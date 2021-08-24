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Новини Політика України
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Зеленський (10456) Франція (934) Донбас (14568) нормандська четвірка (1039) Макрон Емманюель (499) Ле Дріан (70)

Україна зробила все для виконання домовленостей. Допоки немає прогресу у врегулюванні на Донбасі, тиск на РФ має тривати, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Україна зробила все для виконання домовленостей. Допоки немає прогресу у врегулюванні на Донбасі, тиск на РФ має тривати, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський поспілкувався з главою МЗС Франції Жан-Ів Ле Дріану, який прибув до Києва для участі в урочистих заходах з нагоди 30-ї річниці незалежності України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Глава держави поінформував співрозмовника про безпекову ситуацію на Донбасі, де зберігаються вкрай високі ризики, а також про кроки, які здійснила Україна на виконання домовленостей, досягнутих під час останнього саміту в Нормандському форматі у грудні 2019 року.

"Ми зробили все від нас залежне для виконання досягнутих домовленостей", – сказав президент України.

Він наголосив, що допоки немає прогресу в мирному врегулюванні на Донбасі, тиск на Росію має тривати.

Глава держави подякував Франції за участь у інавгураційному Саміті Кримської платформи 23 серпня.

"Розраховуємо, що ваша держава й надалі долучатиметься до роботи цієї ключової для нас ініціативи", – зазначив Зеленський.

"Президент України обговорив з міністром у справах Європи та закордонних справах Франції актуальні питання двосторонньої співпраці. Співрозмовники торкнулися подальшої реалізації підписаних та ратифікованих нещодавно українсько-французьких міжурядових угод, а також інших перспективних проектів співпраці, зокрема у транспортній галузі", - підкреслюють в ОПУ.

Зеленський висловив сподівання, що всі актуальні питання будуть обговорені під час планованого візиту в Україну Президента Франції Еммануеля Макрона.

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Топ коментарі
+5
Порох об шмарклю тупо вытер ноги Украина сделала все для выполнения договоренностей. Пока нет прогресса в урегулировании на Донбассе, давление на РФ должно продолжаться, - Зеленский - Цензор.НЕТ 7596
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24.08.2021 18:56
+4
Речь не об Украине. А о твоих личных качествах. Которые ты не проявил.И не смог получить того ,что обещал. Иными словами ты оказался пустобрехом с которым никто не считается.
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24.08.2021 18:58
+4
Украина сделала все для выполнения договоренностей. Пока нет прогресса в урегулировании на Донбассе, давление на РФ должно продолжаться, - Зеленский - Цензор.НЕТ 3826
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24.08.2021 19:05
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Порох об шмарклю тупо вытер ноги Украина сделала все для выполнения договоренностей. Пока нет прогресса в урегулировании на Донбассе, давление на РФ должно продолжаться, - Зеленский - Цензор.НЕТ 7596
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24.08.2021 18:56 Відповісти
В статье не было ни одного упоминания твоего БоХа, оно стерло ноги собирая бутылки.
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24.08.2021 19:37 Відповісти
випив зеленки?
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24.08.2021 19:42 Відповісти
Речь не об Украине. А о твоих личных качествах. Которые ты не проявил.И не смог получить того ,что обещал. Иными словами ты оказался пустобрехом с которым никто не считается.
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24.08.2021 18:58 Відповісти
Закономерный итог попыток договариваться с террористами... Украина сделала все для выполнения договоренностей. Пока нет прогресса в урегулировании на Донбассе, давление на РФ должно продолжаться, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8926
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24.08.2021 18:59 Відповісти
Да. Передоз был бы уместен...
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24.08.2021 19:03 Відповісти







Розбійник який плохо чує@KVQuarantine





Чекісти на Мухосрані вже тиждень намагаються зліпити з квартального Попандопола палкого укрпатріота і русофоба, але при тому чомусь бізнес зепідора не трогають на рф.
З Пороха гебня ліпила виключно зрадника України.
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24.08.2021 19:21 Відповісти
.... Цемаха отдала ...
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24.08.2021 19:01 Відповісти
Украина сделала все для выполнения договоренностей. Пока нет прогресса в урегулировании на Донбассе, давление на РФ должно продолжаться, - Зеленский - Цензор.НЕТ 3826
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24.08.2021 19:05 Відповісти
Смерть цапам!
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24.08.2021 19:10 Відповісти







перелицьований

New CaІеdоnіа@CaIedonia_sI





Україна зробила все для виконання домовленостей. Допоки немає прогресу у врегулюванні на Донбасі, тиск на РФ має тривати, - Зеленський - Цензор.НЕТ 365 совковый олимпийский мишка

Україна зробила все для виконання домовленостей. Допоки немає прогресу у врегулюванні на Донбасі, тиск на РФ має тривати, - Зеленський - Цензор.НЕТ 3711
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24.08.2021 19:15 Відповісти
Bayraktar TB2 Збройних Сил України зняв парад у День Незалежності з унікального ракурсу
https://www.youtube.com/watch?v=uu-U2piXUpQ
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24.08.2021 19:16 Відповісти
зебил не хочет понять, что создание искусственного внутреннего конфликта и прежде всего конечно в Киеве -вот цель №1 у фуйла сейчас и ЗЕ ,сегодня хорошо подыграл фуйлу , когда не вспомнил о Порохе и Майдане ни одним словом (и вот -результат не заставил себя ждать)
это значит что слуги говорят о единстве страны а на самом деле стравливают сторонников ЗЕ и Порошенко, и, сторонники ЗЕ прекрасно понимают, что раз тот не вспомнил о Порошенко, то значит Порошенко его враг и враг их,зебилов,
кроме того, если после поездки к Джо его пошлют на три буквы, то есть и там - сошлются на минские (как фрау) и прочие договорённости, то его положение как президента ещё более усугубится , и фуйло снова будет рукоплескать...
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24.08.2021 19:28 Відповісти
Сьогодні в небі над Києвом курсували бойові літаки НАТО
сьогодні у скабєєвой пердак став ширший ніж рот
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24.08.2021 19:29 Відповісти
Україна зробила все для виконання домовленостей. Допоки немає прогресу у врегулюванні на Донбасі, тиск на РФ має тривати, - Зеленський - Цензор.НЕТ 2640
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24.08.2021 19:30 Відповісти







Капітан Прайс@Price_Cap_UA 5 ч

З Днем Незалежності, Твіттеряни

Україна зробила все для виконання домовленостей. Допоки немає прогресу у врегулюванні на Донбасі, тиск на РФ має тривати, - Зеленський - Цензор.НЕТ 3761
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24.08.2021 19:34 Відповісти
 
 