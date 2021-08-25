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Велика Британія, Канада, Швеція, Швейцарія та США створять фонд на підтримку України

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Велика Британія, Канада, Швеція, Швейцарія та США створять фонд на підтримку України

Фонд "Партнерство за сильну Україну" ставить за мету пом'якшити дестабілізуючий вплив Росії в південних і східних регіонах України.

Про це повідомляє посольство Великої Британії, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що Велика Британія, Канада, Швеція, Швейцарія та США "допоможуть пом'якшити дестабілізуючий вплив Росії в південних і східних регіонах України".

Фонд почне свою роботу в грудні 2021 року. За три роки він планує залучити від донорів до 35 млн фунтів.

"Фінансування буде спрямовано на ініціативи, які сприяють зміцненню спроможності регіонів, що потерпають від конфлікту, наприклад, забезпечення технічних консультацій владі або надання грантових інвестиції, які створюють економічні можливості й поліпшують доступ до державних послуг для мешканців південної та східної України", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Україна отримала $1,9 млрд SDR від МВФ

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Топ коментарі
+4
як за поребриком спалахує пердак,
то значить, все, що Вами робиться - все ТАК !
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25.08.2021 00:17
+3
Фріців і жабоїдів у фонді не буде.
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25.08.2021 03:32
+2
Все так сложно?) Сочувствую)
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25.08.2021 01:18
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як за поребриком ******** пердак,
то значить, все, що Вами робиться - все ТАК !
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25.08.2021 00:17 Відповісти
Лучше банк спермы, его хоть не разворуют.
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25.08.2021 00:17 Відповісти
Все так сложно?) Сочувствую)
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25.08.2021 01:18 Відповісти
Шмыгаль будет рад, новое бабло пришлют.
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25.08.2021 00:18 Відповісти
Прямо наличкой отдадут лично в руки Леонид Данилычу,он же не строил Олигархат в далеком 1994 году... Великобритания, Канада, Швеция, Швейцария и США создадут фонд в поддержку Украины - Цензор.НЕТ 4254
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25.08.2021 00:22 Відповісти
Разворуют.Лучше конкретно тендер на больницу,школу и т.д.500 000 или миллион но на конкретный проект который можно проверить.
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25.08.2021 00:42 Відповісти
Фонд начнет работу в декабре и рассчитан на 3 года,получается в год 10 с небольшим лямов фунтов....,за это бабло можно купить разве что пару-тройку баз НАТО ...в Польше к примеру... Великобритания, Канада, Швеция, Швейцария и США создадут фонд в поддержку Украины - Цензор.НЕТ 3818
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25.08.2021 01:19 Відповісти
Вот настоящие друзья.
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25.08.2021 03:22 Відповісти
Фріців і жабоїдів у фонді не буде.
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25.08.2021 03:32 Відповісти
А где же в этом списке "искренние, настоящие друзья" Украины - Германия и Франция? Велика Британія, Канада, Швеція, Швейцарія та США створять фонд на підтримку України - Цензор.НЕТ 1701
Выпендриваться в нормандском формате (неизвестно на чьей стороне) они всегда готовы, а тут где-то потерялись...
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25.08.2021 10:30 Відповісти
 
 