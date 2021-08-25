За добу в Україні від COVID-19 прищепили понад 20,7 тис. осіб, - МОЗ

Від початку прищеплювальної кампанії в Україні одне щеплення від COVID-19 отримало понад 5 млн осіб. За минулу добу вакциновані понад 20,7 тис. осіб.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я України в Facebook.

"20 739 осіб вакциновані проти COVID-19 за добу 23 серпня 2021 р. Одну дозу отримали 8272 людини, повністю імунізовані - 12467 осіб", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що протягом доби працювали 254 мобільні бригади, 821 прищеплювальний пункт, 301 центр вакцинації.

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За даними Міністерства охорони здоров'я, від початку вакцинальної кампанії щеплено – 5 108 074 людини, з них отримали одну дозу – 5 108 072 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 3 192 128 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 8 300 200 щеплень.

Докладніше про захворюваність та вакцинацію від COVID-19 - за посиланням: https://bit.ly/2Rr4iW5.

"Вакцинація - це єдиний ефективний спосіб захистити себе від коронавірусної хвороби", - додали у відомстві.