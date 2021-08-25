УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
34280 відвідувачів онлайн
Новини Події
3009 6
ОБСЄ (1837) зброя (2360) Донбас (14568)

Танки, РСЗВ, гаубиці, БМП і БТР: війська РФ розмістили на Донбасі десятки одиниць військової техніки, - звіт ОБСЄ. ТАБЛИЦЯ

Новини Цензор.НЕТ Події

Танки, РСЗВ, гаубиці, БМП і БТР: війська РФ розмістили на Донбасі десятки одиниць військової техніки, - звіт ОБСЄ. ТАБЛИЦЯ

Спецмісія ОБСЄ повідомляє про порушення відведення військ з боку найманців РФ на Донбасі. У Луганській і Донецькій області зафіксовано танки, гаубиці, РСЗВ та іншу військову техніку військ РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у звіті Спецмісії за 24 серпня.

Місія зафіксувала 12 реактивних систем залпового вогню, розміщених у порушення ліній відведення в непідконтрольних уряду районах Луганської області (всі на полігоні і на території об'єкта).

За лініями едення, але поза виділених місць зберігання озброєння СММ зафіксувала 35 танків і 21 гаубицю / міномет на двох полігонах у непідконтрольних уряду районах Донецької і Луганської областей.

Крім того, в непідконтрольних уряду районах Донецької і Луганської областей СММ зафіксувала 16 бойових броньованих машин і 1 зенітну установку, в тому числі в житлових кварталах, на території об'єкта і в зоні, де згідно з п. 5 Меморандуму від 19 вересня 2014 року розміщення важкого озброєння і військової техніки заборонене.

Читайте також: Танки, "Гради", БМП і ЗРК: війська РФ розмістили на Донбасі десятки одиниць військової техніки, - звіт ОБСЄ. ТАБЛИЦЯ

22 серпня на позиціях збройних формувань приблизно за 2 км на захід - північний захід від н. п. Надарівка (непідконтрольний урядові, 64 км на захід від Луганська) безпілотний літальний апарат (БПЛА) СММ малого радіуса дії зафіксував особу (за оцінкою, члена збройних формувань), яка цілилася з гвинтівки в БПЛА.

Танки, РСЗВ, гаубиці, БМП і БТР: війська РФ розмістили на Донбасі десятки одиниць військової техніки, - звіт ОБСЄ 01
Танки, РСЗВ, гаубиці, БМП і БТР: війська РФ розмістили на Донбасі десятки одиниць військової техніки, - звіт ОБСЄ 02

Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
На 22 июня 1941 года у Гитлера было всего 3 000 работоспособных БТРов,их даже танками не назовешь...,тем не менее ефрейтор Шикльгрубер за 100 дней дошел до Мацковии,попутно оккупировав Литву Латвию Естонию Белоруссию Украину и Молдавию...,хрюкните про внезапное нападение и без объявления войны....,я хоть посмеюсь с Марка Солонина и Виктора Суворова... Танки, РСЗО, гаубицы, БМП и БТРы: войска РФ разместили на Донбассе десятки единиц военной техники, - отчет ОБСЕ - Цензор.НЕТ 4194
показати весь коментар
25.08.2021 07:34 Відповісти
У укропов "отжали", в шахтах "накопали", в спорттоварах "купили", а ***** и ********* ни разу не причем Танки, РСЗО, гаубицы, БМП и БТРы: войска РФ разместили на Донбассе десятки единиц военной техники, - отчет ОБСЕ - Цензор.НЕТ 6754
Но главное не это. Враг готовится, а в Украине благодаря Зеленскому и его стаду до сих пор нет оборонного заказа и предприятия ВПК на грани остановки. Что скажите, зебилы?
показати весь коментар
25.08.2021 07:43 Відповісти
Та в жопу себе засуньте свой отчет. Бесполезная организация, проедающая деньги налогоплательщиков.
показати весь коментар
25.08.2021 08:34 Відповісти
Танки, РСЗО, гаубицы, БМП и БТРы: войска РФ разместили на Донбассе десятки единиц военной техники

==================
Непогані цілі для Байрактарів.
показати весь коментар
25.08.2021 12:10 Відповісти
 
 