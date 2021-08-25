Кучма назвав "парадоксальні" причини окупації Криму і війни на Донбасі: У першому випадку Україна не стала захищатися, у другому - перейшла до опору
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Другий президент незалежної України Леонід Кучма вважає, що "окупація Криму відбулася тому, що Україна не стала захищатися".
Як інформує Цензор.НЕТ, слова Кучми цитує Українська правда.
"Я б назвав те, що Росія зробила з Кримом, не анексією, а окупацією. Анексія – це ж нібито назавжди, це "відрізали і з’їли".
А от окупація – це зовсім інше: це тимчасово і ми своє повернемо. Анексією можна лише обурюватися, але як уже доконаним фактом, а проти окупації треба боротися.
Що ж до причин, то вони, хоча це може прозвучати як парадокс, діаметрально протилежні: окупація Криму відбулася тому, що Україна не стала захищатися, а війна на Донбасі почалася тому, що ми нарешті почали відповідати окупанту, що перейшли до опору.
Могли й не переходити, звичайно. Могли скласти зброю та задкувати аж до Збруча. І все було б мирно, і не було б війни, і України ніякої не було б. А була б одна велика Малоросія", - повідомив політик.
Нагадаємо, в 2014 році Росія окупувала українську автономну республіку Крим, скориставшись зміною влади в Києві і прикрившись незаконним референдумом, який відбувся під наглядом військових РФ.
Будь ласка, зачекайте...
Ты трясся от повестки на своем диване и таким образом от своего страха стал диванным воином-НГШ. Поздравляю с повышением, стройбат.
Посмотри, Носковский. Что-то с памятью твоей стало...
Вкотре задаю питання, на яке ти боїшся відповісти: "як наявність чи відсутність розпізнавальних знаків у нападників впливає на дотримання військовими статуту ЗСУ"? Надай відповідь і не ховайся, Гусаченко. Чи ти з тих, хто побачивши расєйську армію першим побіжить вивішувати триКАЛор?
Їж, не обляпайся.
Ось тобі відео від 4 березня 2014. Гусаченко не може відповісти на моє питання, Гусаченко боїться правди.
Як наявність чи відсутність розпізнавальних знаків у нападників впливає на дотримання військовими статуту ЗСУ?
Коли 2003-го ще були такі-сякі ЗСУ - змогли захистити Крим (тоді був "конфлікт на Тузлі"). Хоча першими тоді в бій готові були вступити прикордоники.
Никто, кроме КНДР, Венесуелы и нескольких фриков Крым российским не признал.
То, что кацапы там себе считают аннексией - да говна им на лопате.
Мало ли, что они там себе считают?
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По вопросу, что не стали защищаться.
Да не были мы тогда готовы. От слова совсем.
Тут вчера бойня на Майдане, овощ сбежал, все в ****.
Бойцы срочники в дубках, АК ни разу не видели, служба кое как.
Офицеры обжились в том Крыму.
Да поймали нас, короче.
В самый неподходящий момент.
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По Донбассу. Если бы добровольцы туда сразу не ломанулись кто с чем, ЗСУ тоже долго бы заряжало.
Хорошее было время, хоть и теперь трохы страшным вспоминается.
Всему сами учились походу.
Так и научились быстро.
забавно вспоминать теперь - в 14-м все резко стали книжниками. Кто втыкнулся в телефон, сидя на бауле в разномастной снаряге - наверняка сидит читает очередную инструкцию по разборке
ЗУ-22-2 или тактике работы малых разведывательных групп, или инженерке ))
Украине повезло,что 8 июня 2014 года президентом стал Порошенко...
Ольга ********* сказала больше...Все кто угодно лишь бы не Порошенко...
Разница между ними? Грибаускайте Политик...,Мымра Мавзолейная ********* даже не журналист...,хтя высказались одинаково...,Порошенко похоронил НоВОРроссю Путлера от Харькова до Одессы... и это исторический факт...,иначе бы ********* не воняла до сих пор своим Маразмом
Дискусійне питання... Обороняючи територію Криму, Україна вступала в прямий конфлікт з Рашкою, оскльіки там базувалися на підставі договору її орки. Враховуючи очевидну перевагу у ворога, зраду на всіх рівнях у владі і в арміїї в Криму, шансів в України тоді було, як в Грузії в 2008р... Ху..ло отримав від ради федерацій дозвіл на вторгнення на територію України, що автоматично розв'язувало їм руки(
В Донецькій і Луганській області була зовсім інша історія, там наша армія стикнулася з "их там нет" і змогла чинити спротив. Але судячи по війні, яку запустила далі Рашка, то в Криму було би кратно більше жертв з нашої сторони. Кацапи готові були воювати на всі території, руйнувати і вбивати все і вся.
Для відкритої війни з Рашкою в Криму в України не було реально ресурсів, не кажучи вже про можливість застосування ядерної зброї (Ху..ло вихвалявся, що дав наказ привести ядерну зброю в бойову готовність)...
"Кучму - Геть!"