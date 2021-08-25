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В Україні за добу від COVID-19 померли 20 осіб, зафіксовано 727 нових випадків зараження, 382 людини одужали

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

В Україні за добу від COVID-19 померли 20 осіб, зафіксовано 727 нових випадків зараження, 382 людини одужали

Станом на ранок середи, 25 серпня, в Україні зафіксовано 727 нових випадків захворювання на коронавірус COVID-19, одужали 382 людини, померли 20.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба МОЗ України у Facebook.

"За добу 24 серпня 2021 року в Україні зафіксовано 727 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 46, медпрацівників – 10)", - йдеться в повідомленні.

Так, за минулу добу було госпіталізовано 682 людини, зафіксовано 20 летальних випадків, одужали 382 людини.

За весь час пандемії в Україні захворіли - 2 276 590 осіб, видужали - 2 202 160 осіб, летальних випадків - 53 521, проведено ПЛР-тестів - 11 857 352.

Також повідомляється, що за останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в м.Києві (109), Одеській (62), Запорізькій (62), Тернопільській (57) і Чернівецькій (55) областях.

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Нагадаємо, напередодні, 24 серпня повідомлялося про 692 нові випадки інфікування і 27 летальних випадків.

Автор: Наталя Джума
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- Уявіть собі картину - інфекційне відділення лікарні. Хворі на коронавірус лежать у двох палатах. Одна фінансується «95-м кварталом», а друга - «Рошен»… Питання - «Яку палату виберуть «73% зебілів»?...
- Якщо выберуть палату "кварталу", то їм розкажуть про те, що голі стіни тому, що все украв «Петя», щоб заробить і «піариться»… При цьому їм будуть натякать, що за невеликі гроші можуть добитися переводу в палату Феофанії…. Якщо выберуть палату "Рошен", то будуть постійно нить, що умови могли-б, буть і кращими, і, взагалі, це все - «піар»!...
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25.08.2021 08:33 Відповісти
Проте ніхто з хворих на ковід ще не відмовився від кисневого концентратора на підставі того, що він від Порошенка.... мабуть хворіють на ковід лише патріоти та "порохоботьі"В Україні за добу від COVID-19 померли 20 осіб, зафіксовано 727 нових випадків зараження, 382 людини одужали - Цензор.НЕТ 1391
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25.08.2021 08:55 Відповісти
В інфекційному відділенні лікарні:
- Лікарю, а мене до апарату штучної вентиляції легень, підключать?
- Навіщо? Ви ж на Водохрещу і Паску у храм московський ходили, сповідувались, говіли… Вам Бог допоможе…
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25.08.2021 09:06 Відповісти
 
 