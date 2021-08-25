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Обговорюється питання продовження програми МВФ stand-by для України на пів року, - Марченко

Новини Цензор.НЕТ Економіка

Обговорюється питання продовження програми МВФ stand-by для України на пів року, - Марченко

Глава Міністерства фінансів Сергій Марченко допускає продовження поточної 18-місячної програми stand-by з Міжнародним валютним фондом (МВФ) на пів року.

Про це він заявив в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.

"Це обговорюється, проте остаточного рішення ще немає. Тобто продовження програми stand-by на пів року можливо. Але каже про таке продовження поки рано", - сказав Марченко. Він додав, що рішення повинно бути погоджено з партнерами.

Міністр фінансів також нагадав, що Україна очікує місію Фонду у вересні.

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"Відбулася розмова президента України з главою МВФ Крісталіною Георгієвою. Це була ініціатива виконавчого директора щодо приїзду цієї місії. Очікуємо місію у вересні, як це і було сказано", - сказав міністр фінансів.

Автор: Анастасія Потіха
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а в кино было не так
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25.08.2021 11:04 Відповісти
Кіно було для ЗЕлохів.
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25.08.2021 11:05 Відповісти
Українські банки приймають валютні вклади від населення за ставкою 0, 01% річних. Так що валюти в Україні море і вона нікому не потрібна. А от МВФ вимагає від української влади ПІДНЯТИ пенсії в УКраїні з нинішніх 0,4 від мінімальної зарплати до 0,4 середньої зарплати в УКраїні. Тобто від 2500 гривень до 5500 гривень. А для цього потрібно різко підняти ЄСВ до рівня часів злочинного Яника.
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25.08.2021 11:33 Відповісти
Зелень вже готує мішки для бабла.
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25.08.2021 11:04 Відповісти
Обсуждается ермаком и шмигалем?
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25.08.2021 11:09 Відповісти
Себто грошей не отримаєте, але ми можемо почекати ще пів року та подивитися: чи будете ви боротися з корупцією та впроваджувати реформи. Я правильно зрозумів?
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25.08.2021 11:58 Відповісти
 
 