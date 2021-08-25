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Запровадження локдауну залежить від свідомості суспільства в питаннях вакцинації, - глава Мінфіну Марченко

Новини Цензор.НЕТ Політика України Економіка

Запровадження локдауну залежить від свідомості суспільства в питаннях вакцинації, - глава Мінфіну Марченко

Запровадження локдауну залежить від свідомості суспільства в питаннях вакцинації, але підстави для очікувань катастрофічних наслідків від нових штамів COVID-19 відсутні

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко.

"Ризики залишаються. Це низькі темпи вакцинації. Зараз вони доволі серйозні, але в суспільстві має бути розуміння, що локдауни залежать від свідомості суспільства в питаннях вакцинації", - сказав Марченко.

За його словами, медична система нині готова "до шоків і сплесків".

"Я особисто вакцинувався, вакцинував свою сім'ю і батьків", - додав Сергій Марченко.

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Однак він ухилився від прямої відповіді на питання, чи передбачатиме проєкт бюджету на 2022 рік кошти на вакцинацію: "Ми вже закупили стільки вакцин, нам би їх використати. Приблизно 40 млн доз. Здається, найбільша частка Pfizer".

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+9
Поняли, лошары!
Будете плохо потреблять фуфломицин - вас накажут!
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25.08.2021 12:46
+6
Сегрегация никуда не далась. Цвет кожи заменили на вакцинацию.
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25.08.2021 12:58
+6
Ширяйтеся, бо раптом може виплисти, шо пандемійка не справжня.
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25.08.2021 13:55
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Призываю всех зэбаранов и пiд-рашек НЕ вакцинироваться ни в коем случае! Обманите систему! Снимите нагрузку со здравоохранения и пенсионного фонда! Введение локдауна зависит от сознательности общества в вопросах вакцинации, - глава Минфина Марченко - Цензор.НЕТ 2508
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25.08.2021 12:46 Відповісти
Поняли, лошары!
Будете плохо потреблять фуфломицин - вас накажут!
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25.08.2021 12:46 Відповісти
А що треба вживати при вірусних захворюваннях?
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25.08.2021 12:48 Відповісти
Тебе - пурген и касторку.
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25.08.2021 12:49 Відповісти
І всі віруси подохнуть на три метри. Запровадження локдауну залежить від свідомості суспільства в питаннях вакцинації, - глава Мінфіну Марченко - Цензор.НЕТ 2706 Запровадження локдауну залежить від свідомості суспільства в питаннях вакцинації, - глава Мінфіну Марченко - Цензор.НЕТ 3115
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25.08.2021 12:59 Відповісти
Який ще лохдаун? Вава ж вакцинував більшість населення. Чи знов збрехав? Введение локдауна зависит от сознательности общества в вопросах вакцинации, - глава Минфина Марченко - Цензор.НЕТ 4064
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25.08.2021 12:52 Відповісти
Так лохдаун только для НЕ вакцинированных: https://censor.net/ru/news/3284389/lyashko_anonsiroval_privilegii_dlya_vaktsinirovannyh_ukraintsev_budem_perenimat_opyt_es_i_ssha_posmotrim
Запровадження локдауну залежить від свідомості суспільства в питаннях вакцинації, - глава Мінфіну Марченко - Цензор.НЕТ 3427
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25.08.2021 13:02 Відповісти
Сегрегация никуда не далась. Цвет кожи заменили на вакцинацию.
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25.08.2021 12:58 Відповісти
Это не Вы ломились в прошлый четверг в женский туалет ТРЦ "Пирамида" с воплем "Долой сегрегацию по половому признаку!"?
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25.08.2021 15:18 Відповісти
сказ вакциною не лікують (маю на увазі тролів шльондр)...
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25.08.2021 13:01 Відповісти
У Зе команды "фишка" перекладывать государственную ответствееность за все беды на обычных людей. С мертность в ковид отделениях в разы выше нормы- вы спми не носите маски. Вакциниповпние нн сострянии обеспечить - виноваты люди. Кацапы убивают на фронте пацанов - сами провоцируют и т.д.0
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25.08.2021 13:03 Відповісти
На болт положенный народом, власть хочет гайки закрутить..(с)
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25.08.2021 13:06 Відповісти
НЕ ВИНОВАТАЯ Я!!!
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25.08.2021 13:22 Відповісти
Чекаємо через 2-3 тиждня після збіговиська на стадіоні і товчії в метро після нього, чергового локдауна у Києві, через різкій стрибок захворюванності на новий штам ковіда, на якій слабо діють навідь дві дози геніального комерційного продукту "вакцини від COVID-19". В ОПУ це всіх влаштує, знов можна обмежити конституційні права громадян України, щоб не заважали пиляти бабло.
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25.08.2021 13:55 Відповісти
Ширяйтеся, бо раптом може виплисти, шо пандемійка не справжня.
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25.08.2021 13:55 Відповісти
Та й бачили ми, як наші "перші" свідомо носять маски і дотримуються дистанціі.
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25.08.2021 14:56 Відповісти
Как-то странно, что об этом заявляет Министр финансов, а где Шляшко? Или это как в анекдоте: "кто не будьет вакцинайзен, тот будет виселица! Виселица стоит во дворе". Ладно в ВР есть дежурные по дебильным заявлениям. Теперь это уже в кабмине практикуется?
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25.08.2021 14:08 Відповісти
ковидмафию до суду с консфискацией
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25.08.2021 14:09 Відповісти
У меня племянница вакцинировалась. Счас болеет короной(..
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25.08.2021 14:22 Відповісти
О, уже и шантаж пошел, и угрозы. К слову. С практической точки зрения ограничение свободы передвижения с целью заставить его произвести какие-либо действия (уколоться) или воздержаться от таковых (критика вакцинации, воздержание от отказа от прививки), что является явно или неявно выраженным условием его освобождения.
Очень близко к определению термина "Захват заложников", по Международной конвенции о борьбе с захватом заложников, принятой Генеральной Ассамблеей ООН 17 декабря 1979 г. (рез. 34/146). Конвенция вроде ратифицирована Украиной...
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25.08.2021 14:32 Відповісти
Даже если бы украинцы провакцинировались все поголовно, причём по 3 раза - нас бы всё равно закрыли бы на лохдаун. Лохдаун выгоден власти
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25.08.2021 14:41 Відповісти
Сознательности ноль, скоро локдаун..
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25.08.2021 16:39 Відповісти
Запровадження локдауну залежить від економічних показників української економіки. Як тільки пішов негативний тренд на сировину, зразу почалися розмови про локдаун. Оскільки зеленський в принципі не здатен навести лад в економіці (крадуть у турборежимі, тотальна корупція, нереформована судова система, повернення кадрів януковоча, примусова фіскалізація, війна проти ФОПів) то локдаун буде до самого кінця зеленського. Тому зеленський дорівнює локдаун. смерть (дрібного) бізнесу = зеленський. маленькі люди при зеленському непотрібні, їх проблеми це проблеми самих маленьких людей
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25.08.2021 17:58 Відповісти
Мы уже на примере Израиля все увидели. Не надо нам тут локшину вешать.
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25.08.2021 18:13 Відповісти
 
 