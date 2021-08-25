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Новини Політика УкраїниСуспільство Окуповані території - Крим і Донбас
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Багров (1) Герой України (251) депутат (1575) Крим (12752) Лебедєв (23) нагорода (1099) Цеков (5) колабораціонізм (938) ЧЕСНО (98)

Кілька кримських нардепів-колабораціоністів досі мають українські нагороди, зокрема звання Герой України, - ЧЕСНО

Новини Цензор.НЕТ Політика України Суспільство

Кілька кримських нардепів-колабораціоністів досі мають українські нагороди, зокрема звання Герой України, - ЧЕСНО

Народні депутати від Криму, які після окупації Кримського півострова стали російськими колаборантами, досі мають українські державні нагороди, в тому числі звання Героя України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в матеріалі Руху ЧЕСНО про обрання і роботі кримських мажоритарників у Верховній Раді України.

Так, наприклад, депутат Верховної Ради Криму (1998-2006 рр.), її спікер (з 2002 по 2006 рік), тричі нардеп від Партії регіонів Борис Дейч, якого Рух ЧЕСНО ловив на кнопкодавстві у парламенті, має низку високих держнагород України в тому числі й звання Герой України з врученням ордена Держави.

"У 2010 році Борис Дейч голосував за ратифікацію угоди між Україною та РФ з питань перебування Чорноморського флоту Росії на території України. Під час Революції Гідності Борис Дейч підтримував антимайдан. Також як народний депутат України 16 січня 2014 року голосував за "диктаторські закони", а під час незаконного референдуму в Криму Герой України закликав об'єднуватися з Росією", - підкреслюють у ЧЕСНО.

Також повідомляється, що депутат першого скликання ВРУ, а згодом ректор Таврійського національного університету імені Вернадського Микола Багров, привітав окупацію РФ Кримського півострова, він також мав низку українських нагород в тому числі й найвищу державну нагороду Героя України: Після анексії Криму Таврійський національний університет імені Вернадського був перетворений в Кримський федеральний університет, і Микола Багров обійняв пост президента університету. Багров помер в квітні 2015 року.

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Кілька кримських нардепів-колабораціоністів досі мають українські нагороди, зокрема звання Герой України, - ЧЕСНО 01

Екснардеп і міністр оборони часів Януковича Павло Лебедєв має нагороди України - медаль "За відзнаку у військовій службі" I ст. і звання "Заслужений економіст України".

Кримський нардеп Олександр Нечаєв, який балотувався в парламент 7-го скликання від "Партії регіонів", а в ВРУ 8-го скликання від "Опозиційного блоку", в 2018 році був одним з 36 депутатів, які голосували проти закону про визнання українського суверенітет над окупованими територіями Донецької і Луганської областей. Нечаєв є членом політради ОПЗЖ.

Ще один нардеп першого скликання ВРУ Сергій Цеков, який був керівником "Русской общины Крыма" та першим віце-спікером кримського парламенту, став першим членом Ради федерації РФ від російської тимчасової окупаційної влади Криму, з 2008 року має звання заслуженого працівника місцевого самоврядування АРК. Сергія Цекова називають одним із "хрещених батьків" політики Сергія Аксьонова, адже саме він під час першого засідання в уже захопленому російськими окупантами будівлі Верховної ради АРК запропонував депутатам підтримати кандидатуру свого протеже на посаду керівника кримського уряду, як узгоджену з Путіним.

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"Слід наголосити, що звання Герой України надає низку пільг і надбавку до пенсії. Після окупації Криму ці привілеї РФ формально залишила для українських героїв. Наразі, на жаль, процедура позбавлення державних нагород, у тому числі й звання Герой України, складна і не дієва. Спростити механізм депутати вже намагалися, але законопроект відхилили. Відтак Героями після нагородження залишаються практично довічно, навіть ті, хто став колаборантом в окупованому Криму", - резюмували в ЧЕСНО.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+17
Всі комуністи,регионали зажопники мають бути позбавлені всіх нагород ,утримань ,виплат і пенсій, а також притягнуті до відповідальності за свою ворожу діяльність проти народу України. Ряд крымских нардепов-коллаборационистов до сих пор имеют украинские награды, в том числе звание Герой Украины, - ЧЕСНО - Цензор.НЕТ 3784
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25.08.2021 11:45
+10
А ведь можно принять закон, лишающих этих ушлепков наград и привилегий за предательство. Но, к сожалению его не примут, даже не введут на рассмотрение. Ведь среди нынешних депутатов много имеют личной недвижимости в Крыму. Для них она дороже.
Ряд крымских нардепов-коллаборационистов до сих пор имеют украинские награды, в том числе звание Герой Украины, - ЧЕСНО - Цензор.НЕТ 3703
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25.08.2021 11:50
+9
І позбавлені громадянства України.
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25.08.2021 14:12
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Всі комуністи,регионали зажопники мають бути позбавлені всіх нагород ,утримань ,виплат і пенсій, а також притягнуті до відповідальності за свою ворожу діяльність проти народу України. Ряд крымских нардепов-коллаборационистов до сих пор имеют украинские награды, в том числе звание Герой Украины, - ЧЕСНО - Цензор.НЕТ 3784
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25.08.2021 11:45 Відповісти
І позбавлені громадянства України.
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25.08.2021 14:12 Відповісти
Такі вельми потрібні і корисні,однодумці як для Порошенка, так і для ЗЕ-Єрмака, Медведчука-Рабіновіча, Вілкула -Симоненка
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25.08.2021 16:45 Відповісти
Бывший лучший, но опальный стрелок... Если знатный расхититель народной собственности А.Порошенко Герой, то почему не может быть сепаратист или убийца?
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25.08.2021 11:46 Відповісти
И тебе Порох в штаны насрал? Ряд крымских нардепов-коллаборационистов до сих пор имеют украинские награды, в том числе звание Герой Украины, - ЧЕСНО - Цензор.НЕТ 3673
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25.08.2021 11:52 Відповісти
Ну не знайшлося за 5 років в Петра часу на таку дрібницю.
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25.08.2021 12:22 Відповісти
Тобі ж у голову насрав,чому не міг насрати йому у штани?
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25.08.2021 17:14 Відповісти
А если не секрет, ЧТО украл?)))
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25.08.2021 13:12 Відповісти
Впіймали,що виніс бобіну мідного дроту зі свого заводу,а в гаражі у нього,у батька Порошенка знайшли каністри зі спиртом і отримав десь 3-4 роки у совкові часи."Героєм" батька Порошенка зробив Ющенко.
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25.08.2021 14:22 Відповісти
Директор завода бобину выносил?) Серьезно?)))
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25.08.2021 14:38 Відповісти
Так заводик був,якщо не помиляюсь у Болграді-такий собі "ЗАВОДИЩЕ" у райцентрі з 15 000 населення-мабуть двигуни згорілі перемотували для насосів або пральних машин.Юродствуй далі.
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25.08.2021 14:51 Відповісти
Так НАВЕРНОЕ?))) Вы всех судите по своим способностям))) В Болграде? И поэтому судил ВС МССР?))) Про убитого брата не забудьте упомянуть... Жертва телевизора)))
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25.08.2021 15:11 Відповісти
Бред не несите) Его поймали на ФИНСКОЙ границе за "контрабанду" спирта в Финляндию) Так что он УКРАЛ?)
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25.08.2021 14:41 Відповісти
А осужден был за ПРИПИСКИ, за СКУПКУ добытого незаконным путем и за хранение холодного оружия))) Так что он УКРАЛ?)
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25.08.2021 14:55 Відповісти
Володимир Зеленський присвоїв військовим звання "Герой України"
відео - https://www.youtube.com/watch?v=0ZZkPOA6vYY
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25.08.2021 11:47 Відповісти
А ведь можно принять закон, лишающих этих ушлепков наград и привилегий за предательство. Но, к сожалению его не примут, даже не введут на рассмотрение. Ведь среди нынешних депутатов много имеют личной недвижимости в Крыму. Для них она дороже.
Ряд крымских нардепов-коллаборационистов до сих пор имеют украинские награды, в том числе звание Герой Украины, - ЧЕСНО - Цензор.НЕТ 3703
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25.08.2021 11:50 Відповісти
У самого Зе апартаменты в мраморе в Ялте....и коммуналку платит исправно!
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25.08.2021 11:55 Відповісти
Ну и какие к ним могут быть претензии, если они своего сепарского нутра никогда не скрывали во все времена при всякой власти? Вот взять бы за задницу тех, кто их выдвигал на награждение, а так же тех, кто награждал и присваивал все эти звания и титулы. Но понятно, что никто в этом направлении ничего делать не будет, поскольку там и сегодня существует многоуровневая круговая порука, а ворон ворону, как известно...
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25.08.2021 11:52 Відповісти
Давно пора пора ввести "награду" Предатель-Изменник.....и сколько кандидатов нарисуется!
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25.08.2021 11:53 Відповісти
"Кавалер -лЫцарь" № 1 - Леонид Кравчук!
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25.08.2021 12:08 Відповісти
Учредить общественный наградотдел, звание народного присваивать голосованием
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25.08.2021 14:06 Відповісти
вот и представьте - в этом "ряду" Бандеру! ... Ряд крымских нардепов-коллаборационистов до сих пор имеют украинские награды, в том числе звание Герой Украины, - ЧЕСНО - Цензор.НЕТ 660
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25.08.2021 11:54 Відповісти
Парадокс! Нагороди присвоюють відомства включно з Президентом а позбавити їх можна тільки за рішенням суду!
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25.08.2021 11:56 Відповісти
Вот такие у нас герои. Кілька кримських нардепів-колабораціоністів досі мають українські нагороди, зокрема звання Герой України, - ЧЕСНО - Цензор.НЕТ 4746
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25.08.2021 12:01 Відповісти
тю. я ни понял. а пачиму пушилин, медведчук, Рабинович, Царьов да сих пор не в героях Украины ходят?....
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25.08.2021 12:03 Відповісти
Зато Надя Савченко - "хероиня"!..
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25.08.2021 12:12 Відповісти
та да. еще та
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25.08.2021 12:12 Відповісти
Одна надежда на СНБО
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25.08.2021 12:09 Відповісти
Кілька кримських нардепів-колабораціоністів досі мають українські нагороди, зокрема звання Герой України, - ЧЕСНО - Цензор.НЕТ 3069
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25.08.2021 12:11 Відповісти
так у нас и Надюха минаметчица , она же "Жанна д,Арк от ФСБ", подружка Медведчука и ОПЗЖопса в полном составе тоже "Херой украины" ну ШО !!!
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25.08.2021 12:12 Відповісти
все это говно - резерв зеленой сопли.....
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25.08.2021 12:45 Відповісти
Кілька кримських нардепів-колабораціоністів досі мають українські нагороди, зокрема звання Герой України, - ЧЕСНО - Цензор.НЕТ 4983
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25.08.2021 13:09 Відповісти
Ну не видит власть * наша * всего этого Не могут они своим взять и отменить всё Зато Бандере и Шухевичу мгновенно отменили Героя Украины. Нет и никогда не было у нас проукраинской власти А с избирателями ЗЕ делитанта её никогда не будет.
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25.08.2021 13:17 Відповісти
по суду звання Бандері скасували, по суду... Щоправда, тим ручним судом, який садовив Юльку і Луценка - і все ж, формально закону дотримались...
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25.08.2021 13:20 Відповісти
Интересная страна на планете Украина платит своим же убийцам, которые её уничтожают. Платим мы все с вами и разводим руками - ни чего сделать нельзя.
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25.08.2021 13:47 Відповісти
Все награды Украины уже давно потеряли свое значение и ценность так как вручаются большей частью корешам, родственникам или банально за бабки. И лишь небольшая часть находит своих героев большей частью к юбилейным датам.
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25.08.2021 13:47 Відповісти
А почему у неЛоха до сих пор нет даже ни одной медальки? Непорядок. Или его путлер отметит героем паРаши когда неЛох протянет через ВР формулу Штанмаера?
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25.08.2021 13:53 Відповісти
та да, а Пастор не дотягує
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25.08.2021 14:02 Відповісти
Как же всё это мерзко. Такое высокое звание и так его обесценить. Правильно Лина Костенко отказалась, назвала "политическая бижутерия". Так оно и есть - бижутерия.
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25.08.2021 16:38 Відповісти
Ачётакова,пля... І що характерно, ніякій владі,( а слава Богу, влада в нас все таки міняється), нема до цього ніякого діла...
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25.08.2021 16:39 Відповісти
Не забрали нагороди?А нічого,що ДЕРЖАВА Україна,вже сьомий рік,фінансує лугандонські недодержави із бюдюету ПФУ?Сума приблизно 1,5млрд.доларів в рік і ВСІ роблять вигляд,що не знають та не розуміють цього.Це нормально?
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25.08.2021 18:41 Відповісти
А что, так можно?....Ну, так, ведь запас кармана не протрет, ни пить, ни есть не просит....)))) Кілька кримських нардепів-колабораціоністів досі мають українські нагороди, зокрема звання Герой України, - ЧЕСНО - Цензор.НЕТ 6735. Кто же виноват, что даже в таком элементарном деле украинская власть оказалась импотентной? Кілька кримських нардепів-колабораціоністів досі мають українські нагороди, зокрема звання Герой України, - ЧЕСНО - Цензор.НЕТ 6735 А вообще, Лаврентий Павлович Берия в таких ситуациях говорил, - "У каждой проблемы есть Имя, Фамилия и Должность" Кілька кримських нардепів-колабораціоністів досі мають українські нагороди, зокрема звання Герой України, - ЧЕСНО - Цензор.НЕТ 6735
Все б декомунізував, але ці золоті слова залишив...... Кілька кримських нардепів-колабораціоністів досі мають українські нагороди, зокрема звання Герой України, - ЧЕСНО - Цензор.НЕТ 8084
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25.08.2021 20:18 Відповісти
P.S. При цьому потрібно розревітися, і з нажалітися Байдену, Меркель і Мвкрону. Кілька кримських нардепів-колабораціоністів досі мають українські нагороди, зокрема звання Герой України, - ЧЕСНО - Цензор.НЕТ 8630 Кілька кримських нардепів-колабораціоністів досі мають українські нагороди, зокрема звання Герой України, - ЧЕСНО - Цензор.НЕТ 8630 Кілька кримських нардепів-колабораціоністів досі мають українські нагороди, зокрема звання Герой України, - ЧЕСНО - Цензор.НЕТ 8630
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25.08.2021 20:22 Відповісти
 
 