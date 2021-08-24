Близько 100 тис. осіб взяли участь у київських заходах до Дня Незалежності, - поліція
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
По всій Україні 24 серпня відбулося майже 400 масових заходів на честь Дня Незалежності, участь у них тільки в Києві взяли близько 100 тис. осіб.
Про це повідомили в Національній поліції, інформує Цензор.НЕТ.
"Наймасштабніші заходи з нагоди Дня Незалежності пройшли в Києві. У них взяли участь близько 100 тис. осіб. Відбулися і заявлені марші захисників і патріотів України за участю більше 10 тис. осіб. Безпеку громадян забезпечували близько 10 тис. правоохоронців - це співробітники Національної поліції, Державної служби з надзвичайних ситуацій, військовослужбовці Національної гвардії", - повідомив очільник Нацполіції Ігор Клименко.
Також для охорони громадського порядку залучили підрозділи поліції діалогу, кінологів, вибухотехніків. Крім того, правоохоронці контролювали дотримання правил дорожнього руху на дорогах населених пунктів.
Зазначається, що в Києві упродовж дня було зафіксовано кілька порушень громадського порядку, однак правоохоронці оперативно на них відреагували.
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Ну то таке. Зеленка не лише засліплює, але і вуха, мабуть, затуляє.
участвовало - 100 тыс.
Марш Патриотов - 10 тыс.
где остальные 90 тыс. ?
на военном параде?
на Олимпийском ?
не верю !
Марш Патриотов намного превышал заявленные 30 тыс. !
Віру, віру...
Завжди зменшують кількість людей на вулицях.
але не в святкових
яка ти розумна, це ж просто феєрія якась
ну от що за натура така, аби плюнути кіфном, навіть у зовсім несуттєвій темі, треба обовязково висратись
SprechenFührer (67%)@SprechenFuehrer
«А це йдуть твітерські аноніми, адже інформаційний фронт теж важливий.
Боротьба з фейками необхідна»
Поліція рахувала по-єврейськи. Насправді самих учасників маршу було 50 тисяч. І майже така кількість людей вітала їх по всьому маршруту: бульвар Шевченка, Хрещатик, Майдан Незалежності. На Марш захисників і патріотів вийшло 100 тисяч!!!