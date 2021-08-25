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Новини Політика України
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Кривий Ріг (809) мер (483) Вілкул Юрій (33) Павлов Костянтин (28)

Юрій Вілкул виконуватиме обов'язки мера Кривого Рогу, - підсумки таємного голосування на сесії міськради

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Юрій Вілкул виконуватиме обов'язки мера Кривого Рогу, - підсумки таємного голосування на сесії міськради

Обов'язки міського голови Кривого Рогу тимчасово виконуватиме Юрій Вілкул, депутат від партії "Українська перспектива". Його обрали шляхом таємного голосування на сесії міськради.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на місцеве видання "Перший Криворізький".

Наголошується, що депутати "Слуги народу" не брали участі в голосуванні, вони залишили залу пленарного засідання після відмови Олександра Котляра від посади. Також не пішли голосувати депутати від партії "Сила людей". Участь у таємному голосуванні брали "Блок Вілкула. ​​Українська перспектива" і "Опозиційна платформа - За життя".

"За" проголосували 32 депутати. Участь у голосуванні взяли 33 людини. Головою рахункової комісії була Вікторія Третяк від "Блоку Вілкула. ​​Українська перспектива".

Також читайте: Мера Кривого Рогу Вілкула підозрюють у низці злочинів, - Луценко

Нагадаємо, мера Кривого Рогу Костянтина Павлова 15 серпня знайшли мертвим на порозі будинку в селі Вільне. Біля тіла загиблого лежала рушниця. Мером Кривого Рогу Павлов став у листопаді 2020 року. Він обраний від партії "Опозиційна платформа - За життя". Він пройшов до другого туру після того, як Юрій Вілкул зняв свою кандидатуру.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+33
кривой рог не выравнять, и голосуют криво, и зелень нам поставляет гнилую.
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25.08.2021 11:12
+30
Взагалі я вважав, що виберуть Кернеса. Юрий Вилкул будет исполнять обязанности мэра Кривого Рога, - итоги тайного голосования на сессии горсовета - Цензор.НЕТ 2503
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25.08.2021 11:12
+19
банда холуев кремлядей
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25.08.2021 11:12
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А ось і бенефіціар
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25.08.2021 11:11 Відповісти
Бенефициар там скорее всего другой товаришч, а старый Вилкул в данном случае зицпредседатель.
Если шо - будет выпущен из СИЗО по состоянию здоровья (а он реально больной и старый).
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25.08.2021 11:21 Відповісти
Як то воно - Зрі в корінь.
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25.08.2021 12:16 Відповісти
ото ж бо!
мабуть таки цей "мисис Муркул" муркотав по телефону небіжчику
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25.08.2021 14:00 Відповісти
Недоноссии
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19.12.2021 14:37 Відповісти
Так это ОПЗЖшники и делят власть. Видно Павлову понравилось вилкулово.
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25.08.2021 11:11 Відповісти
Взагалі я вважав, що виберуть Кернеса. Юрий Вилкул будет исполнять обязанности мэра Кривого Рога, - итоги тайного голосования на сессии горсовета - Цензор.НЕТ 2503
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25.08.2021 11:12 Відповісти
в і"мя отця, сина і святого гепи. амінь
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25.08.2021 11:13 Відповісти
чур-чур-чур !
покладіть на могилку Гепи залізобетонну плиту ! Юрій Вілкул виконуватиме обов'язки мера Кривого Рогу, - підсумки таємного голосування на сесії міськради - Цензор.НЕТ 4859
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25.08.2021 14:01 Відповісти
Юрій Вілкул виконуватиме обов'язки мера Кривого Рогу, - підсумки таємного голосування на сесії міськради - Цензор.НЕТ 6456
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25.08.2021 11:29 Відповісти
А чого таємне голосування?? Сцикають відкрито?
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25.08.2021 11:12 Відповісти
Закон позволяет. Надо напоминать кто и для кого пишет эти самые законы?
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25.08.2021 11:26 Відповісти
Ну так Европейская Солидарность голосовала же за это решение. Вроде все знают кто голоса отдал, но доказательств нет.
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25.08.2021 13:29 Відповісти
кривой рог не выравнять, и голосуют криво, и зелень нам поставляет гнилую.
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25.08.2021 11:12 Відповісти
Согласитесь, что это весьма символично: в родном городе Зеленского мэром стал прожжёный коммуняка-любитель русского мира, и уже не в первый раз. Разве могло быть иначе?
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25.08.2021 13:56 Відповісти
банда холуев кремлядей
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25.08.2021 11:12 Відповісти
Точнее - **********!
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25.08.2021 15:47 Відповісти
Блин, что творится.
Ловлю себя на мысли, что радуюсь, когда ублюдков из слуги урода делает даже полная вата.
Полный капец
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25.08.2021 11:13 Відповісти
А толку... Ещё хуже станет
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25.08.2021 11:26 Відповісти
Та выбирите уже сразу жериновского,или еще какого нибудь выродка из числа кацапов.Что за треш?Как такое вообще может быть на 8-м году войны?
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25.08.2021 11:14 Відповісти
*Зажопівці * (колишні ригі ) знову рвуться до влади .
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25.08.2021 11:16 Відповісти
в Кривом Роге они от неё и не отрывались
люди в маршрутках до сих пор гривны называют рублями
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25.08.2021 11:18 Відповісти
Якось на базарі я такій торговкі давав рупь. Юрій Вілкул виконуватиме обов'язки мера Кривого Рогу, - підсумки таємного голосування на сесії міськради - Цензор.НЕТ 2798
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25.08.2021 11:24 Відповісти
В Харькове аналогично
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25.08.2021 11:27 Відповісти
хотять рублєй ?

так дати йому гривнами але... по курсу Юрій Вілкул виконуватиме обов'язки мера Кривого Рогу, - підсумки таємного голосування на сесії міськради - Цензор.НЕТ 1464

ото скавчати будуть !
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25.08.2021 14:03 Відповісти
Россия формирует новую политическую силу на развалинах ОПЗЖ - Левочкин и Бойко ее основные составляющие. Россия даже провела операцию прикрытия, выставив санкции против Левочкина и его сестры. Ермак - основной транслятор этой группы. Идея союза партии Зеленского и части ОПЗЖ находится в стадии формирования. ‎
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25.08.2021 12:21 Відповісти
Кривой Рог становится рассадником совковой ваты.
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25.08.2021 11:16 Відповісти
Что это за ватный триллер?
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25.08.2021 11:16 Відповісти
Сначала прочитал "триппер". Потом присмотрелся - триллер. Но, похоже, по сути я прочитал правильно.
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25.08.2021 13:29 Відповісти
У фракції Вілкула і ОПЗЖ в сумі 28 голосів, Вілкула обрали 33 голосами із яких 32 "за".
Якщо СН і "Сила людей" не приймали участі у голосуванні, то хто додав ще 5 голосів, з яких 4 "за"? Часом не фракція "Європейська солідарність" якраз з 5 депутатами в своєму складі?
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25.08.2021 11:17 Відповісти
Там якщо гарно придивитися та спробувати ввімкнути мозок,то можна побачити речення про тих,хто приймав участь в голосуванні.
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25.08.2021 11:25 Відповісти
Які партії пройшли у міськраду Кривого Рогу
"Блок Вілкула "Українська перспектива" - 30,88% (19 мандатів);
"Слуга народу " - 26,24% голосів виборців (16 мандатів);
"ОПЗЖ" - 14,36% (9 мандатів);
"Сила людей" - 7,56% (5 мандатів);
"Європейська Солідарність" - 6, 39% (5 мандатів).

Тепер за допомогою простої арифметики віднімаємо голоси СН і "Сили людей", і думаємо яким чином за Вілкула проголосували 32 депутати.
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25.08.2021 11:30 Відповісти
Ну щоб довго не думати поцікався в редактора. Може він оновить статтю і "всё тайное станет явным".)
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25.08.2021 11:38 Відповісти
Українська перспектива" - 30,88% (19 мандатів)
"ОПЗЖ" - 14,36% (9 мандатів);
"Європейська Солідарність" - 6, 39% (5 мандатів).
Один из ЕС был против, остальные поддержали.
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25.08.2021 13:16 Відповісти
А этой падлючной парамаунти с американским прокси, сразу нужно на ровном месте придумать фейк и запустить говно на вентилятор- ты, падаль кремлевская, смотри в зад своим кумирам ***** и зеле и не отвлекайся, тварь.Нечего тут разводить махровую брехню, мразь. Вали в совай лаптестан,там и кизди на своего недофюрера, если кишка не тонка.
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25.08.2021 12:26 Відповісти
Схоже що там живуть тільки Вовочки. Юрій Вілкул виконуватиме обов'язки мера Кривого Рогу, - підсумки таємного голосування на сесії міськради - Цензор.НЕТ 7016
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25.08.2021 11:21 Відповісти
А окрім сьцяної вати невже нема кому очолити місто? То може краще імпортувати з Європи, якщо окрім ************** більше нікому?
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25.08.2021 11:22 Відповісти
Наголошується, що депутати "Слуги народу" не брали участі в голосуванні, вони залишили залу пленарного засідання Джерело: https://censor.net/ua/n3284404
черговий цирк для приїжджих.
адже про співпрацю "сн" та "опзж" в криворізькій міськраді не соромились заявляти й самі "слугинароду".
ну а добровільна відставка "слугинароду" котляра з посади секретаря не могла відбутися без погодження з партією/фракцією, тож "слугинароду" свідомо віддали місто вілкулу.
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25.08.2021 11:22 Відповісти
а кто убил эра не ясно.... вааще никаких идей....
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25.08.2021 11:24 Відповісти
неясно
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25.08.2021 17:30 Відповісти
Ясный перец без рыгов Мисс-Крыворожица не красавица...
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25.08.2021 11:26 Відповісти
Зєпоц хай своїм указом там створить якуйсь платформу з назвою вілкуловой рог з кпвв та особливостями.
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25.08.2021 11:28 Відповісти
Кривой Рог по ватности и продажности побил все рекорды.
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25.08.2021 11:29 Відповісти
Рыгобанда
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25.08.2021 11:30 Відповісти
Советскре дерьмо дохнет 74 года...+ 30 лет....в Независитмой Украине...? не многовато ли для быдла советского держать во власти этих баранов?
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25.08.2021 11:32 Відповісти
Опять Кривой Рог отличился, рыговское отребье быврали
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25.08.2021 11:35 Відповісти
это быдло и должно было там быть,просто как то не прошло,но уже там,на своём месте
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25.08.2021 11:40 Відповісти
Когда то покойный отец Сенатор записал в Дневнике...
300 лет Хана Батыя,304 года династии немецкой Готторп-Гольштейнов,типа скрывавшихся под фамилией Романовы,сейчас краснопузые у власти 74 года,а дальше что?
Запись сделала моя мама,поскольку отец перед смертью в 2017 году уже ничего не видел...
Сегодня 25 августа 2021 года в живых нет ни отца, ни мамы...,
буду воевать один с советскими баранами...
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25.08.2021 11:40 Відповісти
Ну вот вам парады , НАТО, ЕВРОСОЮС - су...ка с вами в СНГ снова вступишь!!!!
Как послись , так и не оторвешь!!! Задолбали !!!
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25.08.2021 11:53 Відповісти
ФСБ сказала: "Вилкул", - И Котляр ответил: "Есть!"
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25.08.2021 12:02 Відповісти
Серый кардинал Рога Кривого, вылез на свет.. Всего лишь... Типа до этого реально правил кто то другой...
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25.08.2021 12:08 Відповісти
ШО, ОПЯТЬ ???
ОПЯТЬ СТАДИОН ???
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25.08.2021 12:20 Відповісти
Спасибо жителям Кривбасса за - сами знаете за шо!
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25.08.2021 12:26 Відповісти
Кацапи при совку зробили все,щоб знищити центри козацтва в Україні і вибити цвіт української нації.Тому й маємо значну частину такого наріду,з генетичним дефектом-меншоварту,несвідому,політично незрілу і безвідповідальну.Коротше кажучи-ту, що ******* і потрібно.
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25.08.2021 12:36 Відповісти
Кто-то сомневался?
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25.08.2021 12:37 Відповісти
Многие тут сомневались. Да они после того как ЕС 4 голоса отдали за это решение поливают грязью Слугу народа, а не ЕС.
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25.08.2021 13:23 Відповісти
Зарубежные гости наблюдают, как Бубочка теребонькает нефритовым стержнем по слоновьим костям клавиш пианино.
- Вам не кажется, что маэстро изрядно фальшивит? Это от того, что плохой слух?
- Нет, это от того, что кривой рог!
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25.08.2021 12:47 Відповісти
Когда уже уберут этих Рыгов? Сколько можно тянуть страну в сРашку? Почему ворье не сидит?
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25.08.2021 13:20 Відповісти
Пора перейменовувати Кривий Ріг на Кривий Рыг.
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25.08.2021 13:45 Відповісти
Опять ,эта ((ука лагерная всплыла , 😡😡😡
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25.08.2021 13:38 Відповісти
эту рЫговскую Гниду в месте с сынком давно нужно закрывать на пожизняк с полной конфискацией, а этот нарко-Дурак собирает всю нечисть по городам....
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25.08.2021 15:00 Відповісти
Ну под себя подбирает, какой он, такие же и они.
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25.08.2021 15:57 Відповісти
вот и ответ, кому это было выгодно.
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25.08.2021 15:41 Відповісти
Вилкул давно должен сидеть в тюряге, со своим сыночком, а клоун их держит, а почему, да потому же, что сам такой.
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25.08.2021 16:01 Відповісти
що з цього вбогого криворозького "нео-совка" може вилупитись? або просавєцкій вілкул, або просавєцкій блаЗЕнь ... Незалежна Україна для них обох має виглядати, як реінкарнація УССР...
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25.08.2021 16:30 Відповісти
"Это какой то позор..." (с)
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25.08.2021 16:34 Відповісти
Бэкало-мэкало хоть немного стал розмовляти на мові, зато его сынку-украинофобу, похоже, вообще западло на гос. языке где-либо общаться...
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19.12.2021 14:36 Відповісти
 
 