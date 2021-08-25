Під час президентства я недооцінив дві речі - залишки московської агентури в політикумі і потенціал громадянського суспільства, - Кучма

Другий президент України Леонід Кучма назвав два важливі моменти, які він недооцінив за часів перебування на посаді глави держави.

За його словами, це нашпигованість нашого політикуму залишками московської агентури і потенціал українського громадянського суспільства. Як інформує Цензор.НЕТ, слова Кучми цитує Українська правда.

"Якщо брати не конкретні вчинки і рішення, а більш загальний, стратегічний план, то були дві важливі речі, які я недооцінив. Перша - це нашпигованість нашого політикуму залишками московської агентури - і прямих "гебістів", і агентів впливу ... Друга - це потенціал українського громадянського суспільства. Воно вже давно випереджає владу, доводячи це в найгостріші моменти сучасної історії, але вперше я відчув цю зрілість і цю енергію в дні Майдану", - сказав Кучма.

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