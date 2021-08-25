Квартири в Туреччині, Києві, Одесі, Ірпені та автомобіль Land Rover: у ЦПК перерахували майно "фаворита влади", нового глави БЕБ Мельника
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Бюро економічної безпеки очолив "фаворит влади" Вадим Мельник, до якого є чимало запитань, зокрема і щодо його численного майна.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні ЦПК у Facebook .
"Ось що відбувається, коли конкурс на важливу посаду проводять без міжнародників. Виграє фаворит влади. Виграє людина, до якої чимало питань. Так і сталось з "конкурсом" на голову Бюро економічної безпеки. Виграє фаворит влади. Виграє людина, до якої чимало питань. Так і сталось з "конкурсом" на голову Бюро економічної безпеки.
Орган, який має замінити одіозну Державну фіскальну службу, звичайно, що очолив чинний керівник Державної фіскальної служби, полковник податкової міліції Вадим Мельник (на фото). Який очолював Слідче управління кримінальних розслідувань Міндоходів у часи Клименка. Клименко з Януковичем втекли, а Мельник залишився і вже після Майдану очолив Головне слідче управління фінансових розслідувань ДФС.
Потім була кількарічна пауза у вигляді викладацької діяльності і ось - нова кар'єрна вершина. Чесно, не розуміємо, як орган, який задумувався як антипод ДФС може очолити людина, яка все життя пропрацювала якраз у ДФС?? Але якщо було завдання протягнути потрібну людину, то не дивно, що членів комісії не зацікавило, звідки у пана Мельника стільки статків", - йдеться в повідомленні.
Також у ЦПК перерахували майно Мельника:
- квартира в Києві на 160 квадратів за 1,2 млн грн
- апартаменти в Туреччині за 2,1 млн грн
- квартира в Одесі за 1,1 млн
- 3 квартири і кілька приміщень в Ірпені
- Land Rover за 1,2 млн грн, рушниця.
"Впевнені, що з міжнародниками у складі такого не було б. Ось чому ми наполегливо добивались вирішального голосу для міжнародників у комісіях, які займатимуться судовою реформою", - додали в ЦПК.
Нагадаємо, Мельника призначено директором БЕБ 20 серпня 2021 року.
Будь ласка, зачекайте...
"а Мельник остался и уже после Майдана (09/2014) возглавил Главное следственное управление финансовых расследований ГФС."
Ось такі кадри і потрібні Зеоманському , щоби ізо дня в день стригти капусту собі на кишеню !
Щоб вас уже порвало , ненажерливі клоуни 😠
ТРУДОВА ДІЯЛЬНІСТЬ:
08.1989 - 09.1999
проходження військової служби у Збройних силах України;
02.2000 - 09.2014
проходження служби в податковій міліції в органах ДПА, ДПС, Міндоходів;
09.2014 - 09.2016
начальник Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України;
12.2016 - 02.2018
доцент кафедри фінансових розслідувань Університету Державної фіскальної служби України;
04.2018 - 10.2020
викладач, докторант кафедри адміністративного, господарського права та фінансово-економічної безпеки Сумського державного університету;
10.2020 - 12.2020
менеджер Апарату директора з економічної та інформаційної безпеки АТ «Укрзалізниця»;
12.2020 по цей час
Голова Державної фіскальної служби України.
начальник Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України;
Голова Державної фіскальної служби України
лямов 30 стоят. нужно бабки отбить и выйти в плюс. так этот плюс должен быть миллионов 100. и не гривен.
в порядних людей з розвинутих суспільств такого питання до чесних чиновників не виникає.
окрім того, ви не знаєте українського законодавства за яким держслужбовець не може займатися підприємницькою діяльністю та не може мати додаткових доходів окрім як від викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту.
не впевнений, що даний пан отримав "додаткові доходи" за один з вказаних видів діяльності.
І що цікаво, жодного борцуна з корупцією. Тиша.
Влача безисходность,горбатясь за грош
А всё почему? Да всё по тому же
Избрали во власть мы
Зелёную ВОШЬ!
вчасно. бо забули.
Зельцманские барыги, офшорники и мародеры нравятся? Или они не борцуны, а имитаторы, мальчики и девочка по вызову?