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Новини Події
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поранення (1413) Донбас (14568) втрати (1450) ЗСУ (1675) операція Об'єднаних сил (3184)

Один український воїн загинув, ще двоє зазнали поранень на Донбасі. За добу ворог тричі порушив режим "тиші", - штаб ООС

Новини Цензор.НЕТ Події

Один український воїн загинув, ще двоє зазнали поранень на Донбасі. За добу ворог тричі порушив режим "тиші", - штаб ООС

Минулої доби, 24 серпня, зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

Так, поблизу Новомихайлівки та Причепилівки російські найманці обстрілювали позиції ЗСУ зі стрілецької зброї.

На Луганщині і Донеччині був зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.

"У результаті ворожого обстрілу один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув, ще двоє зазнали поранень. Воїни були терміново евакуйовані й доставлені до лікувального закладу. Стан здоров'я одного захисника - важкий, іншого - задовільний.

Командування Об'єднаних сил висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого", - йдеться в повідомленні.

У штабі наголосили, що на дії ворога надано адекватну відповідь.

"Про всі факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представникам Місії ОБСЄ через встановлений координаційний механізм", - зазначили в пресцентрі ОС.

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Також повідомляється, що станом на 7:00 ранку 25 серпня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

"Українські військові контролюють ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил щодо відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації", - додали в штабі.

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А що говорить наш НАЙСВІТЛІШИЙ--стріляти перестали? Хлопцям видужувати,а рідним співчуття і шана.
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25.08.2021 07:55 Відповісти
У нього в голові війна давно скінчилась. Тому, воно про загиблих та поранених воїнів НІКОЛИ не згадує.
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25.08.2021 08:02 Відповісти
Светлая и вечная память погибшему…….. Пусть покоится с миром…….
Родным и близким искренние соболезнования.

Раненым хлопцам: здоровья и сил……
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25.08.2021 07:59 Відповісти
Скорішого одужання і швидкого відновлення нашим воїнам-захисникам!
Смерті і важких поранень російським найманцям та їхнім посібникам. Воїн, вбий російського загарбника, виконай свій священний обов'язок!Один український воїн загинув, ще двоє зазнали поранень на Донбасі. За добу ворог тричі порушив режим "тиші", - штаб ООС - Цензор.НЕТ 9962
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25.08.2021 08:08 Відповісти
Вічна пам'ять, людська шана та земний уклін полеглому за Батьківщину Герою....

Один український воїн загинув, ще двоє зазнали поранень на Донбасі. За добу ворог тричі порушив режим "тиші", - штаб ООС - Цензор.НЕТ 2194
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25.08.2021 08:09 Відповісти
Пишут, как будто это в порядке вещей. Это не в порядке вещей. 1 человек день, это батальон в год. Это очень много.
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25.08.2021 09:07 Відповісти
Два обстрела, оба из стрелкового оружия (третье нарушение это пролёт беспилотника), и при этом убитый и двое раненых?! Я хочу знать больше деталей, они даже имена не разглашают за последние пару дней.
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25.08.2021 09:31 Відповісти
Каждый день. Капец.
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25.08.2021 09:33 Відповісти
Один український воїн загинув, ще двоє зазнали поранень на Донбасі. За добу ворог тричі порушив режим "тиші", - штаб ООС - Цензор.НЕТ 6188
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25.08.2021 11:33 Відповісти
Ворог лише тоді заспокоітся коли буде нести великі втрати ,а так що відвели снайперів односторонє перемир'яв діі і кожен день є загиблі і поранені.
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25.08.2021 12:00 Відповісти
 
 