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Байден (2313) Кучма (485) Путін (21421)

Кучма не відповів на питання, чи вбивця Путін, і порекомендував не ставити його Зеленському: Йому ще вести переговори, а ціна ефектної образи буде реальною

Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні

Кучма не відповів на питання, чи вбивця Путін, і порекомендував не ставити його Зеленському: Йому ще вести переговори, а ціна ефектної образи буде реальною

Другий президент України Леонід Кучма закликав журналістів не ставити Володимиру Зеленському питання про те, чи вбивця Путін, оскільки нинішньому президенту України ще доведеться вести переговори з російським лідером.

Як інформує Цензор.НЕТ, так він відповів на запитання "Української правди", що американський лідер Джо Байден назвав Путіна вбивцею, а чи назвав би його так сам Кучма.

Тільки не ставте це питання чинному президенту. Або ще комусь із його оточення. Не провокуйте тих, кому доведеться ще вести перемовини з Путіним. А вести їх таки доведеться", - відповів він.

За його словами, ціна "ефектної" образи "буде реальною, причому заплатить її не той, хто схотів би так голосно пропіаритися, а хтось із наших хлопців, який потрапить під обстріл на лінії фронту того ж дня".

"Бо на "передку" вже давно склали народну прикмету: у Москві образилися – на Донбасі стріляють", - пояснив Кучма.

Кучма також сказав, що на його думку, так когось називати "можна лише у обличчя", а коли "просто кидаються гучними словами – це їх лише знецінює".

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Він нагадав, що, назвавши Путіна вбивцею, Байден майже одночасно запросив його на зустріч, де "приязно розмовляв і тиснув руку". "В нас такої можливості не буде", - підсумував Кучма.

Як повідомлялося, раніше Байден заявив, що вважає Путіна "вбивцею". Своєю чергою Путін відповів: "Хто обзивається, той так і сам називається".

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+44
Он не прав! А ты мудак и терпила!
Он был бы прав, если бы речь шла про цивилизованные страны. В случае с Рашкой - они уважают только силу, а когда начинают перед ними пресмыкаться стараются унизить еще больше!
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25.08.2021 09:08
+37
Сьогодні у Чучми бенефіс?
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25.08.2021 09:03
+34
Старый идиот. В мацкве уже 7 лет обижаются. Вчера убит воин ВСУ. Обиделись кацапы наверное. Подонок лживый.
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25.08.2021 09:07
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Второй пошёл за Зе оно первой
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25.08.2021 10:42 Відповісти
"просто перестать говорить о кацапских преступлениях" как будто их и не было.
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25.08.2021 10:43 Відповісти
Кучмо - трусливая тварь , так как боится не за нас с Вами , а за бизнес своего зятя Пинчука с паРашец!!
Цинизм этого блазня рыжего зашкаливает !
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25.08.2021 10:52 Відповісти
что-то естью а еще и убийство Гонгадзе
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25.08.2021 18:10 Відповісти
..кучма тварь, это оно падло практически создало олигархат.
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25.08.2021 11:01 Відповісти
именно этот контрацептив породил олигархат в Украине, сделав одним из олигархов своего зятя. именно он виноват что мы остановились в движении в ЕС и НАТО, когда прибалтика и страны бывшего соцблока летели туда на всех парах. московия купила его дешевым газом, который он и олигархи перепродавали в Европу по рыночной цене, и ложили деньги в свой карман, и поэтому не было ни прозападных реформ, ни реальной интеграции с Западом, ни борьбы с коррупцией, которая расцвела при чучме как клумба в ботаническом саду. советы он теперь расдает. иди на х.... со своими советами!
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25.08.2021 11:02 Відповісти
Чтобы не оскорбить Дьявола нужно снять крестик. Хотите договориться с Дьяволом, забудьте про Бога. На двух стульях усидеть не получится.
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25.08.2021 11:17 Відповісти
именно это он и делал все 10 лет при власти. на словах провозглашал движение страны на Запад, а сам топтался на месте, оставаясь в орбите влияние мокшангской козломордии. для всех очевидно чем такая попытка усидеться на двух сульях закончилась для страны. война, оккупированные терриотрии, полтора миллионов беженцев, экономика в состоянии близком к катастофическому, еще более бедное население, ужасающая коррупция, от ЕС и НАТО мы так же далеки как и раньше.....
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25.08.2021 11:38 Відповісти
А зачем Зеля вообще переговоры с Пулером ведёт, если он не знает убийца Путлер или нет? Вести с Путлером переговоры должен достойный боец.
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25.08.2021 11:49 Відповісти
Кучма і Литвинов вбивці Гонгадзе, тому ніколи не визнає Путіна вбивцею
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25.08.2021 11:50 Відповісти
Кучма не відповів на питання, чи вбивця Путін, і порекомендував не ставити його Зеленському: Йому ще вести переговори, а ціна ефектної образи буде реальною - Цензор.НЕТ 6291

Кучма не відповів на питання, чи вбивця Путін, і порекомендував не ставити його Зеленському: Йому ще вести переговори, а ціна ефектної образи буде реальною - Цензор.НЕТ 3666
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25.08.2021 12:03 Відповісти
Ладно, не будем это спрашивать.
А Крым чей?
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25.08.2021 12:09 Відповісти
переговоры имеет смысл вести в случае постоянных успехов в преодолении вражеской оккупации и освобождении своих территорий, захвате в плен "ихтамнетов" и т.д. и т.п., вести переговоры при отсутствии этих условий - заигрывать с врагом и готовить капитуляцию, при этом называть ВВХу убийцей канечно нельзя
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25.08.2021 12:36 Відповісти
Данилычу лайк.
Политик должен сначала думать, а потом говорить.
И тем более не должен бросаться словами только потому, что это кому-то нравится.
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25.08.2021 12:55 Відповісти
Какие еще переговоры вести Зеленскому с Путиным? О капитуляции Украины? Так Путин капитуляцию примет, даже если Зеленский его в глаза будет называть убийцей и ******!
А больше никакие переговоры Путин с Зеленским вести не будет!
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25.08.2021 15:28 Відповісти
всё верно сказал.
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25.08.2021 15:32 Відповісти
Кучма "тєрпіла"
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25.08.2021 20:35 Відповісти
Так Кучма сам вбивця, на його руках кров Гонгадзе, а ***** і так усім зрозуміло ким є - шизофренік і послідовник Сталіна.
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26.08.2021 06:29 Відповісти
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