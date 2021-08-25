Оператор "Північного потоку-2" програв суд у Німеччині і має стати незалежним від "Газпрому"

Вищий земельний суд Дюссельдорфа виніс рішення за скаргою компанії-оператора Nord Steam 2 на Федеральне мережеве агентство Bundesnetzagentur. Суд вирішив, що газопровід повинен відповідати нормам газової директиви ЄС.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на агентство Reuters.

Таким чином, компанія-оператор "Північного потоку-2" повинна стати незалежною від "Газпрому". Крім того, 50% пропускної здатності газопроводу мають стати доступні для інших постачальників.

"Правила ЄС вимагають, щоб компанії, які виробляють, транспортують і поширюють газ на території Європейського Союзу, були відокремлені або "нерозділені". Вони повинні забезпечувати чесну конкуренцію на ринку і запобігти можливим перешкодам для інших компаній у доступі до інфраструктури. Це означає, що компанія, яка транспортує газ, повинна продавати свої потужності третім сторонам", - пише Reuters.

Цю інформацію підтверджує також видання Bloomberg.

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За інформацією Bloomberg, компанія-оператор газопроводу "Північний потік-2", "Nord Stream 2 AG", програла в суді Німеччини справу про звільнення газопроводу від вимог газової директиви ЄС.

Серед головних положень директиви - поділ компаній, що постачають газ, і компаній, які його транспортують. Це означає, що компанія-оператор "Північного потоку-2" повинна бути незалежною від "Газпрому", а 50% його пропускної потужності повинні резервуватися для альтернативних постачальників. Винятки можливі, але тільки зі схвалення Єврокомісії.

Раніше оператор Nord Steam 2 оскаржив рішення Федерального мережевого агентства не звільняти газопровід від норм газової директиви ЄС. У Німеччині ці норми регулюються відповідним національним законом.