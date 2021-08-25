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Ляшко анонсував привілеї для вакцинованих українців: Перейматимемо досвід ЄС і США, подивимося, що спрацьовує

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

Ляшко анонсував привілеї для вакцинованих українців: Перейматимемо досвід ЄС і США, подивимося, що спрацьовує

Міністерство охорони здоров'я України розглядає введення привілеїв для вакцинованих проти коронавірусу українців. Зокрема, для запровадження таких послаблень у МОЗ орієнтуватимуться на країни Європи та США.

Про це сьогодні під час брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Будуть запроваджуватися карантинні обмеження, але для певних сфер економіки буде дозволено працювати навіть у "червоному" рівні епідеміологічної небезпеки…Наприклад, кінотеатри, вони зможуть працювати, якщо колектив буде вакцинований і люди, які будуть приходити до нього, будуть показувати COVID-сертифікат", - сказав Ляшко.

Він додав, що сфер, де можуть запроваджуватися привілеї для вакцинованих, є достатньо.

"Таких сфер багато. Ми це бачимо у франції, Німеччині.. розглядаються різні варіанти. Ми можемо брати досвід країн ЄС і США … подивитись що спрацьовує, а що ні та обрати оптимальний варіант", - зазначив Ляшко.

Також читайте: За добу в Україні від COVID-19 прищепили понад 20,7 тис. осіб, - МОЗ

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+13
А хто вже довів,що нормальні ті,кого невідомо чим вкололи?
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25.08.2021 10:18
+13
Вакциновані це люди нормальні, а невакциновані(здорові) ненормальні? Бути здоровим це злочин? 60% людей "корона" переноситься легше легкого насморку. За що їх дискримінувати" Заради тих, кого пічкали з дитинства антибіотиками і угрохали їм імунітет? З таких "благих" дій починається фашизм
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25.08.2021 10:38
+10
Чому дискримінація ? Сиди дома , насолоджуйся свободою вибору . А чому не вакциновані повинні обмежувати свободу нормальних ? Зараз з щепленням ніяких проблем немає .
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25.08.2021 10:16
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Одним привилегии,а другим дискриминация?
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25.08.2021 10:09 Відповісти
Чому дискримінація ? Сиди дома , насолоджуйся свободою вибору . А чому не вакциновані повинні обмежувати свободу нормальних ? Зараз з щепленням ніяких проблем немає .
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25.08.2021 10:16 Відповісти
А хто вже довів,що нормальні ті,кого невідомо чим вкололи?
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25.08.2021 10:18 Відповісти
Вакциновані це люди нормальні, а невакциновані(здорові) ненормальні? Бути здоровим це злочин? 60% людей "корона" переноситься легше легкого насморку. За що їх дискримінувати" Заради тих, кого пічкали з дитинства антибіотиками і угрохали їм імунітет? З таких "благих" дій починається фашизм
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25.08.2021 10:38 Відповісти
Ляшко анонсував привілеї для вакцинованих українців: Перейматимемо досвід ЄС і США, подивимося, що спрацьовує - Цензор.НЕТ 1417
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25.08.2021 10:42 Відповісти
Дибіли вакциновані, коли до вас дойде,що ви такі самі рознощики хвороби як і не щеплені,вже сотні раз сказано,що щеплення не захищає від короновірусу,навіть самими розробниками, і вся ця кампанія тупо для заробляння бабла мегакорпораціями
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25.08.2021 10:46 Відповісти
В Израиле вакцинация 100%. Они что дебилы? А ты вумный?
Выступаешь против крупнейших проверенных фармацевтических компаний, акции которых торгуются на всех биржах мира, а миллионы в эти акции инвестируют? Скажи, на кого расчитан твой высер? На идиотов? Или сам такой?😁
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25.08.2021 16:10 Відповісти
Ну в Израиле уже третью вакцину колоть начали, потому что 2 не спасли. И болеют, и переносят,и заражают привитые также как и не привитые. А потом будут колоть 4, 5...50 вакцину? Где придел??
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25.08.2021 20:05 Відповісти
Не спасли?😁 Сам так решил, или надоумил кто?
С антибиотиками похожая ситуация. Бактерии мутируют, приобретают резистентность. Приходится все время новые виды антибиотиков находить. И где предел? А предела то и нет. Не нравится, лечись мочой.😁
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25.08.2021 20:12 Відповісти
Лечиться мочой ты будешь, хамло вокзальное. А у меня родственники в Израиле и там как болели так и болеют. А с сегодняшнего дня не получившие третьей прививки считаются не вакцинированными!!!! Т.е до ж..пы те две прививки которые они делали. И заразу как переносили привитые так и переносят.
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25.08.2021 20:15 Відповісти
Вот как скажите на милость с идиотами общаться? Я хоть и живу в Украине, но знаю, что привитые одной или двумя дозами в Израиле называют частично вакцинированными, а не невакцинированными. И третья доза идет с интервалом в пять месяцев после второй. И вводилась она там поэтапно для разных возрастных категорий. С 30-го июля для возраста 60+, с 19 августа 40+. Это каким тупым надо быть, что бы 1\3, 2\3 части целого считать "до ж...пы", уму не постижимо.
Еще в Израиле есть график, где показано какое количество людей болеют ковид в тяжелой форме, в зависимости от того, полностью, частично, или невакцинирован больной. Эта разница составляет 200-и порядков. Тоесть , у полностью вакцинированного шанс попасть в реанимацию от ковид в 200-и раз меньше.
Но идиотам похоже это слабо доходит.
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25.08.2021 20:55 Відповісти
полностью соголасен.
Привет - фашизм!!!
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25.08.2021 12:20 Відповісти
нет. Привилегии одних - не есть дискриминация других. Если я хожу в белом пальто, то хочешь -купи и себе такое же и носи.
Не надо заляпывать грязью всех кто в белом пальто только потому что у тебя нет на него ни денег ни мозгов.
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25.08.2021 10:25 Відповісти
Так ведь дело не в материальных благах,не путай.Конкретная дискриминация по признаку вакцинации,одни,тут мне говорят,нормальные,а другие нет.Такое уже было,головы линейкой измеряли,снова начинается?
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25.08.2021 10:31 Відповісти
Запропонуйте йому до білого пальто одягнути білі тапочки
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25.08.2021 10:41 Відповісти
САмое интерестное что вакцинированные остаются переносчиками КОВИД
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25.08.2021 10:11 Відповісти
А зебіли і малороси переносчики шизофренії .
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25.08.2021 10:19 Відповісти
Будут давать бесплатные билеты на Квартал 95.
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25.08.2021 10:11 Відповісти
Для невакцинованих .
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25.08.2021 10:17 Відповісти
Вакцина тебя не спасёт, только собственная сильная иммунная система... Слабые всегда умирают, это жестокие законы жизни...
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25.08.2021 10:56 Відповісти
Думай про себе , я життя прожив , перехворів і вакцинувався . На пропаганду з дурнуватих ро.змі не ведусь і шарлатанів не слухаю . Для таких , як ти : вакцинацією в 20 му сторіччі перемогли смертельні епідемії , про які вже ніхто й не згадує .
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25.08.2021 11:58 Відповісти
Надежда Жолобак Кому можно не вакцинироваться - ответ специалиста https://youtu.be/9Duq9o3XrXs

ваша думка щодо Надії Жолобакшарлатан вона чи ні?
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25.08.2021 14:30 Відповісти
Идиоты так же умирают. Случай из практики знакомого врача. Человек с железным здоровьем, принципиально не обращавшийся к врачам и лечившийся народными методами, решил аппендицит так вылечить. Результат. Деревянный макинтош, и музыка. Но он ее не услышал.😁
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25.08.2021 16:15 Відповісти
Захоронение и кремация привытых вне очереди ещё до прививки тут внизу новость из США растет количество заболевших Дельта привитых по 2-3 раза вывод прививка это плацебо и кидалово..а как насчёт Конституции Украина, статья 24???!!!
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25.08.2021 10:11 Відповісти
Призываю всех зэбаранов и пiд-рашек НЕ вакцинироваться ни в коем случае! Обманите систему! Снимите нагрузку со здравоохранения и пенсионного фонда! Ляшко анонсував привілеї для вакцинованих українців: Перейматимемо досвід ЄС і США, подивимося, що спрацьовує - Цензор.НЕТ 5305
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25.08.2021 10:14 Відповісти
я переболел. И потому как только появились вакцины - срочно побежал и привился.
Через полгода третью вколю, особенно видя, сколько вокруг непривитых идиотов - антимасочников.
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25.08.2021 10:26 Відповісти
Поздравляем.
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25.08.2021 10:35 Відповісти
Дикий шабаш в Харьковском ТРЦ Никольский...
Ляшко анонсував привілеї для вакцинованих українців: Перейматимемо досвід ЄС і США, подивимося, що спрацьовує - Цензор.НЕТ 5629
Ляшко анонсував привілеї для вакцинованих українців: Перейматимемо досвід ЄС і США, подивимося, що спрацьовує - Цензор.НЕТ 5629
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25.08.2021 10:36 Відповісти
Проходил розыгрыш автомобиля места под ИВЛ для любителей халявы и зэбаранов!
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25.08.2021 10:38 Відповісти
Це гори трупів?
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25.08.2021 11:25 Відповісти
Ляшко анонсував привілеї для вакцинованих українців: Перейматимемо досвід ЄС і США, подивимося, що спрацьовує - Цензор.НЕТ 187
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25.08.2021 11:57 Відповісти
Та і х.. на них , але ж вони й заразу будуть розносити та карантини завдяки їм будуть вимушені вводити .
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25.08.2021 12:02 Відповісти
Це гори трупів, питаю, на другий рік страшної пандемії?
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25.08.2021 12:20 Відповісти
Ляшко анонсував привілеї для вакцинованих українців: Перейматимемо досвід ЄС і США, подивимося, що спрацьовує - Цензор.НЕТ 7478
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25.08.2021 12:22 Відповісти
Поплач.
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25.08.2021 12:42 Відповісти
Обоснуй.
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25.08.2021 12:45 Відповісти
Заразу будут разносить как ВАКЦИНИРОВАННЫЕ так и НЕ вакцинированные. ЗАРАЗУ РАЗНОСЯТ ОБЕ ГРУППЫ. НОСИТЕ МАСКИ мать вашу!!!
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25.08.2021 14:56 Відповісти
Вот это вы.ер , мать вашу тоже ! Но насчёт масок , правильно , и это тоже .
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25.08.2021 16:23 Відповісти
бегай быстрее...
место на кладбище уже заказал или не добежал?
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25.08.2021 12:22 Відповісти
Наступают времена Ковид-фашизма и сегрегации
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25.08.2021 10:44 Відповісти
Ляшко анонсував привілеї для вакцинованих українців: Перейматимемо досвід ЄС і США, подивимося, що спрацьовує - Цензор.НЕТ 1288
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25.08.2021 10:53 Відповісти
https://photos.app.goo.gl/F8qiZ6163GAaAjoa8
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25.08.2021 10:56 Відповісти
Ви тільки й знаєте шо (пєрєнімать опит)-мавпувати з Заходу. Привіьегії для вакцинованих-це ДНО!проти якого нормальні люди на тому ж Заході і протестують. Я сам вакцинований тут в Італії але категорично проти такого дна-розділу на півілєгії
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25.08.2021 11:14 Відповісти
Полностью Вас поддерживаю. Мне за 60 и сделал уже вторую прививку (модерна). А привилегии для меня не нужны. Кто-то в правительстве, устанавливая привилегии, хочет столкнуть лбами людей, а пока они будут скубтись, отвлекут внимание от повышенных тарифов, коррупции, даже коррупции на приобретение прививок. Ляшко анонсував привілеї для вакцинованих українців: Перейматимемо досвід ЄС і США, подивимося, що спрацьовує - Цензор.НЕТ 3565
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25.08.2021 11:27 Відповісти
Привілегійований Товба, в Італії навіть в готелі і в кафе без Грінпас не пускають тому я це й зробив а от коли такі Товби 2 роки назад вибрали мстивого члєнограя-полуумка-торчка а зараз намагаються тупі висєри в комментах вставляти-то вони паляться зразу-твій висєр вище в стилі кварталу95, Товба ти привілегійована
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25.08.2021 12:24 Відповісти
Це твоє хамство та відсутність логіки , разом з безграмотніситю в стилі зе моніки . Хочеш сказати , що в Італії роблять не правильно , а в росії , там , де зараз найбільший спалах , молодці ?
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25.08.2021 16:29 Відповісти
Поднимают цену на липовые сертификаты вакцинации!
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25.08.2021 12:06 Відповісти
Правильно - лоха надо успеть постричь, пока он еще живой Ляшко анонсував привілеї для вакцинованих українців: Перейматимемо досвід ЄС і США, подивимося, що спрацьовує - Цензор.НЕТ 768
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25.08.2021 12:58 Відповісти
И это при том, что вакцинация никоим образом не предотвращает распространение ковида. Т.о. политика направлена исключительно на вакцинацию ради самой вакцинации, но никак не для приобретения коллективного иммунитета, который оказался фикцией
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25.08.2021 12:12 Відповісти
ЗА вакцины плачены бешенные бабки. Надо куда-то их (вакцины) девать
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25.08.2021 15:00 Відповісти
 
 