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Афганістан (399) Байден (1370) США (7521) евакуація (624)

Байден доручив Пентагону і Держдепартаменту США підготувати запасний план щодо евакуації з Афганістану

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Байден доручив Пентагону і Держдепартаменту США підготувати запасний план щодо евакуації з Афганістану

Президент США Джо Байден під час екстреного саміту G7 заявив, що Вашингтон націлений на завершення евакуації з Кабула до 31 серпня, проте допускає можливість змін у графіку

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це йдеться в заяві Білого дому.

"Він підтвердив, що нині ми на шляху до того, щоб завершити евакуацію до 31 серпня, а також розповів про те, як просувається евакуація охочих повернутися додому американців, громадян третіх країн і афганців, які були нашими союзниками під час війни", - йдеться в документі.

"Також президент попросив Пентагон і Державний департамент (скласти. - Ред.) запасні плани для коригування графіка, якщо це стане необхідним", - зазначено в заяві.

При цьому, згідно із заявою, Байден наголосив, що можливість завершення місії США в Афганістані до 31 серпня залежить від продовження координації зусиль з рухом "Талібан", зокрема щодо доставки евакуйованих осіб до кабульського аеропорту.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Таліби проти продовження термінів евакуації з Кабула після 31 серпня, - Associated Press

Також президент зазначив, що кожен день, поки сили США залишаються в Афганістані, їм дедалі більше загрожує відділення угруповання ІД в Афганістані - "Вілаят Хорасан".

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Топ коментарі
+4
Павел! Самолёт принадлежит украинской авиакомпании *Крила України*. С согласия Госавиаслужбы передан и переригистрирован на афганскую регистрацию для выполнения рейсов из Афганистана в Иран, ибо с украинской регистрацией полёты в Иран запрещены. До этого самолёт носил регистрацию UR-UWW. В Киев прилетел украинский экипаж с афганским регистрационным номером YA-KML. Поэтому и садились они на дозаправку в Иране в Мешхеде... т.к самолёт был с афганским регистрационным номером и Туркмения не пропускала самолёт с афганской регистрацией. Посадка в Иране была плановой для дозаправки. То что в МИД сидят откровенные идиоты и бараны...у Вас наверняка нет сомнений!! . Этим же самолётом эвакуированы члены семей специалистов авиакомпании *Крила України*, которые работали в Кам Эйр. Ещё один самолёт этой компании В-767 ушёл из Афгана в Украину...ещё 13 июля...пустым. А первый с пассажирами UR-BAA ушёл 15 августа через Тбилиси... Его пропустила Туркмения..ибо украинская регистрация. Ну а тупости и дикости нашему МИДу не занимать. Енин прокоментировал то...в чём абсолютно не разбирается. Ну дурноватое оно от рождения... да ещё и в лагере зелёной падали.... Что тут скажешь?))))
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25.08.2021 08:02
+3
.. вот если бы ещё дурноватый Енин ... сидящий в Киеве ... и откровенно гадящий на государство... взял бы и позвонил бы в Госавиаслужбу... где откровенному придурку на пальцах бы объяснили ситуацию... то и подобных идиотских статеек бы в прессе. Хотя тут ничего нового. МИД знатно попиарился на этой ситуации ...абсолютно не имея отношения к этим самолётам. Первый был загружен и ушёл чисто из за доброй воли руководства авиакомпании... Может бы и второй бы так же ушёл ...не всунь туда своё рыло МИД и прочие Енины... Но то что и заправку и все сборы оплатила авиакомпания, владелец самолётов... тут без сомнения. Прекрасно знаю проблемы с оплатой нашего военного Ил-76.... МИД думает ..что их желание кого то спасти..вывезти ...должно быть обеспечено бесплатным керосином... пролётом..разрешением... Мы же спасаем.... Какие деньги за керосин? ))))
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25.08.2021 08:33
+1
Дуже вправний мєнагер і досвітчений політик, маму його...
Так ловко організувати евакуацію не спромігся б ніхто.
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25.08.2021 13:57
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По поводу "украденного" самолета.... Как задолбало это зеленое вранье... Все нужно перепроверять... Один твит в Твиттере, пару минут поисков и сразу все стает на свои места))) Дело в том, что третий рейс(первый не проверял) делал НЕ УКРАИНСКИЙ самолет, а афганский, компании Кам Аир... Экипаж тоже афганский... И вот этот самолет и сделал "левый" рейс в Иран... По факту и Енин, и МИД, и смухлевали, и сказали правду)))
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25.08.2021 07:11 Відповісти
Павел! Самолёт принадлежит украинской авиакомпании *Крила України*. С согласия Госавиаслужбы передан и переригистрирован на афганскую регистрацию для выполнения рейсов из Афганистана в Иран, ибо с украинской регистрацией полёты в Иран запрещены. До этого самолёт носил регистрацию UR-UWW. В Киев прилетел украинский экипаж с афганским регистрационным номером YA-KML. Поэтому и садились они на дозаправку в Иране в Мешхеде... т.к самолёт был с афганским регистрационным номером и Туркмения не пропускала самолёт с афганской регистрацией. Посадка в Иране была плановой для дозаправки. То что в МИД сидят откровенные идиоты и бараны...у Вас наверняка нет сомнений!! . Этим же самолётом эвакуированы члены семей специалистов авиакомпании *Крила України*, которые работали в Кам Эйр. Ещё один самолёт этой компании В-767 ушёл из Афгана в Украину...ещё 13 июля...пустым. А первый с пассажирами UR-BAA ушёл 15 августа через Тбилиси... Его пропустила Туркмения..ибо украинская регистрация. Ну а тупости и дикости нашему МИДу не занимать. Енин прокоментировал то...в чём абсолютно не разбирается. Ну дурноватое оно от рождения... да ещё и в лагере зелёной падали.... Что тут скажешь?))))
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25.08.2021 08:02 Відповісти
Спасибо! Вы изначально достоверный источник, а я таких тонкостей в нете точно бы не нашел) Пойду удалять свой комент, там где "нагадил") Здесь оставлю, чтобы было понятно что к чему)))
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25.08.2021 08:19 Відповісти
.. вот если бы ещё дурноватый Енин ... сидящий в Киеве ... и откровенно гадящий на государство... взял бы и позвонил бы в Госавиаслужбу... где откровенному придурку на пальцах бы объяснили ситуацию... то и подобных идиотских статеек бы в прессе. Хотя тут ничего нового. МИД знатно попиарился на этой ситуации ...абсолютно не имея отношения к этим самолётам. Первый был загружен и ушёл чисто из за доброй воли руководства авиакомпании... Может бы и второй бы так же ушёл ...не всунь туда своё рыло МИД и прочие Енины... Но то что и заправку и все сборы оплатила авиакомпания, владелец самолётов... тут без сомнения. Прекрасно знаю проблемы с оплатой нашего военного Ил-76.... МИД думает ..что их желание кого то спасти..вывезти ...должно быть обеспечено бесплатным керосином... пролётом..разрешением... Мы же спасаем.... Какие деньги за керосин? ))))
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25.08.2021 08:33 Відповісти
Ну я повелся на твит в твитере, что экипаж был афганский) Начал проверять, на фото Громадського хорошо видно название компании) В общем все "сходилось") Ну в любом случае мое "расследование", заставило вас разложить все по полочкам) Хоть какая то польза от меня)))
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25.08.2021 08:51 Відповісти
Вчера Юрий Швец в Ютьбе приоткрыл завесу тайной операции Пентагона по уходу из Афгана,типа Доктрина Байдена...,по сути это то, что сделал Рейган в середине 80-х годов...Совок дерЬмо,с ним пора прощаться...
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25.08.2021 07:22 Відповісти
У швіца дуже довгий і вправний єціг, до сердця дістане.
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25.08.2021 13:59 Відповісти
Розштурхали і примусили щось сказати ?
А то писали, що він прямо використав день з відпустки, коли треба було хоч якось об*явитися перед людьми і, типу, спіч задвинути.

Папужку Псакі розносили, коли вона вякнула, що Штати заберуть кожного американця, який хоче залишити (Афганістан). То питали: чому ж вони до цих пір не вдома ?
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25.08.2021 08:49 Відповісти
Дуже вправний мєнагер і досвітчений політик, маму його...
Так ловко організувати евакуацію не спромігся б ніхто.
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25.08.2021 13:57 Відповісти
Якась дивна "евакуація",як на мене...чому б спершу не евакуювати своїх цивільних(принаймні їх більшість,сім'ї і т.д.),а вже потім оголошувати конкретні дати про вихід з Афганістану військових?🤔.а так ця "евакуація" більше схожа на незаплановану втечу.а "славнозвісна" 300(за ін.джерелами 200)тисячна, озброєна до зубів афганська армія або перейшла на бік талібів,або була просто міфом.інакше як пояснити їхній повний розгром за 2 місяці і відсутність будь-якої адекватної оборони Кабула(як і інших важливих центрів Афганістану)?🤔
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26.08.2021 17:08 Відповісти
 
 