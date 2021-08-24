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Не бачимо можливості участі в "Кримській платформі" через її цинічну антиросійську спрямованість, - речниця МЗС РФ Захарова
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Прессекретарка Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова відреагувала на пропозицію президента України Володимира Зеленського долучитися до "Кримської платформи". Захарова відкинула цю пропозицію.
Як інформує Цензор.НЕТ, слова Захарової цитує російське видання "ТАСС".
Захарова заявила, що "Кримська платформа", участь в установчому саміті якої взяли 46 країн і Україна, має "цинічну антиросійську спрямованість".
"У підсумковій декларації саміту міститься заклик до Російської Федерації долучатися до участі в діяльності "Кримської платформи". Не бачимо для себе можливості участі в цьому політичному дійстві з огляду на його цинічну антиросійську спрямованість", - сказала вона.
Топ коментарі
+46 Гыг с Вами
показати весь коментар24.08.2021 17:39
+38 Прощай немытая раССея
показати весь коментар24.08.2021 17:39
+25 Прощай немытая раССея
показати весь коментар24.08.2021 17:46
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Будь ласка, зачекайте...
На последнее заседание, в Ялте, для подписания возврата Крыма Украине.
Даже место зарезервировали для подписи - в последней строке
"циничной антирашистской направленности"
Мирна пррропозиція -"поучаствовать"..
Аргументів не мають паРашники...
На Черные Ротки Машек и Скабеевых не накинешь платок...
Их труселя- мона...
😁
То есть по личной инициативе зеледента ******** помоями оказались все ее участники на первом же саммите...
- Не знаю. Я не интересуюсь политикой.