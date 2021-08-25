У США почастішали випадки зараження "дельта"-штамом коронавірусу серед повністю вакцинованих людей, - дослідження

У США збільшилися випадки зараження штамом "Дельта" серед повністю вакцинованих людей. Про це йдеться у звіті Центрів з контролю і профілактики захворювань США (CDC).

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Reuters.

Приблизно 25% випадків зараження SARS-CoV-2 серед мешканців округу Лос-Анджелес, де зафіксовано поширення штаму "Дельта", відбулися у повністю вакцинованих жителів з травня по 25 липня. Ці дані, опубліковані в щотижневому звіті CDC показують зростання так званих "проривних" інфекцій серед повністю вакцинованих осіб.

Ці цифри стосуються понад 43000 зареєстрованих випадків зараження серед жителів округу Лос-Анджелес у віці від 16 років і старше. З них 10 895, або 25,3%, відбулися у повністю вакцинованих осіб, 1431, або 3,3%, у частково вакцинованих осіб і 30 801, або 71,4%, у невакцинованих осіб.

Водночас у звіті йдеться, що вакцини захищають людей від важких випадків захворювання. Згідно з дослідженням, 3,2% повністю вакцинованих осіб, інфікованих вірусом, були госпіталізовані і тільки 0,05% були госпіталізовані у відділення інтенсивної терапії. Також 0,25% були поміщені на штучну вентиляцію легенів.

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Серед невакцинованих осіб 7,5% були госпіталізовані, 1,5% були поміщені у відділення інтенсивної терапії і 0,5% потребували апаратів штучної вентиляції легенів.

На додаток до даних округу Лос-Анджелес, CDC у вівторок опублікував оновлену інформацію про дослідження HEROES серед медичних працівників. Воно показало значне зниження ефективності вакцини серед вакцинованих медиків у восьми штатах.

Згідно зі звітом, ефективність вакцини в період дослідження, коли переважав штам "Дельта", впала до 66%. 91% ефективності вакцини фіксували до появи цього штаму.

Нагадаємо, що в Ізраїлі вакцинуватимуть третьою дозою людей від 30 років. Щеплення можна отримати через п'ять місяців після другої дози.

Раніше повідомлялося, що у США повністю схвалили вакцину Pfizer для людей старше 16 років. Це свідчить про безпеку вакцини.