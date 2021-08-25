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Новини Економіка
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Газпром (902) Німеччина (4508) суд (8030) Північний потік (1369)

Оператор "Північного потоку-2" програв суд у Німеччині і має стати незалежним від "Газпрому"

Новини Цензор.НЕТ Економіка

Оператор

Вищий земельний суд Дюссельдорфа виніс рішення за скаргою компанії-оператора Nord Steam 2 на Федеральне мережеве агентство Bundesnetzagentur. Суд вирішив, що газопровід повинен відповідати нормам газової директиви ЄС.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на агентство Reuters.

Таким чином, компанія-оператор "Північного потоку-2" повинна стати незалежною від "Газпрому". Крім того, 50% пропускної здатності газопроводу мають стати доступні для інших постачальників.

"Правила ЄС вимагають, щоб компанії, які виробляють, транспортують і поширюють газ на території Європейського Союзу, були відокремлені або "нерозділені". Вони повинні забезпечувати чесну конкуренцію на ринку і запобігти можливим перешкодам для інших компаній у доступі до інфраструктури. Це означає, що компанія, яка транспортує газ, повинна продавати свої потужності третім сторонам", - пише Reuters.

Цю інформацію підтверджує також видання Bloomberg.

Читайте: Суд у ФРН готовий винести рішення у справі "Північного потоку-2"

За інформацією Bloomberg, компанія-оператор газопроводу "Північний потік-2", "Nord Stream 2 AG", програла в суді Німеччини справу про звільнення газопроводу від вимог газової директиви ЄС.

Серед головних положень директиви - поділ компаній, що постачають газ, і компаній, які його транспортують. Це означає, що компанія-оператор "Північного потоку-2" повинна бути незалежною від "Газпрому", а 50% його пропускної потужності повинні резервуватися для альтернативних постачальників. Винятки можливі, але тільки зі схвалення Єврокомісії.

Раніше оператор Nord Steam 2 оскаржив рішення Федерального мережевого агентства не звільняти газопровід від норм газової директиви ЄС. У Німеччині ці норми регулюються відповідним національним законом.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+11
Це є дуже добре.. Бо ослаблює контроль гаспрома над трубою..
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25.08.2021 12:18
+11
ОТЖЕ ІЗ 60 МЛРД КУБІВ ГАЗУ МОКШІ ЗМОЖУТЬ ТРАНСПОРТУВАТИ ЛИШЕ 30?
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25.08.2021 12:19
+10
В том-то и фишка что вопрос о загруженности, если не будет других компаний, желающих транспортировать газ по СП-2, то все равно половина
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25.08.2021 12:30
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А директором поставить Меркель еще не обязал?
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25.08.2021 12:00 Відповісти
ОТЖЕ ІЗ 60 МЛРД КУБІВ ГАЗУ МОКШІ ЗМОЖУТЬ ТРАНСПОРТУВАТИ ЛИШЕ 30?
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25.08.2021 12:19 Відповісти
наивный. Все 60 и смогут, просто покупатели будут разные
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25.08.2021 12:25 Відповісти
В том-то и фишка что вопрос о загруженности, если не будет других компаний, желающих транспортировать газ по СП-2, то все равно половина
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25.08.2021 12:30 Відповісти
еще один наивный
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25.08.2021 13:13 Відповісти
все еще мечтаешь,что ***** всех обыграет? Оператор "Північного потоку-2" програв суд у Німеччині і має стати незалежним від "Газпрому" - Цензор.НЕТ 9048
дурик,речь не о покупателях,а о поставщиках
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25.08.2021 13:26 Відповісти
а ты все еще мечтаешь, что европейские бизнесмены готовы терять свое бабло ради Украины и неприязни к *****? Ты еще более наивный))))
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25.08.2021 13:39 Відповісти
они бабло терять в любом случае не будут...ведь наличие конкурентов-поставщиков есть главный стимулятор снижения цены Оператор "Північного потоку-2" програв суд у Німеччині і має стати незалежним від "Газпрому" - Цензор.НЕТ 414.
бабло терять будет,как обычно,прёмгаз...ну а ему не привыкать,смирился уже.смиришься и ты,кацапень
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25.08.2021 13:55 Відповісти
а почему будет терять бабло? Рыночные цены на газ вполне позволяют на нем зарабатывать.
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25.08.2021 15:01 Відповісти
рыночные цены то позволяют...а вот нерыночные-не дают Оператор "Північного потоку-2" програв суд у Німеччині і має стати незалежним від "Газпрому" - Цензор.НЕТ 1987.
если конечно,есть рынок (а в германии он есть,его нету на рахе)
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25.08.2021 15:10 Відповісти
что ты несешь болезный? Таблеточку выпей, ок? Цены диктует мировой рынок, а не рф или немецкий рынок.
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25.08.2021 15:23 Відповісти
идиот,рынок цены не диктует,а устанавливает равновесную цену Оператор "Північного потоку-2" програв суд у Німеччині і має стати незалежним від "Газпрому" - Цензор.НЕТ 6297.
диктовать мечтает прёмгаз и твое *****...но получается ,как всегда,рукожёппо
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25.08.2021 15:36 Відповісти
да да, фраза "Цену диктует либо рынок, либо спрос" уже не имеет никакого смысла, так как ты ее опровергнул)))
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25.08.2021 15:47 Відповісти
от ты тупой...а шо,спрос-это не рынок? Оператор "Північного потоку-2" програв суд у Німеччині і має стати незалежним від "Газпрому" - Цензор.НЕТ 9539где вас таких делают?ольгинцы вроде поумнее были...а лахта ваще отстой
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25.08.2021 16:21 Відповісти
нет тупица, рынок - это спрос и предложение
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25.08.2021 18:09 Відповісти
короче дите, иди отдохни, или поиграй в КС. Ты полный бред несешь. Учительница по экономике очень расстроится.
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25.08.2021 15:51 Відповісти
свиноруский зедебил хрюкнул, что рашке которая является одним из крупнейших экспортеров газа, нет газового рынка... Это из таких дебилов набирали в эффективную Зе-команду?
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25.08.2021 15:27 Відповісти
Вот спит бюргер и плачет ночью, сердце у него за Украину болит, думает - вот встану утром, да ну его нах эти миллиарды, этот газ, это *****, ну не могу я пойти против воли украинского народа, отказываюсь от проекта))))
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25.08.2021 13:41 Відповісти
бюргеру абсодютно пофиг,у кого брать...ему главное без сюрпризов типа нынешнего,шо резко упали обьемы Оператор "Північного потоку-2" програв суд у Німеччині і має стати незалежним від "Газпрому" - Цензор.НЕТ 6374.а раха полна сюрпризами...
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25.08.2021 13:53 Відповісти
объемы упали в твоих больных фанатзиях. А по факту будет вполне очевидно - работать будет на полную мощность
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25.08.2021 15:00 Відповісти
вот когда будет-тогда и приходи кукарекать Оператор "Північного потоку-2" програв суд у Німеччині і має стати незалежним від "Газпрому" - Цензор.НЕТ 6307
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25.08.2021 15:11 Відповісти
я не собирался в гости в твой петушиный уголочек, зедебил
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25.08.2021 15:22 Відповісти
Оператор "Північного потоку-2" програв суд у Німеччині і має стати незалежним від "Газпрому" - Цензор.НЕТ 9369ну и кукарекай дома,чего сюда приперся?
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25.08.2021 15:32 Відповісти
и запомни зедебил: в Германии еще с времен Берлинской стены много людей и их потомков, которые лобзались с Кремлем имея выгоду. И им насрать на тебя, твою Украину, и все европейские ценности, когда речь идет о их нажитых десятилетиями политических и финансовых связях с рашкой.
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25.08.2021 15:35 Відповісти
такие лобзания-они скоротечны...до первого скачка.
вон лавруха сейчас с талибами лобзается...а платить все равно кацаплянину васе придется Оператор "Північного потоку-2" програв суд у Німеччині і має стати незалежним від "Газпрому" - Цензор.НЕТ 1783.патамуша лох по жизни.
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25.08.2021 15:38 Відповісти
ну ну, жди скачков))))
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25.08.2021 15:45 Відповісти
они уже настали,портянкин...еще с 2014 года Оператор "Північного потоку-2" програв суд у Німеччині і має стати незалежним від "Газпрому" - Цензор.НЕТ 6494
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25.08.2021 15:47 Відповісти
и что, германские любители рашки перестали лоббировать интересы Кремля после 2014 года?))) А то что-то я заметил, СП2 начали строить после 2014. Не сходится что-то у тебя, ухахаха)))
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25.08.2021 15:50 Відповісти
Таки да. Вот тупин в своем бункере обрадуется вонючими залпами. Это если кацапы вообще его запустят.
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25.08.2021 12:27 Відповісти
Зачем же так грубо. Суд постановил, что, учитывая всю грязь этого дела, директором должен быть просио ангел, ну, в крайнем случае - Ангела. Оператор "Північного потоку-2" програв суд у Німеччині і має стати незалежним від "Газпрому" - Цензор.НЕТ 9956
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25.08.2021 12:32 Відповісти
Это есть гут. Но Ху...ло положит на решение этого суда.
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25.08.2021 12:01 Відповісти
Це є дуже добре.. Бо ослаблює контроль гаспрома над трубою..
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25.08.2021 12:18 Відповісти
Пуйло не виконує жодних умов.
Він сьогодні качає 60% від договору через Україну.
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25.08.2021 12:23 Відповісти
А там система *качай або плати * !
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25.08.2021 12:29 Відповісти
Насправді ні. Ніхто крім газпрома не зможе користуватись трубою.
Бюрократичні рогатки обходяться за допомогою прокладок/посередників.
Як результат - газ в трубі весь газпромівський і купа посередників з директоратом європейських політиків на прокормі у кацапів. І в мене таке відчуття, що ті рогатки то механізм працевлаштування на величезні зарплати для тих , хто все це приймав і проштовхував СП-2
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25.08.2021 12:30 Відповісти
ну,и значит удорожание газ...бо прокладки кормить надо.а значит ниже конкурентность
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25.08.2021 13:28 Відповісти
Це не московський комсомолець,ти козлорилий не туди потрапив.ПТН-ПНХ Оператор "Північного потоку-2" програв суд у Німеччині і має стати незалежним від "Газпрому" - Цензор.НЕТ 8093
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25.08.2021 12:29 Відповісти
Непогано ...
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25.08.2021 12:01 Відповісти
сомневаюсь, что независимый оператор ГТС СП-2 запросит цену транспортировки ниже нашей.
привет хромой кляче из МИД РФ.
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25.08.2021 12:22 Відповісти
если им будет это выгодно - запросят
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25.08.2021 12:26 Відповісти
ну-ну... зарплаты там повыше наших. а господдержки там нет. деньги из воздуха не берутся.
разве что грязьпром будет доплачивать чумаданами.
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25.08.2021 12:47 Відповісти
ты от куда такой наивный взялся? Ты думаешь бюргеровские толстосумы ждали столько времени, чтобы вместо 60 получить 30?)))) Или думаешь, что европейские директивы инвесторам были незнакомы? Ну так, миллиарды вложили, но забыли к юристу обратится))) Новички, профаны)))
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25.08.2021 13:12 Відповісти
гы...бюргеры все равно получат 60 Оператор "Північного потоку-2" програв суд у Німеччині і має стати незалежним від "Газпрому" - Цензор.НЕТ 2646.просто от другого поставщика.
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25.08.2021 13:29 Відповісти
сначала ты говорил что его не построят, а сейчас очередные влажные фантазии
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25.08.2021 13:38 Відповісти
построили-то ваши кацапские проблемы...теперь думайте,что с ним дальше делать...похоронить в волнах балтики или порезать на металл,как ЮП Оператор "Північного потоку-2" програв суд у Німеччині і має стати незалежним від "Газпрому" - Цензор.НЕТ 3591
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25.08.2021 13:57 Відповісти
да что там думать, просто газ пустят по трубе и все
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25.08.2021 14:59 Відповісти
все не так просто,кацапырла Оператор "Північного потоку-2" програв суд у Німеччині і має стати незалежним від "Газпрому" - Цензор.НЕТ 8047.газ пустят когда ЕС разрешит...
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25.08.2021 15:13 Відповісти
все верно свинорус, когда ЕС и РФ разрешит, а не Украина.
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25.08.2021 15:21 Відповісти
рф может только в наглую заполнить трубы газом до немецкого хаба...за свой счет.вернее,за твой счет Оператор "Північного потоку-2" програв суд у Німеччині і має стати незалежним від "Газпрому" - Цензор.НЕТ 7988.и то,только наполовину,бо решение суда есть
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25.08.2021 15:34 Відповісти
Вчера умер знаменитый барабанщик группы Роллинг Стоунз Чарли Уоттс...
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25.08.2021 12:01 Відповісти
Ніколи не любив Роллінгів.
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25.08.2021 12:06 Відповісти
Тобі пощастило...я любив та люблю музичку Андрія Середи...КОМУ ВНИЗ... Оператор "Северного потока-2" проиграл суд в Германии и должен стать независимым от "Газпрома" - Цензор.НЕТ 5996
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25.08.2021 12:08 Відповісти
Вони намагались переплюнути Бітлів, але так і не досягли своєї мети.
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25.08.2021 12:25 Відповісти
Вот он и не смог это пережить... Оператор "Северного потока-2" проиграл суд в Германии и должен стать независимым от "Газпрома" - Цензор.НЕТ 2653
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25.08.2021 12:15 Відповісти
Оператор "Північного потоку-2" програв суд у Німеччині і має стати незалежним від "Газпрому" - Цензор.НЕТ 4803
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25.08.2021 12:26 Відповісти
i see a red door and i want it painted black
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25.08.2021 12:16 Відповісти
легенды уходят, а пуйловцы дохнут
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25.08.2021 12:22 Відповісти
Без страхового Полиса утвежденного странами ЕС и Всемирной адвокатской Конторой,типа " Путлер Мудак"...Северное дерьмо засуньте Путлеру в ЖО....бараны Мавзолейные...вы хоть почитайте правовые Основы что значит Страховой полис при поставках в страны ЕС... Оператор "Северного потока-2" проиграл суд в Германии и должен стать независимым от "Газпрома" - Цензор.НЕТ 4145вас обули,а вы и не заметили...
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25.08.2021 12:07 Відповісти
Если Шредер не подойдет то назначат фрау Меркель. "Газпром" трудоустроит всех немецких канцлеров пенсионеров.
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25.08.2021 12:10 Відповісти
Это супер.А кто же еще может поставлять 50% в эту трубу? Интересно рентабельность с 50% загрузкой покроет транспортировку из дальнего козлостана?
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25.08.2021 12:14 Відповісти
Любая "европейская" фирма, которая будет покупать газ на ВХОДЕ в трубу....
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25.08.2021 12:31 Відповісти
Сделают еще одну прокладку. Трудоустроят туда кучу полезных для х-ла европейцев. И будут качать. Типа 50% поставляет газпром, а 50% европейская кампания.
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25.08.2021 12:33 Відповісти
и что в этом плохого?снижается конкурентоспособность прёмгаза...
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25.08.2021 13:31 Відповісти
как недавно сказал Лавров, "страны Европы должны будут конкурировать за то", что бы дать очередного пинка "Газпрому".. гыгыгы))
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25.08.2021 12:14 Відповісти
Что бы все поняли: Согласно документу, добывающая компания не может одновременно владеть трубопроводом, по которому доставляется ее газ. Т.е.Газпром трубороводом владеть не будет.
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25.08.2021 12:15 Відповісти
и шо дальше? ну, попытаются спрятать в рое дочек, как Сургутнефтегаз, но как это будут состыковывать с ЕСовскими положняками
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25.08.2021 12:21 Відповісти
Фишка в другом здесь...
ГрязьПром паникует,цена упала до 60 баков за литр говна РАБссиянского...если станет опять 40 баков за литр...Северное дерьмо не окупится и через 200 лет... Оператор "Північного потоку-2" програв суд у Німеччині і має стати незалежним від "Газпрому" - Цензор.НЕТ 2756
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25.08.2021 12:17 Відповісти
Це для ***** перша кістка у горлянку,щоб приборкати апетит.
Оператор "Північного потоку-2" програв суд у Німеччині і має стати незалежним від "Газпрому" - Цензор.НЕТ 9874

Далі ще будуть різні несподіванки. Оператор "Північного потоку-2" програв суд у Німеччині і має стати незалежним від "Газпрому" - Цензор.НЕТ 7843
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25.08.2021 12:18 Відповісти
Кроме того, 50% пропускной способности газопровода должны стать доступны для других поставщиков_________________________интересненько
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25.08.2021 12:20 Відповісти
Прищемили яйца Газпрому.Но этого все равно недостаточно.Даже 50% транзита по СП2 открывает перспективы полномасштабной войны рашки против Украины.
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25.08.2021 12:23 Відповісти
Эрдоган еще недавно платил ГрязьПрому 50 миллиардов долларов за газ в год.Сегодня Эрдоганыч платит 1 миллиарпд 380 лямов долларов...,Ильхам Алиев кинул кремлевских баранов...все прозаично и просто... Оператор "Північного потоку-2" програв суд у Німеччині і має стати незалежним від "Газпрому" - Цензор.НЕТ 7779
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25.08.2021 12:25 Відповісти
Цікаво чому жоден суд України не виніс такого рішення по нашому газопроводу,а наші продажні судді вміють тільки дарувати мудачуку державні нафтопроводи да хабарі брать. Оператор "Північного потоку-2" програв суд у Німеччині і має стати незалежним від "Газпрому" - Цензор.НЕТ 5944
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25.08.2021 12:27 Відповісти
А причем здесь наш газопровод? Им владеет Газпром?) А оператор у нас и так отделен от поставщиков)
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25.08.2021 12:35 Відповісти
расеяне неожиданно превратились в немецких порноактёров гастарбайтеров.
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25.08.2021 12:28 Відповісти
Почему неожиданно ? Разве когда-то было по-другому ?
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25.08.2021 12:38 Відповісти
Так было всегда, но именно сейчас для них развеялась и потерялась великорусская доктрина, прикрывавшая их наготу как фиговый листок.
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25.08.2021 12:45 Відповісти
Нефытевышки Бойко спасут Украину,.. казав колись Леонид Данилыч...сегодня все вышки купил Путлер.... Оператор "Північного потоку-2" програв суд у Німеччині і має стати незалежним від "Газпрому" - Цензор.НЕТ 4444
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25.08.2021 12:29 Відповісти
Оператор "Північного потоку-2" програв суд у Німеччині і має стати незалежним від "Газпрому" - Цензор.НЕТ 1611 Оператор "Північного потоку-2" програв суд у Німеччині і має стати незалежним від "Газпрому" - Цензор.НЕТ 6878
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25.08.2021 12:30 Відповісти
Параша побудує північний потік3 і так далі далі буде

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25.08.2021 12:31 Відповісти
Дело в том, что нет запрета на все 100% качать российский газ в Европу через потоки. Для россиян это загвоздка только из-за их нежелания дробить кормушку. А так они спокойно могут создать несколько компаний типа "Вдую на 50%", "А явдую еще на 50%", оператором станет "Негазпром, зуб даю" и все вопросы сняты. Но у Газпрома монополия на экспорт природного газа - это одна большая кормушка, которую пока не хотят дробить. Но могут, ведь раньше отменили монополию на экспорт сжиженного газа.
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25.08.2021 12:34 Відповісти
Причем могут привлечь уже существующие "европейские" компании "негазпром зуб даю")))
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25.08.2021 12:38 Відповісти
Сначала подумал что они троллят. Откуда могут взяться другие поставщики в трубе которая идет прямиком из России? Но потом тоже дошло что в рашке газ добывает не только Газпром.
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25.08.2021 12:48 Відповісти
пао "новатэк" экспортирует спг https://www.novatek.ru/ru/business/marketing/gasmarketing/
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25.08.2021 16:39 Відповісти
Ну так об этом и речь. На СПГ они сняли монополию Газпрома, но на "трубопроводный" она остается. Из-за этой монополии россияне не могут организовать альтернативного поставщика, чтобы заполнить северные потоки на 100%, но им достаточно отменить монополию и создать хотя бы еще одного экспортера, и все, ограничения отменены полностью в правовом поле.
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25.08.2021 19:20 Відповісти
Все эти газопроводы - это космический патруль памяти Адольфа Гитлера. Даю гарантию, немцы говорят на кухнях, что если бы они не напали на СССР, то сейчас они бы работали на Расею, а не мокшане на Германию.
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25.08.2021 12:47 Відповісти
нам постоянно твердили что газопровод не может быть загружен более 50%
а оказывается этот "оператор" параллельно пытался из под дерективы ЕС выйти))
так же как ранее пытался Газпром выйти из дерективы ЕС при транспортировке через ГТС Украины и проиграл
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25.08.2021 13:11 Відповісти
А Меркель создаст, под себя, независимую компанию и будет делать всё что скажет ГАЗПРОМ Всё это пустозвон ...Очевидно что у Германии есть огромное желание быть монополистом ЕС по распределению российского газа .
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25.08.2021 13:13 Відповісти
Хлопці, нам своє робити а не добрих німців чи ще когось сподіватись. Казламорда будуть викручиватмся але це все одно час і гроші я хз як воно буде
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25.08.2021 13:22 Відповісти
Ось вам і нове містечко дирехторки газопостачальної компанії для фрау Меркель визріло, і як несподівано і доречно...
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25.08.2021 13:42 Відповісти
а тупорылые зедебилы все верят в то, что СП2 не заработает. Скоро будут обсуждать фотографии как на работающем газопроводе муха насрала, и молиться, что гамно ее проест железо создав утечку.
Все дебилы, ***** с немецкими господами обыграли вашу зеленую соплю и его команду эфективных дипломатов.
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25.08.2021 13:45 Відповісти
кацапам пох. они никому и ничего не должны, должны все только им.
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25.08.2021 13:48 Відповісти
У Европы потребности в газе гораздо выше, чем могут дать все эти потоки, северные, южные, западные, восточные, и трубные и сжиженные, для всех банально не хватает. Поэтому, какие они там законы по газу принимают, какие такие суды выигрывают, распределяя жалкие квоты, а всё равно вынуждены на зелёную энергетику перестраиваться. Как в басне Крылова, лиса и виноград.
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25.08.2021 14:53 Відповісти
Таким образом, компания-оператор "Северного потока-2" должна стать независимой от "Газпрома". Кроме того, 50% пропускной способности газопровода должны стать доступны для других поставщиков. Источник: https://censor.net/ru/n3284413

Яке горечко для кацапів Оператор "Північного потоку-2" програв суд у Німеччині і має стати незалежним від "Газпрому" - Цензор.НЕТ 5621
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26.08.2021 08:35 Відповісти
 
 