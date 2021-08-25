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Новини Події Захоплення влади в Афганістані
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ООН побоюється голоду в Афганістані: Якщо становище погіршиться - для народу настане "пекло на землі"

Новини Цензор.НЕТ Події

ООН побоюється голоду в Афганістані: Якщо становище погіршиться - для народу настане

Афганістану загрожує криза, жителі країни можуть зіткнутися з голодом. Якщо становище в країні погіршиться, для афганців настане "пекло на землі".

Про це заявив виконавчий директор Всесвітньої продовольчої програми ООН Девід Бізлі, інформує Цензор.НЕТ, посилаючись на Reuters.

За його словами, в Афганістані можуть зіткнутися з голодом 14 млн осіб.

"Якщо становище в країні погіршиться, для афганців настане "пекло на землі"", - попередив Бізлі.

Криза в країні може виникнути через декілька років посухи, конфліктів і спаду в економіці, посиленого COVID-19.

За його словами, для запобігання гуманітарній катастрофі буде потрібно щонайменше 200 млн доларів до вересня. Виконавчий директор Всесвітньої продовольчої програми також висловив сподівання, що США, Катар та інші арабські держави Перської затоки видадуть гроші.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Таліби розстрілюють колишніх урядових військовослужбовців і цивільних в Афганістані. Права жінок - "основна червона лінія", - ООН

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+32
Нарід Афганістану зробив_себе_разом.
США давали немало коштів на розвиток сільського господарства в Афгані.
Аде мудрий нарід замість овочів, фруктів, зернових вирощував сировину для наркоти.
Може нехай тепер харчуються нею?
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25.08.2021 10:29
+23
Вот даже не знаю...простую озабоченность выразить или глубокую озабоченность....
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25.08.2021 10:27
+17
Кто выбирает теорроризм государственным строем имеет полное право немножко поголодать.
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25.08.2021 10:34
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Вот даже не знаю...простую озабоченность выразить или глубокую озабоченность....
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25.08.2021 10:27 Відповісти
это не твоя прерогатива...это должна выразить сраная Европа!
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25.08.2021 10:28 Відповісти
Не потрібно нічого висловлювати. В Афганістані досить сильно розвинене сільське господарство, увесь світ героіном забезпечують. От нехай і їдять його. Наскільки пам'ятаю, американці провадили програми з заміни на полях маку сіяти пшеницю, для душманів це не вигідно, тому все справедливо
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25.08.2021 11:21 Відповісти
Да как-то пох что там у средневековых дикарей происходит
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25.08.2021 10:29 Відповісти
Нарід Афганістану зробив_себе_разом.
США давали немало коштів на розвиток сільського господарства в Афгані.
Аде мудрий нарід замість овочів, фруктів, зернових вирощував сировину для наркоти.
Може нехай тепер харчуються нею?
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25.08.2021 10:29 Відповісти
Нарід вирощував то, шо ему приказал генерал Дустум.
Если б нарід отказался - его б убили.
Теперь нарід будет выращивать то, шо скажут талибы (с тем же альтернативным вариантом).
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25.08.2021 10:54 Відповісти
Ну то нехай таліби накажуть їм вирощувати щось їстівне.
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25.08.2021 10:56 Відповісти
Так уже было, и с высокой долей вероятности так и будет.
Если талибам дадут денег для компенсации героина (а официально - на розвиток сільського господарства) и разрешат транзитную торговлю - они запретят выращивать мак.
Правда долго ето не продлиться,они по-любому скатятся в массовые расстрелы и геноциды, и ету лавочку опять прикроют.
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25.08.2021 11:03 Відповісти
І хто їм доктор?
Мудрі_наріди живуть так, як заслуговують, як самі обирають.
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25.08.2021 11:09 Відповісти
Ето Азия, там ніхто нічо не обирає.
Как мне сказал один узбек - если нас за горло в железных рукавицах на держать - мы ж друг друга перережем.
А Узбекистан лет на сто опережает талибов в развитии.
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25.08.2021 11:17 Відповісти
Чому НЕ_азія має їх годувати?
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25.08.2021 11:19 Відповісти
Потому шо кормить талибов в Кабуле экономически выгоднее, чем кормить талибов в Берлине.
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25.08.2021 11:25 Відповісти
Чому б не розглянути варіант не допущення їх на свою територію?
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25.08.2021 11:36 Відповісти
Если Афганистан оставить как есть - они рано или поздно всё равно окажутся у вас на территории, десять- пятнадцать миллионов беженцев надо будет куда-нибудь пристраивать.
Признать талибов и дать им денег, шоб избежать голода и гражданской войны - ето идеальный вариант для всех.
Если бы талибы были хоть минимально цивилизованы - им бы денег и американцы дали, и европейцы, и китайцы.
Но автомат в руках и возможность пристрелить того, кто тебе не нравится, очень быстро меняют мировоззрение.
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25.08.2021 11:50 Відповісти
Тимчасове рішення. Самі пишете. За якийсь час буде геноцид і біженці.
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25.08.2021 12:02 Відповісти
Понятно шо будут.
По Афганистану нема простого решения, американцы пытались создать некие правящие елиты - а по факту кормили обычных бандитов, которые убежали при первой опасности.
Сейчас кто-нибудь начнёт кормить талибов.
Посмотрим шо получится, но скорее всего ничего хорошего.
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25.08.2021 12:08 Відповісти
Китай, можливо, буде. В них інший, "негуманітарний" так би мовити підхід. "Люди - то пусте. А Китай має бути великим." Хоча таліби незручні навіть для Китаю.
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25.08.2021 12:21 Відповісти
Давать денег талибам - это как кормить крокодила чтобы не съел, он будет расти и корма надо будет всё больше.
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25.08.2021 14:11 Відповісти
Скорее ето как кормить волка, надеясь, шо его получится приручить.
Корма ему много не надо, но и шансов шо он приручится - тоже не много.
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25.08.2021 14:44 Відповісти
У волка есть мозги и при хорошем умении + везении приручить можно. Всё же, млекопитающее, даже умеет сопереживать. Здесь именно рептилия, работающая на рефлексах.
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25.08.2021 17:10 Відповісти
Правильно,пусть думают не хотелось воевать за свою страну теперь голод.Природа сама отрегулирует количество населения.И не надо жалеть деток там веками одно и тоже из них вырастет такое же поколение.В Украине было тоже так в 1918-1920 не хотелось воевать с "братушками" потом деток кушали своих.На всё воля Аллаха.
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25.08.2021 11:19 Відповісти
а где заявления стран Азии и мусульманского сорциума ? Єто что проблема Европы ? Саудиты втихаря спонсируют талибов ,а проблемы теперь в Европе ..
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25.08.2021 10:30 Відповісти
Вначале США платят деньги афганцам, чтобы те не допускали к власти талибов. Теперь глубоко озабоченные международные организации требуют от них же денег талибам на еду
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25.08.2021 10:30 Відповісти
Вот весь мир и увидит, что страшнее, ковид или голод?
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25.08.2021 10:31 Відповісти
а що ти більше уважаєш: ковбасу, чи сало?
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25.08.2021 10:37 Відповісти
С какого штаты должны платить??!! Сами афганцы создали корумпированное болото, сдали свои интересы.. Правильно Байден перекинул этот геморой на паРашу с Китаем, красавец!! Народу можно посочувствовать.. но это головная боль теперь ООН.
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25.08.2021 10:31 Відповісти
Закон всемирного тяготения --- когда начинают "наводить порядок", сначала появляются на перекрестках люди с автоматами, потом --- исчезает еда...
Исключений в законе --- нет!
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25.08.2021 10:32 Відповісти
"ады" разные бывают - вот если вс*чат флейту и ты в нее должен вечно дудеть и нахваливать тогО кто тупо затопил весь мир, то что это как не "ад"? ООН побоюється голоду в Афганістані: Якщо становище погіршиться - для народу настане "пекло на землі" - Цензор.НЕТ 6926
смешно с этих, кидающихся словечками, которые им в башку вбили попы
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25.08.2021 10:33 Відповісти
Зверніться до Аллаха. Або до талібів, у яких з Аллахом прямий зв'язок. За їх словами. І взагалі - ніяких доларів. Про них у Корані нічого не пише.
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25.08.2021 10:33 Відповісти
Кто выбирает теорроризм государственным строем имеет полное право немножко поголодать.
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25.08.2021 10:34 Відповісти
Попоститься, так сказать)
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25.08.2021 10:45 Відповісти
По сути он уже наступил с приход к власти талибов. Что до голода.. движение, партия, политическая сила, режим... взявший власть в свои руки ( при чем военным путем) а значит имеющий значительную поддержку внутри страны обязан сам справляться с такими проблемами.. ну или не стремиться брать в таком случае власть. Народ не захотел сопротивляться или даже поддержал это движение.. ну что ж.. как говорится вкушайте по полной, или беритесь за оружие. Тем более что в Афганистане все с оружием и войны ведут практически постоянно с времени начала своего существования а уж с начала оккупацией СССР в 1979 году уж точно.
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25.08.2021 10:34 Відповісти
Судя по тому, как талибы сейчас прессуют население, голодать там скоро будет просто некому.
Но ООНу на этом деньгу попилить очень хочется.
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25.08.2021 10:35 Відповісти
зате порядок: всі баби у паранджах і ніякого нескрєпного асфальту!
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25.08.2021 10:35 Відповісти
Какая разница. Они именно этого хотели.
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25.08.2021 10:37 Відповісти
Нууу, хай мак їдять тепер...
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25.08.2021 10:38 Відповісти
- Вань, ну ти хоч плану покури! Ось у мене добрий - а-а-а-а-а! (с)
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25.08.2021 10:40 Відповісти
А что, кацапы и китайцы не смогут накормить афганцев? Они же вроде как с талибами теперь большие друзья... ООН побоюється голоду в Афганістані: Якщо становище погіршиться - для народу настане "пекло на землі" - Цензор.НЕТ 2506
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25.08.2021 10:38 Відповісти
Друзья у Рашки только против американцев *дружить*. А жрачкой и деньгами кремль нискем не делился никогда. Даже со своими дальними регионами.
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25.08.2021 11:05 Відповісти
Пускай на расию идут,там нет голода пока.
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25.08.2021 10:39 Відповісти
Они даже не пытались защищаться от талибов. Всё надеялись на миротворцев. А теперь им нечего есть. Так бороться нужно было, а не ждать манны с небес!
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25.08.2021 10:43 Відповісти
земля и афган разные вещи-даже если они провалятсЯ под землю вместе с монголией никто не заметит потери)
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25.08.2021 10:43 Відповісти
Рядом полно (пока) еды, правда, расиянского качества. А оружия хватает...
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25.08.2021 10:49 Відповісти
Після епохи зубожіння наступає епоха голоду. Це аксціома.
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25.08.2021 10:50 Відповісти
Талибан всех накормит....
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25.08.2021 10:51 Відповісти
от ви (усі вище коменти) людожери. треба допомогать людям бо люди на хвилі національно-визвольної боротьби опинилися під владою релігійних фанатиків. Вам мало прикладів коли після перевороту в росії і захоплення влади ідейними фанатиками в тодішньому СРСР були суцільні голодомори (Україна, Казахстан, Поволжж'я). І що, тоже скажете , що українці самі були винні і так їм (нам) і треба ...
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25.08.2021 10:52 Відповісти
ідіот
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25.08.2021 10:57 Відповісти
Давайте вашу квартиру им пожертвуем? Я считаю это хорошая помощь.
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25.08.2021 12:09 Відповісти
ета всьо хєрня...скока ані платят за камуналку?
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25.08.2021 10:52 Відповісти
за воду из ручья и кизяки для отопления ?
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25.08.2021 11:20 Відповісти
Раз не хотят себя защищать,то пусть талибы их кормят.
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25.08.2021 10:56 Відповісти
не хотели грохнуть десяток тысяч агрессивных красавцев получите сотни тысяч уморённых голодом детей и женщин... всё просто
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25.08.2021 11:00 Відповісти
Афганцы тупо доили американцев. Никто там никакое "демократическое государство" строить не собирался.
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25.08.2021 11:01 Відповісти
Неможетбыть??? ООН побоюється голоду в Афганістані: Якщо становище погіршиться - для народу настане "пекло на землі" - Цензор.НЕТ 2495 Лавров сказал что стало лучше чем было. Меркель даже с Макароном уговаривают Украину сделать то же самое в Киеве, тоесть выгнать американцев и заглянуть таки в глаз Х***лу.
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25.08.2021 11:01 Відповісти
Но там нет никакого ковида ! Талибан не носит маски, не держит социальную дистанцию, не колет население ни асразенекой, ни пфизером. Но и больных там нет.
У них, наверное, договорняк с Аллахом какой-то.
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25.08.2021 11:02 Відповісти
А вшивый о бане.
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25.08.2021 11:07 Відповісти
как же . нет . просто у нас люди умирают от последствий Ковида а у них это называется умер по воле Аллаха ООН побоюється голоду в Афганістані: Якщо становище погіршиться - для народу настане "пекло на землі" - Цензор.НЕТ 3996
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25.08.2021 11:18 Відповісти
Типа, талебанские главари и воинство не знают что за ними смертельный ковид бегает по пятам, и потому игнорируют светлые правила санитарии ? А почему тогда они все живы ?
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25.08.2021 11:57 Відповісти
а почему вы решили, что они все живы?
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25.08.2021 12:21 Відповісти
Потому что если бы хотя бы один из их верхушки сдох от "ковида", остальные немедленно напялили бы намордники на себя и свою охрану, держали бы "социальную дистанцию" и протирали руки гигиеническими салфетками.
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25.08.2021 12:32 Відповісти
так они не верят что ковид существует. сдох - значит на то воля Аллаха
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25.08.2021 13:06 Відповісти
Не надо считать их дураками. Дураки войн не выигрывают.
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25.08.2021 14:00 Відповісти
Они за 200 лет не выиграли ни одной войны
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25.08.2021 14:45 Відповісти
за 20 лет США вбухали туда триллион долларов, а эти обезьяны так и не вышли из пещер, и выбрали шариат запрещающий дороги. Лечебное голодание на пару поколений, то, что им сейчас нужно.
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25.08.2021 11:02 Відповісти
В Кабуле осталось только росийское и китайское посольство. Ето как намек кто должен их кормить.
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25.08.2021 11:09 Відповісти
Кстати там даже граница недалеко и не нужно через моря и океаны плыть. Можно пешком дойти до своих *асвабадителей* от американского Ига.
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25.08.2021 11:12 Відповісти
До речі, кацапи найняли за гроші талібів, щоб вони охороняли їхнє посольство від талібів. ООН побоюється голоду в Афганістані: Якщо становище погіршиться - для народу настане "пекло на землі" - Цензор.НЕТ 7643
Отакий парадокс. Тим більше, що у Кацапії таліби офіційно заборонені, як терористи.
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25.08.2021 11:51 Відповісти
**** что с этим миром происходит ? талибы захватили Афган и теперь их кормить нужно . москали отжали Крым и хотят что бы им водички днепровской отлили . это что наглость второе счастье или крайняя степень ох...ти ? ООН побоюється голоду в Афганістані: Якщо становище погіршиться - для народу настане "пекло на землі" - Цензор.НЕТ 4999
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25.08.2021 11:16 Відповісти
Пусть попробуют вместо наркоты выращивать жрачку. Могу посоветовать собрать калаши, продать их в Африку и на вырученные деньги выписать агронома из Израиля, который научит как на куске камня без воды выращивать столько жратвы, чтоб хватало себе и соседним арабам.
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25.08.2021 11:42 Відповісти
А вообще я смотрю на это и думаю - как же хорошо, что прошли времена, когда у кого толпа с палками больше, тот и сильнее. Щас больше решают технологии и все эти талибы с игилами всегда будут по технологиям в самом хвосте...
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25.08.2021 11:44 Відповісти
И какие технологии помогли Байдену удержать Кабул ?
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25.08.2021 11:57 Відповісти
Бгггы, шановный, начинайте загибать пальцы:
авиация, бомбы, танки, снайперские комплексы, миномёты, гранатомёты..
вы ещё загибаете? тогда продолжим..
приборы ночного виденья, gau-8 на штурмовиках, штурмовые вертолёты, бронированные хамви...
И удерживали они его 20 лет пока САМИ не решили оттуда свалить. Или вы начитались раши в тудей и думаете, что толпа обосраных моджахедов с кацапскими калашами победила проклятых пиндосов?
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25.08.2021 12:18 Відповісти
Конечно победили. Это ведь не талибы пытаются эвакуировать своих людей из Кабула из-за присутствия там американской армии. Всё наоборот: американцы пытаются эвакуировать своих людей оттуда, до 31-го августа.
Кто занял территорию, то и победил. А кто бежит - тот проиграл. Такие дела.
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25.08.2021 12:34 Відповісти
А, ну раз так - тогда да . Талибы победили американцев. Закидали их говном и палками.
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25.08.2021 13:07 Відповісти
Taк и есть.
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25.08.2021 13:59 Відповісти
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25.08.2021 14:45 Відповісти
Рососсосія допоможе. Не дарма ж кінь-голова напередодні кіпешу з талібами в засос зустрічався.
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25.08.2021 11:49 Відповісти
Какой голод, если полно булочек и рулетов с маком?
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25.08.2021 11:54 Відповісти
Будет так: ООН будет вкладывать миллионы на спасение голодающих,а сами голодающие будут продолжать выращивать мак и заваливать им европу.Ивсе будут доаольны?
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25.08.2021 12:34 Відповісти
И все будут довольны??
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25.08.2021 12:35 Відповісти
предлагаю руководству ООН перенести свою штаб-квартиру в Афганистан и непосредственно на месте оказывать помощь голодающим талибам
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25.08.2021 12:45 Відповісти
таково решение этого народа.... мака много.....
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25.08.2021 12:48 Відповісти
Може скинемося на гуманітарну допомогу?
Я банку сала дам.
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25.08.2021 12:48 Відповісти
Візьмуть..навіть не сумнівайтеся...))) У 1985 році жерли смалець з армійськіх пятикілограмових банок, аж за вухами гриміло. Головне накрити себе чимось ..чи то ввечері..аби Аллах не бачив...)))
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25.08.2021 13:50 Відповісти
А. да еще несколько триллионов талибам залейте. Сами же и поддерживают. Пока этот народ будет выкалывать глаза шестилетним детям за то. что научились читать, ничего не изменится. Невежество не приведет к улучшению. Просто вы их будете кормить, а они убивать.
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25.08.2021 13:25 Відповісти
так и будет.
там же кроме опия ничего не производят.
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25.08.2021 15:28 Відповісти
 
 