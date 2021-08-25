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євроінтеграція (427) Естонія (1028) членство в ЄС (925) Кальюлайд Керсті (59)

Україні знадобиться до 20 років роботи для інтеграції в ЄС. Ви не підходите під вимоги членства, - президентка Естонії Кальюлайд

Новини Цензор.НЕТ Політика України Економіка

Україні знадобиться до 20 років роботи для інтеграції в ЄС. Ви не підходите під вимоги членства, - президентка Естонії Кальюлайд

Президентка Естонії Керсті Кальюлайд зазначила, що Європейському Союзу варто було б бути сміливішими в питанні розширення, проте Україні необхідно "ще 20 років роботи" для готовності до членства.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона заявила в інтерв'ю "Європейській правді".

"Я би хотіла, щоби Євросоюз був сміливішим у питанні розширення. Потрібне якесь рішення для Східних партнерів: чи ми пропонуємо їм повноцінне членство, чи створюємо новий формат для трьох держав, які мають амбіції (України, Молдови, Грузії. - Ред.)", - зазначила Керсті Кальюлайд.

Президентка Естонії додала, що сама є прихильником просто розширення, але це забере дуже багато часу.

"Вступ до ЄС має купу умов. І, відверто, жодна з ваших держав не виконує критерії членства. Вам знадобиться із 20 років роботи, доки ви дійдете цієї готовності… Всі три країни мають проблеми із судами. Ви не підходите під вимоги членства в ЄС!" - наголосила Кальюлайд.

За її словами, Україні, Молдові та Грузії, можливо, допоміг би на євроінтеграційному шляху певний проміжний етап, а їхні економіки вже й зараз інтегруються з економікою ЄС.

Також читайте: Україна навряд чи приєднається до ЄС і НАТО в найближчому майбутньому, - Козак

"Ми готові допомагати цим змінам, але роботу виконувати вам. І це важка робота", - наголосила президентка Естонії.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+37
Она права - феодальные суды неприемлемы в современном обществе.
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25.08.2021 09:55
+30
ХЗ....через 20 лет может и Еврозоюза никакокого не будет....
Сліпий казав - ПОБАЧИМ.....
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25.08.2021 09:51
+24
Цікаво.. А коли приймали Болгарію.. Їй скільки років треба було для інтеграції 50? І нічого прийняли
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25.08.2021 09:59
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А ты узнай сколько в Эстонии ватников, или в Германии, что то они не уезжать не умирать не спешат !
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26.08.2021 07:03 Відповісти
Видя что творит осел оманский и агент фсб , то я бы на её месте сказал что нужно лет 100 не меньше. А ещё три года для напившостого . И ещё ,кто мне скажет , в какой стране мира на день независимости делают ПЛАТНЫЙ КОНЦЕРТ? Кацапов не называть.
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25.08.2021 12:10 Відповісти
Агент пуйла.
Получила задание в кремле демотивировать прогрессивную общественность стран-мучениц, которые истекают кровью и терпят лишения в борьбе с средневековым монстром.
Пинка под зад таким...
PS. Суды ей не те для НАТО. Можно подумать в Турции суды европейского покроя...
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25.08.2021 12:12 Відповісти
"Это было несправедливым отношением к великому русскому языку с моей стороны"
Источник: https://censor.net/ru/n3284392

Прослеживается влияние русского мужа.
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25.08.2021 12:21 Відповісти
"Вступление в ЕС подразумевает кучу условий".
При всій повазі до пані президента Естонії, хотілось би почути порівняння вимог ЄС до Естонії і до України. Коли приймали балтійські країни в НАТО і ЄС то навіть 10-ї частини тих вимог, які зараз висуваються до України, їм не висували. А коли Європа давала їм безвізовий режим, то єдиною вимогою було введення візового режиму з Росією і країнами СНД.

Пригадую, коли у них запрацював безвіз з ЄС, то Кравчук сказав, що і йому пропонували на таких умовах дати безвіз, але ж "ми не могли різати по живому".
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25.08.2021 12:13 Відповісти
Пока наших правящих интересует показуха, совок -- она права.
Україні знадобиться до 20 років роботи для інтеграції в ЄС. Ви не підходите під вимоги членства, - президентка Естонії Кальюлайд - Цензор.НЕТ 6611
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25.08.2021 12:16 Відповісти
здається, єдине, що він розуміє, - це те, що за кілька років житиме не тут, а десь на Московщині. Знов цілу годину жвендів, але так і не сказав, з ким ми воюємо і від кого захищаємось. За увесь тригодинний парад тільки закадровий коментатор разок згадав, що у нас російсько-українська війна.

* * *
Ну про "наивного мальчика" и про "сейчас он уже что-то понимает", конечно, весьма забавно. Пан гарант как был совком до мозга костей, которому чуждо, непонятно и незнакомо все украинское так им и остался. Чутка только подправили публичную риторику и тексты выступлений. Выборы, как я понимаю, решили выигрывать старым проверенным способом Кучмы образца 1999 года, где спарринг-партнером будут похоже таки пропихивать товарища Бойко (благо с Левочкиным у ОП полное взаимопонимание и плодотворное сотрудничество). В остальном же, как говорится в одной древней мудрой книжке - "по плодам узнаете их". И вот с делами (плодами) что-то не густо от слова совсем. Даже сегодняшнее празднование юбилея, как правильно отметили выше, прошедшее вполне в стиле "Армия. Мова. Вiра" успешно поюзало для пиара "величайшего лидера современности" лишь достижения времен его предшественника, которого он даже не смог/захотел упомянуть в своей речи во время перечисления всех президентов. Ну и про то, что на самих мероприятиях к празднику команда гаранта нехило так попилила напоминать я думаю тоже не стоит.

https://ukraine.d3.ru/z-dnem-nezalezhnosti-********-2188863/?sorting=rating
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25.08.2021 12:22 Відповісти
Ориентация на европейские ценности для нас безальтернативная. Разворот на восток или топтание на месте заведет нас в пропасть. Мы станем как Узбекистан или Гаити.
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25.08.2021 12:16 Відповісти
Про какие европейские ценности ты говоришь, про лгбт пропаганду и исламизацию Европы ? НАТО -да! А вот ЕС посмотрим будет ли существовать через 20 лет
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26.08.2021 07:08 Відповісти
Голосование за Пеннивайза было ошибкой...
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25.08.2021 12:18 Відповісти
Как я понимаю - вы имеете в виду нашего пиССюаниста?..
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25.08.2021 12:29 Відповісти
Прямо і без зайвої дипломатичності вліпила мокрою ганчірною прямо по морді Найвеличнішого. Ще лишилося Байдену зробити те саме за дебільні коментарі Зе про НАТО, і буде повний комплект ляпасів.
Я не великий фанат, щоб Президента Україні отак вербально лупцювали, але що можна вдіяти, якщо до нього по-іншому не доходе? Може, хоч таким чином щось зсунеться з мертвої точки у його броньованому мозку...
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25.08.2021 12:21 Відповісти
Ваші суди також всі корумповані і ніякої ж трагедії з цього не робиться.
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25.08.2021 12:33 Відповісти
20 років це не багато. це ще доволі лагідний прогноз. Маю побоюванян що Україна наврядчи пройде цей шлях в такий термін. Це ж треба докорінно змінити свідомість гродян у ставленні до закона, прав людини, національної самоідентифікації.
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25.08.2021 12:47 Відповісти
Україні знадобиться до 20 років роботи для інтеграції в ЄС. Ви не підходите під вимоги членства, - президентка Естонії Кальюлайд - Цензор.НЕТ 5283
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25.08.2021 12:51 Відповісти
Це та яка за браком ділдоходу, на вєліку каталась вздовж голого кордону з рашкою? Мм-ок..
Ми, якщо виживемо, станемо міцніші та кращі, а от чи буде існувати ЄС через 20 років - велике питання.
Деякі їбаньки думають що ми все такі ж дурні як і 30-20 років тому, але це не так - люстерка та буси навряд чи тепер затьмарять нам розум, та й не осли ми які будуть бігти за морквиною на вудилищі.
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25.08.2021 12:55 Відповісти
А хіба розбудова нормальної країни це, для ЄС чи НАТО?
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25.08.2021 13:39 Відповісти
Воно так і виходить - самим напевно швидше буде, адже обидва згадані союзи на часі є імпотентними структурами, ба більше там нас мають за дурнів і розказують що поляки та естонці то є боги на землі до яких нам ще срать і срать.
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25.08.2021 15:34 Відповісти
в Украине одна проблема -это суды, и она порождение КУМОВСТВА, в широком его понимании!...вот от нее если избавиться, большинство проблем отойдут сами...об этом все знают, но никто на ее устранение, НИКОГДА! не пойдет..Карма такая, Рок... Україні знадобиться до 20 років роботи для інтеграції в ЄС. Ви не підходите під вимоги членства, - президентка Естонії Кальюлайд - Цензор.НЕТ 9196
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25.08.2021 12:55 Відповісти
В Україні проблемою є сама держава. Держава, як орагнізація держпосадовців-бюрократів всіх рівней. І суди це, тільки одна з гілок цієї держави. Самі по собі вони нічого не варті. Їх сила тільки в тому що, їх рішення визнає вся організація бюрократів. І їх вона захищає та впровадить рішення в життя.
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25.08.2021 13:42 Відповісти
бюрократы и есть порождение КУМОВСТВА, как явления...ВР законы "дырявые" судьям для их же, бюрократов отмазки будущей пишет, по предложению и согласованию с теми же, но только "повыше" немного лишь, судьями...а дальше дело техники рук проворных, и никакого мошенництва!)))..если все это дерьмо не прибрать, тогда реальные кранты придут государству и это без вариантов даже....а для начала прецедентный суд ввести попробовать нужно, где за 2-3 "ошибки" в приговоре или решении судьи, в европейском суде найденных, судью такого на мыло, а шкуру на барабан!))...на нары или на дорожные работы, подсобником.. Україні знадобиться до 20 років роботи для інтеграції в ЄС. Ви не підходите під вимоги членства, - президентка Естонії Кальюлайд - Цензор.НЕТ 4860тогда изменится что то, а то эти господа-барины, чувство страха напрочь потеряли и берут, как последний день живут, земли под собой не чуя)) Україні знадобиться до 20 років роботи для інтеграції в ЄС. Ви не підходите під вимоги членства, - президентка Естонії Кальюлайд - Цензор.НЕТ 4860ели эту касту неприкасаемых, к чувство не привести, ничего хорошего в стране не будет...и не з\платой высокой, сегодня они еще и государству глупому доплачивать должны, что на такой клондайк посажены, бабки по легкому рубить, в гильотинным контролем международным сверху..... ))
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25.08.2021 17:17 Відповісти
2010 год не должен повторится...
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25.08.2021 13:12 Відповісти
20 років - великий термін . Через 20 років вже й Естонії може не існувати .
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25.08.2021 13:27 Відповісти
Ви дуже оптимістичні до глобального потепління. Інших екзестенціальних загроз Естонія не має.
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25.08.2021 13:44 Відповісти
20 лет это очень оптимистический сценарий. Кучма создал непобедимую олигархию в демократической обертке, которая позволяет брать кредиты
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25.08.2021 13:29 Відповісти
Аби мати претензію на вступ до ЄС чи НАТО ми маємо вирішити територіальні проблеми.
А вирішити територіальні проблеми неможливо без чисельної та технологічно переважаючої армії.
Для забезпечення такої армії потрібна економіка відповідного рівня, яка здатна самостійно або в кооперації виробляти ******* озброєння в кількості достатньому для потреб армії та резерву. Мало того, вона повинна забезпечувати не тільки армію,а й самих виробників зброї, як матеріально так і фінансово. Більше того, на одному рівні з забезпеченням озброєнням армії стоїть і харчове забезпечення та медицина з освітою. Це все складові загальної безпеки держави.
В свою чергу, неможливо побудувати розвинену та ******* економіку в суспільстві де, держава створює соціально-економічні привілеї для окремої касти недоторканних. Суспільство в якому левова частка суспільних благ та свобод перерозподіляється між невеликою кількістю особливообдарованих панів та пань ніколи не матиме ні можливостей, ні стимулів для створення реально незалежної країни, а всі питання територіальної цілістності буде перекладати на міфічні міжнародні структури.
То ж, для того аби на щось в світі висловлювати якісь притензії спочатку потрібно створити ******* суспільство, яке в свою чергу створить економіку здатну для забезпечення територіальної цілістності. І дурень той, хто думає що, ворог буде на все це спокійно дивитися. Ще більший дурень той, хто надіється на бажання благородних панів та пань побудувати таке суспільство. Тут наші благородні повністю солідарні з ворогом.
Тому, 20 років для мене виглядають дуже оптимістичними сроками.
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25.08.2021 13:30 Відповісти
Навіть у випадку, якщо Україна добровільно відмовиться від окупованих територій для ЄС та НАТО буде незрозумілою доцільність прийняття в співдружність країни, яка легко відмовляється від своїх територій.
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25.08.2021 13:37 Відповісти
Этож как это, уже угомосексуалились практически, уже и гей-парад провели с участием патологической соросятины под прикрытием менто реформированной полиции, а им нужно, чтобы свежатина, да добровольно и с песнями.
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25.08.2021 13:42 Відповісти
Спасибо, хоть честно сказала и думаю, что она права. Европа - это христианская цивилизация, а у нас 70 лет коммунизма было. Сколько нужно лет для ликвидации последствий 70 лет коммунизма? Точно не 30..., как бы не 100. 50, как думает Кальюлайд, это еще оптимистично...
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25.08.2021 13:45 Відповісти
Классическая психология оправданий неудачника и лентяя, чтобы ничего не делать.
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25.08.2021 14:51 Відповісти
Если вы житель штатов, то посодействуйте приему нас в ЕС. Через неделю ЕС содрогнется и может рассыпаться на кусочки. А вместе с ним и наша европейская перспектива. Нужна какая-то осбая программа для больших стран Восточной Европы типа Украины, Грузии, а в преспективе, вероятно и Белоруссии.
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25.08.2021 21:34 Відповісти
А у них шо, не было коммунизма ? Эстонцы точно так же были под совковой оккупацией ! Но путь в ЕС и НАТО они прошли очень быстро.
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25.08.2021 15:10 Відповісти
Эстония почти в ТРИ раза меньше времени была совковой - это раз.
Эстонию, как и все пост совковые страны, в то время принимали быстро даже
не совсем отвечающим критериям для того что бы побыстрей развалить
союз и не дать возможности реванша совку. Если бы в девяностых Украина
была немного пошустрее (умнее) были бы и мы уже в Евросоюзе и НАТО.
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25.08.2021 15:35 Відповісти
С чего это в три раза ? Эстония была в совке с 1940 по 1990 год. Украина - с 1920 по 1991. Причем не вся - западные области Украины были аннексированы совком только в 1939-м. То есть по факту почти столько же. Но вот суетиться надо было ещё в 90х - в этом ты абсолютно прав ! Если бы тогда взяли курс на ЕС - сейчас уже состояли бы в нём как Эстония.
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25.08.2021 16:33 Відповісти
Вычтите 4 года немецкой оккупации и учтите, что даже во времена СССР Прибалтику называли "полузападом" и ездили туда на экскурсии, что бы хоть немного приблизиться к западному образу жизни
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25.08.2021 21:27 Відповісти
Половина Германии была Совковой в окупации и что ??? почему она была взята в НАТО ?
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26.08.2021 04:40 Відповісти
Ну так ты сравнил масштаб государства, если отбросить политику, то масса технических требований, как например, как должна быть оборудована кухня общепита, будь то ресторан или кафе, огромное количество разных нюансов и стандартов ЕС, тем более это требует средств, которые могут лечь на собственника, в Эстонии 1.5 млн населения, а вас сколько миллионов, это к тому, что обем мероприятий для приведения инфраструктуры разного рода, для такой большой страны в разы выше, ЕС может указать какие лампы освещения использовать, или какой отравой тараканов травить, траснсопот, строительство... все по нормам и правилам.
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25.08.2021 18:56 Відповісти
В переводе с иезуитского. Вы еврогосподам нафиг не нужны, нужны опустевшие от вас земли.
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25.08.2021 13:48 Відповісти
тетка оптимистка. какие там 20 лет? уже 30 прошло и что? феодалы-олигархи только укрепляют свои позиции, успешно строя феодальное государство.
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25.08.2021 13:53 Відповісти
Голосуешь за зеленое убожество, а потом ноешь...
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25.08.2021 14:02 Відповісти
удивляют меня тебеподобные существа. откуда ты, убогое, можешь знать за кого я голосую? и голосую ли вообще за кого-нибудь?
вы Ылитное быдло, голосовавшее за олигарха рошена, потому, что с такими предъявами только пороховата тут бегает срет, видите только то, что хотите видеть. реальность - это не про вас.
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25.08.2021 14:42 Відповісти
Еврейские феодалы-олигархи высасывают из страны ресурсы в сторону центров глобализации, утилизируют биомассу, а тетка нам про суды заливает. У этих олигархов крыша от мальтийцев и Бнай-Брит, а мы не соответствуем критериям.
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25.08.2021 14:02 Відповісти
Безбожники нікому не потрібні, вони недоговороздатні
"Гибель народу без Слова Божия"(с)
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25.08.2021 13:58 Відповісти
Вот хорошо бы тетку спросить, а нафига ваши хозяева, киссинджеры, соросы и бжезинские навязывали Украине олигархическую модель управления, которая коррумпировала суды, селекционируя в эти олигархи отборных уродов? Чтобы теперь рассказать, какие мы неправильные? Не потому ли, что ты брешеш, называя глобализационную охлократию демократией.
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25.08.2021 14:13 Відповісти
хозяева есть только у кацапов Україні знадобиться до 20 років роботи для інтеграції в ЄС. Ви не підходите під вимоги членства, - президентка Естонії Кальюлайд - Цензор.НЕТ 2221 но тебе ли, крепостному, это не знать? Україні знадобиться до 20 років роботи для інтеграції в ЄС. Ви не підходите під вимоги членства, - президентка Естонії Кальюлайд - Цензор.НЕТ 3902
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25.08.2021 14:22 Відповісти
О, бабуин с ветки свесился за бананом. Никак не может запомнить имя директора своего зоопарка, чтобы попросить добавки.
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25.08.2021 14:33 Відповісти
Все вірно ! 1.Створити Державний "Інститут Громадянства" через який провести процедуру Отримання Громадянства України за всіма міжнародними нормами і правилами . Виборче право надати лише тим ,хто від цього Державного Інституту отримає Громадянство. А далі лише ця частина Справжніх , а не гібридних "громадян" повинна мати можливість обрати владу !". В цьому випадку обов'язково будуть зміни в Системі керування Україною.2. В Конституцію прийняти пункт "Про обов'язкове розділення великого капіталу олігархічних кланів-хижаків і Влади . 3. КОНТРОЛЬ за всіма гілками Влади , особливо СУДОВОЇ повинен бути в руках справжніх Громадян . От це і буть тотальні реформи ( перетворення) в Державі , яка стане зразком навіть для ЄС ! Виконати всього ТРИ пункти !
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25.08.2021 14:17 Відповісти
".Створити... провести ... надати... повинна мати ... прийняти... повинен бути..."
Один в один "матеріали_XXVII_з'їзду КПРС". Але проблема криється в тому, що розруха не в туалетах, а в головах. Сталий тип існуючих відносин, звички, традиції та загальні погляди на речі, які панують в українському суспільстві, і від яких ніхто не збирається відмовлятися, саме і є тим гандікапом, як що не неподоланою перешкодою на шляху до європейської спільноти. Можна, навіть, припустити, що ніякого "шляху_до_Європи" не існує взагалі, на кшталт "вєсіт_груша_нєльзя_скушать".
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25.08.2021 14:41 Відповісти
Та будьте простішими. Практика -це критерій істини. Хороводи,балалайки,сабантуї і всякі печки-лавочки має своє начало і свій кінець. вимираючі королівсько-царські династії всіх мастей -це обєктивний хід історії. Комуністи -атеїсти розчистили площадку для "нової людини", яку мали створити по методі Лисенка шляхом "єстественного отбора" але генетика Менделя таки перемогла. Виродки почали плодити собі подібних. І наступає крах. Самоорганізація нації йде знизу. Саме тут закладена основа правової системи. Привнесене зверху завжди тормозить процесс розвитку, консервує його. Олігархат створюється і живе виключно за рахунок бюджету. А правова система закріплюється тільки для обслуговування економічно правлячого класу. Це класика моделі "розвинутого соціалізму". Ну жили ести віками і не тужили, їм було похер. Зараз підприкриттям Абрамсів можна давати поради другим. панянка нехай і далі катається не велосипеді, який подарував їй найвеличніший зелений.
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25.08.2021 14:19 Відповісти
Тупой бот! Это она вовочке лисапед подарила! Україні знадобиться до 20 років роботи для інтеграції в ЄС. Ви не підходите під вимоги членства, - президентка Естонії Кальюлайд - Цензор.НЕТ 8878
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25.08.2021 14:23 Відповісти
дакакаяразница, ктокомучтоподарил.
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25.08.2021 19:31 Відповісти
я думаю что через 20ть лет ЕС уже не будет в том виде
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25.08.2021 14:31 Відповісти
жорстко але чесно.
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25.08.2021 14:41 Відповісти
Это точно разве а только ручные суды куда не глянь золотые вербы растут...
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25.08.2021 14:44 Відповісти
Да, Турки молодцы! просились, просились в ЕС и забИли! Наф нам ценности с двойными-тройными стандартами и шредеризированая элита, наф. ваши квоты и чтобы 1млн голландских фермеров указывали 450млн европейцев заключать с кем то договор по ассоциации или нет.
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25.08.2021 14:45 Відповісти
Да при нынешнем правительстве, не видать ЕС, как собственных ушей, и клоун это сам прекрасно понимает.
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25.08.2021 14:57 Відповісти
бедные страны не нужны никому. Были бы богатой страной, были бы уже и в ЕС и в НАТО, а может были бы богатой и нахер бы не всрался ЕС и Украина лучше бы, как Великобритания была. Можно лучше союз новый сделать с США и Великобританией и Канадой и Турцию еще взять и т.д.
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25.08.2021 15:00 Відповісти
богатая страна Великобритания уважает себя и своих граждан! а кто хочет чтобы ими помыкали кто посильней и понаглей те вперед под руководство "макронов" и "шредеров"
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25.08.2021 15:04 Відповісти
Ну как бы золотовалютный резерв больше у Германии и Франции, чем у Великобритании. Великобритания может только в военном смысле сильнее.
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25.08.2021 17:36 Відповісти
Украине достаточно недели, всех рЫгов бывших и настоящих на кол, беню с ахметом и т.д на костер, ваЗЕлина с его Сбродом в лагерь и дело пойдет....
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25.08.2021 15:03 Відповісти
Порошенка только не трогать...и так уже покушение было...вон зелёнкой чуть не искалечили..))
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25.08.2021 15:21 Відповісти
і оце проросійське шобло, що досі з Порошенком воює, за раз би усіх в потяг і назад, в тайгу відправити. Нехай там на місяць виють, щоб не заважали нормальним людям жити.
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25.08.2021 15:27 Відповісти
Ой... жив я в Європі... І ви вже вибачте, але там не медом мазано. Це СРСР номер 2. Тільки продуктів і одягу в магазинах більше. А зато закони такі шо останню шкуру здеруть з їхнім соціалізмом. Думаєте чому Дубаї процвітають? Та тому що усіх заможних людей з ЄС вичавили за кордон. ЄС краще за гулаг, звісно, але соціялізм є соціялізм, з робочими людьми там не панькаються.
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25.08.2021 15:11 Відповісти
А чому ми не в ЄС, а закони у нас їхні діють? Навіщо дітей 12 років мордуватимуть в школах? Мені і 10 по саму шию хватило. І документи постійно треба буде нові виробляти кожні пару років, це ж їхні дурні закони. Аби люди не жили! І ціни, зокрема, на газ й електроенергію, у нас дорожчають дякуючи ЄС.
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25.08.2021 15:16 Відповісти
так а ты тогда в рашу езжай они в ЕС не стремятся будешь жить как кум королю и сват министру ! и никаких гулагов только кричи путенбох и все у тебя будет. можешь в качестве подготовки прямо через лугандон , поживешь в руссом бамбасе а потом сразу в мацкву....и никаких тебе ЕС и США сам себе кацап и всё! и учится мордоваться ни яух не нужно....
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25.08.2021 15:31 Відповісти
20 лет??? а не до яух ли? некоторые и не доживут..... а шо Эстонию тоже в ЕС 20 лет примали? а нормально жить уже сегодня очень хочется.... да зеля??? ты с женой уже как в Ес живешь или как в коммунизме???
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25.08.2021 15:27 Відповісти
Ні, не забагато:
1. Викинути "совок" з голови. (Його ще в головах ой як багато в Україні)
2. Корупція.
3. Судова система , причому вся.
4. Переловити всіх шпигунів і перевішати всіх москалів.
5 Іт.д.
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25.08.2021 16:58 Відповісти
Как котенка будут тыкать мордой в дерьмо Украину. А Украина не изменится, пока народ не восстанет против системы олигархической и всей их организованной преступности в госаппарате и вместе они используют Украину для разграбления. И эта система не изменится никогда. Украинцы свергнут олигархов с власти Украины и срок с 20 лет изменится, а не изменить системы, то и через 20 лет не возьмут. Не признают они Украины достойной, потому что достоинства нет у народа и весь Украинский народ рабы олиграхов и платят все тарифы завышенные и страна нищая. Нужно организовывать быстрее Майдан и убивать олигархов с оргпреступностью и все их дома и замки и все имущество захватить и продать с аукционов ибо это ими приобретено на коррупционные деньги. Всех олигархов и оргпреступность не карать убийством, то ничего в стране к лучшему не изменится! Эти бесы все должны захлебнуться кровью! Уничтожить самым жестоким способом систему и только тогда с чистой системы установить новую систему выстроенную на идеологии нацистской ради великой Украины и всего великого Украинского народа все будут работать. Когда я приду к власти, тогда я выстрою такой мощи государство на всех уровнях и энергетика станет бесплатной ибо ресурсы Украины принадлежат Украинскому народу и этих ресурсов хватит, чтобы никто не платил ни за что! А в предприятиях будут работать трудовые отряды и все будет автоматизировано и управляться будут искусственным интеллектом. Всю организованную преступность до какой доберусь - всю убью! Всех крыс, которые грабили Украину - убью! Достану каждую суку! Ответят перед всем Украинским народом! Ядерное оружие восстановлю и РФ уничтожу! Создам спецслужбу, которая будет всех предателей находить в стране и всех их придавать остракизму или лишать прав граждан Украину и смогут находиться на правах иностранцев только. Начнется расцвет великого Украинского государства с его неограниченным потенциалом! Идеологическая пропаганда начнется правда жесткая и воспитание будет новой могущественной нации - жесткая философия морали будет - все будут внутри относиться к друг-другу, как к родственникам и ради страны будут готовы отдать жизнь! А врагов будут все ненавидеть так, что государство достанет любого возникшего врага и достанет его. Путин уже бы валялся дохлый и вся их дума и министры! Спецслужбы будут киллеров и тренировки будут у них с детства и отборы и т.д. Детей в детстве всех будут отбирать по потенциалу и они будут от своих данных получать обучение и работу. чтобы все выложить, то тут не одну книгу надо написать.
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25.08.2021 15:27 Відповісти
твоя фамилия не Гапон случайно а троль ольгинский? то шо ты предлагаешь называеться как? правильно - четвертый рейх и с демократией не имеет ничего общего. если сделать так как ты предлагаешь - это тебе к путлеру в помошники нужно!!!
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25.08.2021 15:36 Відповісти
на всех уровнях и энергетика станет бесплатной ибо ресурсы Украины принадлежат Украинскому народу - пішов нах.р коммуняка паскудна. Усі ваші задарма та безкоштовно і є отрутою для нашої держави, яка її вбиває.
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25.08.2021 15:41 Відповісти
ты абапл, я Украинский национал демократ, я коммунистов дух ненавижу, их циклоном б всех травить надо! В Арабских странах бесплатно все для народа и я могу сделать так в Украине. Нужно убить рейдеров захвативших то, что принадлежит великому и многострадальному Украинскому народу! Платить будут только те, кто не сможет доказать Украинских корней и прав их лишу и будут они жить на правах иностранцев и так у Арабов и в любой момент можно выгнать из страны и прав нет голосовать на правах иностранцев. Только Украинцы будут во власти и только Украинцы будут иметь право голосовать! ты меньше тв смотри олигархов - где рассказывают тебе лапшу менеджеры олигархов потому что они тебя лохом сделали и разводят и ты еще хочешь, чтобы тебя разводили и грабили страну. Украина без мафии грабящей страну - будет в топ 4 минимум экономик мира. Украина с совка вышла 4 экономикой мира. А сейчас из за таких баранов рабов олигархов - страну разграбляют в выжженный пепел. Сочувствую тебе, ты идиот! Пока есть такие, как ты, то до тех пор будет хуже становиться! Но тебя еще можно исправить - нужно учить и идеологическое мощное и тотальное национал демократическое перевоспитание!!! Правильные идеи спасут страну!!!
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25.08.2021 18:46 Відповісти
популізм це зло. Безкоштовне це отрута, а ви, перебачте йолоп та невіглас. Нічого ви не можете тому, що уявлення не маєте як влаштовано світ.
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31.08.2021 15:06 Відповісти
А що не так вона сказала? 23 роки ми просто профукали (тому я ніколи не шкодую пенсіонерів які ниють про тарифи і пенсії), а два роки назад знову проголосували за простій на місці. Якби у нас був розумний та відповідальний народ, ми би вже 10 років буди у ЄС, а так (ще раз дякую поколінню що профукало 23 роки) основні реформи та тяготи перекладені на плечі майбутніх поколінь.
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25.08.2021 15:39 Відповісти
Наш народ недостаточно проинформирован, не более. Ему сцут в галаза и уши уже на протяжение десятилетий. Честные сидят на жопе ровно и ограничивают себя сами, законами и прочей сранью, а самые ушлые грабят и сцут в уши. Посему, наш гнидистый коллектив никто в ЕС видеть не хочет. Они прекрасно понимают, что у нас, БМВ И МЕРС это просто понты что бы выделяться и эта ментальность СНГшных культур, там никому не нужна. А единицы умных отсюда свалят и будут жить припеваючи. А все потому, что верхушка озабоченна только одним вопросом, что ******** народу? каждый день эта проблема. Нужно же успевать схемы делать и продолжать думать над враньем.
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25.08.2021 16:46 Відповісти
Лицемеры сраные. Нам ваше вонючее ЕС даром не нужно. Мы сами будем независимые. Но СП все таки доделали, а это значит, что нам придется потом покупать газ, у тех же руских ублюдков, но через ЕС. 20лет!хаха, лицемеры просто выше крыши. Че эта коза вообще растарахтелась?
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25.08.2021 16:41 Відповісти
Вскрылась очередная консерва типа Макрона или Орбана
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25.08.2021 17:38 Відповісти
она лесби, и ей не нравится, что в Украине не любят геев) А вообще президент Єстонии много наговорила не в тему
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25.08.2021 17:48 Відповісти
никто и не будет тут любить пи**сов. Аномалии в организме, нужно лечить или выбивать. А не поощрять "опухоль".
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25.08.2021 18:24 Відповісти
Вообще-то президент Эстонии имеет мужа и детей, и ездит на мерсе с одной машиной охраны, обычное движение, где дорогу никто не перекрывает.
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25.08.2021 18:59 Відповісти
Еще одна пророссийская вата вскрылась, наподобие Меркель или венгерского Орбана?
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25.08.2021 17:55 Відповісти
20 лет ? Не верю в эту глупость . Украина не хуже Болгарии и Румынии . Более предпочтительна чем любая балтийская страна ибо больше по размеру и населению , а это рынок инвестиции , рабочей силы . Боюсь президенту Эстонии поручили озвучить официальную позицию администрации Байдена по отношению к Украине перед визитом Зеленского в США . Торг талибайдена с куйлом зашел слишком далеко . Помимо Украины подставляют Польшу . Пусть Зеленский макнет бидона в его же собственное лайно во время визита . Не унижайтесь , не просите . Терять особенно нечего , сдавать Украину рашке никто не будет но процесс НАТО/ЕС замедлят пока к власти не вернеться республиканская партия .
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25.08.2021 21:01 Відповісти
Украинцы , не комлексуйте по поводу сказанного . Как сторонний наблюдатель могу вам сказать с полной уверенностью вы не хуже многих стран в ЕС . А кое в чем вы лучше чем США. . Любите свою родину , культуру и язык . Стройте свой дом для себя ,у вас есть для этого все возможности . День когда вы начнете уважать самих себя будет днем когда есовцы приползут к вам сами с предложением вступить в их союз . Ваша сила в вашем единстве , ваша слабость в ваших распрях .
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25.08.2021 21:10 Відповісти
Хтось вірить в некорумповані європейські суди? Це жуйка для рожевоокулярних . Беруть всюди. І пані президентка це знає.
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25.08.2021 21:46 Відповісти
ЕС ТОРГОВЫЙ союз. Смешные и тупые аргументы. 20-100 лет никогда. Вы все,уроды Украине ДОЛЖНЫ. За ЯО,за закрытие ТРЕХ ядерных энергоблоков. Этой энергии достаточно было чтобы закрыть 10% угольных мощностей и э/э была дешевая. А еще открытый рынок для товаров ЕС и КВОТЫ для Украины. А еще украинские капиталы НЕИЗВЕСТНОГО происхождения( вернее стопроцентно украшенные) свободно работающие в ваших экономиках,а еще практика двойных стандартов в отношении раши.Засранцы вы,а украинцы дятлы,верящие что в своем доме чужой дядя будет наводить порядок. Богатейшая страна,центр Европы,старейшая европейская цивилизация,давшая Европе и царские династии слушает с подобострастием чушь каких то смешных людей,в стране которых уже и населения нет.
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25.08.2021 23:59 Відповісти
Україні знадобиться до 20 років роботи для інтеграції в ЄС. Ви не підходите під вимоги членства, - президентка Естонії Кальюлайд - Цензор.НЕТ 8114
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26.08.2021 02:25 Відповісти
Что то я не припоминаю что бы Эстонци сильно воевали как например УПА против совка ... просто им предложили вступить на ХАЛЯВУ и проконало ... если бы не согласились былы бы в Оккупации *********** раньше чем Крим.
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26.08.2021 04:42 Відповісти
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