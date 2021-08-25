Байден доручив Пентагону і Держдепартаменту США підготувати запасний план щодо евакуації з Афганістану
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Президент США Джо Байден під час екстреного саміту G7 заявив, що Вашингтон націлений на завершення евакуації з Кабула до 31 серпня, проте допускає можливість змін у графіку
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це йдеться в заяві Білого дому.
"Він підтвердив, що нині ми на шляху до того, щоб завершити евакуацію до 31 серпня, а також розповів про те, як просувається евакуація охочих повернутися додому американців, громадян третіх країн і афганців, які були нашими союзниками під час війни", - йдеться в документі.
"Також президент попросив Пентагон і Державний департамент (скласти. - Ред.) запасні плани для коригування графіка, якщо це стане необхідним", - зазначено в заяві.
При цьому, згідно із заявою, Байден наголосив, що можливість завершення місії США в Афганістані до 31 серпня залежить від продовження координації зусиль з рухом "Талібан", зокрема щодо доставки евакуйованих осіб до кабульського аеропорту.
Також президент зазначив, що кожен день, поки сили США залишаються в Афганістані, їм дедалі більше загрожує відділення угруповання ІД в Афганістані - "Вілаят Хорасан".
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А то писали, що він прямо використав день з відпустки, коли треба було хоч якось об*явитися перед людьми і, типу, спіч задвинути.
Папужку Псакі розносили, коли вона вякнула, що Штати заберуть кожного американця, який хоче залишити (Афганістан). То питали: чому ж вони до цих пір не вдома ?
Так ловко організувати евакуацію не спромігся б ніхто.