ООН побоюється голоду в Афганістані: Якщо становище погіршиться - для народу настане "пекло на землі"

Афганістану загрожує криза, жителі країни можуть зіткнутися з голодом. Якщо становище в країні погіршиться, для афганців настане "пекло на землі".

Про це заявив виконавчий директор Всесвітньої продовольчої програми ООН Девід Бізлі, інформує Цензор.НЕТ, посилаючись на Reuters.

За його словами, в Афганістані можуть зіткнутися з голодом 14 млн осіб.

"Якщо становище в країні погіршиться, для афганців настане "пекло на землі"", - попередив Бізлі.

Криза в країні може виникнути через декілька років посухи, конфліктів і спаду в економіці, посиленого COVID-19.

За його словами, для запобігання гуманітарній катастрофі буде потрібно щонайменше 200 млн доларів до вересня. Виконавчий директор Всесвітньої продовольчої програми також висловив сподівання, що США, Катар та інші арабські держави Перської затоки видадуть гроші.

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