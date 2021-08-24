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Афганістан (395) аеропорт (405) Талібан (130) евакуація (587)

Таліби проти продовження термінів евакуації з Кабула після 31 серпня, - Associated Press

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Таліби проти продовження термінів евакуації з Кабула після 31 серпня, - Associated Press

Рух "Талібан" вважає неприпустимим продовжувати терміни евакуації іноземців через аеропорт Кабула, яка має завершитися 31 серпня.

Про це агентству Associated Press (AP) заявив представник талібів Забіхулла Муджахід, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Представник "Талібану" Забіхулла Муджахід сказав, що його угруповання не прийме якогось продовження терміну закінчення (евакуації. - Ред.)", - передає агентство.

Він зазначив, що для вивезення іноземців з Афганістану до 31 серпня ще достатньо часу.

За його словами, життя в країні повертається в нормальне русло, однак хаос в аеропорту залишається проблемою для влади.

Муджахід також сказав, що не обізнаний про зустріч у Кабулі глави ЦРУ Вільяма Бернса з лідером руху "Талібан" Абдулом Гані Барадаром, про що раніше повідомляли західні ЗМІ. Однак, уточнює AP, він не спростовував можливості цієї зустрічі.

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Як раніше повідомляла газета The Times, британський прем'єр Борис Джонсон на екстреному саміті G7 у вівторок має намір звернутися до президента США Джо Байдена з проханням про перенесення на пізніший термін завершення виведення американських військ з Афганістану. Однак Байден на брифінгу в неділю заявив, що сподівається, що відкладати не доведеться, й операція завершиться 31 серпня.

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Топ коментарі
+6
Кацапський посіпака?
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24.08.2021 17:48
+5
Ну ещё бы. Они спят и видят, как будут резать чувакам бошки, а тут продлевать эвакуацию..
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24.08.2021 17:18
+4
Натравить бы эту свору на раху...Вот это было бы верхом дипломатии. Тем более им есть что вспомнить из прошлых обид.
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24.08.2021 17:19
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Ну ещё бы. Они спят и видят, как будут резать чувакам бошки, а тут продлевать эвакуацию..
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24.08.2021 17:18 Відповісти
Так в том то и дело, что не хотят. Потому и пытаются свалить. Но только самолётов не хватает, чтоб вывезти всех желающих.
За Украину не беспокойтесь. Они может и муслимы, но не совсем дебилы, чтоб бежать в Украину. В Германии гораздо сытней и уютней.
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24.08.2021 17:32 Відповісти
Натравить бы эту свору на раху...Вот это было бы верхом дипломатии. Тем более им есть что вспомнить из прошлых обид.
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24.08.2021 17:19 Відповісти
Думаю там старые обиды дывно забыты. Чуваки уже десять лет воюют против коалиции западных стран. А следовательно получают полную поддержку из рашки.
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24.08.2021 17:28 Відповісти
Ну так я и говорю о дипломатических каверзах. Есть козыря с крымскими-казанскими татарами,чечней.
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24.08.2021 17:32 Відповісти
Интересно.
Знай талибы сейчас о том, что будет после окончания эвакуации, они бы стали торопить события? Таліби проти продовження термінів евакуації з Кабула після 31 серпня, - Associated Press - Цензор.НЕТ 8079
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24.08.2021 17:25 Відповісти
А что должно произойти?
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24.08.2021 17:27 Відповісти
Они получат кизды? Таліби проти продовження термінів евакуації з Кабула після 31 серпня, - Associated Press - Цензор.НЕТ 7270
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24.08.2021 17:29 Відповісти
Кто киздить будет - вот в чем вопрос.
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24.08.2021 21:11 Відповісти
Американцы. Если они никого не будут матросить, то им военные бюджеты урежут. А оно им надо?
З,Ы. но с меня вангователь ещё тот. Мои прогнозы никогда не сбываются, так что поживём увидим
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24.08.2021 23:29 Відповісти
Так уже же фсьо. Американцы уже же заявили что в Афгане дали всем кому положено того чего положено. Типа мавр сделал свое дело - мавр может уходить. Таліби проти продовження термінів евакуації з Кабула після 31 серпня, - Associated Press - Цензор.НЕТ 5161 Ну и потом кроме Афгана горячих точек на планете покуда к сожалению хватает. Есть куда свои усилия приложить по защите своих геополитических интересов.
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24.08.2021 23:41 Відповісти
на это можно возразить так - не во всякую горячую точку можно так просто влезть. Возить войска туда-сюда это дорого. Оплачивает это налогоплательщик. И если больше 50% налогоплательщиков будут недовольны тем, куда идёт бабло, Байден пролетит мимо второго срока. Талибы и всякие приспешники Бинладена - это понятно. А вот зачем мочить какого нибудь зусула в пампасах - это непонятно . И американцы скажут "мы передумали, там ещё ИГИЛ недомоченый". И опять всех разгонят сраной метлой.

Но я опять повторю, что мои прогнозы никогда не сбываются .
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24.08.2021 23:50 Відповісти
Говоря простейшим языком - ********.
Иначе культурно и не высказаться.
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24.08.2021 17:30 Відповісти
А можно как нибудь детальнее? Кто кого и как. Потому как пока непонятно. Пока только Масуд вроде как в оппонентах. Но сейчас расклад сил не в его пользу. Максимум что он сможет это удерживать провинцию Панджшер на северо-востоке Афганистана. Да и то только из за особенностей местности. И на сколько его хватит очень зависит от помощи извне и логистики. Покуда расклад таков. Может конечно ошибаюсь - тогда поправьте.
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24.08.2021 21:10 Відповісти
Да все, что угодно.
Например, авиационные удары по объектам инфраструктуры.
Талибы ж из гор повылазилии в городах на каруселях катаются и головы режут.

А до конца эвакуации точно ничего страшного не произойдет.
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24.08.2021 17:31 Відповісти
так что главная идея евакуировать весь Афган ?
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24.08.2021 18:40 Відповісти
Кто сказал?
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24.08.2021 20:55 Відповісти
Я так и вижу как бонбардировщиг гоняется за талибом, чтобы сбросить на него бонбу. Таліби проти продовження термінів евакуації з Кабула після 31 серпня, - Associated Press - Цензор.НЕТ 5490 Или ковровыми бомбардировками будут крыть и ваших и наших. Не, нормально конечно. Пусть американцы добавят к недолугому выводу войск еще бесчеловечные ковровые бомбардировки. Сразу поднимут свой статус во всем мире до небес.
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24.08.2021 21:05 Відповісти
авиационные удары по объектам инфраструктуры

Что именно ты не поняло?
Электростанции, водоснабжение, очистные сооружения, аэропорты, транспортные узлы.
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24.08.2021 21:07 Відповісти
Аааааа. Понял. После того как вывели войска устроить населению гуманитарный геноцид. Правильно? С какого буя? Сразу же международное сообщество задаст вопрос. Ведь объявили на весь мир что свою миссию вроде как выполнили. Войска выводят. Военной техники талибам туеву хучу в подарок оставили. Все ладком по согласию и договоренности. Тогда какие бомбардировки могут быть? Тем более гражданской инфраструктуры.
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24.08.2021 21:15 Відповісти
Уходя выключить свет. Это нормально.

Средневековье должно быть полным. И желательно закрытым.
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24.08.2021 21:16 Відповісти
Напомню на дворе 21 век. Какое средневековье? Таліби проти продовження термінів евакуації з Кабула після 31 серпня, - Associated Press - Цензор.НЕТ 3996 Это талибы, которые для всего мира обезьяны с гранатой, могут себе позволять почти что угодно. Но и им приходится хотя бы формально типа показывать, что они типа сохраняют морду лица. А цивилизованные страны далеко не так вольны в своих поступках. Война Штатов в Афгане закончена. По крайней мере для всего мира. И если они соберутся еще раз там что-то замутить им придется подыскивать новый хоть и формальный но предлог. Геополитика. Она такая геополитика. Таліби проти продовження термінів евакуації з Кабула після 31 серпня, - Associated Press - Цензор.НЕТ 3019
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24.08.2021 21:22 Відповісти
Это у кого как.

В Украине примерно начало 20-го века. В Афганистане примерно 15-16 век.
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24.08.2021 21:23 Відповісти
У всех 21 век. Как не крути. И все мировое сообщество живет по правилам, сложившимся за все предыдущие года. Так устроено. И как бы нам не хотелось, но эта страница уже перевернута. И ничего Штаты там делать не будут. У меня даже на 80% уверенность, что они постараются до 31 августа закончить эвакуацию как того и хотят талибы. Как бы это ни было прискорбным. Честно говоря, лично я считаю, что зря они оттуда уходят. И последствия этого решения я думаю они ощутят в ближайшие лет пять.
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24.08.2021 21:28 Відповісти
Афганистан никакого отношения к цивилизации и мировому сообществу не имеет.
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24.08.2021 21:33 Відповісти
Америка тоже не имеет к цивилизованному мировому сообществу? Тоже будет варварскими методами средневековья действовать?
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24.08.2021 22:00 Відповісти
У войны свои законы.
"По другую сторону Суэцкого канала можно не быть дженьтельменом".



К варварами надо относиться только по-варварски. Другого отношения они не понимают.
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24.08.2021 22:56 Відповісти
Хотите, могу расписать ситуацию какая там будет ближайшие три - четыре года. Сможете потом сравнить и посмотреть на сколько я был прав или наоборот неправ. Таліби проти продовження термінів евакуації з Кабула після 31 серпня, - Associated Press - Цензор.НЕТ 937
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24.08.2021 22:23 Відповісти
После англичан:
Таліби проти продовження термінів евакуації з Кабула після 31 серпня, - Associated Press - Цензор.НЕТ 1932
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24.08.2021 22:44 Відповісти
После СССР:
Таліби проти продовження термінів евакуації з Кабула після 31 серпня, - Associated Press - Цензор.НЕТ 2151
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24.08.2021 22:45 Відповісти
После США:
Таліби проти продовження термінів евакуації з Кабула після 31 серпня, - Associated Press - Цензор.НЕТ 3407
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24.08.2021 22:46 Відповісти
Ничего там не произойдет. Они и через 100 лет будут теми же дикарями, что и 100 лет назад.
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24.08.2021 22:46 Відповісти
А я и не говорю, что там что либо сильно изменится в сторону цивилизации. Но считаться с ними мировому сообществу придется.
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24.08.2021 22:55 Відповісти
Не прийдется. Как была изолированная дыра на карте, так и останется.

А будут бузить - получат бомбардировки, санкции и много других прелестей. Бешенных животных отстреливают, а не прикармливают.
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24.08.2021 22:58 Відповісти
Ну-ну. Поживем - увидим. И пары лет не пройдет как мировое сообщество признает талибов властью в Афганистане официально. Ну а кто из нас прав решит время. Таліби проти продовження термінів евакуації з Кабула після 31 серпня, - Associated Press - Цензор.НЕТ 1694
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24.08.2021 23:07 Відповісти
Це, бл..ха, мрії рівня "и пару лет не пройдьот как мировое сообщество признает Крим - ісконно рузьким"
Час вже показав, що сім років - і все тільки починаєтся...
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26.08.2021 20:24 Відповісти
Це несумісне порявняння. Ну а як буде написав вище. Незабаром переконаємося в цьому, або в протилежному. В решті решт я теж не Ванга. Можу тільки прораховувати.
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28.08.2021 12:34 Відповісти
Доречі ось перша ластівка на підтвердження мого так би мовити вангування.
США находятся в контакте с союзниками по вопросу возможного признания Талибана, - Госдеп

Тобто рух таки йде напрямі визнання талібану. У всякому разі ніхто не каже, що не візнають владу талібів. А відносно Криму с самого початку сказали, що визнавать його кацапськім не будуть. Тому і кажу, порівняння Ваше несумісне.
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28.08.2021 12:52 Відповісти
Та бачив обіцянки релігійних фанатиків...
Чи тікати(боягузи) чи зброю в руці брати...
To be or not to Be..
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24.08.2021 17:27 Відповісти
В продлении нет необходимости.
Порядок в аэропорту навели. За двое последних суток оттуда улетело 14 тыс. (Всего 21 тыс)
По-сути за два дня эвакуировали половину того что планировали.
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24.08.2021 17:30 Відповісти
На весь Афганистан нашлось всего 21 тыщ желающих свалить? Или это те, кто успел добежать?
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24.08.2021 17:33 Відповісти
Желающих свалить из Афгана никак не меньше 20млн.
Кто тебе сказал, что собираются всех забирать?
Планировали забрать американский персонал и переводчиков с семьями.
Это в сумме 30-40 тыс.
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24.08.2021 17:54 Відповісти
печальная картинка получается...
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24.08.2021 17:57 Відповісти
Обычно такая картина получается всегда когда не хотят с оружием в руках отстаивать свои интересы. Так уж жизнь устроена.
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24.08.2021 21:17 Відповісти
То-то даже гражданские самолеты из Бахрейна после посадки в Кабуле в аэропорт не едут, а сразу заворачивают на рулежные дорожки к американской военной базе. Судя по всему "порядок" там тот ещё.
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24.08.2021 17:48 Відповісти
Звичайна справа варварів- заручники = вимагання викупу.
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24.08.2021 17:39 Відповісти


SCORPION 2.0

К слову: дочь одного из представителей Талибана живёт в Швейцарии.
Несчастная девушка.. Там же и камнями зах@ярить могут..

Таліби проти продовження термінів евакуації з Кабула після 31 серпня, - Associated Press - Цензор.НЕТ 1679
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24.08.2021 17:45 Відповісти
Кацапський посіпака?
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24.08.2021 17:48 Відповісти
Победитель тот, кто победитель последним.
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24.08.2021 17:48 Відповісти
Трамп подписал договор с талибами, его нужно выполнять, нравится это нынешней администрации или нет. Это мы просто привыкли к "византийской политике", которая нам досталась в наследство от СССР и Российской империи, когда "на бумаге пишем одно, в голове держим другое". В мире по большей части так поступать не принято.
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24.08.2021 17:51 Відповісти
Тыц и нет коцапского ублюдка,лаять будешь только из будки,псина😂🌷×××
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24.08.2021 17:58 Відповісти
Наступ Талібана не хаос. Це спланований процес.
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24.08.2021 18:05 Відповісти
Ну да. Классическая гибридная победа.
Талибы всё порешали с местными властями и духовенством еще до начала "наступления". Плюс массированная пропаганда (опять таки духовенство). Далее проехались на мотоциклах и развесили свои флаги. Наступать у них по-сути нечем было.
У нас это тоже было на Донбассе.
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24.08.2021 18:10 Відповісти
А я бы продлил,если такая очередь ватников стояла бы в Борисполе на вылет.
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24.08.2021 18:13 Відповісти
этим немытым денег штоль мало дали, опять пасть разевают...обломайтесь, утырки, США и других партнеров кормить надо... Таліби проти продовження термінів евакуації з Кабула після 31 серпня, - Associated Press - Цензор.НЕТ 7634
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24.08.2021 18:53 Відповісти
Вроде ж разрешали до 11.9
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24.08.2021 18:57 Відповісти
Забийхуйла Муджахид, треба ім"я виправдовувати, а не фігнею страждати. Таліби проти продовження термінів евакуації з Кабула після 31 серпня, - Associated Press - Цензор.НЕТ 4533
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24.08.2021 21:57 Відповісти
 
 