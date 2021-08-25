Велика Британія, Канада, Швеція, Швейцарія та США створять фонд на підтримку України

Фонд "Партнерство за сильну Україну" ставить за мету пом'якшити дестабілізуючий вплив Росії в південних і східних регіонах України.

Про це повідомляє посольство Великої Британії, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що Велика Британія, Канада, Швеція, Швейцарія та США "допоможуть пом'якшити дестабілізуючий вплив Росії в південних і східних регіонах України".

Фонд почне свою роботу в грудні 2021 року. За три роки він планує залучити від донорів до 35 млн фунтів.

"Фінансування буде спрямовано на ініціативи, які сприяють зміцненню спроможності регіонів, що потерпають від конфлікту, наприклад, забезпечення технічних консультацій владі або надання грантових інвестиції, які створюють економічні можливості й поліпшують доступ до державних послуг для мешканців південної та східної України", - йдеться в повідомленні.

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