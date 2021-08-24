УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
72421 відвідувач онлайн
Новини Політика України
8975 61
Крим (7777) МЗС РФ (529) Захарова (174) Кримська платформа (258)

Не бачимо можливості участі в "Кримській платформі" через її цинічну антиросійську спрямованість, - речниця МЗС РФ Захарова

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Не бачимо можливості участі в "Кримській платформі" через її цинічну антиросійську спрямованість, - речниця МЗС РФ Захарова

Прессекретарка Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова відреагувала на пропозицію президента України Володимира Зеленського долучитися до "Кримської платформи". Захарова відкинула цю пропозицію.

Як інформує Цензор.НЕТ, слова Захарової цитує російське видання "ТАСС".

Захарова заявила, що "Кримська платформа", участь в установчому саміті якої взяли 46 країн і Україна, має "цинічну антиросійську спрямованість".

"У підсумковій декларації саміту міститься заклик до Російської Федерації долучатися до участі в діяльності "Кримської платформи". Не бачимо для себе можливості участі в цьому політичному дійстві з огляду на його цинічну антиросійську спрямованість", - сказала вона.

Також читайте: МЗС РФ: Ми готові обійтися без транзиту газу через Україну

Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢
Топ коментарі
+46
Не видим возможности участия в "Крымской платформе" из-за ее циничной антироссийской направленности, - спикер МИД РФ Захарова - Цензор.НЕТ 9421та вас никто и не приглашает...то вас тролят
показати весь коментар
24.08.2021 17:39
+38
Не видим возможности участия в "Крымской платформе" из-за ее циничной антироссийской направленности, - спикер МИД РФ Захарова - Цензор.НЕТ 8077
показати весь коментар
24.08.2021 17:39
+25
Не видим возможности участия в "Крымской платформе" из-за ее циничной антироссийской направленности, - спикер МИД РФ Захарова - Цензор.НЕТ 9286
показати весь коментар
24.08.2021 17:46
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Не видим возможности участия в "Крымской платформе" из-за ее циничной антироссийской направленности, - спикер МИД РФ Захарова - Цензор.НЕТ 9421та вас никто и не приглашает...то вас тролят
показати весь коментар
24.08.2021 17:39 Відповісти
приглашал ЗЕля, надо отдать ему должное.
На последнее заседание, в Ялте, для подписания возврата Крыма Украине.
Даже место зарезервировали для подписи - в последней строке Не видим возможности участия в "Крымской платформе" из-за ее циничной антироссийской направленности, - спикер МИД РФ Захарова - Цензор.НЕТ 956
показати весь коментар
24.08.2021 17:49 Відповісти
та не,то не троллинг...троллинг то машке торбу шампуня новой почтой от кулебы...
показати весь коментар
24.08.2021 18:07 Відповісти
Не бачимо можливості участі в "Кримській платформі" через її цинічну антиросійську спрямованість, - речниця МЗС РФ Захарова - Цензор.НЕТ 4524 шампунь то занадто - хозяйствєнного мила їй !
показати весь коментар
24.08.2021 18:08 Відповісти
отпескоструить дэушку...
показати весь коментар
24.08.2021 18:12 Відповісти
... хорошие сапоги!!... (с)
показати весь коментар
24.08.2021 17:39 Відповісти
"скучно, дєвочка", Крым придется отдать Не бачимо можливості участі в "Кримській платформі" через її цинічну антиросійську спрямованість, - речниця МЗС РФ Захарова - Цензор.НЕТ 2114
показати весь коментар
24.08.2021 17:56 Відповісти
Не видим возможности участия в "Крымской платформе" из-за ее циничной антироссийской направленности, - спикер МИД РФ Захарова - Цензор.НЕТ 8077
показати весь коментар
24.08.2021 17:39 Відповісти
Ага Адольф Гитлер не просился в Тегеран и Ялту хотя там антигитлеровской вещи разговаривали....депилы мля...кокс что ли закончился....
показати весь коментар
24.08.2021 17:46 Відповісти
покличте псіхіческіх санітарів Скарабєєвой - Леху Гончаренко та Борислава Березухай вгамують навіжену Не бачимо можливості участі в "Кримській платформі" через її цинічну антиросійську спрямованість, - речниця МЗС РФ Захарова - Цензор.НЕТ 8144
показати весь коментар
24.08.2021 17:52 Відповісти
правильно
"циничной антирашистской направленности"
показати весь коментар
24.08.2021 17:40 Відповісти
Застрелись.
показати весь коментар
24.08.2021 17:40 Відповісти
Захватили наши территории, а мы в итоге еще и циники.
показати весь коментар
24.08.2021 17:40 Відповісти
смерть рашистким оккупантам. И не надо никакого цинизма
Не видим возможности участия в "Крымской платформе" из-за ее циничной антироссийской направленности, - спикер МИД РФ Захарова - Цензор.НЕТ 1663
показати весь коментар
24.08.2021 17:42 Відповісти
Правильно,ЗахЕрова.Пойди лучше помой голову и похмелись со своим боссом лошадиноголовым.Курва. Не видим возможности участия в "Крымской платформе" из-за ее циничной антироссийской направленности, - спикер МИД РФ Захарова - Цензор.НЕТ 7005
показати весь коментар
24.08.2021 17:43 Відповісти
Тупі рашкомавпи навіть не розуміють , що наробили та як не обіср@сь тепер. Чекаємо на розпад підорашкі.
показати весь коментар
24.08.2021 17:44 Відповісти
А он их приглашал?! Странно, в особом состоянии чаще инопланетян приглашают.
показати весь коментар
24.08.2021 17:45 Відповісти
приглашал. было дело.
показати весь коментар
24.08.2021 17:46 Відповісти
Ну и отлично. А то я уже опасался, что пацаки как всегда туда припрутся и всё испоганят.
показати весь коментар
24.08.2021 17:45 Відповісти
Не видим возможности участия в "Крымской платформе" из-за ее циничной антироссийской направленности, - спикер МИД РФ Захарова - Цензор.НЕТ 9286
показати весь коментар
24.08.2021 17:46 Відповісти
Ельцина я не увидел.
показати весь коментар
24.08.2021 18:07 Відповісти
пальцы -Не бачимо можливості участі в "Кримській платформі" через її цинічну антиросійську спрямованість, - речниця МЗС РФ Захарова - Цензор.НЕТ 4239
показати весь коментар
24.08.2021 18:32 Відповісти
А медведев где-то есть? Или оно не считается? Не бачимо можливості участі в "Кримській платформі" через її цинічну антиросійську спрямованість, - речниця МЗС РФ Захарова - Цензор.НЕТ 5590
показати весь коментар
24.08.2021 19:49 Відповісти
Малчаать! Кляте стерво треба просто вбити! Не видим возможности участия в "Крымской платформе" из-за ее циничной антироссийской направленности, - спикер МИД РФ Захарова - Цензор.НЕТ 1575
показати весь коментар
24.08.2021 17:48 Відповісти
Не вижу зла. Есть такой фильм ужасов.
показати весь коментар
24.08.2021 17:50 Відповісти
Не видим возможности участия в "Крымской платформе" из-за ее циничной антироссийской направленности, - спикер МИД РФ Захарова - Цензор.НЕТ 3797
показати весь коментар
24.08.2021 17:50 Відповісти
Вже всіх обрізали - цій новині вже чи 2, чи 3 роки.
показати весь коментар
24.08.2021 18:13 Відповісти
І Скарабєєву обрізали? Не бачимо можливості участі в "Кримській платформі" через її цинічну антиросійську спрямованість, - речниця МЗС РФ Захарова - Цензор.НЕТ 7250 Не бачимо можливості участі в "Кримській платформі" через її цинічну антиросійську спрямованість, - речниця МЗС РФ Захарова - Цензор.НЕТ 182
показати весь коментар
24.08.2021 18:58 Відповісти
Їй навпаки збільшили, бо вона не жінка, а зливний бачок.
показати весь коментар
24.08.2021 21:51 Відповісти
Нюю... А чє....
Мирна пррропозиція -"поучаствовать"..
Аргументів не мають паРашники...
На Черные Ротки Машек и Скабеевых не накинешь платок...
Их труселя- мона...
😁
показати весь коментар
24.08.2021 17:52 Відповісти
Эти недоумки реально испоганили Азовское море. За это нужны новые санкции. Теперь из года в год из за моста море гниет черноморскими медузами. Практически превратилось в яд - зайдешь в такое - и сразу раздражение от слизи получишь.Ливневые дожди с потопами - тоже аномалия от перегрева водной глади. - Они же на самом деле не мост построили,а тупо насыпали насыпь. Мост всего метров 100.
показати весь коментар
24.08.2021 17:57 Відповісти
Не бачимо можливості участі в "Кримській платформі" через її цинічну антиросійську спрямованість, - речниця МЗС РФ Захарова - Цензор.НЕТ 1783
показати весь коментар
24.08.2021 18:01 Відповісти
Там козломорді й не треба.
показати весь коментар
24.08.2021 18:01 Відповісти
Толи еще будет, Манька=)
показати весь коментар
24.08.2021 18:03 Відповісти
Зеленський два роки ніде на міжнародних зустрічах не згадував про Крим, про переслідування татар, політичних в'язнів. І навіть нині воно в останню мить запросило татар на платформу як гостей, а не центральних персонажів.
показати весь коментар
24.08.2021 18:07 Відповісти
а чего это татары должны быть центральными персонажами? они все уже с рашкованскими паспортами и не спешат воевать за свою землю.
показати весь коментар
24.08.2021 18:11 Відповісти
Маша-три рубля и наша, пять рублей и мы на ней. Опять кокаинщица перепутала мид с мкадо-ом. Дури в башке у тебя машка. Не бери дурного в голову, бери лучше в рот. Сплюнуть легче.В крыму машка, для тебя закладок нет!
показати весь коментар
24.08.2021 18:07 Відповісти
Не бачимо можливості участі в "Кримській платформі" через її цинічну антиросійську спрямованість, - речниця МЗС РФ Захарова - Цензор.НЕТ 2027
показати весь коментар
24.08.2021 18:15 Відповісти
машка тебя никто и не звал ващето
показати весь коментар
24.08.2021 18:19 Відповісти
а нах. ви там потрібні?, мразота кацапська.
показати весь коментар
24.08.2021 18:21 Відповісти
Ну вот нафига зеледент приглашал рабсею участвовать в Крымской платформе? Ответ Маши-побухаши не заставил себя ждать: "В итоговой декларации саммита содержится призыв к Российской Федерации приобщаться к участию в деятельности Крымской платформы. Не видим для себя возможности участия в данном политическом действии ввиду его циничной антироссийской направленности".
То есть по личной инициативе зеледента ******** помоями оказались все ее участники на первом же саммите...
показати весь коментар
24.08.2021 18:23 Відповісти
маруся грязная голова подала слабый голосок. видать денег на боярку нету совсем.
показати весь коментар
24.08.2021 18:23 Відповісти
Не бачимо можливості участі в "Кримській платформі" через її цинічну антиросійську спрямованість, - речниця МЗС РФ Захарова - Цензор.НЕТ 9862
показати весь коментар
24.08.2021 18:24 Відповісти
" Крымская платформа" для Раши, рашистов и для переселенных туда 1,5 миллионов жителей крайнего севера это отправная станция чемодан- вокзал - Хфедерация Мокшания.
показати весь коментар
24.08.2021 18:25 Відповісти
Та не сцьі, жєньщіна, то не в Японії. Це там цьінізм к вам 404.
показати весь коментар
24.08.2021 18:26 Відповісти
Поздравления от беглого башкира Саймона Скрепостяна.
показати весь коментар
24.08.2021 18:27 Відповісти
брудно голова хвойда
показати весь коментар
24.08.2021 18:36 Відповісти
Очень жаль.Так хотелось посмотреть как это лошадь танцует калинку-малинку.Может позже в Гааге станцует.
показати весь коментар
24.08.2021 18:36 Відповісти
Вися в петле должна танцевать, падаль фашистская! Не бачимо можливості участі в "Кримській платформі" через її цинічну антиросійську спрямованість, - речниця МЗС РФ Захарова - Цензор.НЕТ 2405
показати весь коментар
24.08.2021 18:46 Відповісти
Давай, расскажи мне о цинизме
показати весь коментар
24.08.2021 18:38 Відповісти
манька, воткі нєт! іді дамой! 😁😂🤣
показати весь коментар
24.08.2021 18:40 Відповісти
Чья корова бы мычала , а твоя бы за ЦИНИЧНОСТЬ молчала.
показати весь коментар
24.08.2021 19:00 Відповісти
ну, в цинизме они мастера. и, я думаю, это их профессиональная ревность заедает, когда им кажется, что кто-то хоть как-то их в этом превосходит)))
показати весь коментар
25.08.2021 12:19 Відповісти
правильно-воздух будет чище без вони расейских свиней...
показати весь коментар
24.08.2021 19:39 Відповісти
Сеператист в Україні це явище унікальне, такого не побачите і не почуєте, сепаратисти в Україні хочуть приєднатися до неньки.
показати весь коментар
24.08.2021 21:47 Відповісти
У путлера з,явились всі предпосилки повторити участь Каддафі. Не бачимо можливості участі в "Кримській платформі" через її цинічну антиросійську спрямованість, - речниця МЗС РФ Захарова - Цензор.НЕТ 7204
показати весь коментар
24.08.2021 22:14 Відповісти
а на хера эти старые лошади вообще нам нужны? Презеры порванные.
показати весь коментар
24.08.2021 22:31 Відповісти
- Продавец, скажите, в каком отделе у вас ёршики для туалета?
- Не знаю. Я не интересуюсь политикой.
показати весь коментар
30.08.2021 22:39 Відповісти
 
 