Під час президентства я недооцінив дві речі - залишки московської агентури в політикумі і потенціал громадянського суспільства, - Кучма
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Другий президент України Леонід Кучма назвав два важливі моменти, які він недооцінив за часів перебування на посаді глави держави.
За його словами, це нашпигованість нашого політикуму залишками московської агентури і потенціал українського громадянського суспільства. Як інформує Цензор.НЕТ, слова Кучми цитує Українська правда.
"Якщо брати не конкретні вчинки і рішення, а більш загальний, стратегічний план, то були дві важливі речі, які я недооцінив. Перша - це нашпигованість нашого політикуму залишками московської агентури - і прямих "гебістів", і агентів впливу ... Друга - це потенціал українського громадянського суспільства. Воно вже давно випереджає владу, доводячи це в найгостріші моменти сучасної історії, але вперше я відчув цю зрілість і цю енергію в дні Майдану", - сказав Кучма.
Будь ласка, зачекайте...
Идея его предвыборной компании была примерно такая: "хотите в Рашку, хотите шоб ваших детей отправляли воевать в Чечню? Тогда голосуйте за вождя красножопых".
А кроме Симонеко, тогда еще была Витренко у которой рентиг был больше. И был еще Черновол которого благополучно отправили на тот свет
Не понимать империалистическую сущность россии - это "сприяв россії в її агресії проти України"?
Укреплять и множить экономические связи с россией, вместо создания конкурентоспособной продукции и выход на мировые рынки - это "сприяв россії в її агресії проти України"?
А кто тогда "сприяв"? Рыги? Плоть от плоти которых является Кучма ...
Кучма - ярчайший представитель красного (совкового) директората. Для которых завод - это его жизнь. И затевая приватизацию, он наивно полагал, что новые хозяева будут относиться к заводу так же как и он. На деле все оказалось, мягко говоря, не так.
Кроме того, Кучма - это ребенок "госплана". Когда не болит голова о реализации готовой продукции. Создание конкурентоспособной (на мировых рынках) продукции - это для него темный лес.
Статистика манипулятивна. Если сравнивать с говном, то и болото вполне.
До етого он был никто в буквальном смысле, хан лаптей даже не подозревал о его существовании.
с какой стати Кучме мертвечука было назначать главой администрации,
а там и Лолита подтянулась к власти как член СДПУ (о)
а, якби дооцінив, то не створив би
еге ж
Московські агенти призначили Медведчука головою АП ,а Лєонідданілич нічого й не підозрював !
І Владімірссанич не знає нічого про зв'язки Єрмака.Шо за Єрмак ? Звідки він взявся ???
Первым признаком реального краха коррупционно-олигархической системы власти в стране должно было стать уголовное преследование этого «почтенного пенсионера». А раз он всё ещё раздаёт интервью, значит система цела и невредима.
Строил как умел.