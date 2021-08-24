УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
47232 відвідувача онлайн
Новини Політика України
2465 26
Байден (1343) День Незалежності (423) привітання (388) Штайнмаєр (138)

Лідери США, Німеччини, Великої Британії, Швеції, Нідерландів та інших країн привітали Україну із 30-річчям Незалежності

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Лідери США, Німеччини, Великої Британії, Швеції, Нідерландів та інших країн привітали Україну із 30-річчям Незалежності

Лідери США, Німеччини, Великої Британії, Швеції, Нідерландів, Єгипту, Саудівської Аравії та інших країн звернулися до президента України Володимира Зеленського з привітаннями із 30-ми роковинами незалежності України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Зокрема, президент США Джозеф Байден у своєму листі на адресу президента України зазначив, що американці і українці поділяють прагнення до щасливого і квітучого майбутньому, миру і необмежених можливостей для всіх, і запевнив у непохитній підтримці з боку США суверенітету і територіальної цілісності України.

"Ми продовжуватимемо допомагати й підтримувати Україну в її зусиллях щодо євроатлантичних прагнень. Ми стоятимемо поруч з Україною, коли вона втілюватиме реформи, які сприятимуть викорененню корупції, зміцненню верховенства права, економічному зростанню, і будемо працювати разом, щоб захищати права людини та демократію в усьому регіоні", – наголосив Байден.

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр від імені німецького народу побажав громадянам України "сил і завзяття в сміливому проведенні необхідних і частково початих реформ".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Я піду в далекі гори" вперше зазвучала сингальською мовою - презентовано україно-ланкійський кліп до 30-річчя Незалежності. ВIДЕО

"Німеччина солідарно допомагає Україні у збереженні незалежності, суверенітету й територіальної цілісності та на багатьох рівнях виступає за те, щоб покласти край стражданням українців, які проживають на сході", – йдеться в листі президента Німеччини, адресованому Зеленському.

Федеральний президент Австрії Олександр Ван дер Белен нагадав, що Австрія була однією з перших держав, які визнали незалежність України.

"Ми сподіваємося також на позитивний і динамічний розвиток уже наявних відмінних двосторонніх стосунків та продовження регулярної взаємодії й надалі. У зв'язку з цим я хотів би ще раз подякувати вам за хороші переговори під час вашого візиту до Відня у вересні минулого року", – зазначив Ван дер Беллен у своєму вітальному листі.

Також привітала главу держави з Днем Незалежності України королева Великої Британії Єлизавета II.

"Я сподіваюся, що після складного року ми зможемо подолати глобальні виклики у сфері охорони здоров’я та прямувати до кращого майбутнього", – йдеться у вітанні королеви.

Король Швеції Карл XVI Густав з нагоди Дня Незалежності України переказав щирі вітання та найкращі побажання щастя й процвітання народові України.

Також читайте: Незалежність не впала нам з неба. Сучасники платять високу ціну, відстоюючи її, - Разумков

Король Нідерландів Віллем-Олександр в своєму вітальному листі президенту України також побажав українцям добробуту, а також сил і мужності для подолання викликів, які несе пандемія COVID-19 для всього світу.

Також із Днем Незалежності українців привітали король Саудівської Аравії Салман бін Абдулазіз Аль Сауд і наслідний принц, віцепрем'єр-міністр, міністр оборони Саудівської Аравії Мухаммед бін Салман бін Абдулазіз Аль Сауд, президент Єгипту Абдель Фаттах Ас-Сісі, король Марокко Мохаммед VI, президент Кенії Ухуру Кеніятта, президент Лівану Мішель Аун, президент Республіки Бенін Патріс Талон, капітани-регенти Сан-Марино Джанкарло Вентуріні та Марко Ніколіні, а також лідери інших країн.

Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢
Топ коментарі
+15
Лидеры США, Германии, Великобритании, Швеции, Нидерландов и других стран поздравили Украину с 30-летием Независимости - Цензор.НЕТ 4425
показати весь коментар
24.08.2021 17:05
+11
Щира подяка всім друзям нашоі краіни !!
показати весь коментар
24.08.2021 17:06
+11
Zello XOXMA

Пам'ятаємо перших! Захищав український прапор та був вбитий московитами!
Герой України - Володимир Іванович Рибак.
Він був першим, який став на захист свого прапору, своєї країни, своєї гідності та свого ім'я та честі.

Лидеры США, Германии, Великобритании, Швеции, Нидерландов и других стран поздравили Украину с 30-летием Независимости - Цензор.НЕТ 6270
показати весь коментар
24.08.2021 17:09
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Лидеры США, Германии, Великобритании, Швеции, Нидерландов и других стран поздравили Украину с 30-летием Независимости - Цензор.НЕТ 4425
показати весь коментар
24.08.2021 17:05 Відповісти
100 % воно із заздрістю сьогодні слідкувало за подіями в Києві.
показати весь коментар
24.08.2021 17:07 Відповісти
Скорее всего, со злобой и страхом...
показати весь коментар
24.08.2021 17:08 Відповісти
Не стоит преувеличивать. Воно прекрасно знает ситуацию в Украине. До конкретных изменений очень далеко.Такое положение дел его вполне устраивает. Хотя и конечно поддержка таких гигантов ему не импонирует.
показати весь коментар
24.08.2021 17:13 Відповісти
Саме так. Подальша консервація кучмівсьуого неофеодалізму за відсутності системних реформ цілком влаштовує кремлівського карлика. А санкції хоча і болючі але не є фатальними для *********.
показати весь коментар
24.08.2021 17:21 Відповісти
Сразу видно нормального. Таких как вы немного. А жаль...
показати весь коментар
24.08.2021 17:23 Відповісти
Щира подяка всім друзям нашоі краіни !!
показати весь коментар
24.08.2021 17:06 Відповісти
Вообще то поздравляют страну и народ а не пРезидента...
показати весь коментар
24.08.2021 17:06 Відповісти
Зеленський сприймає ці вітання як особисті.
Він же виховав не одне покоління байдужих бовдурів.
показати весь коментар
24.08.2021 17:08 Відповісти
Из российских СМИ. Росбалт. ----------------------------------------- Иран отказался возвращать России $500 млн долга за строительство АЭС Лидеры США, Германии, Великобритании, Швеции, Нидерландов и других стран поздравили Украину с 30-летием Независимости - Цензор.НЕТ 1967
показати весь коментар
24.08.2021 17:08 Відповісти
Лидеры США, Германии, Великобритании, Швеции, Нидерландов и других стран поздравили Украину с 30-летием Независимости - Цензор.НЕТ 6567
показати весь коментар
24.08.2021 17:08 Відповісти
Zello XOXMA

Пам'ятаємо перших! Захищав український прапор та був вбитий московитами!
Герой України - Володимир Іванович Рибак.
Він був першим, який став на захист свого прапору, своєї країни, своєї гідності та свого ім'я та честі.

Лидеры США, Германии, Великобритании, Швеции, Нидерландов и других стран поздравили Украину с 30-летием Независимости - Цензор.НЕТ 6270
показати весь коментар
24.08.2021 17:09 Відповісти
Я помню. И его, и молодого хлопца, найденного вместе с ним в речке, и 16-летнего пацана - вратаря из Краматорска Степана Чубенко, и всех остальных, отдавших жизнь за Украину.
показати весь коментар
24.08.2021 17:57 Відповісти
Лично я стану праздновать независимость - когда будет посажен последний олигарх и весь состав жопоблока с запроданцами типа литвина. А пока это просто фарс. Может и полезный..Но безрезультативный.
показати весь коментар
24.08.2021 17:17 Відповісти
Президент зеля Термос,тебе пора на Ростов... Лідери США, Німеччини, Великої Британії, Швеції, Нідерландів та інших країн привітали Україну із 30-річчям Незалежності - Цензор.НЕТ 5491Индюкович заждался...
показати весь коментар
24.08.2021 17:18 Відповісти
Захоплююче відео параду військ із нагоди 30-ї річниці Незалежності України.
https://www.youtube.com/watch?v=M3dJ31HKWaM
показати весь коментар
24.08.2021 17:21 Відповісти
Мавзолейные Быдлосы..вами поряч спасать Якутию от пожаров а Астрахань от упавших МИГ_29....Индия отказалась покупать это ДЕРЬМО МАВЗОЛЕЙНОЕ... Лідери США, Німеччини, Великої Британії, Швеції, Нідерландів та інших країн привітали Україну із 30-річчям Незалежності - Цензор.НЕТ 9971 стадо баранов...АСТАНАВИТЕСЬ...Лідери США, Німеччини, Великої Британії, Швеції, Нідерландів та інших країн привітали Україну із 30-річчям Незалежності - Цензор.НЕТ 9971Упал даже ИЛ-112в,,,ФЛАГМАН КОСМИЧЕСКОГО ФЛОТА дИМОНА РОГОЗИНА Лідери США, Німеччини, Великої Британії, Швеції, Нідерландів та інших країн привітали Україну із 30-річчям Незалежності - Цензор.НЕТ 4729
показати весь коментар
24.08.2021 17:22 Відповісти
кацапы бздят только США, это понятно и очевидно, риск не добиться никакого выигрыша при попытке развить дальнейшее продвижение в Украине - очень велик, и это на восьмом году- очень опасно,
почему?
потому что исход любой новой войны будет решён только американцами, но уже гарантировано, вкупе и при помощи 45-ти партнёров, как видно сейчас , по Крымской платформе...
показати весь коментар
24.08.2021 17:23 Відповісти
рабССИЯ БОИТСЯ ТОЛЬКО ЧЕЧЕНСКИХ ПАЦАНОВ НАЧАЛА 90-Х.... Лідери США, Німеччини, Великої Британії, Швеції, Нідерландів та інших країн привітали Україну із 30-річчям Незалежності - Цензор.НЕТ 5410
показати весь коментар
24.08.2021 17:24 Відповісти
Та не треба так близько до Душі, Розуму та Реальності брати на Віру ..
Обіцянки -цяцянки...
Тіль Самі можемо зробити...
Але.."Ыліти" звикли "доїти" народ Неньки обіцянками а не діями..
Каррочє- чим ближче до "Горизонту обіцянок" -тим він далі...
Вже 30-ть років годують Лохів та неЛохів вухастою локшиною!
Нюю-нюю...розділяй та владарюй...
🤑
показати весь коментар
24.08.2021 17:38 Відповісти
а мышебрат-рашенфашист не поздравил!!
показати весь коментар
24.08.2021 17:59 Відповісти
шо там вяликая россисия, как жизнь у пресмыкающихся.. когда вундервафел ********* чучмек75 спикирует как могил112? Лідери США, Німеччини, Великої Британії, Швеції, Нідерландів та інших країн привітали Україну із 30-річчям Незалежності - Цензор.НЕТ 2852
показати весь коментар
24.08.2021 18:08 Відповісти
Вітаю рідненька з Днем народження! Будь завжди вільною, незалежною, передовою і успішною!
показати весь коментар
31.08.2021 22:08 Відповісти
 
 