Президентка Естонії про членство України в НАТО: Неясно, коли це стане можливим, потрібно спочатку дочекатися повороту історії
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Президентка Естонії Керсті Кальюлайд вважає, що Україна не зможе стати членом НАТО, поки не поверне всі окуповані території.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона розповіла в інтерв'ю "Європейській правді".
"Естонія підтримує ПДЧ і зближення України з НАТО, але неясно, коли це стане можливим. Потрібно спочатку дочекатися повороту історії", - зазначила Керсті Кальюлайд.
На уточнювальне запитання про те, чи є відновлення контролю над всією територією умовою вступу України в НАТО, вона відповіла ствердно: "Абсолютно! Потрібне вирішення (конфлікту). Сподіваюся, шляхом переговорів. Рано чи пізно".
Зазначимо, інтерв'ю відбулося після саміту "Кримської платформи".
Керсті Кальюлайд також висловила думку, що в України, Молдови і Грузії попереду ще "з 20 років роботи" для того, щоб бути готовими до членства в ЄС.
Повна версія інтерв'ю - вже скоро на сайті "Європейської правди".
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Результат. Слоган "Асад должен уйти" уже не актуален. Как всегда, ушел (бросив курда) американец
обвішайте тактікульними цяцьками взвод - полком він не стане від цього.
Не Естонії нас повчати стандартам, і не швейцарців нам слухати щодо воєнних тем - на папері воно в них все красиво, можливо красиво навіть на картинці, але де і головне з ким вони воювали? - Максимум з якимись скотарями з азії, чи напівграмотними фермерами з якоїсь богом забутої африканської країни, але точно не з московитами.
Безумовно в нас є проблеми, але це смішно читати що нам треба "рости років 20" до естонців, латишів чи поляків, особливо у воєнних питаннях.