За добу в Києві від COVID-19 померли дві людини, виявлено 109 нових випадків, - Кличко
Новини Цензор.НЕТ Київські новини
За добу 24 серпня у столиці зареєстрували 109 нових випадків коронавірусу, 2 хворих померли, водночас одужали 50 осіб.
Про це на своїй сторінці у Facebook написав мер Києва Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.
"Плюс 109 підтверджених випадків захворювання на коронавірус (загалом 222 840)", - написав він.
Так, захворіли 65 жінок віком від 19 до 83 років, 36 чоловіків віком від 21 до 84 років, 4 дівчинки від 1 до 16 років і 4 хлопчики від 5 до 16 років.
Також зафіксовано 2 летальні випадки від вірусу (загалом 5271).
До лікарень госпіталізовано 23 хворих на коронавірус, 54 госпіталізованих з підозрою на COVID-19 і пневмоніями.
Водночас 50 осіб подолали коронавірус (загалом 215 029).
"Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Оболонському (25), Шевченківському (21) і Дарницькому (15)", - додав Кличко.
Будь ласка, зачекайте...
Сердечно-сосудистые заболевания 37 618 66.1%
Онкология 6 112 10.7%
Ковид 3 922 6.9%
Несчастные случаи 2 526 4.4%
Заболевания органов пищеварения 2 220 3.9%
Заболевания органов дыхания 1 953 3.4%
Симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при клинических и лабораторных исследованиях, не классифицированные в других рубриках 1 711 3.0%
Заболевания нервной системы 352 0.6%
Туберкулез 247 0.4%
Заболевания мочеполовой системы 233 0.4%
https://opendatabot.ua/ru/open/death-statistics
Почему 100% новостного контента по заболеваниям занимает Ковид, который только на 2% обгоняет статистику несчастных случаев? Где негодующие возгласы журналистов и врачей об опасности сердечно-сосудистых заболеваниях и онкологии?