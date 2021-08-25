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Крим (12752) Кучма (485) окупація (5814)

Кучма назвав "парадоксальні" причини окупації Криму і війни на Донбасі: У першому випадку Україна не стала захищатися, у другому - перейшла до опору

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Кучма назвав

Другий президент незалежної України Леонід Кучма вважає, що "окупація Криму відбулася тому, що Україна не стала захищатися".

Як інформує Цензор.НЕТ, слова Кучми цитує Українська правда.

"Я б назвав те, що Росія зробила з Кримом, не анексією, а окупацією. Анексія – це ж нібито назавжди, це "відрізали і з’їли".

А от окупація – це зовсім інше: це тимчасово і ми своє повернемо. Анексією можна лише обурюватися, але як уже доконаним фактом, а проти окупації треба боротися.

Що ж до причин, то вони, хоча це може прозвучати як парадокс, діаметрально протилежні: окупація Криму відбулася тому, що Україна не стала захищатися, а війна на Донбасі почалася тому, що ми нарешті почали відповідати окупанту, що перейшли до опору.

Могли й не переходити, звичайно. Могли скласти зброю та задкувати аж до Збруча. І все було б мирно, і не було б війни, і України ніякої не було б. А була б одна велика Малоросія", - повідомив політик.

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Нагадаємо, в 2014 році Росія окупувала українську автономну республіку Крим, скориставшись зміною влади в Києві і прикрившись незаконним референдумом, який відбувся під наглядом військових РФ.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+27
Так "лично прехал на Тузлу", а ще він батько донецьких бандитів яників та ахмєтовх, а ще він знищував боєздатність ЗСУ, а ще при ньому набрала обертів приватизація, а ще при ньому був розквіт тотальної корупції. Кучма взагалі повинен вже давно сидіти у тюрмі.
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25.08.2021 08:12
+19
Кучма, в отличие от многих, в 2003 не спрятался а лично приехал на Тузлу.
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25.08.2021 08:01
+16
він свої яйця, принаймні, на Тузлі показав, а зелупа свої покасує лише тоді, коли 73% в очі справляє
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25.08.2021 08:01
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Трындю, в 14, в 15 УБД выдали
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25.08.2021 21:06 Відповісти
Тепленьке місце. Іди вже відпочивай, однаково я тобі не розповім де я був у 2014-2015рр і що робив.
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25.08.2021 21:07 Відповісти
Отдыхай, диванный воин-НГШ. Нигде ты не был. Это видно и так, без твоих сказок. А хочешь скажу почему?
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25.08.2021 21:10 Відповісти
"Ваша думка дуже важлива для нас, можете залишити відгук".
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25.08.2021 21:22 Відповісти
А потому что ни один из встреченных мной воинов, узнав что наша команда с Бельбека не несли такую как ты хрень про устав, а по нормальному братались. Ну если ты знаешь что это такое... Видимо советский стройбат из тебя уже никогда не выйдет, стратег...
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25.08.2021 21:26 Відповісти
Отдыхай, диванный воин-НГШ. Нигде ты не был. Это видно и так, без твоих сказок.

Ты трясся от повестки на своем диване и таким образом от своего страха стал диванным воином-НГШ. Поздравляю с повышением, стройбат.
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25.08.2021 21:36 Відповісти
Ти ще не спиш? ))) Від повісток я не бігав, не переймайся.
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25.08.2021 22:19 Відповісти
Тобі самому не соромно? Здав в/ч, потім посидів у штабі в Краматорську- і називаєш себе бойовим офіцером?
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25.08.2021 22:24 Відповісти
Носковский, ты был в спецназе стройбата, и это совершенно секретная информация, я понял тебя, диванный НГШ.
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25.08.2021 22:25 Відповісти
Ты как-то поздновато написал про штаб, это все знали кто там был. Расскажи-ка ты, воин диванный, что было организовано в ТЭЧ этого аэродрома? Ты же воин, не трындабол, прячущийся от повестки.
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25.08.2021 22:28 Відповісти
Розумієш у чому річ- мені чхати на твою думку. Мені також чхати і на те, що ти витрачаєш мій час (сьогодні у мене його багато). А от на що тобі не чхати- так це на думку оточуючих. Ти чекаєш схвалення і прийняття оточуючими твого виправдання. А виправдання у тебе так собі... Можеш і надалі розповідати про те, що відбивати напад на військові об'єкти не потрібно- це все на твоїй совісті. А враховуючи те, як ти намагаєшся перейти на особистості- совість у тобі ще говорить.
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25.08.2021 22:34 Відповісти
Кучма назвав "парадоксальні" причини окупації Криму і війни на Донбасі: У першому випадку Україна не стала захищатися, у другому - перейшла до опору - Цензор.НЕТ 2186 На каких фронтах воевал? Диван-генерал? Твои бессмысленные и бестолковые высеры ни о чем не говорят. Ты мне оточующий, ты срущий в комментах воин стройбата образца 1980 годов. Не более.
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25.08.2021 23:06 Відповісти
До свидания, Носковский, купи себе медаль за войну в инете и гордись собой.
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25.08.2021 23:08 Відповісти
І тобі не хворіти, Гусаченко.
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25.08.2021 23:10 Відповісти
То есть в Крыму рабсийские войска не блокировали наши части, Носковский?
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25.08.2021 09:43 Відповісти
Допоки ***** казав "ето мєстниє сіли самооборони"- вони не є росармією. А тепер знову задаю те ж питання - як наявність чи відсутність розпізнавальних знаків на нападниках впливає на дотримання військового статуту? Чи може Гусаченко так боїться армію *****, що при появі расєйських танків одразу вивісить тріКАЛор?
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25.08.2021 09:56 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=PoQXvPsBBn8

Посмотри, Носковский. Что-то с памятью твоей стало...
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25.08.2021 10:04 Відповісти
Гускченко, ти брехун і не орієнтуєшся у датах. Надане тобою відео від 17.04.2014. А ще 04.03.2014 ***** казав "ето нє наши вооружонниє сіли, ето мєстниє сіли самооборони". Ти вкотре показав себе невігласом.

Вкотре задаю питання, на яке ти боїшся відповісти: "як наявність чи відсутність розпізнавальних знаків у нападників впливає на дотримання військовими статуту ЗСУ"? Надай відповідь і не ховайся, Гусаченко. Чи ти з тих, хто побачивши расєйську армію першим побіжить вивішувати триКАЛор?
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25.08.2021 10:10 Відповісти
Я тебе как очевидец говорю, а ты мне тупина цитируешь. Это сразу были рабсийские войска, даже парламентеров присылали с требованием сложить оружие.
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25.08.2021 10:15 Відповісти
Що, Гусаченко блокував військові частини в Криму? Гарний камін-аут.

Їж, не обляпайся.

Ось тобі відео від 4 березня 2014. Гусаченко не може відповісти на моє питання, Гусаченко боїться правди.

Як наявність чи відсутність розпізнавальних знаків у нападників впливає на дотримання військовими статуту ЗСУ?
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25.08.2021 10:22 Відповісти
да. столько было силовиков на материке что на донбас пошли сотни с майдана а не эти силовики
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25.08.2021 08:15 Відповісти
З невігласом не дискутую.
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25.08.2021 08:22 Відповісти
Лови , чучело пятикопеечное Кучма назвав "парадоксальні" причини окупації Криму і війни на Донбасі: У першому випадку Україна не стала захищатися, у другому - перейшла до опору - Цензор.НЕТ 4682
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25.08.2021 09:26 Відповісти
Кучма назвав "парадоксальні" причини окупації Криму і війни на Донбасі: У першому випадку Україна не стала захищатися, у другому - перейшла до опору - Цензор.НЕТ 9810
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25.08.2021 08:27 Відповісти
может быть причина в просратой армии и я.о. ?
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25.08.2021 08:05 Відповісти
Вор, уничтоживший все и создавший олигархат, рассуждает о парадоксах.
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25.08.2021 08:16 Відповісти
Вор - Янукович. А Кучма - создатель независимой Украины. Были и ошибки - не додавил таких как ты.
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25.08.2021 09:26 Відповісти
Кучма, ты?
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25.08.2021 10:47 Відповісти
Крим не змогли захистити бо де-факто тоді, взимку 14-го, були відсутні ЗСУ (під цією абревіатурою слід розуміти весь комплекс силовиків, які мають відбивати посягання на нашу територію).
Коли 2003-го ще були такі-сякі ЗСУ - змогли захистити Крим (тоді був "конфлікт на Тузлі"). Хоча першими тоді в бій готові були вступити прикордоники.
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25.08.2021 08:17 Відповісти
А сократил и уничтожил - Янукович. Он вообще обещал отменить набор в армию Украины. Мы же не знали, что путем уничтожения Украины. А вообще с какого-то времени он стал марионеткой Путина.
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25.08.2021 09:29 Відповісти
Як ротом сказав.
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25.08.2021 08:19 Відповісти
Мы сейчас можем только рассуждать,чтобы было,если бы в 14 направили остатки боеспособных бригад на Крым.Есть вероятность что из -за этого потеряли бы весь восток а может гидру в зародыше бы задавили,но мы этого уже не узнаем.Одно скажу точно,спасибо ВСУ,добробатам,волонтёрам и даже некоторым политикам за то что я живу в украинском Харькове!
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25.08.2021 08:26 Відповісти
Во Франции так было. Генерал направил армию в бой, а ее уничтожили. И страна осталась без защиты. И ее завоевали.
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25.08.2021 09:31 Відповісти
Сопротивляься надо было оккупации Крым, тогда бы не было войны на Донбассе.
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25.08.2021 08:28 Відповісти
какими силами и средствами ?
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25.08.2021 08:40 Відповісти
И получили бы Иловайск. В Крыму официально присутствовало 30000 российских военных. Или больше. Аренда ЧМ.
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25.08.2021 09:45 Відповісти
К тому же украинские военные Крыма массово поддерживали РФ. Сколько вышло из Крыма? Сколько перешло в армию РФ? Озвучьте пожалуйста.
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25.08.2021 09:48 Відповісти
Они перешли на сторону врага именно потому что не было никаких попыток со стороны Киева сопротивляться оккупантам, кроме хождения строем по плацу и пению гимна
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25.08.2021 10:00 Відповісти
Ніхто не очікував такої підлості від росії. В Криму майже всі силовики перейшли на сторону росіян, після подій в Криму, на Сході України сценарій по захопленню решти України в ***** провалився.
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25.08.2021 08:40 Відповісти
ЗСУ того часу (весна 2014-го) опір загарбнику на Донбасі також не чинили. Більше того, навіть техніку (якою висувались для ураження ворога) - ворогу же і здавали. Першими опір почали чинити добровольці з Майдану - бо вони вже були обстріляними (в т.ч. в прямому значенні цього слова), і знали, що для свого же захисту потрібно по ворогу стріляти не понарошку.
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25.08.2021 08:44 Відповісти
Бездарь вороватый и брехун, Германия аннексировала Чехию и что? Платит до сих пор.
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25.08.2021 08:34 Відповісти
У деда уже старческий маразм. Что толку играться в термины с аннексией / оккупацией?
Никто, кроме КНДР, Венесуелы и нескольких фриков Крым российским не признал.
То, что кацапы там себе считают аннексией - да говна им на лопате.
Мало ли, что они там себе считают?
******************************
По вопросу, что не стали защищаться.
Да не были мы тогда готовы. От слова совсем.
Тут вчера бойня на Майдане, овощ сбежал, все в ****.
Бойцы срочники в дубках, АК ни разу не видели, служба кое как.
Офицеры обжились в том Крыму.
Да поймали нас, короче.
В самый неподходящий момент.
***************
По Донбассу. Если бы добровольцы туда сразу не ломанулись кто с чем, ЗСУ тоже долго бы заряжало.
Хорошее было время, хоть и теперь трохы страшным вспоминается.
Всему сами учились походу.
Так и научились быстро.
забавно вспоминать теперь - в 14-м все резко стали книжниками. Кто втыкнулся в телефон, сидя на бауле в разномастной снаряге - наверняка сидит читает очередную инструкцию по разборке
ЗУ-22-2 или тактике работы малых разведывательных групп, или инженерке ))
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25.08.2021 08:35 Відповісти
Надо же...Папа Украинской Олигархии слово пробурчал... Кучма назвав "парадоксальні" причини окупації Криму і війни на Донбасі: У першому випадку Україна не стала захищатися, у другому - перейшла до опору - Цензор.НЕТ 6627
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25.08.2021 08:36 Відповісти
вот же дэбил старый. аннексия Крыма настала когда в Украине ещё при власти был бандюковощь. а на СНБО через несколько дней кое-кто гавкал, что "ни один танк не должен выйти из казармы".
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25.08.2021 08:38 Відповісти
Вже й діти знають, що Крим відхопили, бо зрада серед військових і чиновників у Криму була тотальною. Що ж цей кучма не став тоді допомагати чинити опір? Теж концерти давав?
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25.08.2021 08:41 Відповісти
Тут фишка в другом...Даля Гибаускайте сказала...не я...
Украине повезло,что 8 июня 2014 года президентом стал Порошенко...
Ольга ********* сказала больше...Все кто угодно лишь бы не Порошенко...
Разница между ними? Грибаускайте Политик...,Мымра Мавзолейная ********* даже не журналист...,хтя высказались одинаково...,Порошенко похоронил НоВОРроссю Путлера от Харькова до Одессы... Кучма назвав "парадоксальні" причини окупації Криму і війни на Донбасі: У першому випадку Україна не стала захищатися, у другому - перейшла до опору - Цензор.НЕТ 8837и это исторический факт...,иначе бы ********* не воняла до сих пор своим Маразмом
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25.08.2021 08:43 Відповісти
... оккупация Крыма произошла потому, что Украина не стала защищаться, а война на Донбассе началась потому, что мы начали отвечать оккупантами, перешли к сопротивлению. Источник: https://censor.net/ru/n3284368

Дискусійне питання... Обороняючи територію Криму, Україна вступала в прямий конфлікт з Рашкою, оскльіки там базувалися на підставі договору її орки. Враховуючи очевидну перевагу у ворога, зраду на всіх рівнях у владі і в арміїї в Криму, шансів в України тоді було, як в Грузії в 2008р... Ху..ло отримав від ради федерацій дозвіл на вторгнення на територію України, що автоматично розв'язувало їм руки(
В Донецькій і Луганській області була зовсім інша історія, там наша армія стикнулася з "их там нет" і змогла чинити спротив. Але судячи по війні, яку запустила далі Рашка, то в Криму було би кратно більше жертв з нашої сторони. Кацапи готові були воювати на всі території, руйнувати і вбивати все і вся.
Для відкритої війни з Рашкою в Криму в України не було реально ресурсів, не кажучи вже про можливість застосування ядерної зброї (Ху..ло вихвалявся, що дав наказ привести ядерну зброю в бойову готовність)...
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25.08.2021 08:44 Відповісти
Индюкович 9 ноября 2013 срочно вылетел в Сочи на допрос с Путлеру...плешивый мариновал Витька дважды ну сидимого 4 часа....,в итоге Индюк вышел от Путлера с договором на 3 миллиарда джолларов наличкой,которые банк "Россия" Курченко перечислил не на Казначейство Украины,а на счет сына Индюка, Александа Януковича....,типа Саши Стоматолога
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25.08.2021 08:50 Відповісти
Крымский гарнизон был около 20 000 солдат и офицеров во главе с предателем адмиралом Березовским...17 000 из них сдались без боя...Не гони пургу...
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25.08.2021 09:04 Відповісти
Все выезды и воинские части были заблокированы танками и БТРами Хмырями Путлера...а из окон казарм ты можешь стрельнуть разве что по Чайкам в море...
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25.08.2021 09:24 Відповісти
Не знаешь - не говори.
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25.08.2021 09:53 Відповісти
Респект, ув.Михайло Ганжа: очень реалистичные, ясные и логичные суждения по крайне сложной проблеме.
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25.08.2021 11:51 Відповісти
Не забывайте о моральном состоянии бойцов. Их семьи за забором. В заложниках. По периметру сидели, держали оборону местами несколько недель. Но запугивание, отсутствие единой системы управления, предательства, подкупы кацапами, массовая агитация, боязнь первыми открыть огонь во вчерашних братьев, и общая бесперспективность глухой обороны - сделали свое дело. Кто должен был начинать боевые действия? Реально готовых было 2-3 тысячи. Я помню апрель 14 Мариуполь и как боялись ВСУ открывать огонь по бандитам лезущим в части и к складам вооружения. Когда парнишка впервые открыл огонь в 20-х числах и ранил нападавшего, а остальных задержали менты (правда вскоре отпустили) - это было как гром среди белого неба. В Донецке 2 из 4 частей нацгвардии сдались вместе с оружием просто от пропаганды и толп местных под заборами частей. Одни чисто символически хоть постреляли в небо пол часа, а часть, охраняющая ДКЗХИ, а это неполный батальон, просто отдала оружие и склады с боеприпасами на одних уговорах.
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26.08.2021 00:34 Відповісти
кацапы были готовы стрелять, поскольку официально нарушили все законы рф и международные договора, ну, Х#йло - и так вне закона, послал всех без официального приказа, страховался, ***** же, и кацапские дебилы пошли. наши - нет.
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25.08.2021 12:00 Відповісти
Кстати, Путлерские шакалы уже в летом 2014 года требовали от Порошенко выплатиь 3 миллиада долларов взятки Индюковича....Хмыри позорные,это бабло Александр Янукович вернул банку "Россия" Курченко 20 февраля 2014 года....,именно в этот день Оба Януковича удрали на РАБссию...
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25.08.2021 09:00 Відповісти
Лучше бы держал язык там , где и предыдущие 7 лет . Нужно быть тупорылым клоуном , чтобы не понимать роль лишнехромосомного флота вместе с лишнехромасомными братскими человечками в Крыму . То есть Проффессор со своей камарильей подписавшие харьковские соглашения не при делах ? Слабо этих му..дков назвать предателями ? Или отец украинской олигархии аккуратно подлизывает зеленке ?
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25.08.2021 09:07 Відповісти
Кучма после 2004 года никуда из политики не уходил даже на 5 минут...
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25.08.2021 09:10 Відповісти
Шедеврально остроумный афоризм о роли "отставного" Кучмы, который вместо пенсионерской рыбалки интригует и влияет на политику, почти как кардинал Ришелье. Только тот кардинал, будучи утонченным аристократом, одевался в одежду красивых изысканных цветов, а селянский колхозник Кучма предпочитает "маскировочный" серый цвет.
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25.08.2021 11:56 Відповісти
Белый и пушистый Кучма. Кучма назвав "парадоксальні" причини окупації Криму і війни на Донбасі: У першому випадку Україна не стала захищатися, у другому - перейшла до опору - Цензор.НЕТ 758
"Кучму - Геть!"
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25.08.2021 09:13 Відповісти
Чума ещё один ,,большой деятель'' за 10лет разворовал страну ,,папа ''олигархии,вместе с мертвечуком сделал наследником Яну овоща,с зятьком пинчуком(гадит до сих пор)способствовал приходу зелёного дурачка.Рассуждает...тьфу,зла не хватает.
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25.08.2021 09:14 Відповісти
Ти прів до влади Януковича, ти знав кого ти тягнеш до влади! Крим та Донбас то є прямі наслідки твоєї продажності.
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25.08.2021 09:33 Відповісти
До влади привели вибори. За кого ти голосував тоді ? За Януковича або за Тимошенко?
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25.08.2021 09:57 Відповісти
ты... козел старый, еще за все свои делишки не ответил.....
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25.08.2021 09:36 Відповісти
верная заява.
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25.08.2021 15:35 Відповісти
Любому человеку в 2014г., кто следил за политикой, было понятно, что в условиях повальной сдачи в Крыму военнослужащих, работников милиции и СБУ российским оккупантам зашитить Крым было уже невозможно. К тому же с конца февраля 2014г фактически до мая 2014 г. руководство и многие командиры ВСУ фактически, изподтишка саботировали все распоряжения и решения новой власти. Вопрос другой почему эти саботажники фактически не понесли ответственности? Все почему -то избегают говорить правду по этому вопросу, постоянно выгораживая этих саботажников-предателей, возлагая вину на политическое руководство старны в это непростое время.
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25.08.2021 20:40 Відповісти
Как-никак, а он на Тузле показал, как нужно разговаривать с ВВП
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25.08.2021 21:32 Відповісти
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