більше збагатить ті зв'язки, які є на сьогодні між нашими країнами протягом кількох найближчих років", - додав він.

Крім того, Ле Дріан привітав Україну від імені Франції з 30-ю річницею незалежності.

"Франція прагнула бути поруч з Україною з цієї чудової нагоди і виявити через мою присутність тут всю дружбу, яку ми відчуваємо до українського народу. Я хотів насправді бути в Києві, щоб відзначити не лише цю дружбу, а також нашу непорушну відданість незалежності, суверенітету і територіальній цілісності України", - заявив Ле Дріан.

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Топ коментарі
+4
Вони п'ять повітряних човнів ліквідували за 2 тижня - ось так бажали вітати Україну зі святом!
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24.08.2021 16:31
+3
просто у вати діарея від нашого національного свята.
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24.08.2021 16:29
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Ватан,хватит щеки каждый день надувать😂🌷×××
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24.08.2021 16:22 Відповісти
просто у вати діарея від нашого національного свята.
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24.08.2021 16:29 Відповісти
Вони п'ять повітряних човнів ліквідували за 2 тижня - ось так бажали вітати Україну зі святом!
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24.08.2021 16:31 Відповісти
Якщо кацапів не чіпати - вони самі себе знищать.
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24.08.2021 16:40 Відповісти
Але не так швидко, як хотіли б ви.
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24.08.2021 17:20 Відповісти
Головне аби вони тут не тинялись.
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24.08.2021 17:25 Відповісти
вчора оце не міг сказати, чи жаб їв на московському болоті ?
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24.08.2021 16:20 Відповісти
супер !!!!!!!!!

Гетьман командує Маршем Ветеранів !

оце так сила !

трансляція Прямого
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24.08.2021 16:21 Відповісти
А Украина поддерживает былые действия Наполеона ))
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24.08.2021 16:22 Відповісти
как-то смешно Франція ніколи не визнає незаконної анексії Криму і не змириться із ситуацією в ОРДЛО, - глава МЗС Ле Дріан - Цензор.НЕТ 9784
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24.08.2021 16:36 Відповісти
Каскадер. Даже волосы себе не подпалил. И плечи не обожжены. И сам на ногах держится. Вот как он так сделал?
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24.08.2021 17:10 Відповісти
обычная проститутка
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24.08.2021 22:38 Відповісти
 
 