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Естонія (1028) російська мова (282) Кальюлайд Керсті (59)

Президентка Естонії Кальюлайд пояснила, чому не говорить російською: Це був мій протест радянській системі

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

Президентка Естонії Кальюлайд пояснила, чому не говорить російською: Це був мій протест радянській системі

Президентка Естонії Керсті Кальюлайд розповіла, що в шкільні роки ухилялася від вивчення російської мови - щоб висловити свій протест проти радянської системи, і тому зараз не говорить російською вільно і з цієї причини уникає цієї мови.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона розповіла в інтерв'ю "Європейській правді".

"Це був такий невеличкий опір системі з мого боку у радянський час. Ти мав піти на урок, вивчити "стіхотворєньє" та зробити вправу з книги – але цього мінімуму було достатньо. Це було несправедливим ставленням до великої російської мови з мого боку – але тоді для мене, дитини, це була можливість опиратися, не вивчаючи lingua franca СРСР. Тому я справді погано говорю російською", - пояснила Кальюлайд.

Вона зазначила, що значно пізніше дізналась про російськомовну діаспору в країні і вже дорослою зрозуміла, що не всі ці люди приїхали в Естонію за власним вибором.

"На Іруській електростанції, якою я керувала, були інженери, яких у 80-х змусили переїхати, бо це перша така електростанція в Естонії і туди треба було спрямувати людей. Деяких інженерів, по суті, депортували до нас, так само як естонців депортували до Сибіру. Такою була жорстокість Радянського союзу. Когось заманювали, а когось і змушували", - пояснила вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україні знадобиться до 20 років роботи для інтеграції в ЄС. Ви не підходите під вимоги членства, - президентка Естонії Кальюлайд

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+9
Якщо нашим суддям підняти утримання в двічі,то нас приймуть у Євросоюз років через 50,бо так як у нас з цими покидьками не цяцькаются у жодній країні. Президент Эстонии Кальюлайд объяснила, почему не говорит по-русски: Это был мой протест советской системе - Цензор.НЕТ 6880
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25.08.2021 10:22
+9
Я не дивуюсь тому що для кацапа все те маячня що добре для нормальної людини.Якщо за кордоном все так погано ,то чому вони не подають к басманний ,воронежський ,київський окружний чи у спортлото..а всі позови йдуть до Європейського суду,до судів Англії,і тд.Не впихуй невпихуїме пан пацак.
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25.08.2021 10:34
+9
А з найкоротшим півшостим вона як розмовляла?Президентка Естонії Кальюлайд пояснила, чому не говорить російською: Це був мій протест радянській системі - Цензор.НЕТ 6148
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25.08.2021 10:40
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да уж обычно образованный человек стремиться быть полиглотом..ну после ее спича что Хохлам нефиг делать в ЕС.. то фраза--баба дура.... еще мягко будет сказано...Эстонцы всегда были тормознутыми... через лет 10 нам придёт комментарий-- что имелось ввиду в словах этой особи на самом деле....
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25.08.2021 10:19 Відповісти
Якщо нашим суддям підняти утримання в двічі,то нас приймуть у Євросоюз років через 50,бо так як у нас з цими покидьками не цяцькаются у жодній країні. Президент Эстонии Кальюлайд объяснила, почему не говорит по-русски: Это был мой протест советской системе - Цензор.НЕТ 6880
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25.08.2021 10:22 Відповісти
не пишите бред.... во всех странах Европы как и в США и мире коррупция цветет и пахнет и даже Президенты у них попадают в тюрьмы и даже члены королевских семей просто там это не так очевидно противовесы и первое это 80-90% населения имеют ДОСТОЙНЫЙ ДОСТАТОК РАБОТУ ПЕНСИЮ И ВОЗМОЖНОСТИ РАВНЫЕ В ОБЕСПЕЧЕНИИ себя и своей семьи .. там нет привилегий профессий ты водитель автобуса парикмахер вагоновожатый пилот самолета министр депутат полицейский все роды занятий в обществе равный и востребованы и в более менее в плоскости общества оплачивается равномерно... у нас перекосы с одной стороны-- БАНДА ОЛИГАРХИ ДЕПУТАТЫ МИНИСТРЫ ПОЛИЦИЯ СУДЫ ПРОКУРОРЫ И ПРЕЗИДЕНТ...а С ИНОЙ 90% НАСЕЛЕНИЯ СТРАНЫ... и блатованные роды занятий стоимость в десятки сотни и миллионов долларов за кресло... вот и все пояснения и пропасть в доходах 10% от 90% всей страны мега богатые и мега нищие....
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25.08.2021 10:28 Відповісти
Я не дивуюсь тому що для кацапа все те маячня що добре для нормальної людини.Якщо за кордоном все так погано ,то чому вони не подають к басманний ,воронежський ,київський окружний чи у спортлото..а всі позови йдуть до Європейського суду,до судів Англії,і тд.Не впихуй невпихуїме пан пацак.
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25.08.2021 10:34 Відповісти
Кожен адекватний коментар неминуче опиняється у спамі. Звикай.
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25.08.2021 10:38 Відповісти
Рюсскае наречие придумали в 19 веке,ибо Мавзолейное быдло не знало этого наречия...,а по словам Володи чЛенина,РАБссия была в 19 веке самая тупая Шариковская шпана во всем Мире....
в.чЛенин.Полн.собр. сочинений, том 27 Президент Эстонии Кальюлайд объяснила, почему не говорит по-русски: Это был мой протест советской системе - Цензор.НЕТ 7593
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25.08.2021 10:23 Відповісти
Тобто "совєцкій" = "русскій". Навіщо тоді вживати безглузде слово "совєцкій"? Треба казати - це мій протест російській окупації.
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25.08.2021 10:24 Відповісти
Это было несправедливым отношением к великому русскому языку с моей стороны Источник: https://censor.net/ru/n3284392\\\\\\\\\\

Хорошо что не к "сравянскому". Что там вяликого то? Их тупо перевели с мокшанского на староболгарский попы. Вяликие чо. Даже туалетную бумагу и то после запуска белокстрелок и Юры - купили в Англии оборудование чтобы гейсеки не подтирали ж. как в пещерном веке - лопухами Президент Эстонии Кальюлайд объяснила, почему не говорит по-русски: Это был мой протест советской системе - Цензор.НЕТ 2835
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25.08.2021 10:25 Відповісти
Атож! Малою була розумна, а виросла, - отупіла.
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25.08.2021 10:59 Відповісти
Зато у нас самые ярые урапатриоты дома общаются совсем не на украинском. Президент Эстонии Кальюлайд объяснила, почему не говорит по-русски: Это был мой протест советской системе - Цензор.НЕТ 3344
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25.08.2021 10:27 Відповісти
Тут уместно вспомнить нашествие Наполеона на Мацковию в 1812 году...из 2 000 пленных которых Наполеон взял в Смоленске,все говорили по французки,7 пленных на пальцах покеазили что они Нихт Ферштейн ни на одном наречии Мокшей Удмуртов и прочих коми чукчей.... Президент Эстонии Кальюлайд объяснила, почему не говорит по-русски: Это был мой протест советской системе - Цензор.НЕТ 5359
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25.08.2021 10:28 Відповісти
вОнюшек потом, после похода, во Франции осталось у побежденных французов не менее 40 тысяч...никаким способом нельзя их было вернуть в страну-помойку, она же вяликая паБедительница. ))

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25.08.2021 23:00 Відповісти
Сама Керсти не говорит, но дети и внуки да. Сейчас такая парадоксальная ситуация происходит во многих бывших республиках. Есть семьи где никто не знает русского кроме детей.

Президентка Естонії Кальюлайд пояснила, чому не говорить російською: Це був мій протест радянській системі - Цензор.НЕТ 4043
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25.08.2021 10:30 Відповісти
Все просто. По видимому ее второй муж по фамилии Максимовский, с которым она живет уже 24 года, вероятно русскоязычный.
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25.08.2021 10:45 Відповісти
Netu takogo jesli uze roditeli po ruski negovoriat,tak deti tem boleje nebudet,komu on uzen etot jazyk?Angliski eto da nuzen,a etot ruski v pomojku ego, vsex jazykov mire nevyucis jesli on nenuzen , v ulice daze ocen redko kogda uslisis takoj
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25.08.2021 11:01 Відповісти
Охотно верю что в Литве русского уже никто не знает. Полностью поддерживаю.
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25.08.2021 11:06 Відповісти
По нему разве не видно.) Как можно гордиться тем что не знаешь какого-то языка. Это возможно только в совке.
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25.08.2021 11:12 Відповісти
Daze vo vremia sovetskoj okupaciji tut po ruski negovorili krome mozet VIlniusa,tam ruskix bolse zyli.Drugix gorodax vse govorili po litovski daze jesli i ruskije tut zyli uze govorili na litovskom Angliski jazyk teper mozno casto uslisat,a ruski eto redkost uslisat gde nebut
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25.08.2021 11:21 Відповісти
Пишут, что с украинцами литовцы могут говорить по-рюззки, особенно если украинец начинает говорить по-украински
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25.08.2021 15:27 Відповісти
Kak govorit mozet po riuski jesli molodyje liudi sovsem ne odnogo slova neznajet po ruski,neucili v skolax.Im ukrainski ili ruski toze samoje
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25.08.2021 15:47 Відповісти
Я не о молодых... О тех, кто вырос в Литве во время "савецкай" оккупации..
Это говорили люди, которым сейчас 60+ Президентка Естонії Кальюлайд пояснила, чому не говорить російською: Це був мій протест радянській системі - Цензор.НЕТ 3298
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25.08.2021 15:50 Відповісти
маячня, наразі раша не має ні культури ні науки - який сенс вчити російську спеціально. невже лише для того щоб насолоджуватись шансоном
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25.08.2021 11:02 Відповісти
Да кому нужна наука. Весь интернет совка русскоязычный. Украине надо бороться с этим, пока не поздно.
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25.08.2021 11:08 Відповісти
мій комент був українською. будь ласка , почніть з себе боротись і відповідайте мені українською
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25.08.2021 12:24 Відповісти
Сам предводитель Мокшанский фильдмаршал Михайло Кутузов говорил исключительно на ФРАНЦУЗСКОМ Президентка Естонії Кальюлайд пояснила, чому не говорить російською: Це був мій протест радянській системі - Цензор.НЕТ 6156ибо это была действительно ОТЕЧЕСТВЕННАЯ Война 1812 года против самих себя...Более подробно об это смотрите Монографии Евгения Понасенкова в ЮТЬЮБЕ...кто кого хотел захватить... Президентка Естонії Кальюлайд пояснила, чому не говорить російською: Це був мій протест радянській системі - Цензор.НЕТ 6156
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25.08.2021 10:32 Відповісти
ну так надо знать язык врага, чтобы им допрашивать пленных
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25.08.2021 11:15 Відповісти
Ну не говорит за то думает!А как матерится!
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25.08.2021 10:35 Відповісти
Матерные слова на РАБссии,типа Фенька ,придумал,систематизировал в отдельный Словарь Федор Достоевский в Петропавловской Крепости,а далее,позже ему помогал дополнить Словарь по фене Лев Толстой...,как много вы не знаете о РАБссии Допотопной... Президентка Естонії Кальюлайд пояснила, чому не говорить російською: Це був мій протест радянській системі - Цензор.НЕТ 6884
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25.08.2021 10:39 Відповісти
А з найкоротшим півшостим вона як розмовляла?Президентка Естонії Кальюлайд пояснила, чому не говорить російською: Це був мій протест радянській системі - Цензор.НЕТ 6148
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25.08.2021 10:40 Відповісти
Жестами... это же очевидно
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25.08.2021 13:39 Відповісти
Или подзатыльниками. На большее пол-шестого не заслуживает.
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25.08.2021 13:39 Відповісти
Сльози розчулення не дали дочитати до кінця допис цієї юної революціонерки.
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25.08.2021 10:51 Відповісти
так i що? можна теревенити хоч по нiмецьки, але залишатись москалюкою!
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25.08.2021 10:51 Відповісти
Исключительно правильная позиция! Что-то не наблюдалось, чтобы в совке свободно говорили на эстонском или другом на официальном уровне, так как это принято, например, в Швейцарии и других цивилизованных странах.
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25.08.2021 10:55 Відповісти
Так я розчарую тебе, по її інтерв'ю видно, що для неї росіяни і українці це окупанти Естонії, але вона розуміє обидва (!) народу, тому що їх змушувала радянська влада, ось як !
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26.08.2021 06:04 Відповісти
Советская власть - это продолжение империи, я же говорю о цивилизованных отношениях. Делайте, пожалуйста, различия.
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26.08.2021 11:41 Відповісти
Многое стало понятно с рюсским наречием в 1721 году...когда болван, типа сЦарь всея РАБссии Петруха I которой по факту не было в природе заявил : отніне Мацковия стала княжеством...,а СтароБолгарский Церковній язік считать княжеским....
По факту Петруху первого князем никто не назначал,ибо этот титул может присвоить только Патриарх Церковный....которого на РАБссии не было НИКОГДА...от слова СОВСЕМ... Президентка Естонії Кальюлайд пояснила, чому не говорить російською: Це був мій протест радянській системі - Цензор.НЕТ 1263
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25.08.2021 10:59 Відповісти
Вчіться, як Батьківщину любити! І перестаньте, нарешті шукати в с#аці меду, там його ніколи і небуло.
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25.08.2021 11:03 Відповісти
Президентка Естонії Кальюлайд пояснила, чому не говорить російською: Це був мій протест радянській системі - Цензор.НЕТ 4363 Президентка Естонії Кальюлайд пояснила, чому не говорить російською: Це був мій протест радянській системі - Цензор.НЕТ 9151
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25.08.2021 11:06 Відповісти
Мне больше всего понравился её тролинг шмаркли с велосипедом.
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25.08.2021 11:06 Відповісти
Оце сиджу на рюсскам діванє та й думаю...,нарешті зрозумів,що я є Українець,Бандерівець та агрессор проти Омерики Європи та Скандинавії...,а може й Китаю з Афганістаном...Хто його зна...що я за Бандерівець... Президентка Естонії Кальюлайд пояснила, чому не говорить російською: Це був мій протест радянській системі - Цензор.НЕТ 530
Рюсские...вы и правда депилы... Президентка Естонії Кальюлайд пояснила, чому не говорить російською: Це був мій протест радянській системі - Цензор.НЕТ 530
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25.08.2021 11:07 Відповісти
Вместо убитого Мэра Кривого Рога начальником города типа Смотрящим стал Вилкул... Президентка Естонії Кальюлайд пояснила, чому не говорить російською: Це був мій протест радянській системі - Цензор.НЕТ 3596
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25.08.2021 11:14 Відповісти
Внимание вопрос...кто заказал убийство Мэра Кривого Рога? Президентка Естонії Кальюлайд пояснила, чому не говорить російською: Це був мій протест радянській системі - Цензор.НЕТ 6937
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25.08.2021 11:16 Відповісти
Порошенко?
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25.08.2021 13:40 Відповісти
Молодець. Дивись бубАчка, як треба бути президентом, гівно ти хрипле
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25.08.2021 11:18 Відповісти
а если бы московиты гворили по английски? Тоже бы бойкот объявил?
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25.08.2021 11:30 Відповісти
Тоді були б інші методи супротиву.
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25.08.2021 12:28 Відповісти
то есть язык окупанта не главное?
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25.08.2021 12:30 Відповісти
"если бы московиты гворили по английски" то оні нє билі би московітамі.
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25.08.2021 12:54 Відповісти
Товарищ, а вы не правы, они в своё время гварили на французском, а ещё раньше всерьез обсуждали введение татарского языка как государственного.
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25.08.2021 13:19 Відповісти
да ладно, на французском.) на французском токмо баре, да и то не все, да и то в основном только до Наполеона, большинство же свинособак просто мычало.))
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26.08.2021 12:53 Відповісти
а что, Европейской кривде пришло в голову спросить президента Эстонии (Эстонии, Карл) - а ты чо, па-руске не базаришь?
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25.08.2021 12:26 Відповісти
 
 