Таліби проти продовження термінів евакуації з Кабула після 31 серпня, - Associated Press
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Рух "Талібан" вважає неприпустимим продовжувати терміни евакуації іноземців через аеропорт Кабула, яка має завершитися 31 серпня.
Про це агентству Associated Press (AP) заявив представник талібів Забіхулла Муджахід, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Представник "Талібану" Забіхулла Муджахід сказав, що його угруповання не прийме якогось продовження терміну закінчення (евакуації. - Ред.)", - передає агентство.
Він зазначив, що для вивезення іноземців з Афганістану до 31 серпня ще достатньо часу.
За його словами, життя в країні повертається в нормальне русло, однак хаос в аеропорту залишається проблемою для влади.
Муджахід також сказав, що не обізнаний про зустріч у Кабулі глави ЦРУ Вільяма Бернса з лідером руху "Талібан" Абдулом Гані Барадаром, про що раніше повідомляли західні ЗМІ. Однак, уточнює AP, він не спростовував можливості цієї зустрічі.
Як раніше повідомляла газета The Times, британський прем'єр Борис Джонсон на екстреному саміті G7 у вівторок має намір звернутися до президента США Джо Байдена з проханням про перенесення на пізніший термін завершення виведення американських військ з Афганістану. Однак Байден на брифінгу в неділю заявив, що сподівається, що відкладати не доведеться, й операція завершиться 31 серпня.
Будь ласка, зачекайте...
За Украину не беспокойтесь. Они может и муслимы, но не совсем дебилы, чтоб бежать в Украину. В Германии гораздо сытней и уютней.
Знай талибы сейчас о том, что будет после окончания эвакуации, они бы стали торопить события?
З,Ы. но с меня вангователь ещё тот. Мои прогнозы никогда не сбываются, так что поживём увидим
Но я опять повторю, что мои прогнозы никогда не сбываются .
Иначе культурно и не высказаться.
Например, авиационные удары по объектам инфраструктуры.
Талибы ж из гор повылазилии в городах на каруселях катаются и головы режут.
А до конца эвакуации точно ничего страшного не произойдет.
Что именно ты не поняло?
Электростанции, водоснабжение, очистные сооружения, аэропорты, транспортные узлы.
Средневековье должно быть полным. И желательно закрытым.
В Украине примерно начало 20-го века. В Афганистане примерно 15-16 век.
"По другую сторону Суэцкого канала можно не быть дженьтельменом".
К варварами надо относиться только по-варварски. Другого отношения они не понимают.
А будут бузить - получат бомбардировки, санкции и много других прелестей. Бешенных животных отстреливают, а не прикармливают.
Час вже показав, що сім років - і все тільки починаєтся...
США находятся в контакте с союзниками по вопросу возможного признания Талибана, - Госдеп
Тобто рух таки йде напрямі визнання талібану. У всякому разі ніхто не каже, що не візнають владу талібів. А відносно Криму с самого початку сказали, що визнавать його кацапськім не будуть. Тому і кажу, порівняння Ваше несумісне.
Чи тікати(боягузи) чи зброю в руці брати...
To be or not to Be..
Порядок в аэропорту навели. За двое последних суток оттуда улетело 14 тыс. (Всего 21 тыс)
По-сути за два дня эвакуировали половину того что планировали.
Кто тебе сказал, что собираются всех забирать?
Планировали забрать американский персонал и переводчиков с семьями.
Это в сумме 30-40 тыс.
SCORPION 2.0
К слову: дочь одного из представителей Талибана живёт в Швейцарии.
Несчастная девушка.. Там же и камнями зах@ярить могут..
Талибы всё порешали с местными властями и духовенством еще до начала "наступления". Плюс массированная пропаганда (опять таки духовенство). Далее проехались на мотоциклах и развесили свои флаги. Наступать у них по-сути нечем было.
У нас это тоже было на Донбассе.