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НАТО (5101) членство в НАТО (1404) Кальюлайд Керсті (59)

Президентка Естонії про членство України в НАТО: Неясно, коли це стане можливим, потрібно спочатку дочекатися повороту історії

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Президентка Естонії про членство України в НАТО: Неясно, коли це стане можливим, потрібно спочатку дочекатися повороту історії

Президентка Естонії Керсті Кальюлайд вважає, що Україна не зможе стати членом НАТО, поки не поверне всі окуповані території.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона розповіла в інтерв'ю "Європейській правді".

"Естонія підтримує ПДЧ і зближення України з НАТО, але неясно, коли це стане можливим. Потрібно спочатку дочекатися повороту історії", - зазначила Керсті Кальюлайд.

На уточнювальне запитання про те, чи є відновлення контролю над всією територією умовою вступу України в НАТО, вона відповіла ствердно: "Абсолютно! Потрібне вирішення (конфлікту). Сподіваюся, шляхом переговорів. Рано чи пізно".

Зазначимо, інтерв'ю відбулося після саміту "Кримської платформи".

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Керсті Кальюлайд також висловила думку, що в України, Молдови і Грузії попереду ще "з 20 років роботи" для того, щоб бути готовими до членства в ЄС.

Повна версія інтерв'ю - вже скоро на сайті "Європейської правди".

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+24
Если Украина самостоятельно сможет освободить свои оккупированные территории и победить самую большую армию Европы. то зачем вступать в НАТО? Чтобы защищать Эстонию?
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25.08.2021 11:06
+19
Сказала бы сразу: "Боимся кацапии"!
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25.08.2021 10:54
+18
Не надто оптимістична тітка щодо України. Хоча це принаймні відверто. Боюсь, що навіть у такому разі шанси захистити себе в України більші, ніж в Естонії. 😊
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25.08.2021 10:56
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Такой же самый тапочник (Асад) обратился за помощью к росії.
Результат. Слоган "Асад должен уйти" уже не актуален. Как всегда, ушел (бросив курда) американец
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25.08.2021 14:35 Відповісти
до чого тут расія?
обвішайте тактікульними цяцьками взвод - полком він не стане від цього.
Не Естонії нас повчати стандартам, і не швейцарців нам слухати щодо воєнних тем - на папері воно в них все красиво, можливо красиво навіть на картинці, але де і головне з ким вони воювали? - Максимум з якимись скотарями з азії, чи напівграмотними фермерами з якоїсь богом забутої африканської країни, але точно не з московитами.
Безумовно в нас є проблеми, але це смішно читати що нам треба "рости років 20" до естонців, латишів чи поляків, особливо у воєнних питаннях.
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25.08.2021 15:16 Відповісти
Вам надо петь диферамбы за избрание шута? Радуйтесь что она не назвала нас тем что заслуживаем.
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25.08.2021 11:59 Відповісти
Не далеко то время когда НАТО будет звать Украину, а ей это уже не будет нужно, ибо будет самодостаточна для самообороны!
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25.08.2021 12:14 Відповісти
Меня расперло от гордости. Я так понимаю клоун тоже под повесткой распишется как и 97 процентов диванных героев.
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25.08.2021 12:21 Відповісти
Ну если мы возвращать Донбасс будем путем переговоров, то это лет эд так на 20-30! С бандитами и уголовниками не о чем разговаривать! Они понимают ТОЛЬКО язык силы! Любые переговоры для них это слабость ЛОХОВ, которых нужно и обязательно надо развести!
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25.08.2021 13:03 Відповісти
Донбасс можно вернуть только силовым путем, но для этого в РФ нужна конкретная заворуха. Крым при наличии регулярных войск РФ в ближайшей переспективе вообще вернуть практически невозможно. Тут уже не заворуха нужна, а развал РФии. Но этого не будет так как этот развал никому не выгоден ни США ни Китаю.
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25.08.2021 15:24 Відповісти
А не пошли бы Вы, извиняюсь за мой французский, госпожа Кальюланд, на одно известное место,- и там ожидать поворота истории???
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25.08.2021 13:17 Відповісти
Мдя, тетя чуток не в себе
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25.08.2021 15:04 Відповісти
Она ,как раз, в себе...если в стране 73% идиотов, то не надо думать, что весь мир - это тоже идиоты...
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25.08.2021 15:51 Відповісти
Когда ФРГ вступала в НАТО,то сама ФРГ официально считала ГДР своей оккупированной территорией.Пусть эта дурочка с челочкой получше подучит историю.
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25.08.2021 16:56 Відповісти
Вы дождетесь черти, что Украина сделает атомное оружие. Это будет самая лучшая защита, чем ваш словесный понос. И я надеюсь, что так и будет.
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25.08.2021 18:21 Відповісти
кремляди могут помочь повернуть ...
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26.08.2021 09:03 Відповісти
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