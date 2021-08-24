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Від початку доби 1 порушення режиму "тиші". Безпілотник найманців РФ перетнув лінію розмежування, - штаб ООС

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Від початку доби 1 порушення режиму "тиші". Безпілотник найманців РФ перетнув лінію розмежування, - штаб ООС

Від початку поточної доби, 24 серпня, зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.

Наголошується, що на Луганщині та Донеччині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.

Про факт порушення з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ через встановлений координаційних механізм.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За минулу добу на Донбасі загинув один український воїн, окупанти чотири рази порушували режим тиші, - штаб ООС

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Топ коментарі
+2
Словили уже зерыгоублюдка )
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24.08.2021 17:35
+2
зебобики успешно утрачивают жалкие проценты своего рейтинга
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24.08.2021 17:42
+1
Надеюсь. Надо было еще в 2019 утрачивать...
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24.08.2021 17:46
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орлан захотел получить "под хвост" в честь праздника? Від початку доби 1 порушення режиму "тиші". Безпілотник найманців РФ перетнув лінію розмежування, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 8581
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24.08.2021 17:29 Відповісти
Порошенко облили зеленкой на Крещатике
https://antikor.com.ua/articles/480255-poroshenko_oblili_zelenkoj_na_kreshchatike
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24.08.2021 17:34 Відповісти
Словили уже зерыгоублюдка )
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24.08.2021 17:35 Відповісти
Это хорошо. Но новость должна была бы быть на цензоре.
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24.08.2021 17:45 Відповісти
Да не волнуйтесь,будет -цензор никогда не пропускает,когда зесрань жидко обсыраемся ,а тут целый букет -злость и зависть,что Порох сам вел колонну ветеранов
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24.08.2021 17:53 Відповісти
Кстати,надеюсь ,напишут ,что ту зесрань менты потащили сразу в опу -видимо к зекрысе за зарплатой)
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24.08.2021 17:59 Відповісти
Увидим.
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24.08.2021 18:16 Відповісти
Главное,что точно увидим -зесрань засудят на лет пять,если оно конечно не пойдет на сделку с адвокатами Пороха и не сдаст заказчика зекрысу,которая не могла вытерпеть,что ПАП ведёт колонну ветеранов на Марше)
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24.08.2021 18:26 Відповісти
Отчитываюсь: увидел. И да, пока лучший президент Украины - Турчинов Александр Валентинович.
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24.08.2021 19:29 Відповісти
зебобики успешно утрачивают жалкие проценты своего рейтинга
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24.08.2021 17:42 Відповісти
Надеюсь. Надо было еще в 2019 утрачивать...
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24.08.2021 17:46 Відповісти
после этого перелета беспилотника гибнет украинский военный ... вопрос почему не сбили
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24.08.2021 18:19 Відповісти
бо Зеля - сцикло
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24.08.2021 18:41 Відповісти
 
 