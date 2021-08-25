Ляшко анонсував привілеї для вакцинованих українців: Перейматимемо досвід ЄС і США, подивимося, що спрацьовує
Новини Цензор.НЕТ Здоров'я
Міністерство охорони здоров'я України розглядає введення привілеїв для вакцинованих проти коронавірусу українців. Зокрема, для запровадження таких послаблень у МОЗ орієнтуватимуться на країни Європи та США.
Про це сьогодні під час брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Будуть запроваджуватися карантинні обмеження, але для певних сфер економіки буде дозволено працювати навіть у "червоному" рівні епідеміологічної небезпеки…Наприклад, кінотеатри, вони зможуть працювати, якщо колектив буде вакцинований і люди, які будуть приходити до нього, будуть показувати COVID-сертифікат", - сказав Ляшко.
Він додав, що сфер, де можуть запроваджуватися привілеї для вакцинованих, є достатньо.
"Таких сфер багато. Ми це бачимо у франції, Німеччині.. розглядаються різні варіанти. Ми можемо брати досвід країн ЄС і США … подивитись що спрацьовує, а що ні та обрати оптимальний варіант", - зазначив Ляшко.
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Выступаешь против крупнейших проверенных фармацевтических компаний, акции которых торгуются на всех биржах мира, а миллионы в эти акции инвестируют? Скажи, на кого расчитан твой высер? На идиотов? Или сам такой?😁
С антибиотиками похожая ситуация. Бактерии мутируют, приобретают резистентность. Приходится все время новые виды антибиотиков находить. И где предел? А предела то и нет. Не нравится, лечись мочой.😁
Еще в Израиле есть график, где показано какое количество людей болеют ковид в тяжелой форме, в зависимости от того, полностью, частично, или невакцинирован больной. Эта разница составляет 200-и порядков. Тоесть , у полностью вакцинированного шанс попасть в реанимацию от ковид в 200-и раз меньше.
Но идиотам похоже это слабо доходит.
Привет - фашизм!!!
Не надо заляпывать грязью всех кто в белом пальто только потому что у тебя нет на него ни денег ни мозгов.
ваша думка щодо Надії Жолобакшарлатан вона чи ні?
Через полгода третью вколю, особенно видя, сколько вокруг непривитых идиотов - антимасочников.
автомобиляместа под ИВЛ для любителей халявы и зэбаранов!
место на кладбище уже заказал или не добежал?