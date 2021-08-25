Йдучи з Афганістану, американські військові знищать частину техніки, - Пентагон
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Американські військові мають намір знищити частину техніки до того, як залишать територію Афганістану. Це станеться, щоб не залишати американське озброєння і військову техніку зі США бойовикам "Талібану".
Про це повідомив прессекретар Пентагону Джон Кірбі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Букви".
У нього запитали під час брифінгу, чи знищать американські військові техніку до виходу з країни.
"Коротка відповідь - так. Знищення техніки відбуватиметься таким же чином, як ми це зробили б у будь-якому іншому місці під час виведення військ", - пояснив Кірбі.
Зараз американські військові перебувають тільки в аеропорту Кабула. Їхнє основне завдання - забезпечити евакуацію мирних громадян та іноземців з Афганістану.
Топ коментарі
+6 Бот Бот
показати весь коментар25.08.2021 07:00
+3 Дмитро Піталов
показати весь коментар25.08.2021 08:45
+2 Alex Dev d4763325
показати весь коментар25.08.2021 10:57
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Будь ласка, зачекайте...
Сложно представить, что эти существа смогут управлять самолетами. Про физику с аэродинамикой не говорим, сначала чалму надо снять с себя и проссатые юбки с подюбочниками, но формально авиация у горцев -каннибалов появилась. Можно сказать ее подарили американцы, а заявления просто сотрясание воздуха
тем более вывозить ее придется на самолетах, а самолеты будут забиты беженцами
Це дуже схоже, як такі самі українські чиновники рапортували про знищення дебальцівського залізничного вузла.