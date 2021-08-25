ООН побоюється голоду в Афганістані: Якщо становище погіршиться - для народу настане "пекло на землі"
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Афганістану загрожує криза, жителі країни можуть зіткнутися з голодом. Якщо становище в країні погіршиться, для афганців настане "пекло на землі".
Про це заявив виконавчий директор Всесвітньої продовольчої програми ООН Девід Бізлі, інформує Цензор.НЕТ, посилаючись на Reuters.
За його словами, в Афганістані можуть зіткнутися з голодом 14 млн осіб.
"Якщо становище в країні погіршиться, для афганців настане "пекло на землі"", - попередив Бізлі.
Криза в країні може виникнути через декілька років посухи, конфліктів і спаду в економіці, посиленого COVID-19.
За його словами, для запобігання гуманітарній катастрофі буде потрібно щонайменше 200 млн доларів до вересня. Виконавчий директор Всесвітньої продовольчої програми також висловив сподівання, що США, Катар та інші арабські держави Перської затоки видадуть гроші.
Будь ласка, зачекайте...
США давали немало коштів на розвиток сільського господарства в Афгані.
Аде мудрий нарід замість овочів, фруктів, зернових вирощував сировину для наркоти.
Може нехай тепер харчуються нею?
Если б нарід отказался - его б убили.
Теперь нарід будет выращивать то, шо скажут талибы (с тем же альтернативным вариантом).
Если талибам дадут денег для компенсации героина (а официально - на розвиток сільського господарства) и разрешат транзитную торговлю - они запретят выращивать мак.
Правда долго ето не продлиться,они по-любому скатятся в массовые расстрелы и геноциды, и ету лавочку опять прикроют.
Мудрі_наріди живуть так, як заслуговують, як самі обирають.
Как мне сказал один узбек - если нас за горло в железных рукавицах на держать - мы ж друг друга перережем.
А Узбекистан лет на сто опережает талибов в развитии.
Признать талибов и дать им денег, шоб избежать голода и гражданской войны - ето идеальный вариант для всех.
Если бы талибы были хоть минимально цивилизованы - им бы денег и американцы дали, и европейцы, и китайцы.
Но автомат в руках и возможность пристрелить того, кто тебе не нравится, очень быстро меняют мировоззрение.
По Афганистану нема простого решения, американцы пытались создать некие правящие елиты - а по факту кормили обычных бандитов, которые убежали при первой опасности.
Сейчас кто-нибудь начнёт кормить талибов.
Посмотрим шо получится, но скорее всего ничего хорошего.
Корма ему много не надо, но и шансов шо он приручится - тоже не много.
Исключений в законе --- нет!
смешно с этих, кидающихся словечками, которые им в башку вбили попы
Но ООНу на этом деньгу попилить очень хочется.
У них, наверное, договорняк с Аллахом какой-то.
Отакий парадокс. Тим більше, що у Кацапії таліби офіційно заборонені, як терористи.
авиация, бомбы, танки, снайперские комплексы, миномёты, гранатомёты..
вы ещё загибаете? тогда продолжим..
приборы ночного виденья, gau-8 на штурмовиках, штурмовые вертолёты, бронированные хамви...
И удерживали они его 20 лет пока САМИ не решили оттуда свалить. Или вы начитались раши в тудей и думаете, что толпа обосраных моджахедов с кацапскими калашами победила проклятых пиндосов?
Кто занял территорию, то и победил. А кто бежит - тот проиграл. Такие дела.
Я банку сала дам.
там же кроме опия ничего не производят.