Не бачимо можливості участі в "Кримській платформі" через її цинічну антиросійську спрямованість, - речниця МЗС РФ Захарова

Прессекретарка Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова відреагувала на пропозицію президента України Володимира Зеленського долучитися до "Кримської платформи". Захарова відкинула цю пропозицію.

Як інформує Цензор.НЕТ, слова Захарової цитує російське видання "ТАСС".

Захарова заявила, що "Кримська платформа", участь в установчому саміті якої взяли 46 країн і Україна, має "цинічну антиросійську спрямованість".

"У підсумковій декларації саміту міститься заклик до Російської Федерації долучатися до участі в діяльності "Кримської платформи". Не бачимо для себе можливості участі в цьому політичному дійстві з огляду на його цинічну антиросійську спрямованість", - сказала вона.

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