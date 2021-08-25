Танки, РСЗВ, гаубиці, БМП і БТР: війська РФ розмістили на Донбасі десятки одиниць військової техніки, - звіт ОБСЄ. ТАБЛИЦЯ

Спецмісія ОБСЄ повідомляє про порушення відведення військ з боку найманців РФ на Донбасі. У Луганській і Донецькій області зафіксовано танки, гаубиці, РСЗВ та іншу військову техніку військ РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у звіті Спецмісії за 24 серпня.

Місія зафіксувала 12 реактивних систем залпового вогню, розміщених у порушення ліній відведення в непідконтрольних уряду районах Луганської області (всі на полігоні і на території об'єкта).

За лініями едення, але поза виділених місць зберігання озброєння СММ зафіксувала 35 танків і 21 гаубицю / міномет на двох полігонах у непідконтрольних уряду районах Донецької і Луганської областей.

Крім того, в непідконтрольних уряду районах Донецької і Луганської областей СММ зафіксувала 16 бойових броньованих машин і 1 зенітну установку, в тому числі в житлових кварталах, на території об'єкта і в зоні, де згідно з п. 5 Меморандуму від 19 вересня 2014 року розміщення важкого озброєння і військової техніки заборонене.

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22 серпня на позиціях збройних формувань приблизно за 2 км на захід - північний захід від н. п. Надарівка (непідконтрольний урядові, 64 км на захід від Луганська) безпілотний літальний апарат (БПЛА) СММ малого радіуса дії зафіксував особу (за оцінкою, члена збройних формувань), яка цілилася з гвинтівки в БПЛА.



