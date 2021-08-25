Кучма не відповів на питання, чи вбивця Путін, і порекомендував не ставити його Зеленському: Йому ще вести переговори, а ціна ефектної образи буде реальною
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Другий президент України Леонід Кучма закликав журналістів не ставити Володимиру Зеленському питання про те, чи вбивця Путін, оскільки нинішньому президенту України ще доведеться вести переговори з російським лідером.
Як інформує Цензор.НЕТ, так він відповів на запитання "Української правди", що американський лідер Джо Байден назвав Путіна вбивцею, а чи назвав би його так сам Кучма.
Тільки не ставте це питання чинному президенту. Або ще комусь із його оточення. Не провокуйте тих, кому доведеться ще вести перемовини з Путіним. А вести їх таки доведеться", - відповів він.
За його словами, ціна "ефектної" образи "буде реальною, причому заплатить її не той, хто схотів би так голосно пропіаритися, а хтось із наших хлопців, який потрапить під обстріл на лінії фронту того ж дня".
"Бо на "передку" вже давно склали народну прикмету: у Москві образилися – на Донбасі стріляють", - пояснив Кучма.
Кучма також сказав, що на його думку, так когось називати "можна лише у обличчя", а коли "просто кидаються гучними словами – це їх лише знецінює".
Він нагадав, що, назвавши Путіна вбивцею, Байден майже одночасно запросив його на зустріч, де "приязно розмовляв і тиснув руку". "В нас такої можливості не буде", - підсумував Кучма.
Як повідомлялося, раніше Байден заявив, що вважає Путіна "вбивцею". Своєю чергою Путін відповів: "Хто обзивається, той так і сам називається".
Будь ласка, зачекайте...
Цинизм этого блазня рыжего зашкаливает !
А Крым чей?
Политик должен сначала думать, а потом говорить.
И тем более не должен бросаться словами только потому, что это кому-то нравится.
А больше никакие переговоры Путин с Зеленским вести не будет!