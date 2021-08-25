За добу у світі виявили 656 тис. нових випадків COVID-19, померли 10,4 тис. осіб. Загальна кількість інфікованих перевищила 214 млн. ІНФОГРАФІКА
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Станом на ранок 18 серпня у світі зареєстрували 656 553 нові випадки захворювання коронавірусної хворобою COVID-19. Померли за добу - 10 462 особи.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.
Згідно з даними центру, в світі зафіксовано 214 012 742 випадки інфікування, з них 656 553 тільки за минулу добу.
Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 4 465 612 осіб, з них 10 462 за минулу добу.
Побороли хворобу і вилікувалися 191,5 млн осіб.
У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Росія і Франція.
Україна розташовується на 18-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 71-шу позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи – 22-гу, за летальними випадками - 42-гу і 9-ту позицію відповідно.
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