Оператор "Північного потоку-2" програв суд у Німеччині і має стати незалежним від "Газпрому"
Новини Цензор.НЕТ Економіка
Вищий земельний суд Дюссельдорфа виніс рішення за скаргою компанії-оператора Nord Steam 2 на Федеральне мережеве агентство Bundesnetzagentur. Суд вирішив, що газопровід повинен відповідати нормам газової директиви ЄС.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на агентство Reuters.
Таким чином, компанія-оператор "Північного потоку-2" повинна стати незалежною від "Газпрому". Крім того, 50% пропускної здатності газопроводу мають стати доступні для інших постачальників.
"Правила ЄС вимагають, щоб компанії, які виробляють, транспортують і поширюють газ на території Європейського Союзу, були відокремлені або "нерозділені". Вони повинні забезпечувати чесну конкуренцію на ринку і запобігти можливим перешкодам для інших компаній у доступі до інфраструктури. Це означає, що компанія, яка транспортує газ, повинна продавати свої потужності третім сторонам", - пише Reuters.
Цю інформацію підтверджує також видання Bloomberg.
За інформацією Bloomberg, компанія-оператор газопроводу "Північний потік-2", "Nord Stream 2 AG", програла в суді Німеччини справу про звільнення газопроводу від вимог газової директиви ЄС.
Серед головних положень директиви - поділ компаній, що постачають газ, і компаній, які його транспортують. Це означає, що компанія-оператор "Північного потоку-2" повинна бути незалежною від "Газпрому", а 50% його пропускної потужності повинні резервуватися для альтернативних постачальників. Винятки можливі, але тільки зі схвалення Єврокомісії.
Раніше оператор Nord Steam 2 оскаржив рішення Федерального мережевого агентства не звільняти газопровід від норм газової директиви ЄС. У Німеччині ці норми регулюються відповідним національним законом.
Будь ласка, зачекайте...
дурик,речь не о покупателях,а о поставщиках
бабло терять будет,как обычно,прёмгаз...ну а ему не привыкать,смирился уже.смиришься и ты,кацапень
если конечно,есть рынок (а в германии он есть,его нету на рахе)
диктовать мечтает прёмгаз и твое *****...но получается ,как всегда,рукожёппо
вон лавруха сейчас с талибами лобзается...а платить все равно кацаплянину васе придется .патамуша лох по жизни.
Він сьогодні качає 60% від договору через Україну.
Бюрократичні рогатки обходяться за допомогою прокладок/посередників.
Як результат - газ в трубі весь газпромівський і купа посередників з директоратом європейських політиків на прокормі у кацапів. І в мене таке відчуття, що ті рогатки то механізм працевлаштування на величезні зарплати для тих , хто все це приймав і проштовхував СП-2
привет хромой кляче из МИД РФ.
разве что грязьпром будет доплачивать чумаданами.
ГрязьПром паникует,цена упала до 60 баков за литр говна РАБссиянского...если станет опять 40 баков за литр...Северное дерьмо не окупится и через 200 лет...
Далі ще будуть різні несподіванки.
порноактёровгастарбайтеров.
а оказывается этот "оператор" параллельно пытался из под дерективы ЕС выйти))
так же как ранее пытался Газпром выйти из дерективы ЕС при транспортировке через ГТС Украины и проиграл
Все дебилы, ***** с немецкими господами обыграли вашу зеленую соплю и его команду эфективных дипломатов.
Яке горечко для кацапів