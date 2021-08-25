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Йдучи з Афганістану, американські військові знищать частину техніки, - Пентагон

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Йдучи з Афганістану, американські військові знищать частину техніки, - Пентагон

Американські військові мають намір знищити частину техніки до того, як залишать територію Афганістану. Це станеться, щоб не залишати американське озброєння і військову техніку зі США бойовикам "Талібану".

Про це повідомив прессекретар Пентагону Джон Кірбі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Букви".

У нього запитали під час брифінгу, чи знищать американські військові техніку до виходу з країни.

"Коротка відповідь - так. Знищення техніки відбуватиметься таким же чином, як ми це зробили б у будь-якому іншому місці під час виведення військ", - пояснив Кірбі.

Зараз американські військові перебувають тільки в аеропорту Кабула. Їхнє основне завдання - забезпечити евакуацію мирних громадян та іноземців з Афганістану.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Країни G7 поки не збираються визнавати талібів законною владою Афганістану, - Ляєн

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+6
Они контролируют только территорию аэропорта , что они там уничтожат?
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25.08.2021 07:00
+3
Дайте вывезти Мрией хоть что-то...
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25.08.2021 08:45
+2
не только мрией, а всем что летает. Нам нада.
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25.08.2021 10:57
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Они контролируют только территорию аэропорта , что они там уничтожат?
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25.08.2021 07:00 Відповісти
технику и оружие, что находится на американской военной базе в аэропорту
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25.08.2021 09:51 Відповісти
И небо) Так что они могут уничтожить все что угодно
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25.08.2021 13:09 Відповісти
Уходя из Афганистана, американские военные уничтожат часть техники, - Пентагон - Цензор.НЕТ 643
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25.08.2021 07:06 Відповісти
Странное заявление, или разве не захватили современную технику НАТо мордатые бородатые дядьки обмотанные застрианными простынями?. Пресс секретарь Пентагона так заявил, как будто вся техника стоит в аэропорту Кабула.
Сложно представить, что эти существа смогут управлять самолетами. Про физику с аэродинамикой не говорим, сначала чалму надо снять с себя и проссатые юбки с подюбочниками, но формально авиация у горцев -каннибалов появилась. Можно сказать ее подарили американцы, а заявления просто сотрясание воздуха
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25.08.2021 07:15 Відповісти
вот то, что в аэропорту - то и уничтожат
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25.08.2021 09:52 Відповісти
Поздно пить боржоми.
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25.08.2021 08:45 Відповісти
Дайте вывезти Мрией хоть что-то...
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25.08.2021 08:45 Відповісти
не только мрией, а всем что летает. Нам нада.
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25.08.2021 10:57 Відповісти
а в Украину ее передать - слабо?
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25.08.2021 09:27 Відповісти
да там ее уже осталось - кот наплакал
тем более вывозить ее придется на самолетах, а самолеты будут забиты беженцами
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25.08.2021 09:53 Відповісти
Ту технику и оружие, что находится на американской военной базе в аэропорту - уничтожат, конечно. Все прочее уже у талибов.
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25.08.2021 09:50 Відповісти
вот интересно, написано что обещают уничтожить часть, т.е. что-то планируют отдать в работоспособном состоянии, добряки
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25.08.2021 12:10 Відповісти
После того как они большую часть захватили? Дошло? Неужели?
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25.08.2021 13:39 Відповісти
пресс-секретар своїм пресс-папьє буде ловко знищувати техніку на папері.
Це дуже схоже, як такі самі українські чиновники рапортували про знищення дебальцівського залізничного вузла.
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25.08.2021 14:03 Відповісти
 
 