УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12210 відвідувачів онлайн
Новини Київські новини Коронавірус і карантин
691 9
карантин (16095) Київ (13826) Кличко (2810) статистика (2134) COVID-19 (18064) коронавірус (16711)

За добу в Києві від COVID-19 померли дві людини, виявлено 109 нових випадків, - Кличко

Новини Цензор.НЕТ Київські новини

За добу 24 серпня у столиці зареєстрували 109 нових випадків коронавірусу, 2 хворих померли, водночас одужали 50 осіб.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав мер Києва Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.

"Плюс 109 підтверджених випадків захворювання на коронавірус (загалом 222 840)", - написав він.

Так, захворіли 65 жінок віком від 19 до 83 років, 36 чоловіків віком від 21 до 84 років, 4 дівчинки від 1 до 16 років і 4 хлопчики від 5 до 16 років.

Також зафіксовано 2 летальні випадки від вірусу (загалом 5271).

До лікарень госпіталізовано 23 хворих на коронавірус, 54 госпіталізованих з підозрою на COVID-19 і пневмоніями.

Водночас 50 осіб подолали коронавірус (загалом 215 029).

Також читайте: В Україні за добу від COVID-19 померли 20 осіб, зафіксовано 727 нових випадків зараження, 382 людини одужали

"Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Оболонському (25), Шевченківському (21) і Дарницькому (15)", - додав Кличко.

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Наконец то праздник закончился, Меркель уехала, на СНБО больше не приглашают и Виталя может заняться своей основной работой ковиддиктора ТВ .
показати весь коментар
25.08.2021 12:15 Відповісти
Призываю всех зэбаранов и пiд-рашек НЕ вакцинироваться ни в коем случае! Обманите систему! Снимите нагрузку со здравоохранения и пенсионного фонда! За добу в Києві від COVID-19 померли дві людини, виявлено 109 нових випадків, - Кличко - Цензор.НЕТ 3378
показати весь коментар
25.08.2021 12:19 Відповісти
Смертность в Украине.

Сердечно-сосудистые заболевания 37 618 66.1%
Онкология 6 112 10.7%
Ковид 3 922 6.9%
Несчастные случаи 2 526 4.4%
Заболевания органов пищеварения 2 220 3.9%
Заболевания органов дыхания 1 953 3.4%
Симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при клинических и лабораторных исследованиях, не классифицированные в других рубриках 1 711 3.0%
Заболевания нервной системы 352 0.6%
Туберкулез 247 0.4%
Заболевания мочеполовой системы 233 0.4%

https://opendatabot.ua/ru/open/death-statistics

Почему 100% новостного контента по заболеваниям занимает Ковид, который только на 2% обгоняет статистику несчастных случаев? Где негодующие возгласы журналистов и врачей об опасности сердечно-сосудистых заболеваниях и онкологии?
показати весь коментар
25.08.2021 14:28 Відповісти
А с чего это ты призываешь замалчивать эпидемию, которая унесла уже более 56 тысяч жизней Украинцев? За добу в Києві від COVID-19 померли дві людини, виявлено 109 нових випадків, - Кличко - Цензор.НЕТ 3831
показати весь коментар
25.08.2021 21:01 Відповісти
Процитируйте меня, пожалуйста, в том месте, где я призываю замалчивать эту "эпидемию".
показати весь коментар
26.08.2021 10:04 Відповісти
Пост выше - вы не довольны, что КОВИДу уделяется пристальное внимание со стороны прессы. Другими словами, вас бы устроило безразличие прессы к этому вопросу.
показати весь коментар
26.08.2021 21:49 Відповісти
Пусть 60% медийного времени посвященного медицине выделяется сердечно-сосудистым заболеваниям, 9% раку и 6 % Ковиду
показати весь коментар
27.08.2021 14:00 Відповісти
 
 