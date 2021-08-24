Україна зробила все для виконання домовленостей. Допоки немає прогресу у врегулюванні на Донбасі, тиск на РФ має тривати, - Зеленський
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Президент України Володимир Зеленський поспілкувався з главою МЗС Франції Жан-Ів Ле Дріану, який прибув до Києва для участі в урочистих заходах з нагоди 30-ї річниці незалежності України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.
Глава держави поінформував співрозмовника про безпекову ситуацію на Донбасі, де зберігаються вкрай високі ризики, а також про кроки, які здійснила Україна на виконання домовленостей, досягнутих під час останнього саміту в Нормандському форматі у грудні 2019 року.
"Ми зробили все від нас залежне для виконання досягнутих домовленостей", – сказав президент України.
Він наголосив, що допоки немає прогресу в мирному врегулюванні на Донбасі, тиск на Росію має тривати.
Глава держави подякував Франції за участь у інавгураційному Саміті Кримської платформи 23 серпня.
"Розраховуємо, що ваша держава й надалі долучатиметься до роботи цієї ключової для нас ініціативи", – зазначив Зеленський.
"Президент України обговорив з міністром у справах Європи та закордонних справах Франції актуальні питання двосторонньої співпраці. Співрозмовники торкнулися подальшої реалізації підписаних та ратифікованих нещодавно українсько-французьких міжурядових угод, а також інших перспективних проектів співпраці, зокрема у транспортній галузі", - підкреслюють в ОПУ.
Зеленський висловив сподівання, що всі актуальні питання будуть обговорені під час планованого візиту в Україну Президента Франції Еммануеля Макрона.
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Розбійник який плохо чує@KVQuarantine
Чекісти на Мухосрані вже тиждень намагаються зліпити з квартального Попандопола палкого укрпатріота і русофоба, але при тому чомусь бізнес зепідора не трогають на рф.
З Пороха гебня ліпила виключно зрадника України.
перелицьований
New CaІеdоnіа@CaIedonia_sI
совковый олимпийский мишка
https://www.youtube.com/watch?v=uu-U2piXUpQ
это значит что слуги говорят о единстве страны а на самом деле стравливают сторонников ЗЕ и Порошенко, и, сторонники ЗЕ прекрасно понимают, что раз тот не вспомнил о Порошенко, то значит Порошенко его враг и враг их,зебилов,
кроме того, если после поездки к Джо его пошлют на три буквы, то есть и там - сошлются на минские (как фрау) и прочие договорённости, то его положение как президента ещё более усугубится , и фуйло снова будет рукоплескать...
сьогодні у скабєєвой пердак став ширший ніж рот
Капітан Прайс@Price_Cap_UA 5 ч
З Днем Незалежності, Твіттеряни