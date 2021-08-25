Один український воїн загинув, ще двоє зазнали поранень на Донбасі. За добу ворог тричі порушив режим "тиші", - штаб ООС

Минулої доби, 24 серпня, зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

Так, поблизу Новомихайлівки та Причепилівки російські найманці обстрілювали позиції ЗСУ зі стрілецької зброї.

На Луганщині і Донеччині був зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.

"У результаті ворожого обстрілу один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув, ще двоє зазнали поранень. Воїни були терміново евакуйовані й доставлені до лікувального закладу. Стан здоров'я одного захисника - важкий, іншого - задовільний.

Командування Об'єднаних сил висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого", - йдеться в повідомленні.

У штабі наголосили, що на дії ворога надано адекватну відповідь.

"Про всі факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представникам Місії ОБСЄ через встановлений координаційний механізм", - зазначили в пресцентрі ОС.

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Також повідомляється, що станом на 7:00 ранку 25 серпня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

"Українські військові контролюють ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил щодо відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації", - додали в штабі.