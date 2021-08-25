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Новини Політика України
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призначення (1019) Центр протидії корупції (226) Мельник Вадим (71) Бюро економічної безпеки (198)

Квартири в Туреччині, Києві, Одесі, Ірпені та автомобіль Land Rover: у ЦПК перерахували майно "фаворита влади", нового глави БЕБ Мельника

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Бюро економічної безпеки очолив "фаворит влади" Вадим Мельник, до якого є чимало запитань, зокрема і щодо його численного майна.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні ЦПК у Facebook .

"Ось що відбувається, коли конкурс на важливу посаду проводять без міжнародників. Виграє фаворит влади. Виграє людина, до якої чимало питань. Так і сталось з "конкурсом" на голову Бюро економічної безпеки. Виграє фаворит влади. Виграє людина, до якої чимало питань. Так і сталось з "конкурсом" на голову Бюро економічної безпеки.

Орган, який має замінити одіозну Державну фіскальну службу, звичайно, що очолив чинний керівник Державної фіскальної служби, полковник податкової міліції Вадим Мельник (на фото). Який очолював Слідче управління кримінальних розслідувань Міндоходів у часи Клименка. Клименко з Януковичем втекли, а Мельник залишився і вже після Майдану очолив Головне слідче управління фінансових розслідувань ДФС.

Квартири в Туреччині, Києві, Одесі, Ірпені та автомобіль Land Rover: у ЦПК перерахували майно фаворита влади, нового глави БЕБ Мельника 01
Фото: ЦПК/Facebook

Потім була кількарічна пауза у вигляді викладацької діяльності і ось - нова кар'єрна вершина. Чесно, не розуміємо, як орган, який задумувався як антипод ДФС може очолити людина, яка все життя пропрацювала якраз у ДФС?? Але якщо було завдання протягнути потрібну людину, то не дивно, що членів комісії не зацікавило, звідки у пана Мельника стільки статків", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Данилюк про призначення Мельника головою БЕБ: Реформа захлинулася, не розпочавшись. Показовий "подарунок" президента країні на 30-річчя

Також у ЦПК перерахували майно Мельника:

- квартира в Києві на 160 квадратів за 1,2 млн грн
- апартаменти в Туреччині за 2,1 млн грн
- квартира в Одесі за 1,1 млн
- 3 квартири і кілька приміщень в Ірпені
- Land Rover за 1,2 млн грн, рушниця.

"Впевнені, що з міжнародниками у складі такого не було б. Ось чому ми наполегливо добивались вирішального голосу для міжнародників у комісіях, які займатимуться судовою реформою", - додали в ЦПК.

Нагадаємо, Мельника призначено директором БЕБ 20 серпня 2021 року.

Квартири в Туреччині, Києві, Одесі, Ірпені та автомобіль Land Rover: у ЦПК перерахували майно фаворита влади, нового глави БЕБ Мельника 02

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+35
Квартиры в Турции, Киеве, Одессе, Ирпене и автомобиль Land Rover: ЦПК перечислил имущество "фаворита власти", нового главы БЭБ Мельника - Цензор.НЕТ 4128
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25.08.2021 12:37
+23
Квартиры в Турции, Киеве, Одессе, Ирпене и автомобиль Land Rover: ЦПК перечислил имущество "фаворита власти", нового главы БЭБ Мельника - Цензор.НЕТ 7610
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25.08.2021 12:37
+23
Квартири в Туреччині, Києві, Одесі, Ірпені та автомобіль Land Rover: у ЦПК перерахували майно "фаворита влади", нового глави БЕБ Мельника - Цензор.НЕТ 4485
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25.08.2021 12:40
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Так вот оно шо! "Чечтно фсё Наколядовал" не покладая рук на госслужбе!?
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25.08.2021 12:30 Відповісти
Та всі там такі. Були, є і будуть. Тай до пана Шабуніна завжди були питання. Хто лише не очолював УКрзалізницю.які конкурси не проводили... а бабло завжди перемагало.
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25.08.2021 12:43 Відповісти
Щось нічого не чути про Пашинського та його сина вундеркінда. Ще досі ревізії проводять?
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25.08.2021 12:54 Відповісти
не знайшов у відкритих джерелах інформації щодо того, що Шабунін колись перебував на держслужбі, то які тоді у вас до нього питання?
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25.08.2021 13:18 Відповісти
Квартири в Туреччині, Києві, Одесі, Ірпені та автомобіль Land Rover: у ЦПК перерахували майно "фаворита влади", нового глави БЕБ Мельника - Цензор.НЕТ 3664
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25.08.2021 13:59 Відповісти
да да скромный бухгалтер на 46 рэ..Корейко...
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25.08.2021 12:42 Відповісти
Зе и его офису такие подельники "схематозники" уж очень нужны. бабло своим рабам-депутатью трускавецкому то платить черным налом в конвертах надо.
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25.08.2021 12:32 Відповісти
Кристально-честный борец с преступностью. Трепещите ворюги Госсобственности.
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25.08.2021 12:33 Відповісти
Квартири в Туреччині, Києві, Одесі, Ірпені та автомобіль Land Rover: у ЦПК перерахували майно "фаворита влади", нового глави БЕБ Мельника - Цензор.НЕТ 4485
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25.08.2021 12:40 Відповісти
Вавине новоє літсо. Квартиры в Турции, Киеве, Одессе, Ирпене и автомобиль Land Rover: в ЦПК перечислили имущество "фаворита власти", нового главы БЭБ Мельника - Цензор.НЕТ 9111
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25.08.2021 12:33 Відповісти
Квартиры в Турции, Киеве, Одессе, Ирпене и автомобиль Land Rover: ЦПК перечислил имущество "фаворита власти", нового главы БЭБ Мельника - Цензор.НЕТ 4128
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25.08.2021 12:37 Відповісти
Или Петино?
"а Мельник остался и уже после Майдана (09/2014) возглавил Главное следственное управление финансовых расследований ГФС."
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25.08.2021 12:49 Відповісти
Хто зараз президент який має в руках всю владу? Отож. Квартири в Туреччині, Києві, Одесі, Ірпені та автомобіль Land Rover: у ЦПК перерахували майно "фаворита влади", нового глави БЕБ Мельника - Цензор.НЕТ 4121
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25.08.2021 13:03 Відповісти
То ви натякаєте, що Зе назначив на таку відповідальну посаду порохобота? Квартири в Туреччині, Києві, Одесі, Ірпені та автомобіль Land Rover: у ЦПК перерахували майно "фаворита влади", нового глави БЕБ Мельника - Цензор.НЕТ 9992 А як же це так?))))
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25.08.2021 13:13 Відповісти
То я натякаю, что все порохоботы такие - или бывшие рыги, или другие бывшие. Сменили не одну партию и (или) хозяина, впрочем как и их "лидер". Сейчас лижут пятки одному олигарху - завтра будут лизать другому.....
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25.08.2021 14:41 Відповісти
Типу зеботи не такі? Разумков - колишній риг, Богдан - колишній риг, Качура - взагалі в мертвечука в 2013 був. Наєм з Лещенком, Рябошапка, Данилюк - всі були непогано влаштовані при Петі. Продовжувати?
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25.08.2021 14:45 Відповісти
Такие, такие... Вот и я говорю - нет между ними разницы. Что Петя, что Вова - обое рябое.
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25.08.2021 16:59 Відповісти
Джип за 1,2 грн? Пепельница полная что ли?
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25.08.2021 12:33 Відповісти
Квартиры в Турции, Киеве, Одессе, Ирпене и автомобиль Land Rover: в ЦПК перечислили имущество "фаворита власти", нового главы БЭБ Мельника - Цензор.НЕТ 4053
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25.08.2021 12:33 Відповісти
Квартиры в Турции, Киеве, Одессе, Ирпене и автомобиль Land Rover: ЦПК перечислил имущество "фаворита власти", нового главы БЭБ Мельника - Цензор.НЕТ 9506
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25.08.2021 12:34 Відповісти
То Ви не так зрозуміли! Малося на увазі наступне: усе житло в Україні - буде її!!!))) А над цим треба наполегливо працювати)))
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25.08.2021 18:48 Відповісти
Ну себе он экономическую безопасность обеспечил точно..
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25.08.2021 12:34 Відповісти
Корупціонер і профффесіонал своєі справи , вищої категоріі !
Ось такі кадри і потрібні Зеоманському , щоби ізо дня в день стригти капусту собі на кишеню !
Щоб вас уже порвало , ненажерливі клоуни 😠
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25.08.2021 12:35 Відповісти
Квартиры в Турции, Киеве, Одессе, Ирпене и автомобиль Land Rover: ЦПК перечислил имущество "фаворита власти", нового главы БЭБ Мельника - Цензор.НЕТ 2368
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25.08.2021 12:35 Відповісти
Квартири в Туреччині, Києві, Одесі, Ірпені та автомобіль Land Rover: у ЦПК перерахували майно "фаворита влади", нового глави БЕБ Мельника - Цензор.НЕТ 8093
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25.08.2021 12:43 Відповісти
Квартиры в Турции, Киеве, Одессе, Ирпене и автомобиль Land Rover: ЦПК перечислил имущество "фаворита власти", нового главы БЭБ Мельника - Цензор.НЕТ 7610
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25.08.2021 12:37 Відповісти
"Удивительно". Если бы у человека за душой был разваленный жигуленок в гараже и однушка, и он всю жизнь проработал на высокооплачиваемых должностях, вот тогда были бы вопросы, не полный ли он дебил?
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25.08.2021 12:38 Відповісти
І що? Ніяких сумніві? Все чесно зароблено? Блін, де ж вас таких придурків вирощують?
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25.08.2021 12:45 Відповісти
Я когда не знаю где, как и за что он купил свое имущество, не обвиняю человека во всех смертных грехах из-за черной зависти. Я вижу подьемную сумму для любого бизнесмена средней руки.
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25.08.2021 12:52 Відповісти
І де ж ти тут бізнесмена побачив?! Чиновник з середньою заплатою, на сьогоднішні, 15-20 тисяч гривень. І ВСЕ! І лише задекларованого на чверть мільйона доларів?

ТРУДОВА ДІЯЛЬНІСТЬ:
08.1989 - 09.1999
проходження військової служби у Збройних силах України;
02.2000 - 09.2014
проходження служби в податковій міліції в органах ДПА, ДПС, Міндоходів;
09.2014 - 09.2016
начальник Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України;
12.2016 - 02.2018
доцент кафедри фінансових розслідувань Університету Державної фіскальної служби України;
04.2018 - 10.2020
викладач, докторант кафедри адміністративного, господарського права та фінансово-економічної безпеки Сумського державного університету;
10.2020 - 12.2020
менеджер Апарату директора з економічної та інформаційної безпеки АТ «Укрзалізниця»;
12.2020 по цей час
Голова Державної фіскальної служби України.
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25.08.2021 13:02 Відповісти
только должности
начальник Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України;

Голова Державної фіскальної служби України

лямов 30 стоят. нужно бабки отбить и выйти в плюс. так этот плюс должен быть миллионов 100. и не гривен.
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26.08.2021 10:17 Відповісти
це у вас.
в порядних людей з розвинутих суспільств такого питання до чесних чиновників не виникає.
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25.08.2021 13:25 Відповісти
добавлю, это только верхушка айсберга! на счетах у него в Швейцарии и прочих добрых государствах гораздо более приличные суммы! а это так, напоказ выставлено, что не спрячешь)))
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25.08.2021 14:43 Відповісти
Побуде головою Бюро економічної безпеки і за рік будуть квартири в Лондоні, Парижі та в Швейцарії.
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25.08.2021 12:39 Відповісти
ты думаешь, что их там нет?)) наивный
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25.08.2021 14:43 Відповісти
это он кайлом нарубил - в каменоломнях дамбаса......главное что б сбежать не успел....
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25.08.2021 12:41 Відповісти
Зеленський просто ссить усім в очі. Ну невже не зрозуміло, що не можна мати такі статки, пропрацювавши 20 років після навчання, виключно на держслужбі? Та його вже за цю декларацію мають судити, а його ставлять на чолі головного фіскально органу.
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25.08.2021 12:42 Відповісти
В списке имущества на лямов 6-7, это около 250к долляров) Почему не реально? Это какае то страшная сумма?) Я не говорю жулик он или нет, первый раз это имя слышу. Но чегото заоблочного в его статках я не вижу.
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25.08.2021 12:49 Відповісти
У госчиновника с з/п максимум 30 тыс. Зепил?
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25.08.2021 12:54 Відповісти
Вадім Мельник, перелогінтесь.
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25.08.2021 13:10 Відповісти
Я не знаю какого уровня получал зарплаты этот человек, я не знаю есть ли у него бизнес или дополнительные доходы...

окрім того, ви не знаєте українського законодавства за яким держслужбовець не може займатися підприємницькою діяльністю та не може мати додаткових доходів окрім як від викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту.
не впевнений, що даний пан отримав "додаткові доходи" за один з вказаних видів діяльності.
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25.08.2021 13:45 Відповісти
Ага, зарабативать. Піди зароби 250к у.о., якщо ти не сидиш на якійсь схемці, або не смокчеш з бюджету, і не є чиїмось родичем. Я вже мовчу про сплату податків бізнєсмєнамі срєднєй рукі
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25.08.2021 13:49 Відповісти
"Перечислили имущество"?! Вы прикалываетесь? Это 10% того что он "честно заработал" и имел глупость оформить на себя.
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25.08.2021 12:44 Відповісти
А вдруг у него жена талантливый бизнесвумен? Шаг и мат!
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25.08.2021 12:46 Відповісти
Нарешті знайшли непорочного ангела. Квартири в Туреччині, Києві, Одесі, Ірпені та автомобіль Land Rover: у ЦПК перерахували майно "фаворита влади", нового глави БЕБ Мельника - Цензор.НЕТ 5051
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25.08.2021 12:50 Відповісти
Ох як вони зараз за економіку візьмуться!!! Ой як вони її податками, маски-шоу, судовими заборонами та арештами майна та рахунків задавлять так, що останні платники в тінь посбігають, або у Польшу чи то країни Балтії, бо там податки меньші, та ще й хабарями не давлять.
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25.08.2021 12:58 Відповісти
Нічого дивного. Було б дивним, аби ВАЗеленський порядну людину взяв на роботу, а тут, все по накатаній. Корупціонер, українофоб- отримай керівну посаду.
І що цікаво, жодного борцуна з корупцією. Тиша.
Квартири в Туреччині, Києві, Одесі, Ірпені та автомобіль Land Rover: у ЦПК перерахували майно "фаворита влади", нового глави БЕБ Мельника - Цензор.НЕТ 9768
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25.08.2021 13:01 Відповісти
Квартири в Туреччині, Києві, Одесі, Ірпені та автомобіль Land Rover: у ЦПК перерахували майно "фаворита влади", нового глави БЕБ Мельника - Цензор.НЕТ 923
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25.08.2021 13:18 Відповісти
В офшорах больше спрятал.
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25.08.2021 13:03 Відповісти
100% своя людина, такий зайвого розслідувати не буде. Ну тобто дєрібан продовжується.
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25.08.2021 13:04 Відповісти
Для "уставших от вАйны" украинцев сойдет - схавают за милую душу...Просто есть реформы,а есть их имитация - что именно в этом случае мне понятно.
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25.08.2021 13:07 Відповісти
Зешобла плює в очі. Не уявляю собі який би сморід підняли всі "активісти" якби таке призначення було за часів Порошенка. Я не можу до сьогодні усвідомити ці фарисейські підходи. Клоуну можна все - а всі змі мовчать і славлять царя.
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25.08.2021 13:14 Відповісти
Вот и вся суть смены власти в Независимой Украине - 30 лет меняются фамилии, но не меняется житуха остального общества.
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25.08.2021 13:15 Відповісти
дык по ходу фамилии то тоже не меняются ... так что в следующий раз - тавро на лбу делать что ли, или руку отрубать, если расстреливать нельзя.
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25.08.2021 13:37 Відповісти
Квартири в Туреччині, Києві, Одесі, Ірпені та автомобіль Land Rover: у ЦПК перерахували майно "фаворита влади", нового глави БЕБ Мельника - Цензор.НЕТ 1411
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25.08.2021 13:21 Відповісти
Рыба по прежнему гниёт с головы...
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25.08.2021 13:21 Відповісти
ну всё , пля, спим спокойно - теперь экономика в полной "беЖОПАсности"... Квартири в Туреччині, Києві, Одесі, Ірпені та автомобіль Land Rover: у ЦПК перерахували майно "фаворита влади", нового глави БЕБ Мельника - Цензор.НЕТ 8071
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25.08.2021 13:22 Відповісти
прям удивительно что у него нет кацапского паспорта а так же "родственников" и бизнеса. или просто малодушно умолчали.
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25.08.2021 13:35 Відповісти
Всё есть.
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25.08.2021 14:04 Відповісти
И все ж заработано непосильным трудом...
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25.08.2021 13:39 Відповісти
Вот так и живём в ожидании чуда
Влача безисходность,горбатясь за грош
А всё почему? Да всё по тому же
Избрали во власть мы
Зелёную ВОШЬ!
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25.08.2021 13:47 Відповісти
Україною править мафія.
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25.08.2021 13:51 Відповісти
Зеле-импичмент !
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25.08.2021 14:05 Відповісти
Что охраняем, то и имеем.
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25.08.2021 14:18 Відповісти
Жадан і Собаки - Автозак
вчасно. бо забули.
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25.08.2021 14:20 Відповісти
честнейший человек! А сколько еще неведомого!!!
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25.08.2021 14:54 Відповісти
Ну і для чого треба було щось реформувати, якщо і так по суті тільки вивіска змінилась?
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25.08.2021 15:34 Відповісти
Бандитская мутная рожа.Это все пока не важно, вот когда придет время нового охлобуя выбирать, этот уже не отдаст свое кресло. Опять палками придется его выпроваживать.
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25.08.2021 16:35 Відповісти
И все борцуны с коррупцией и зубожинням молчат, как в рот воды набрали! Уже ДВА года молчат...

Зельцманские барыги, офшорники и мародеры нравятся? Или они не борцуны, а имитаторы, мальчики и девочка по вызову?
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26.08.2021 02:22 Відповісти
В Турции сейчас можно купить очень классную квартиру, по очень доступной цене. Я даже не ожидал, что у меня получится продать квартиру в Украине в обычной хрущевке и купить квартиру в Турции в новом доме и даже не добавлять денег. Но важно покупать не через посредников, а напрямую от застройщика. Я сумел купить недвижимость в Турции тут и теперь я владелец красивой квартиры в Алании от застройщика, о которой я не мог даже мечтать. Потому если вы планируете переезжать то лучше делать это именно таким образом.
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23.02.2023 20:48 Відповісти
 
 