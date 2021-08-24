Лідери США, Німеччини, Великої Британії, Швеції, Нідерландів та інших країн привітали Україну із 30-річчям Незалежності
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Лідери США, Німеччини, Великої Британії, Швеції, Нідерландів, Єгипту, Саудівської Аравії та інших країн звернулися до президента України Володимира Зеленського з привітаннями із 30-ми роковинами незалежності України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.
Зокрема, президент США Джозеф Байден у своєму листі на адресу президента України зазначив, що американці і українці поділяють прагнення до щасливого і квітучого майбутньому, миру і необмежених можливостей для всіх, і запевнив у непохитній підтримці з боку США суверенітету і територіальної цілісності України.
"Ми продовжуватимемо допомагати й підтримувати Україну в її зусиллях щодо євроатлантичних прагнень. Ми стоятимемо поруч з Україною, коли вона втілюватиме реформи, які сприятимуть викорененню корупції, зміцненню верховенства права, економічному зростанню, і будемо працювати разом, щоб захищати права людини та демократію в усьому регіоні", – наголосив Байден.
Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр від імені німецького народу побажав громадянам України "сил і завзяття в сміливому проведенні необхідних і частково початих реформ".
"Німеччина солідарно допомагає Україні у збереженні незалежності, суверенітету й територіальної цілісності та на багатьох рівнях виступає за те, щоб покласти край стражданням українців, які проживають на сході", – йдеться в листі президента Німеччини, адресованому Зеленському.
Федеральний президент Австрії Олександр Ван дер Белен нагадав, що Австрія була однією з перших держав, які визнали незалежність України.
"Ми сподіваємося також на позитивний і динамічний розвиток уже наявних відмінних двосторонніх стосунків та продовження регулярної взаємодії й надалі. У зв'язку з цим я хотів би ще раз подякувати вам за хороші переговори під час вашого візиту до Відня у вересні минулого року", – зазначив Ван дер Беллен у своєму вітальному листі.
Також привітала главу держави з Днем Незалежності України королева Великої Британії Єлизавета II.
"Я сподіваюся, що після складного року ми зможемо подолати глобальні виклики у сфері охорони здоров’я та прямувати до кращого майбутнього", – йдеться у вітанні королеви.
Король Швеції Карл XVI Густав з нагоди Дня Незалежності України переказав щирі вітання та найкращі побажання щастя й процвітання народові України.
Король Нідерландів Віллем-Олександр в своєму вітальному листі президенту України також побажав українцям добробуту, а також сил і мужності для подолання викликів, які несе пандемія COVID-19 для всього світу.
Також із Днем Незалежності українців привітали король Саудівської Аравії Салман бін Абдулазіз Аль Сауд і наслідний принц, віцепрем'єр-міністр, міністр оборони Саудівської Аравії Мухаммед бін Салман бін Абдулазіз Аль Сауд, президент Єгипту Абдель Фаттах Ас-Сісі, король Марокко Мохаммед VI, президент Кенії Ухуру Кеніятта, президент Лівану Мішель Аун, президент Республіки Бенін Патріс Талон, капітани-регенти Сан-Марино Джанкарло Вентуріні та Марко Ніколіні, а також лідери інших країн.
Будь ласка, зачекайте...
Він же виховав не одне покоління байдужих бовдурів.
Пам'ятаємо перших! Захищав український прапор та був вбитий московитами!
Герой України - Володимир Іванович Рибак.
Він був першим, який став на захист свого прапору, своєї країни, своєї гідності та свого ім'я та честі.
https://www.youtube.com/watch?v=M3dJ31HKWaM
почему?
потому что исход любой новой войны будет решён только американцами, но уже гарантировано, вкупе и при помощи 45-ти партнёров, как видно сейчас , по Крымской платформе...
Обіцянки -цяцянки...
Тіль Самі можемо зробити...
Але.."Ыліти" звикли "доїти" народ Неньки обіцянками а не діями..
Каррочє- чим ближче до "Горизонту обіцянок" -тим він далі...
Вже 30-ть років годують Лохів та неЛохів вухастою локшиною!
Нюю-нюю...розділяй та владарюй...
🤑