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РФ свідомо зриває роботу гуманітарної підгрупи ТКГ, залучаючи засуджену за тероризм Пирогову, - українська делегація

Новини Цензор.НЕТ Політика України

РФ свідомо зриває роботу гуманітарної підгрупи ТКГ, залучаючи засуджену за тероризм Пирогову, - українська делегація

Російська делегація менш ніж за добу до початку засідання зробила технічне повідомлення про залучення до роботи гуманітарної підгрупи ТКГ громадянки України Майї Пирогової, засудженої в Україні за тероризм.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр української делегації в Тристоронній контактній групі.

"Українська делегація розглядає це як свідому спробу зірвати консультації, особливо зважаючи на попередній досвід блокування російською делегацією роботи політичної підгрупи саме таким чином. Українська делегація не проводить консультації з особами, засудженими за тероризм", - випливає з повідомлення.

Також наголошується, що у такий спосіб російська делегація намагається перекласти свою безпосередню та одноосібну відповідальність за послідовний зрив вирішення гуманітарних питань, як-от обмін особами, що утримуються у зв’язку із конфліктом, розблокування роботи КПВВ з російської сторони тощо. Українська делегація зазначає - ці спроби є марними.

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"Ми закликаємо російських представників повернутися до запланованих тристоронніх консультацій", - додали в українській делегації в Тристоронній контактній групі.

Автор: Анастасія Потіха
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25.08.2021 12:53 Відповісти
Кому потрібна та ваша ткг і що вона взагалі вирішує? Баку і Єреван дояр лука 30 років водив по мінську поки турецький байрактар все не вирішив.
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25.08.2021 13:00 Відповісти
в Карабахе победили все части слаженно действующей азербайджанской армии. Турецкий байрактар сам по себе ничего не решает и вообще зависит от погоды.
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25.08.2021 14:10 Відповісти
Майка алкашка, к тому же раньше осужденная за мошенничество.
Во всей Лугандонии получше не нашлось, выехали.
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25.08.2021 16:20 Відповісти
Давно пора из Минска уматываться , там международные правила не работают , а где нибудь в Европе глядиш и Интерпол отработал бы !
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25.08.2021 16:53 Відповісти
А могли Косачёва запустить, как частное лицо. Он, дурачок, обижается, что не пустили, а мог бы стать хорошим обменным фондом. Заодно и Родину научился бы любить
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25.08.2021 21:47 Відповісти
 
 