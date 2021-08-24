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День Незалежності (423) Нацполіція (8851) Клименко Ігор (141)

Близько 100 тис. осіб взяли участь у київських заходах до Дня Незалежності, - поліція

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Близько 100 тис. осіб взяли участь у київських заходах до Дня Незалежності, - поліція

По всій Україні 24 серпня відбулося майже 400 масових заходів на честь Дня Незалежності, участь у них тільки в Києві взяли близько 100 тис. осіб.

Про це повідомили в Національній поліції,  інформує Цензор.НЕТ.

"Наймасштабніші заходи з нагоди Дня Незалежності пройшли в Києві. У них взяли участь близько 100 тис. осіб. Відбулися і заявлені марші захисників і патріотів України за участю більше 10 тис. осіб. Безпеку громадян забезпечували близько 10 тис. правоохоронців - це співробітники Національної поліції, Державної служби з надзвичайних ситуацій, військовослужбовці Національної гвардії", - повідомив очільник Нацполіції Ігор Клименко.

Також для охорони громадського порядку залучили підрозділи поліції діалогу, кінологів, вибухотехніків. Крім того, правоохоронці контролювали дотримання правил дорожнього руху на дорогах населених пунктів.

Зазначається, що в Києві упродовж дня було зафіксовано кілька порушень громадського порядку, однак правоохоронці оперативно на них відреагували.

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Топ коментарі
+2
"Состоялись и заявленные марши защитников и патриотов Украины при участии более 10 тыс. человек".

Поліція рахувала по-єврейськи. Насправді самих учасників маршу було 50 тисяч. І майже така кількість людей вітала їх по всьому маршруту: бульвар Шевченка, Хрещатик, Майдан Незалежності. На Марш захисників і патріотів вийшло 100 тисяч!!!
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24.08.2021 21:56
+1
Достатньо подивитись скільки і кого було.
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24.08.2021 20:19
+1
Зеленським. Ви, як і він не чули про резолюцію ООН.
Ну то таке. Зеленка не лише засліплює, але і вуха, мабуть, затуляє.
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24.08.2021 21:05
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Около 100 тыс. человек приняли участие в киевских мероприятиях ко Дню Независимости, - полиция - Цензор.НЕТ 7182
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24.08.2021 19:54 Відповісти
Зеленським. Ви, як і він не чули про резолюцію ООН.
Ну то таке. Зеленка не лише засліплює, але і вуха, мабуть, затуляє.
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24.08.2021 21:05 Відповісти
Мелочи, в Минске 16го августа было 300-350 тыс в одном месте, а хватило бы и 100 тысяч, когда Таракан с Колей бегали с автоматом, вот был наш проигрыш, просто не было ни одного предводителя, который бы повёл на луку, а дальше была бы уже 100% наша победа. Но мы готовим ему ловушку, только не в Гаагу, а это будет круче.
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24.08.2021 20:09 Відповісти
с арифметикой у ментов совсем плохо:
участвовало - 100 тыс.
Марш Патриотов - 10 тыс.

где остальные 90 тыс. ?
на военном параде?
на Олимпийском ?

не верю !
Марш Патриотов намного превышал заявленные 30 тыс. !
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25.08.2021 01:12 Відповісти
Ага, в колонах було стільки ж скільки і мєнтів
Віру, віру...
Завжди зменшують кількість людей на вулицях.
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24.08.2021 20:13 Відповісти
у протестних акціях поліція занижає кількість людей
але не в святкових
яка ти розумна, це ж просто феєрія якась
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24.08.2021 20:17 Відповісти
Достатньо подивитись скільки і кого було.
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24.08.2021 20:19 Відповісти
недостатньо, побачити можна лише присутніх у визначений час, а люди святкували практично цілий день, весь час змінюючись
ну от що за натура така, аби плюнути кіфном, навіть у зовсім несуттєвій темі, треба обовязково висратись
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24.08.2021 20:35 Відповісти
тема заниження кількості протестуючих, а сьогодні це Марш Патриотів, була завжди суттєвою
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25.08.2021 01:15 Відповісти
а головне - кого не було, таких на порядки більше



SprechenFührer (67%)@SprechenFuehrer

«А це йдуть твітерські аноніми, адже інформаційний фронт теж важливий.
Боротьба з фейками необхідна»

Близько 100 тис. осіб взяли участь у київських заходах до Дня Незалежності, - поліція - Цензор.НЕТ 8446
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24.08.2021 20:56 Відповісти
"Состоялись и заявленные марши защитников и патриотов Украины при участии более 10 тыс. человек".

Поліція рахувала по-єврейськи. Насправді самих учасників маршу було 50 тисяч. І майже така кількість людей вітала їх по всьому маршруту: бульвар Шевченка, Хрещатик, Майдан Незалежності. На Марш захисників і патріотів вийшло 100 тисяч!!!
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24.08.2021 21:56 Відповісти
Поліція не єврейська, а скорше совкова: у них на протестних мітингах зажди "утруска, усушка, бой..." Близько 100 тис. осіб взяли участь у київських заходах до Дня Незалежності, - поліція - Цензор.НЕТ 3512
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25.08.2021 01:18 Відповісти
Я брала участь у " Марші захисників України". Навіщо брехати, та так нахабно, було заявлено про 30 тисяч - БУЛО НАБАГАТО БІЛЬШЕ !!!
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25.08.2021 11:11 Відповісти
підтверджую
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26.08.2021 21:40 Відповісти
 
 