Україні знадобиться до 20 років роботи для інтеграції в ЄС. Ви не підходите під вимоги членства, - президентка Естонії Кальюлайд
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Президентка Естонії Керсті Кальюлайд зазначила, що Європейському Союзу варто було б бути сміливішими в питанні розширення, проте Україні необхідно "ще 20 років роботи" для готовності до членства.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона заявила в інтерв'ю "Європейській правді".
"Я би хотіла, щоби Євросоюз був сміливішим у питанні розширення. Потрібне якесь рішення для Східних партнерів: чи ми пропонуємо їм повноцінне членство, чи створюємо новий формат для трьох держав, які мають амбіції (України, Молдови, Грузії. - Ред.)", - зазначила Керсті Кальюлайд.
Президентка Естонії додала, що сама є прихильником просто розширення, але це забере дуже багато часу.
"Вступ до ЄС має купу умов. І, відверто, жодна з ваших держав не виконує критерії членства. Вам знадобиться із 20 років роботи, доки ви дійдете цієї готовності… Всі три країни мають проблеми із судами. Ви не підходите під вимоги членства в ЄС!" - наголосила Кальюлайд.
За її словами, Україні, Молдові та Грузії, можливо, допоміг би на євроінтеграційному шляху певний проміжний етап, а їхні економіки вже й зараз інтегруються з економікою ЄС.
"Ми готові допомагати цим змінам, але роботу виконувати вам. І це важка робота", - наголосила президентка Естонії.
Будь ласка, зачекайте...
Получила задание в кремле демотивировать прогрессивную общественность стран-мучениц, которые истекают кровью и терпят лишения в борьбе с средневековым монстром.
Пинка под зад таким...
PS. Суды ей не те для НАТО. Можно подумать в Турции суды европейского покроя...
Источник: https://censor.net/ru/n3284392
Прослеживается влияние русского мужа.
При всій повазі до пані президента Естонії, хотілось би почути порівняння вимог ЄС до Естонії і до України. Коли приймали балтійські країни в НАТО і ЄС то навіть 10-ї частини тих вимог, які зараз висуваються до України, їм не висували. А коли Європа давала їм безвізовий режим, то єдиною вимогою було введення візового режиму з Росією і країнами СНД.
Пригадую, коли у них запрацював безвіз з ЄС, то Кравчук сказав, що і йому пропонували на таких умовах дати безвіз, але ж "ми не могли різати по живому".
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Ну про "наивного мальчика" и про "сейчас он уже что-то понимает", конечно, весьма забавно. Пан гарант как был совком до мозга костей, которому чуждо, непонятно и незнакомо все украинское так им и остался. Чутка только подправили публичную риторику и тексты выступлений. Выборы, как я понимаю, решили выигрывать старым проверенным способом Кучмы образца 1999 года, где спарринг-партнером будут похоже таки пропихивать товарища Бойко (благо с Левочкиным у ОП полное взаимопонимание и плодотворное сотрудничество). В остальном же, как говорится в одной древней мудрой книжке - "по плодам узнаете их". И вот с делами (плодами) что-то не густо от слова совсем. Даже сегодняшнее празднование юбилея, как правильно отметили выше, прошедшее вполне в стиле "Армия. Мова. Вiра" успешно поюзало для пиара "величайшего лидера современности" лишь достижения времен его предшественника, которого он даже не смог/захотел упомянуть в своей речи во время перечисления всех президентов. Ну и про то, что на самих мероприятиях к празднику команда гаранта нехило так попилила напоминать я думаю тоже не стоит.
https://ukraine.d3.ru/z-dnem-nezalezhnosti-********-2188863/?sorting=rating
Я не великий фанат, щоб Президента Україні отак вербально лупцювали, але що можна вдіяти, якщо до нього по-іншому не доходе? Може, хоч таким чином щось зсунеться з мертвої точки у його броньованому мозку...
Ми, якщо виживемо, станемо міцніші та кращі, а от чи буде існувати ЄС через 20 років - велике питання.
Деякі їбаньки думають що ми все такі ж дурні як і 30-20 років тому, але це не так - люстерка та буси навряд чи тепер затьмарять нам розум, та й не осли ми які будуть бігти за морквиною на вудилищі.
А вирішити територіальні проблеми неможливо без чисельної та технологічно переважаючої армії.
Для забезпечення такої армії потрібна економіка відповідного рівня, яка здатна самостійно або в кооперації виробляти ******* озброєння в кількості достатньому для потреб армії та резерву. Мало того, вона повинна забезпечувати не тільки армію,а й самих виробників зброї, як матеріально так і фінансово. Більше того, на одному рівні з забезпеченням озброєнням армії стоїть і харчове забезпечення та медицина з освітою. Це все складові загальної безпеки держави.
В свою чергу, неможливо побудувати розвинену та ******* економіку в суспільстві де, держава створює соціально-економічні привілеї для окремої касти недоторканних. Суспільство в якому левова частка суспільних благ та свобод перерозподіляється між невеликою кількістю особливообдарованих панів та пань ніколи не матиме ні можливостей, ні стимулів для створення реально незалежної країни, а всі питання територіальної цілістності буде перекладати на міфічні міжнародні структури.
То ж, для того аби на щось в світі висловлювати якісь притензії спочатку потрібно створити ******* суспільство, яке в свою чергу створить економіку здатну для забезпечення територіальної цілістності. І дурень той, хто думає що, ворог буде на все це спокійно дивитися. Ще більший дурень той, хто надіється на бажання благородних панів та пань побудувати таке суспільство. Тут наші благородні повністю солідарні з ворогом.
Тому, 20 років для мене виглядають дуже оптимістичними сроками.
ментореформированной полиции, а им нужно, чтобы свежатина, да добровольно и с песнями.
Эстонию, как и все пост совковые страны, в то время принимали быстро даже
не совсем отвечающим критериям для того что бы побыстрей развалить
союз и не дать возможности реванша совку. Если бы в девяностых Украина
была немного пошустрее (умнее) были бы и мы уже в Евросоюзе и НАТО.
вы Ылитное быдло, голосовавшее за олигарха рошена, потому, что с такими предъявами только пороховата тут бегает срет, видите только то, что хотите видеть. реальность - это не про вас.
"Гибель народу без Слова Божия"(с)
Один в один "матеріали_XXVII_з'їзду КПРС". Але проблема криється в тому, що розруха не в туалетах, а в головах. Сталий тип існуючих відносин, звички, традиції та загальні погляди на речі, які панують в українському суспільстві, і від яких ніхто не збирається відмовлятися, саме і є тим гандікапом, як що не неподоланою перешкодою на шляху до європейської спільноти. Можна, навіть, припустити, що ніякого "шляху_до_Європи" не існує взагалі, на кшталт "вєсіт_груша_нєльзя_скушать".
1. Викинути "совок" з голови. (Його ще в головах ой як багато в Україні)
2. Корупція.
3. Судова система , причому вся.
4. Переловити всіх шпигунів і перевішати всіх москалів.
5 Іт.д.
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