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Новини Політика України
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Ющенко: Україна не отримала ПДЧ у НАТО в 2008-му через Меркель і Саркозі. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Україна могла отримати План дій щодо членства в НАТО ще в 2008 році на саміті Альянсу в Бухаресті, проте цього не сталося через позицію канцлера Німеччини Ангели Меркель і експрезидента Франції Ніколя Саркозі.

Про це третій президент України Віктор Ющенко розповів в інтерв'ю телеканалу "Україна 24", повідомляє Цензор.НЕТ.

Ющенко сказав, що його тоді шокувала позиція Меркель і Саркозі.

"Ми зібралися - 7-8 президентів - і пішли до Меркель. Саркозі покинув залу, не захотів спілкуватися. А з Меркель відбувся дуже короткий, хвилин на 5, діалог. Вона каже: пане президенте, одна з проблем, яка нас зупиняє, це те, що на сьогодні тільки третина українців поділяють проєкт НАТО. Я їй кажу: коли я заступав на посаду, 14% українців поділяли інтеграцію до НАТО. Зараз 31%. Так, це третина, але мені здається, за ці два роки вдвічі більше. Це перше. А друге, коли ви приймали Іспанію. У Іспанії 17% населення поділяло входження країни до НАТО. А ми хочемо лише ПДЧ. Наша розмова на цьому закінчилася. Для мене аргументи, які Меркель висловила тоді, до сьогодні не прийняті й неприйнятні. Це слабкі аргументи, на яких не могло базуватися те рішення", - наголосив він.

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Ющенко вважає, що якби Україна отримала в 2008 році ПДЧ, Росія не напала б на Грузію.

"Не було б російсько-грузинської війни. Нас відділяло тоді буквально три місяці до того… коли Путін ще керований був, коли на Путіна можна було впливати. Але це той рубікон, коли вже на паузу стали – все, можна писати, що ви програли. У мене багато розчарувань було того дня. Бо ту резолюцію, яку Альянс роздав… коли я її читав, мені здавалося, що це fata morgana якась, такого не може бути. Нащо тоді саміт скликати, якщо виноситься таке рішення?" - пригадав третій президент.

Також читайте: Серед членів НАТО немає консенсусу щодо надання Україні ПДЧ. Потрібно виконувати домашнє завдання, - посол Франції де Понсен

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+74
Путин понял, что Запад прогибается.
Т.е. он, видать, до саммита всего-лишь шепнул Меркель и Саркози, мол, бортаните Украину - и увидел, что те рады стараться для него.
Вот, это и был рубикон. После этого Путин решил, что запад любые - даже самые грязные выходки стерпит.
PS. А вот Рейган и Тэтчер были не такими - они за каждый выбрык тиски сжимали, да так, что пока совок не испустил дух, не остановились.
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25.08.2021 03:37
+70
Германия в том числе и Меркель это суки подстилки Рашки это уже давно не секрет.Уйдёт эта старая карга может что то сдвинется хотя врятли.В Германии снова просыпаються те грязные силы то нациское начало.А Французы о них даже не стоит говорить это трусы и предатели с покон веков.
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25.08.2021 02:16
+38
зато теперь фрау ждет безбедная старость и непыльная должность в газпроме....
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25.08.2021 02:17
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Мені не цікава думка Ющенко , він зробив все щоб Янукович прийшов до влади , і фактично він співучасник того що Україна в 2013 році стояла за крок від втрати незалежності , кров Героїв Небесної Сотні і на його руках також .Ющенко проклятий за це навіки.
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25.08.2021 09:42 Відповісти
да не зэку, а Ахмету... олигархат тогда нанес удар по ющу, его реально предупредили, ты не вечный! он и включил обратную. вот и вся история
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25.08.2021 09:53 Відповісти
А за кого ти у 2005 голосував?
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25.08.2021 09:57 Відповісти
Янукович прийшов не тому що Ющенко його привів, а тому що "мудрий нарід" за нього (Януковича) та його партію проголосував. Це такий біг мудрого народу по граблях. Може наб"є собі гуль стільки, що стане притомним
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25.08.2021 13:02 Відповісти
За Зєлєнскава галасавал?
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25.08.2021 13:21 Відповісти
Украина и НАТО. 24.02.06 Меньше половины украинцев поддерживают евроинтеграцию. Большинство против вступления в НАТО./28.02.07 . Ющенко: Более трети украинцев за вступление в НАТО, 40% еще не определились/ 11.07.2017 .Только 46% украинцев хотят в НАТО. / 19.07.21. 52% украинцев поддерживают вступление в ЕС, 48% - в НАТО, 22% - в Таможенный союз .Повышение процента желающих вступить в НАТО-задача читателей цензора.
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25.08.2021 10:10 Відповісти
Казав що Юлька , тепер Меркель і Саркозі Ющенко: Україна не отримала ПДЧ у НАТО в 2008-му через Меркель і Саркозі - Цензор.НЕТ 3604
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25.08.2021 10:12 Відповісти
Так за це Мернель і нагородили. Якби кримінальна справа проти Саркозі, то і він би свою отримав.
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25.08.2021 10:24 Відповісти
Бачити в Україні при владі українця для когось просто нестерпимо...
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25.08.2021 10:30 Відповісти
Мене цікавить, чи якійсь із країн перед її вступом в НАТО давали ПДЧ чи нікому не давали?
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25.08.2021 10:32 Відповісти
Тому, може нам просто самим проаналізувати той шлях, яким інші йшли до НАТО і повторювати їх дії. Наприклад, боротьба з коррупцією, олігархією. Розвивати промисловість, армію.
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25.08.2021 10:38 Відповісти
Фрау штази.
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25.08.2021 10:48 Відповісти
Все сбитые летчики такие честные, откровенные и мудрые ... Через 13 лет
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25.08.2021 10:58 Відповісти
Не факт. Даже совсем не факт. Это не остановило бы россиян, а только ускорило события по Крыму.
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25.08.2021 11:26 Відповісти
Овцы у входа на бойню объясняют друг другу, что они плохо себя вели и поэтому попали сюда.
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25.08.2021 11:48 Відповісти
это тайна???+ Саркози прокинул Грузию
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25.08.2021 11:53 Відповісти
Ющенко не нюхав вонючий газ а замість нього нюхав Фірташ , а бакси вже нюхав Ющ
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25.08.2021 12:15 Відповісти
Ющенко, як політик, не достатньо глибоко мисляча людина і не достатньо патріотична. Але його тодішня соратниця подруга коломойського Тимошенко... Її присутність в українській політиці це взагалі абсурд. Її присутність в політиці можна пояснити тільки її надзвичайною хитрістю і грошовою потужністю її спільників.
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25.08.2021 12:19 Відповісти
А також нашими дикими законами про вибори, де місця в бюлетенях на виборах президента скуповують ставленники олігархів через, небаченого ніде більше у світі розміру, грошову "виборчу" заставу. І Ющенко за часи свого президенства навіть не намагався ліквідувати цю заставу.
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25.08.2021 12:25 Відповісти
А ця застава є головним фундаментом нашої олігархії жертвою якої став Ющенко.

Для нас найкраще підходить система виборів по польському зразку. Де не олігархи визначають список в бюлетенях, а самі виборці. Визначають підтримкою чи не підтримкою претендентів помірною кількістю підписів.
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25.08.2021 12:34 Відповісти
Абсурд чи то мачню щодо Ющенка пишете Ви
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25.08.2021 13:04 Відповісти
Що не так? Конкретно.
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25.08.2021 15:46 Відповісти
І це СТЕРВО колись було президентом...Люди повірили, бігали по вулицях з гаслами, а ВОНО все просрало...Помилка природи, тряпка і сикло яке привело Яника до влади..

P.S Ющенко -Сикун і *****.....Зневажаю цього Підера більше Яника...Мав все і просрав.....
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25.08.2021 12:23 Відповісти
100% кинув гірше за яника.... тоді реально повірили і без « крові» вирвали перемогу... Але це вже був рубікон....Саме тоді був шанс ..... Я тоді зрозумів - буде лише гірше...і гірше і пригадав слова Дудаєва..... Притупляло або тішило ( умовно використовую цей термін) те що Чечня Грузія А вже потім Крим -ще попереду.
Цьому щуру бджоляру Яник підписав пожиттєве утримання..... Хай не з'віздить.... найогидніший з президентів.... Кравчук - це зрозуміло комуніст і Прроект по утриманню влади в руках «бувших» комуністів-комітетчиків. Це цілком зрозуміла тактика. Чучма - там все також зрозуміло.... Але Ющ кинув .... І саме пісня Скрябіна - кинули -асоціюється не з Яником «хамом» А з цим недотравленим бджолярем який «все» здав..... Руки нічого не крали.
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26.08.2021 01:20 Відповісти
Яника до влади привели Ющенко і Тимошенко. Притому, що подругу Коломойського Тимошенко багато патріотів вважають ще гіршою Яника. Можливо воно так і є. Вона зовсім не та якою прикидається.
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25.08.2021 12:46 Відповісти
От скромняга, поруч із зазначеними особами "застіснявся" себе згадати.
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25.08.2021 12:59 Відповісти
Хоть 14%, хоть 51%, хоть 75%, лет 20 как основная причина отказа - коррупционная прорва с неразвитой экономикой и высокими налогами. Скажу по секрету, НАТО - группа по защите в первую очередь СВОИХ интересов. Бизнеса тут почти нет. Западный бизнес не благотворительные организации, и не идиоты им нужны лучшие хотябы в регионе условия, а не худшие.
Когда эти 70% будут не за нато, а против коррупции не на словах, а на деле и не раз в 8 лет будет и ПДЧ и сильнейшая армия в Европе.
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25.08.2021 13:08 Відповісти
Викреслити слово НАТО з лексикона українців можна багатьма способами...
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25.08.2021 13:25 Відповісти
ти пчола , я пчеловод.....
Кому вже твоя думка нахер треба ?
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25.08.2021 14:05 Відповісти
Ющенко та Порошенко - найкращі президенти України! Меркель вже на закаті і мабуть буде консультувати газпром на пенсії, Макрон сцикливий але договірний, тільки треба не мямлити а чітку та жорстку позицію озвучувати!
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25.08.2021 14:31 Відповісти
Порошенко проголосував за аферу зелених - дерибану української землі. Думаю, що і Ющенко проголосував би за неї. При прем'єрстві ющенка при Кучмі у нього, разом з тимохою, був шиз усе розпродавати. Кучма їх звільнив за те що вони дерибанили енергетику. Думаю, що якби ющенко не зв'язався з тимошенко, у нього дії може б були якісь кращі.
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25.08.2021 15:11 Відповісти
Не получила ПДЧ, потому что президентом Украины было чмо
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25.08.2021 21:30 Відповісти
абсолютна правда.

тiльки на да, да, а Так! Геть кацапiзми з мови, пане Президенте!
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25.08.2021 22:14 Відповісти
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