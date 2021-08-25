Юрій Вілкул виконуватиме обов'язки мера Кривого Рогу, - підсумки таємного голосування на сесії міськради
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Обов'язки міського голови Кривого Рогу тимчасово виконуватиме Юрій Вілкул, депутат від партії "Українська перспектива". Його обрали шляхом таємного голосування на сесії міськради.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на місцеве видання "Перший Криворізький".
Наголошується, що депутати "Слуги народу" не брали участі в голосуванні, вони залишили залу пленарного засідання після відмови Олександра Котляра від посади. Також не пішли голосувати депутати від партії "Сила людей". Участь у таємному голосуванні брали "Блок Вілкула. Українська перспектива" і "Опозиційна платформа - За життя".
"За" проголосували 32 депутати. Участь у голосуванні взяли 33 людини. Головою рахункової комісії була Вікторія Третяк від "Блоку Вілкула. Українська перспектива".
Нагадаємо, мера Кривого Рогу Костянтина Павлова 15 серпня знайшли мертвим на порозі будинку в селі Вільне. Біля тіла загиблого лежала рушниця. Мером Кривого Рогу Павлов став у листопаді 2020 року. Він обраний від партії "Опозиційна платформа - За життя". Він пройшов до другого туру після того, як Юрій Вілкул зняв свою кандидатуру.
Будь ласка, зачекайте...
Если шо - будет выпущен из СИЗО по состоянию здоровья (а он реально больной и старый).
мабуть таки цей "мисис Муркул" муркотав по телефону небіжчику
покладіть на могилку Гепи залізобетонну плиту !
Ловлю себя на мысли, что радуюсь, когда ублюдков из слуги урода делает даже полная вата.
Полный капец
люди в маршрутках до сих пор гривны называют рублями
так дати йому гривнами але... по курсу
ото скавчати будуть !
Якщо СН і "Сила людей" не приймали участі у голосуванні, то хто додав ще 5 голосів, з яких 4 "за"? Часом не фракція "Європейська солідарність" якраз з 5 депутатами в своєму складі?
"Блок Вілкула "Українська перспектива" - 30,88% (19 мандатів);
"Слуга народу " - 26,24% голосів виборців (16 мандатів);
"ОПЗЖ" - 14,36% (9 мандатів);
"Сила людей" - 7,56% (5 мандатів);
"Європейська Солідарність" - 6, 39% (5 мандатів).
Тепер за допомогою простої арифметики віднімаємо голоси СН і "Сили людей", і думаємо яким чином за Вілкула проголосували 32 депутати.
"ОПЗЖ" - 14,36% (9 мандатів);
"Європейська Солідарність" - 6, 39% (5 мандатів).
Один из ЕС был против, остальные поддержали.
черговий цирк для приїжджих.
адже про співпрацю "сн" та "опзж" в криворізькій міськраді не соромились заявляти й самі "слугинароду".
ну а добровільна відставка "слугинароду" котляра з посади секретаря не могла відбутися без погодження з партією/фракцією, тож "слугинароду" свідомо віддали місто вілкулу.
300 лет Хана Батыя,304 года династии немецкой Готторп-Гольштейнов,типа скрывавшихся под фамилией Романовы,сейчас краснопузые у власти 74 года,а дальше что?
Запись сделала моя мама,поскольку отец перед смертью в 2017 году уже ничего не видел...
Сегодня 25 августа 2021 года в живых нет ни отца, ни мамы...,
буду воевать один с советскими баранами...
Как послись , так и не оторвешь!!! Задолбали !!!
ОПЯТЬ СТАДИОН ???
- Вам не кажется, что маэстро изрядно фальшивит? Это от того, что плохой слух?
- Нет, это от того, что кривой рог!